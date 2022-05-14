В Крыму ответили поговоркой на отказ Зеленского признать полуостров

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крыму нужно признание его российского статуса со стороны Украины как зайцу стоп-сигнал.

«Нам признание Крыма Украиной – как зайцу стоп-сигнал. Пусть Зеленского больше заботит судьба Украины, которую он довел до ручки... А мы сами разберемся в своих делах», – передает РИА «Новости» слова Фикс.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и не признает автономию ДНР и ЛНР.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.