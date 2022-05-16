Бизнес Reebok в России перешел турецкой компании

Bloomberg: ЕС разработал план покупки российского газа

Евросоюз (ЕС) предложит своим импортерам газа решение, которое поможет избежать нарушения санкций при покупке топлива в России. И при этом идея позволит выполнять новые условия Москвы об оплате газа в рублях, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, в новом руководстве по платежам за газ Европейская комиссия (ЕК) планирует указать, что компании должны сделать четкое заявление о том, что они считают свои обязательства выполненными, когда платят в евро или долларах по существующим контрактам. Агентство также отмечает, что исполнительный орган ЕС сообщил правительствам на закрытом заседании, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС.

«Еще один ключевой момент заключается в том, что после того, как европейские компании произведут платеж в евро или долларах и заявят о выполнении своих обязательств, от российской стороны не должно требоваться никаких дальнейших действий в отношении платежа», – добавили в издании.

Источник Bloomberg также рассказал, что на той закрытой встрече мнения представителей правительства разделились касательно плана ЕК. По информации издания, поддержали идею Германия, Венгрия, Италия и Франция. Польша внесла «некие юридические ясности». Других же смутило отсутствие конкретных указаний по открытию счетов в рублях.

Напомним, во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.

Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.

На этом фоне цены на газ в Европе ускорили рост и превысили 1200 долларов за тысячу кубометров.

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