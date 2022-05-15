Турции пригрозили изоляцией при блокировании вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Турцию может ожидать изоляция в НАТО в случае, если она будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс, заявил глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер.

«Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества», – цитирует ТАСС Вебера.

В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.

6 мая глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.

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