Байден: США и Греция действуют как один кулак против России

США и Греция вместе противостоят России в ситуации на Украине и вместе будут защищать демократию всюду, где она сегодня находится под угрозой, заявил президент США Джо Байден на приеме в Белом доме в честь премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

«У нас состоялись конструктивные обсуждения. Греция и США должны стоять вместе, как один кулак, чтобы поддержать народ Украины и нанести тяжелый экономический удар по России, чтобы призвать [президента России Владимира] Путина к ответу. И я хочу поблагодарить вас за мужество и четкую позицию, которую вы проявили с самого начала этого кризиса. Вместе мы демонстрируем силу и способность демократий действовать сообща», – сказал Байден, отметив, что два государства вместе «помогают украинцам» в противостоянии России. Текст выступлений Байдена и Мицотакиса в неофициальном переводе на греческий язык распространила пресс-служба премьера, передает РИА «Новости».

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Президент США сказал, что ждет новой встречи с Мицотакисом на саммите НАТО в Испании в ближайшее время и продолжения тесного сотрудничества. Он также не исключил своего визита в Грецию. «Джилл и я очень надеемся увидеть вас в Греции», – сказал Байден.

Мицотакис сказал, что надеется на такой визит. «Я серьезно воспринял ваши слова о том, что вы намерены посетить Грецию с ответным визитом», – сказал премьер.

В своем выступлении Байден много говорил о тесных связях с греческой общиной в Америке. «И мне нравится шутить, что я известен как Джо Байденопулос в греко-американской общине в Делавэре. Я выиграл с разницей чуть более 3100 голосов, когда баллотировался в сенаторы Соединенных Штатов. Я думаю, что мы получили 92% голосов греков в Делавэре, и мое прозвище прижилось», – рассказал он.

В ответ Мицотакис под смех аудитории пошутил, что предпочел бы назвать президента не «Байденопулос», а «Байденакис», чтобы эта фамилия была созвучна с его.

В Греции по окончанию фамилии можно судить о происхождении грека. На «-пулос» заканчиваются фамилии выходцев с Пелопоннеса, на «-акис» – с Крита, как премьер-министр Греции Мицотакис.