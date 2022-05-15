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Повышение процентной ставки ФРС увеличило риск рецессии в США
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Повышение Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой процентной ставки может ввергнуть американскую экономику в рецессию, такое мнение почетного профессора Университета Джорджа Мейсона в штате Вирджиния Билла Шнайдера публикует The Hill.
«Все признают, что инфляция является наибольшей политической угрозой для демократов [в США] в этом году. Но еще большей угрозой для демократов будет рецессия – если не в этом году, то в ближайшие два года», – приводит ТАСС мнение Шнайдера, который ранее был ведущим политическим обозревателем телекомпании CNN.
Он поясняет, что обе эти экономические проблемы взаимосвязаны. Так, «чтобы сдержать инфляцию, федеральное правительство должно замедлить рост экономики и не допускать ее перегрева». «Обычно это делается с помощью денежно-кредитной политики, за которую в первую очередь отвечает ФРС», – отметил он, указав, что американский финансовый регулятор в связи с этим намерен в течение 2022 года поднять ставку семь раз.
«Повышение процентной ставки – это, как известно, тупой инструмент. Ограничение заимствований, расходов и инвестиций, безусловно, замедлит экономику и приведет к снижению цен. Но это также может ввергнуть экономику в рецессию. У нас уже был один квартал отрицательного роста – первый квартал этого года, когда экономика сократилась на 1,4%. Второй квартал подряд отрицательного экономического роста будет официально обозначать рецессию», – считает эксперт.
Шнайдер напомнил, что с 1950 года США пережили 11 рецессий – «все они, за исключением одной, начались при президентах-республиканцах». Он также подчеркнул, что «демократы не терпят рецессий». «Президент-демократ, допускающий резкий рост безработицы, предает принципы своей партии так же, как и президент-республиканец, повышающий налоги», – указал профессор, подчеркнув, что каждый президент [США], при котором начинается рецессия, «должен заплатить политическую цену».
В понедельник миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал мировую рецессию из-за кризиса на Украине.
В апреле американцев предупредили о влиянии санкций против России на инфляцию в США. 13 апреля президент США Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру», а также допустила возможность рецессии в Европе.
Тем временем американцы начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.
В марте глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. Ранее американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
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США захотели запретить России использовать «Посейдоны» и «Сарматы»
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Соединенные Штаты хотят ограничить или запретить использование беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в будущем соглашении по контролю над вооружениями, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Посейдон» им очень не нравится, не нравится очень «Сармат» и на всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам все время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти «Посейдоны», конечно же, надо ограничить использование «Сарматов» и так далее», – приводит слова посла России в Соединенных Штатах ТАСС.
Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин упомянул о «Сармате» в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В апреле он анонсировал поставки МБР «Сармат» в РВСН.
Напомним, 20 апреля с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В тот же день в Минобороны заявили о перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат».
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев отмечал, что «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, с чего начиналась разработка ракеты «Сармат».
О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.
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В США пожалели о пренебрежении Мюнхенской речью Путина
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Запад допустил ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, написал политолог, старший советник в американском аналитическом центре «Атлантический совет» (признан в РФ нежелательной организацией) Харлан Ульман в статье для The Hill.
Ульман напомнил, что российский лидер настаивал на приверженности к многополярного миру. «На Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве «единственного полюса силы» и против расширения НАТО. Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой», – передает РИА «Новости» текст публикации.
По мнению публициста, президент России посчитал неуважительной реакцию Соединенных Штатов и НАТО на его тезисы, что в результате «усугубило его растущее негодование по поводу, как он считал, их высокомерного отношения к России».
В феврале исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику Соединенных Штатов и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Как отмечали в Кремле, после Мюнхенской речи был шанс на понимание Запада бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к «опасной черте».
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В Китае рассказали об ударе России по доллару
Контрмеры Москвы, введенные в ответ на антироссийские санкции, нанесли серьезный удар по положению доллара в международной финансовой системе, пишет эксперт Гао Дэшен в статье для китайского издания «Хуаньцю шибао».
По мнению специалиста, опасным шагом для Вашингтона стало решение России расширить использование рубля в расчетах с другими странами.
«Заявление России о погашении внешнего долга в рублях и использовании их в качестве расчетной валюты при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов в «недружественные страны и регионы» пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе. <...> Мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Как подчеркнул эксперт, эффективность принятых Москвой мер доказала несостоятельность санкционной политики США и Запада.
Напомним, в марте президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
В начале мая Путин подписал закон, который облегчает процесс постановки иностранных организаций на налоговый учет при открытии счета в банке. В частности, эта мера необходима для оплаты поставок газа в рублях.
На этом фоне российская валюта начала стремительно укрепляться. По оценке Bloomberg, с начала года курс рубля вырос на 11% и стал лидером по росту среди 31 основной валюты. Ведущее западное информационное агентство признало российский рубль лучшей валютой в мире в 2022 году. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как сложилась такая ситуация.
Сын Трампа изобразил Зеленского стриптизером
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Сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший опубликовал карикатуру на действующего американского лидера Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского, высмеяв помощь, которую оказывает Вашингтон Киеву.
«40 млрд долларов! Украина под денежным дождем… В то время как американцы страдают, у нас нехватка детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере, семь долларов из них пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное – откат <...> коррумпированным политикам», – написал Трамп-младший в Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Сын экс-президента США сопроводил публикацию фотоколлажем, на котором Зеленский изображен танцующим в женском нижнем белье вокруг шеста на столе, а Байден стоит рядом и осыпает украинского лидера долларовыми купюрами.
Напомним, в конце апреля Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие этого пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране». По его словам, «спасая» Украину, США обрекают собственную экономику.
Трамп-младший также упомянул о нехватке детского питания. Речь идет о сообщении Белого дома, признавшего дефицит молочных смесей для новорожденных в стране. Сообщалось, что недостаток смесей оценивается в 40–50%, крупные торговые сети ввели ограничения на продажу этих товаров в одни руки.
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Лавров: Подобной массовой высылки дипломатов не было даже в холодную войну
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Подобной массовой и синхронной высылки российских дипломатов, которая происходит сейчас, не было даже в годы холодной войны, дипломатическая служба России перешла на особый режим работы, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
По его словам, на Западе травле подвергаются российские деятели культуры, искусства, спортсмены, ученые, бизнесмены, а также простые граждане России. «[Антироссийская] кампания не обошла стороной и наших дипломатов, им часто приходится трудиться в экстремальных условиях, иногда с риском для здоровья и жизни, но даже в самые мрачные годы холодной войны такой массовой синхронной высылки дипломатов мы не припомним», – цитирует ТАСС министра.
Лавров отметил, что ситуация в мире потребовала перевода российской дипломатической службы в особый режим, который требуют поставленные руководством страны новые задачи по защите национальных интересов
Также он отметил, что последствия гибридной войны Запада против России ощутят все.
«Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все, без исключения», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Глава российского МИД заявил, что западным политикам надо понять, что их потуги изолировать Россию обречены. Министр добавил, что «многие эксперты уже это признают, пока что негромко, в кулуарах, потому что такое вслух говорить неполиткорректно, но это происходит».
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что страны Запада отказались от всех правил и практикуют против России любые враждебные действия, включая грабеж.
До этого Лавров назвал проблему с российской дипломатической собственностью в США «грабежом среди белого дня». Это произошло после того, как США отобрали собственность, которая закреплена за Россией двусторонним межправительственным ратифицированным документом.
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В США заявили о начале тяжелейшего энергокризиса за полвека
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Соединенные Штаты переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет, заявил президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт.
«Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет. Цены на бензин и дизель рекордно высокие, а запасы рекордно низкие», – приводит ТАСС слова Стюарта, сказанные в эфире телеканала Fox News.
Президент Американской ассоциации нефти и газа отметил, что власти Соединенных Штатов не только не предпринимают необходимых действий, но и мешают тем, кто хочет разрешить кризис в энергетике. «У этой администрации [президента США Джо Байдена] нет никакой стратегии, как нам помочь из этого выбраться, и, честно говоря, все их действия контрпродуктивны для тех из нас, кто пытается решить проблему», – констатировал он.
Накануне стоимость бензина в США обновила исторический максимум, достигнув в среднем по стране 4,43 доллара за галлон (3,785 л). При этом в Калифорнии галлон стоит в среднем 5,87 доллара, в штате Мэриленд галлон высокооктанового бензина обойдется в 6 долларов.
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Стало известно о планах обменять Виктора Бута на американскую спортсменку
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Осужденного в США по обвинению в незаконной торговле оружием россиянина Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была задержана в Москве за провоз наркотиков, пишут СМИ.
«Сейчас Грайнер находится в одном из следственных изоляторов Московской области. Сотрудниками ФСИН с ней проведены предварительные переговоры о возможном обмене на Виктора Бута», – рассказал источник «Газеты.Ru» в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области.
В свою очередь источник издания во ФСИН заявил, что «решение об обмене Бута на Грайнер является одним из возможных, но крайне вероятным».
Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года за провоз электронных сигарет с гашишным маслом. Она дважды становилась олимпийской чемпионкой и играла за екатеринбургский клуб УГМК. В России ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы за хранение и контрабанду наркотических средств.
Напомним, в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как при нынешних отношениях с США удалось добиться освобождения Ярошенко.
В США предрекли закат «американской империи» из-за Украины
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Ситуация вокруг Украины займет важное место в истории о закате «американской империи», считает обозреватель The American Conservative Род Дреер. По его словам, вмешательство США в украинский кризис приведет к упадку всех, кроме американского военно-промышленного комплекса.
Автор материала остро отреагировал на слова лидера большинства палаты представителей Стени Хойера, 82-летнего демократа из Мэриленда, который заявил, что Вашингтон находится «в состоянии войны» с Москвой.
«Это уже бесит. «Мы находимся в состоянии войны с Россией», да ладно! Вы хотите воевать с Россией, у которой есть ядерное оружие? Хотите вы рисковать ядерным уничтожением из-за Украины? Большинство демократов и республиканцев на Капитолийском холме, видимо, хотят. Да что с нами не так?! 40 млрд долларов наши избранные представители решили украинцам на этой неделе. Сорок. Миллиардов. Долларов. Это поддержали не только демократы, но и республиканцы. А люди испытывают трудности с покупкой продуктов у нас дома, спасибо инфляции», – передает РИА «Новости» текст публикации Дреера.
Обозреватель поддержал позицию сенатора Рэнда Пола, заблокировавшего перевод 40 млрд Киеву и призвавшего американских политиков обратить внимание на внутренние проблемы собственной страны. По мнению Дреера, поддержка киевского режима дорого обойдется США.
«Вот увидите: через десятилетия, когда историки будут писать о закате и падении американской империи, эта история будет занимать важное место», – резюмировал он.
Напомним, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране». По его словам, «спасая» Украину, США обрекают собственную экономику.
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Посол в США рассказал, как дипломатов пытаются подтолкнуть на предательство
Представители США пытаются подтолкнуть российских дипломатов и военных на предательство, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов.
«Ужас в том, что известные политики, которых я раньше достаточно уважал, чьи знания высоко ценил, публикуют призывы в американских СМИ к российским дипломатам и военным перейти на сторону так называемой демократии. По существу, моих товарищей подталкивают на предательство, которое в любой стране расценивается как омерзительный поступок», – приводит ТАСС заявление Антонова в эфире «Соловьев Live».
Кроме того он рассказал, что сотрудники российского посольства в Вашингтоне получают угрозы, в том числе физической расправы.«Это как осажденная крепость. В принципе, наше посольство работает во враждебной среде, – заметил он. – Каждый день у нашего диппредставительства проходят антироссийские акции, имеют место хулиганские выходки, акты вандализма. В адрес моих товарищей, сотрудников посольства, поступают угрозы, в том числе физической расправы».
Антонов констатировал, что власти США прекратили диалог.«Американские власти заморозили диалог с нами, полностью прекратив очные контакты. Общение происходит исключительно по телефону или электронной почтой, да и то по техническим вопросам», – сказал он. Дипломат добавил, что «к сожалению, продолжается и визовая война».
Ранее в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что даже в годы холодной войны не было такой массовой синхронной высылки дипломатов, что разрушает отношения с Западом.
Он также заявил об отсутствии предателей среди дипломатов.
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В Китае сочли неуместным членство США в Совбезе ООН
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Сообщения о том, что Вашингтон передал разведданные Киеву, ставит вопрос о нахождении США в Совете безопасности ООН в статусе постоянного члена, пишет китайская газета «Жэньминь жибао».
По мнению автора статьи, американская разведка «подливает масло в огонь», что провоцирует ухудшение ситуации на Украине.
«Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Обозреватель «Жэньминь жибао» считает, что Соединенные Штаты отвечают за «создание хаоса» и стремятся к затягиванию спецоперации России.
«На самом деле это очень опасная мера, которая может привести к более жестоким маневрам с обеих сторон», – пришла к выводу китайская газета.
Напомним, в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о непричастности США к гибели крейсера. Однако бывший командующий ЧФ ВМФ России адмирал Владимир Комоедов заявил, что Пентагон врет, ведь Украина технически не способна брать на прицел российские корабли.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы.
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США обнародовали стратегию борьбы с попытками обхода санкций против России
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Опубликована стратегия минфина США на 2022 год по борьбе с финансовыми нарушениями, к которым Вашингтон относит и попытки обойти санкции против России.
Документ носит название «Национальная стратегия по борьбе с террористическим и иным незаконным финансированием». Он предусматривает шаги по поиску «скрытых» в США активов попавших под санкции российских бизнесменов. Также минфин США рассчитывает сделать более прозрачной финансовую сферу, связанную с офшорами, передает РИА «Новости».
Стратегия предусматривает противодействие «всем формам незаконного финансирования» и борьбу против его «пагубного влияния на финансовую систему, экономику и общество». Указывается, что это требуется для «национальной безопасности и процветания» США. Минфин США заявил, что достигнут «значительный прогресс», но необходимо «адаптироваться к изменяющейся среде угроз, а также к структурным и технологическим изменениям в сфере финансовых услуг, чтобы преуспеть в этой важнейшей борьбе».
Как утверждают власти США, российские бизнесмены и их доверенные лица «пытаются сделать анонимными и скрыть свои банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и иные активы, стремясь обойти финансовые ограничения». Минфин считает необходимым расширить меры по упрощению обмена данными между различными американскими надзорными органами.
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине страны Запада не только заморозили часть золотовалютных резервов России, но и устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов.
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Запад предупредили об угрозе войны из-за санкций против России
Санкции, введенные против России в научной сфере, грозят войной между Москвой и Западом, заявил в колонке для National Interest специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл.
Эксперт отметил, что прекращение сотрудничества международных институтов с российскими организациями, отмена доступа ученых к мировым научным журналам, запрет финансирования исследований, проводимых вместе со специалистами из России, серьезно ударит по международной безопасности.
«Это усугубит риск войны. Контакты между Россией и Западом позволяют сторонам верно оценивать возможности, мотивы и намерения друг друга. В противном случае просчет становится все вероятнее», – передает РИА «Новости» сообщение Рендалла.
Он также отметил, что прекращение научного сотрудничества ударит также по важнейшим исследованиям, призванным бороться с изменением климата, так как в этой сфере российская наука играет важную роль. Он особенно выделил значимость работы ученых из России по вопросу потепления в Арктике.
Ранее Конгресс США решил помешать работе России в международных организациях.
Медведев назвал десять глобальных последствий антироссийских санкций
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал заметку под заголовком «Что будет дальше, или Мир после антироссийских санкций (совсем не прогноз)», в которой назвал десять глобальных последствий введенных Западом ограничительных мер против России.
Так, по мнению Медведева, «разрушится ряд глобальных цепочек поставок товаров, возможен крупный логистический кризис, включая крах деятельности иностранных авиакомпаний, которым запрещены полеты над территорией России».
«Усилится энергетический кризис в тех государствах, которые ввели «стреляющие в собственные ноги» санкции по поставкам российских энергоносителей, продолжится дальнейший рост цен на ископаемое топливо, замедлится развитие цифровой экономики в мире», – написал зампред Совбеза России в своем Telegram-канале.
Медведев считает, что «наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах».
Кроме того, по его мнению, возможен «валютно-финансовый кризис в некоторых странах или сообществах стран, связанный с подрывом устойчивости ряда национальных валют, галопирующей инфляцией и разрушением легальной системы защиты частной собственности».
Медведев прогнозирует «новые региональные военные конфликты в тех местах, где ситуация не находит мирного разрешения на протяжении многих лет либо игнорируются существенные интересы крупных международных игроков». Также он допускает, что «активизируются террористы, считающие, что внимание западных властей сегодня отвлечено на разборки с Россией».
Также, по мнению Медведева, мир ждут «новые эпидемии, вызванные отказом от честного международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере или прямыми фактами использования биологического оружия».
Зампред Совбеза России считает вероятным «упадок деятельности международных институтов, которые не смогли доказать свою эффективность в ходе урегулирования ситуации на Украине, таких, например, как Совет Европы».
«Будут образованы новые международные альянсы стран, основанные на прагматических, а не идеологических англосаксонских критериях», – добавляет Медведев.
«В итоге будет создана новая архитектура безопасности, в которой де-факто, а потом и де-юре признаются сложившиеся реалии: а) слабость вестернизированных концепций международных отношений типа «Порядка, основанного на правилах» и пр. бессмысленного западного барахла; б) крах идеи американоцентричного мира; в) наличие уважаемых мировым сообществом интересов у тех стран, которые находятся в острой стадии противоречия с западным миром», – заключил Медведев.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что антироссийские санкции во многом провоцируют глобальный кризис, однако сама Россия с ними успешно справляется.
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Отказ стран выступить против России объяснили «дефектной демократией» США
Соединенные Штаты опустились до уровня «дефектной демократии», поэтому большинство стран отказались поддерживать США и выступать против России в условиях специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, говорится в статье, опубликованной в американском издании Foreign Policy.
В глазах большей части мира «читающая другим нравоучения Америка – это серьезно занедужившая демократия, которой сначала надо исцелиться самой», утверждается в материале, передает РИА «Новости».
Именно по этой причине, отмечает издание, большинство стран отказались поддерживать США и выступать против России в условиях специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Таким образом издание отреагировало на прошедший 12-13 мая в Вашингтоне саммит США – АСЕАН, в ходе которого большинство стран блока дали понять, что придерживаются нейтралитета по Украине.
Накануне США обнародовали стратегию борьбы с попытками обхода санкций против России. В тот же день США пригрозили иностранным банкам санкциями за поддержку России.
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РФ представит в СБ ООН материалы о военно-биологической деятельности США на Украине
Россия задействует механизмы статей 5 и 6 Конвенции ООН по запрещению биологического и токсинного оружия (КБТО) для запуска расследования военно-биологической деятельности США на Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Нами уже накоплен значительный объем материалов, прямо указывающих на факты нарушения США и Украиной КБТО, мы продолжаем собирать эти материалы и анализировать. С учетом того, что американская сторона отказывается от какой-либо конструктивной дискуссии по этой теме, мы планируем задействовать механизмы, предусмотренные в статьях 5 и 6 КБТО», – сказал Небензя на заседании СБ ООН, передает РИА «Новости».
По его словам, как только работа по сбору материалов будет завершена, Россия представит их совету для проведения расследования.
Статья 5 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия гласит, в частности, что «государства-участники… Конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений Конвенции».
Статья 6 КБТО гласит, что «любое государство-участник… Конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений Конвенции, может подать жалобу в СБ ООН».
Накануне в Госдуме заявили, что военная биологическая программа США лишила граждан Украины защиты и неприкосновенности, сделав объектами опытов.
В среду СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области).
В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».
В марте Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий.