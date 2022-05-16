На фестивале «Кантата» в Калининградской области сыграют Чайковского на руинах замков

Благотворительный просветительский проект, II Международный фестиваль классической музыки «Кантата» из серии концертов в исторически местах Калининградской области: в руинах замков, на территории кирх и валовых сооружений, пройдет с 1 по 6 июня.

На площадках фестиваля прозвучат произведения отечественных и зарубежных композиторов. Концерт первого вечера – «С. Дягилев – Петр I в русском искусстве» – посвящен 150-летию со дня рождения великого русского импресарио. В следующие дни программа включает концерты-посвящения 700-летнему юбилею Данте Алигьери и 225-летию Франца Шуберта, а также исполнения шедевров таких великих композиторов, как Чайковский, Моцарт, Бах, Штраус, Брамс. На гала-концерте в заключительный день фестиваля, который совпадает с днем рождения А. С. Пушкина, гости услышат лучшие оперные сочинения, написанные по произведениям классика, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Кантата» носит благотворительный характер: средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены в фонд «Благоустройство и взаимопомощь», занимающийся благоустройством и восстановлением исторически значимых объектов.

Участники фестиваля – широко известные в России и за ее пределами деятели культуры, в их числе: художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра Иван Рудин, главный дирижер и худрук симфонического оркестра театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело, музыковед и худрук More Than Opera Алан Кук, солистка Государственного академического Большого театра, заслуженная артистка РФ и Северной Осетии Агунда Кулаева, солистка Московского театра «Новая Опера» Светлана Касьян, заслуженный артист РФ Владимир Бальшин, заслуженный артист РФ Сергей Мурзаев, солист Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Николай Ерохин, заслуженная артистка РФ Оксана Кардаш и многие другие. Ведущая открытия фестиваля – советская и российская оперная певица Любовь Казарновская.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив. Организаторы: АНО «Фестивальная дирекция» при поддержке правительства Калининградской области, Министерства по культуре и туризму Калининградской области.