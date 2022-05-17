Депутат счел излишним законодательный запрет на обмен украинских военных преступников

Принимать закон по запрету обмена нацистских преступников не нужно, правоохранители могут руководствоваться действующим законом, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Морозов. Во вторник в Госдуме призвали сделать все возможное, чтобы украинские военные преступники предстали перед судом.

«Политическую позицию парламента услышат все, кто по закону обязан принимать соответствующие решения в отношении нацистских преступников: это российские военные, наши правоохранительные и судебные органы. Депутаты уже заявили свою позицию, которая прозвучала из уст Володина. Мы считаем, что люди, уличенные в военных преступлениях, не могут обмениваться ни на кого по той же процедуре, что и обычные военнопленные», – считает глава думского комитета по контролю Олег Морозов.

Во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «нацистские преступники не должны подлежать обмену». «Это военные преступники, и мы должны сделать все, чтобы они предстали перед судом», – сказал Володин в ходе пленарного заседания. Депутат Анатолий Вассерман уверен, что обмен «хоть одного из этих преступников будет объявлен коллективным Западом победой Украины». «Полагаю необходимым принять постановление или даже закон, запрещающий обмен кого бы то ни было из нацистских преступников», – предложил Вассерман.

Однако Морозов считает, что принимать специальный федеральный закон по запрету обмена нацистских преступников не нужно, «потому что наши правоохранительные органы могут руководствоваться действующим законодательством». Политик согласен, что к совершавшим преступления нацистам «должно быть иное отношение». Однако, по его словам, нижняя палата в этом случае может принять постановление, «которое предполагает соответствующую рекомендацию». «Госдума так выскажет свою политическую позицию на этот счет», – пояснил политик.

Решение по поводу обмена – это целая процедура, которая не решается росчерком пера, добавил Морозов. «Если правоохранительными органами установлено, что тот или иной конкретный персонаж, участвующий в боевых действиях на территории Украины со стороны запрещенных организаций или даже в составе ВСУ, заподозрен в военных преступлениях, по отношению к нему должны приниматься иные меры со стороны правоохранительных и судебных органов, нежели к обычному военнослужащему, который оказался в плену», – подчеркнул депутат.

Ранее 256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Те, кому потребовалась медпомощь, были госпитализированы, с остальными будут проводиться следственные действия.