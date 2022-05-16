Лукашенко заявил о желании США максимально затянуть конфликт на Украине Кремль анонсировал полноформатную встречу Путина и Лукашенко 16 мая 2022, 19:54 Текст: Вера Басилая

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ, договорились о полноформатной встрече в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Действительно, в кулуарах саммита Путин и Лукашенко переговорили кратко и решили провести отдельную полноформатную встречу в ближайшее время», – приводит ТАСС слова Пескова. Ранее президент Владимир Путин в понедельник на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провел отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым.

Песков объяснил приказ Путина по «Азовстали» гуманитарными соображениями 16 мая 2022, 14:25 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин исходя из гуманитарных соображений отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе и блокировании промзоны с разрешением выйти оттуда гражданским, а также сложившим оружие военным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Безусловно, приказ был отдан исходя из гуманитарных соображений, об этом говорил сам президент Путин», – ответил Песков на вопрос, является ли это результатом гуманного отношения со стороны Москвы и приказа президента России прекратить штурм, сообщает ТАСС. Он напомнил, что российский лидер ранее «приказал обеспечить возможность для всех гражданских, которые находятся на этом объекте, выйти с этого завода, из подземелья и затем проследовать в любую сторону – или в сторону запада Украины, или в сторону других регионов, на их выбор». Внимание Пескова также обратили на публикации в СМИ, согласно которым в заблокированной промзоне могут находиться иностранные военные инструкторы и представители разведок. У него спросили, располагал ли Путин такими данными, когда отдавал приказ, и располагает ли сейчас. «Я не могу как-то судить, насколько соответствуют действительности эти сообщения СМИ. Думаю, что это целиком и полностью все-таки прерогатива наших военных, которые занимаются этим вопросом», – ответил Песков. Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали». Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой. Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Лаборатории США на Украине вели разработку биологического оружия 16 мая 2022, 15:29 Текст: Ольга Иванова

Американские биолаборатории на постсоветском пространстве занимаются сбором биологических материалов, изучают специфику распространения опасных заболеваний, а на Украине они вели разработку биологического оружия, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Мы давно били тревогу по поводу биологической активности США на постсоветском пространстве. Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность», – приводит его слова ТАСС. Он пояснил, что основная задача таких лабораторий – «сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний». «Теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ по сути создавались компоненты биологического оружия», – указал Путин. Ранее в Госдуме заявили, что военная биологическая программа США лишила граждан Украины защиты и неприкосновенности, сделав объектами опытов. В среду СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине. Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области). В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза». В марте Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Путин анонсировал совместные учения стран ОДКБ 16 мая 2022, 15:48 Текст: Вера Басилая

Государства – члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены провести осенью этого года серию совместных учений в Казахстане, Киргизии и Таджикистане, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите объединения в Москве. «На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности, уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», – цитирует ТАСС Путина. Ранее стало известно, что лидеры ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии. До этого сообщалось, что Путин во время юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым. Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву 16 мая 2022, 09:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву, где примет участие в юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство БелТА. Ранее в пресс-службе белорусского президента сообщили, что лидеры стран ОДКБ обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы, передает ТАСС. В ходе встречи с президентом России одной из главных тем станут «вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением». Ранее Кремль анонсировал ряд двусторонних встреч президента Владимира Путина в рамках саммита ОДКБ в Москве. Минск допустил возможность провокаций со стороны Украины 15 мая 2022, 20:43 Текст: Ольга Иванова

Первый заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Король заявил, что не исключены провокации со стороны Украины. «Украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами. Все вооружены, все с боевым оружием, поэтому провокации могут быть любыми», – сказал Король в интервью телеканалу СТВ, сообщает РИА «Новости». По его словам, «имеются объективные данные, что вблизи наших границ на Овручском направлении развернуты американские станции контрбатарейной борьбы». «Сегодня на Ровенском направлении Украина сосредоточила против Республики Беларусь порядка 10 тыс. военнослужащих. На Овручском направлении их 6 тыс., на Черниговском – 4,5 тыс. Есть среди них артиллерийские, вооруженные самыми современными американскими средствами, и подразделения противовоздушной обороны», – продолжил Король. Он также обратил внимание на поставку странами Запада вооружения Украине. «Кстати, мы говорили о вооружениях, которые поставляют на юг нашей страны, американцы по лендлизу, страны Европейского союза. На сегодня уже имеется информация, что очень много военнослужащих Украины – порядка 1 500 человек – обучаются в учебных центрах Германии, Польши, также на территории Эстонии открыт такой учебный центр, где они обучаются применению новых видов оружия, которое им будут поставлять по лендлизу. Поэтому говорить о том, что будут сбагривать один металлолом, наверное, неправомерно», – подчеркнул Король. Ранее в ЛНР заявили, что украинские радикалы могут организовать провокации на северодонецком заводе «Азот», что может вызывать экологическую катастрофу в радиусе 30 километров. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лукашенко заявил о желании США максимально затянуть конфликт на Украине 16 мая 2022, 16:32 Текст: Елизавета Булкина

США и другие страны Запада хотят максимально продлить конфликт на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии юбилейного саммита ОДКБ в Москве. «Пока на Западе, в том числе в Вашингтоне, мы наблюдаем лишь желание максимально продлить конфликт. Для этого Украину и продолжают накачивать оружием. Цели понятны – максимально ослабить Россию, утопив ее, как они говорят, в этой войне. А можно сделать так, чтобы полыхнуло пошире, и это мы тоже наблюдаем», – передает его слова РИА «Новости». Лукашенко добавил, что если военное сотрудничество России и Белоруссии в рамках Союзного государства с Россией, членство в ОДКБ оказывает отрезвляющий эффект на Запад. «Наше военное взаимодействие в рамках Союзного государства Беларуси и России, членство Беларуси в ОДКБ являются теми стабилизаторами, оказывающими определенный отрезвляющий эффект на горячие головы по ту сторону границы (на западные страны). Если бы этого не было, боюсь, что горячая война была бы уже и на территории Беларуси», – заявил он. «На западном фланге нашей организации наращивается военное присутствие Штатов, ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, идут многочисленные учения НАТО. Прямо сейчас на территории 19 европейских стран, в том числе у наших границ – в Польше, – проходят крупномасштабные учения «Защитник Европы 2022». От кого они защищаются – догадайтесь сами», – отметил президент республики. Лукашенко уточнил, что по-прежнему на белорусско-польской границе находится группировка войск численностью порядка 15 тыс. военных, размещенных там еще в прошлом году под предлогом миграционного кризиса. Лукашенко заметил, что эта группировка была размещена дополнительно к постоянно размещенным там войскам. «Мигрантов давно нет, а войска стоят. Очевидно, что сегодня ни одна страна не представляет угрозу для НАТО», – сказал Лукашенко. Ранее на саммите ОДКБ президент Владимир Путин заявил, что Россия ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции. Путин заявил о давнем разгуле неонацизма на Украине 16 мая 2022, 15:37 Текст: Ольга Иванова

Запад закрывает глаза на разгул неонацизма, который давно наблюдается на Украине, и фактически поощряет это, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Кремле. «К сожалению, в соседней нашей стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада», – цитирует Путина ТАСС. Также он добавил, что экстремисты есть везде. «Так или иначе они вылезают из подполья и проявляют себя. Но нигде, я хочу это подчеркнуть, нигде на государственном уровне не героизируются нацисты. Нигде. И нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой. Этого не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит», – сказал президент. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Лукашенко призвал к скорейшему сплочению ОДКБ против Запада 16 мая 2022, 16:16 Текст: Вера Басилая

Без скорейшего сплочения государств-членов ОДКБ «нас завтра может не быть», со стороны Запада идет расшатывание опорных точек союзнических связей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве. «Однако можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей организации вместе также связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, может, я ошибаюсь, но, похоже, нет. Чего только стоит запрет отдельными партнерами по ОДКБ полетов к ним самолетов национальных авиакомпаний других членов организации. На фоне оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада постулат единства и солидарности срабатывает далеко не всегда», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко. «С молчаливого согласия наших партнеров Беларусь и Россия, вопреки всем законам международной жизни, по прихоти Запада шельмуются и исключаются из международных организаций», – отметил белорусский лидер. Он указал, что на все страны ОДКБ Запад оказывает давление, «жесткое и беспринципное». «Но для таких ситуаций существует коллективная взаимная поддержка. Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть. Со стороны наших недругов и оппонентов идет планомерное расшатывание опорных точек союзнический связей. В этом мы сами частично помогаем Западу. Уверен, что если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских, как говорят, санкций», – подчеркнул Лукашенко. Президент Белоруссии обратил внимание на сильную внутриблоковую дисциплину Евросоюза. «Встает вопрос: кто нам мешает использовать этот блоковый ресурс? Поодиночке нас просто раздавят и разорвут», – отметил белорусский глава. Ранее Лукашенко обвинил Запад в полномасштабной гибридной войне против Минска и Москвы. Путин: Лидеры ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии 16 мая 2022, 15:07 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин назвал подписываемое сегодня заявление Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтверждением решимости стран-участниц взаимодействовать в сфере военного и оборонного строительства. «Сегодня мы подпишем совместное заявление, в котором с учетом опыта, приобретенного в ходе в том числе упомянутой операции [в Казахстане], будет подтверждена решимость наших государств и далее по-партнерски взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства, наращивать скоординированные действия на международной арене», – цитирует его ТАСС. По словам Путина, взаимодействие в рамках ОДКБ выстраивается в рамках подлинного союзничества и при учете интересов друг друга, сообщает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Путин в понедельник на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым. Путин предложил предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ 16 мая 2022, 15:19 Текст: Вера Басилая

Будет правильно предоставить Содружеству Независимых Государств (СНГ) статус наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил президент России Владимир Путин во время юбилейного саммита ОДКБ. «Следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству Независимых Государств. К слову, по нашему мнению, было бы уместно и правильно – это предстоит нам обсудить – предоставить для СНГ статус наблюдателя при ОДКБ», – цитирует ТАСС Путина. Ранее стало известно, что лидеры ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии. До этого сообщалось, что Путин во время юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым. Лукашенко обвинил Запад в полномасштабной гибридной войне против Минска и Москвы 16 мая 2022, 14:45 Текст: Ольга Иванова

Западные страны ведут полномасштабную гибридную войну против Белоруссии и России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии юбилейного саммита ОДКБ. «Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, однако коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций. В ход идут все средства, в том числе в зоне ответственности нашей организации: от бряцания оружием натовским у наших западных границ до развязанной против нас, в первую очередь против России и Белоруссии, полномасштабной гибридной войны», – приводит его слова ТАСС. По словам Лукашенко, участие Белоруссии в союзе с Россией и ОДКБ отрезвило потенциальных противников на Западе. По его словам, встреча лидеров стран – членов ОДКБ проходит в непростое время передела мира, в условиях которого НАТО «агрессивно наращивает мускулы», привлекая к себе нейтральные страны и действуя по принципу «кто не с нами, тот против нас». Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в понедельник на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым. Кремль анонсировал встречи Путина с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии 16 мая 2022, 14:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в понедельник на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент [РФ Владимир] Путин по завершении этой многосторонней части [саммита ОДКБ] продолжит серию двусторонних встреч, в частности, будет его двусторонняя встреча с президентом Казахстана Токаевым, президентом Белоруссии Лукашенко и президентом Киргизии Жапаровым», – передает ТАСС слова представителя Кремля. Говоря о графике на 16 мая, он отметил, что весь день «целиком и полностью посвящен у главы государства тематике ОДКБ». «По случаю 30-летия подписания договора и по случаю 20-летия создания организации сегодня в Москве проходит саммит [ОДКБ]. Главы государств-членов находятся здесь. Практически на целый день запланирована рабочая программа как в многостороннем формате, так и в рамках двусторонних встреч. В частности, сейчас президент Путин проводит двустороннюю встречу с президентом Таджикистана [Эмомали] Рахмоном», – сказал Песков. По его словам, по завершении беседы с Рахмоном начнется работа саммита в многостороннем формате. «Лидеры традиционно сфотографируются. Будет большая открытая часть саммита, где они все выступят в открытом режиме. Вы все это увидите и услышите», – анонсировал пресс-секретарь главы российского государства. Он добавил, что после 16:00 мск лидеры стран – участниц ОДКБ продолжат общение за рабочим завтраком в закрытом формате. «По итогам мы ждем, что с прессой пообщается [генеральный секретарь ОДКБ Станислав] Зась», – подытожил Песков. Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву. Путин оценил роль ОДКБ на постсоветском пространстве 16 мая 2022, 14:27 Текст: Елизавета Булкина

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) играет очень важную стабилизирующую роль на постсоветском пространстве, заявил президент Владимир Путин на открытии саммита ОДКБ в Кремле. «Мы собрались именно в Москве, потому что 30 лет назад был подписан Договор о коллективной безопасности, а 20 лет назад на основе этого Договора была создана Организация Договора коллективной безопасности, то есть у нас фактически два юбилея. Практически в один день... Я вас с этим событием поздравляю», – передает его слова РИА «Новости». «Надеюсь, что организация, которая за предыдущие годы превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше. Имею ввиду и непростые времена», – добавил глава государства. Он напомнил, что в 1992 году, и в 2002 году тоже были непростые времена. «Они не заканчиваются никогда. Но организация играет очень важную роль на постсоветском пространстве, стабилизирующую роль. Надеюсь, что в этом смысле ее возможности и влияние на ситуацию в зоне нашей ответственности будет только возрастать», – сказал президент. Ранее сообщалось, что Путин в понедельник на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым. Путин пообещал подробно проинформировать коллег по ОДКБ о спецоперации на Украине 16 мая 2022, 15:54 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил, что подробно проинформирует глав государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о ходе специальной военной операции РФ на Украине в закрытой части саммита ОДКБ, проходящего в понедельник в Кремле. «Что касается российской специальной военной операции на Украине, мы, безусловно, обсудим это. Я проинформирую вас подробно о том, с чем это связано, как идет эта боевая работа», – отметил он, выступая на юбилейной встрече лидеров стран – участниц ОДКБ. «Но сделаем это, конечно, в закрытом режиме», – добавил Путин, сообщает ТАСС. Путин подчеркнул, что Россия будет и дальше вносить свой вклад в углубление отношений стратегического союзничества со всеми государствами – членами ОДКБ. «Будем делать все возможное для совершенствования и развития эффективного партнерства, сотрудничества в рамках ОДКБ», – сказал он. Президент России заверил, что Россия будет поддерживать работу в этом направлении действующего армянского председательства в организации. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин обсудил с главой Таджикистана экономические связи 16 мая 2022, 14:01 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном перед началом юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Главы государств обсуждают сотрудничество в экономической сфере. Путин отметил, что Россия продолжает оставаться основным торгово-экономическим партнером Таджикистана. «В прошлом году товарооборот вырос у нас очень сильно, почти на 45%, а в этом году за первые три месяца – свыше 70 [%] вырос», – передает его слова ТАСС. «Это хорошая тенденция, которую надо сохранять. Есть причины, связанные с сегодняшней ситуацией, но наши отношения востребованы и развиваются самым активным образом», – отметил президент. Ранее Путин и Рахмон обсудили по телефону ситуацию вокруг Афганистана с учетом возросшей активности террористических группировок на афганской территории.