В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского Путин обсудил с президентом Таджикистана возросшую в Афганистане активность террористов 13 мая 2022, 19:46 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону ситуацию вокруг Афганистана с учетом возросшей активности террористических группировок на афганской территории, сообщила пресс-служба Кремля. «Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Афганистана, прежде всего, с учетом возросшей в последнее время активности на афганской территории террористических группировок. Подтверждено, что компетентные ведомства России и Таджикистана будут и далее активно взаимодействовать в целях обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В пресс-службе добавили, что Путин и Рахмон также затронули вопросы координации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, в том числе в контексте предстоящей 16 мая в Москве встречи лидеров государств-членов ОДКБ. Ранее президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности России на южном направлении, в том числе в связи с ситуацией в Афганистане. 23 апреля между пограничниками на «Докарун» (Иран) – «Ислам-Кала» (Афганистан) возник конфликт, который привел к временному закрытию пограничного перехода с иранской стороны. КПП «Докарун» является одним из наиболее важных торговых маршрутов между Ираном и Афганистаном. Позже Иран перебросил к границе с Афганистаном танковую дивизию.

Путин спрогнозировал рекордный урожай зерна за всю историю России 12 мая 2022, 15:19

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В этом году в России ожидается рекордный за всю историю урожай зерна, в том числе пшеницы – до 87 млн тонн. Об этом со ссылкой на аналитиков заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов, конечно, это предварительные оценки, но все-таки, сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы», – передает его слова РИА «Новости». «Если так произойдет, а мы будет рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков», – подчеркнул Путин. Ранее агроном Михаил Воробьев объяснял, что обилие зимних осадков благотворно влияет на почву, и, вероятно, можно будет рассчитывать на хороший урожай пшеницы в России в этом году. Путин: СССР победил фашистов в том числе за счет экономики 12 мая 2022, 14:05

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин начал совещание по экономическим вопросам с напоминания о том, что СССР победил в Великой Отечественной войне не только за счет фронтовых битв, но и за счет своей экономической мощи. «Мы недавно отмечали наш главный праздник – День Победы. И хочу напомнить, что она была достигнута не только в битвах на фронтах, но и за счет экономической мощи нашей страны, которая противостояла тогда промышленному потенциалу не одной Германии, а практически всей Европы, которую фашисты поработили», – передает РИА «Новости» слова Путина. Афганистан захотел закупать у России газ и нефть 13 мая 2022, 09:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Афганистан намерен расширять экономическое сотрудничество с Россией, хочет закупать газ и нефть, настроен подписать конкретные соглашения, заявил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал. «У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях. Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это ... то, в чем нуждается наша страна в первую очередь», – передает РИА «Новости» слова Гарвала. «Мы настроены на то, чтобы достичь соглашений между Афганистаном и Россией и подписать конкретные соглашения», – отметил глава дипмиссии. По словам Гарвала, антироссийские санкции не повлияли на планы Кабула развивать экономическое сотрудничество с Москвой. «Нет, мы не чувствуем никаких изменений. Как работали раньше, так и сейчас работаем и будем продолжать сотрудничество. Это фактор, как и фактор смены правительства в Афганистане, не повлиял на сотрудничество Кабула с Москвой и на намерение его развивать», – заявил Гарвал, отвечая на вопрос, как расширение антироссийских санкций повлияло на намерение новых афганских властей сотрудничать с Россией. Ранее национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines открыл рейсы в Россию. Путин поздравил Маркоса с победой на выборах президента Филиппин 12 мая 2022, 11:25

Фото: Aaron Favila/AP/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Фердинанду Маркосу-младшему с победой на выборах президента Филиппин, выразив надежду на продолжение дружеских отношений между странами. «Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного российско-филиппинского сотрудничества в различных сферах. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – приводятся слова Путина на сайте Кремля. Ранее в четверг стало известно, что Фердинанд Маркос-младший фактически победил на выборах президента Филиппин, согласно данным после подсчета 98,34% бюллетеней, тогда как его главная соперница – нынешний вице-президент Филиппин Лени Робредо – только около 14,8 млн голосов в свою поддержку. Путин: Общими усилиями суверенитет ЛНР получится отстоять 12 мая 2022, 09:29 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин поздравил главу Луганской народной республики Леонида Пасечника с национальным праздником, выразив уверенность, что общими усилиями получится отстоять суверенитет и территориальную целостность республики. «Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики, а подписанный 21 февраля Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи будет служить надежной основой для упрочения братских, союзнических связей между нашими странами», – говорится в послании Путина на сайте Кремля. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник в обращении по случаю Дня республики заявил, что решение о провозглашении республики поддержало абсолютное большинство граждан, выбрав единственно верный путь – интеграцию с Россией. Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин назвал действия 15-й Александрийской бригады образцом выполнения воинского долга 11 мая 2022, 19:10 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин назвал образцом выполнения воинского долга умелые действия 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады в ходе специальной военной операции на Украине. «Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля. Он выразил убежденность, что солдаты и офицеры, гвардейцы, будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России. Глава государства пожелал командованию и личному составу бригады крепкого здоровья и успехов. 15-я отдельная мотострелковая Александрийская бригада - единственная миротворческая бригада в ВС России. Входит в состав 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Дислоцируется в Самарской области. В 2018 году указом Путина бригаде было присвоено почетное наименование «Александрийская» в честь 5-го гусарского Александрийского Ее Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка. Военнослужащие бригады могут входить в состав миротворческих контингентов по решению президента России и в интересах СНГ, ООН, ОБСЕ, ШОС. В частности, бригада выполняла задачи по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта с декабря 2005 года по ноябрь 2008 года, сейчас военнослужащие соединения несут службу в Нагорном Карабахе. Ранее Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование гвардейской. В США заявили о готовности нанести удары по Афганистану в случае угрозы 11 мая 2022, 20:05 Текст: Кристина Цыцура

США могут нанести удары по Афганистану в случае угрозы своей безопасности, заявил глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. «Мы сохраняем наблюдение, и я не буду в деталях говорить, каким образом, в какой форме, при помощи каких механизмов. У нас есть возможности провести ударные операции, если мы увидим угрозу из Афганистана», – передает слова Милли РИА «Новости». Напомним, в начале сентября талибы (движение «Талибан*» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность – прим. ВЗГЛЯД) объявили о формировании нового «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. Представители движения активизировали наступление на правительственные силы Афганистана в августе 2021 года, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Путин: Россия успешно справляется с санкциями 12 мая 2022, 13:49 Текст: Елизавета Булкина

Антироссийские санкции во многом провоцируют глобальный кризис, однако сама Россия с ними успешно справляется, заявил президент Владимир Путин. Он пояснил, что продолжение санкционной одержимости запада приведет к сложнейшим последствиям для граждан других стран. «Очевидно, что в силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств», – приводит его слова ТАСС. Путин отметил, что ряд стран сталкивается с угрозой голода, и вина за это полностью лежит на западных элитах. «Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это, прежде всего, по резкому росту инфляции в Европе», – цитирует президента РИА «Новости». По словам Путина, в некоторых странах она вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%. В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского 13 мая 2022, 12:55 Текст: Елизавета Булкина

Россия не против встречи президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако провести ее без подготовки невозможно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента: никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена», – передает его слова ТАСС. Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган предложил организовать встречу Путина с Зеленским. Путин: Партнеры России из стран ШОС заинтересованы в развитии связей с «Сириусом» 11 мая 2022, 16:32 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин сообщил о заинтересованности партнеров Москвы из стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС в развитии сотрудничества с центром «Сириус» по линии своих научных и образовательных организаций. «С большим интересом к площадке «Сириуса» относятся и те, кто хочет развивать с нами отношения. Имею в виду, прежде всего, страны ШОС, БРИКС», – передает ТАСС его слова во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех». Глава государства отметил, что «некоторые коллеги находятся под впечатлением от того, что здесь увидели, и хотят развивать контакты с «Сириусом» по линии своих министерств, ведомств, конкретных школ, университетов, научных центров». Он также обратил внимание на то, что страны, входящие в ШОС и БРИКС, – это огромные государства с миллиардным населением и достижениями мирового уровня в очень многих областях. «Мне кажется, что все это нужно использовать наилучшим образом», – резюмировал Путин. Ранее президент счел необходимым, чтобы образовательный центр «Сириус» занялся поддержкой развития талантов у детей в Донецкой и Луганской народных республиках. До этого в ходе посещения образовательного центра «Сириус» Путин заявил, что укрепление технологического суверенитета России важно всегда, а в нынешнее время особенно. Путин назвал важным укрепление технологического суверенитета России 11 мая 2022, 15:36 Текст: Ольга Иванова

Укрепление технологического суверенитета России важно всегда, а в нынешнее время особенно, заявил президент России Владимир Путин в среду в ходе посещения образовательного центра «Сириус». «Прежде всего «Сириус» призван сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета страны. Это важно всегда, но особенно сейчас, я сейчас не буду говорить, по каким причинам», – сказал глава государства на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех», сообщает ТАСС. Ранее президент подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. В частности, сообщалось, что российские компании в сфере IT смогут оформлять своим сотрудникам отсрочку от прохождения армейской службы на портале госуслуг. Путин поручил «Сириусу» создать модули по кибербезопасности для технических вузов 11 мая 2022, 16:04 Текст: Ольга Иванова

Образовательный центр «Сириус» совместно с партнерами должен разработать специальные модули по кибербезопасности для технических вузов, чтобы будущие инженеры и конструкторы обладали компетенциями и в этой сфере, заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех», который является создателем «Сириуса». «Прошу «Сириус» совместно с партнерами создать специальные модули по кибербезопасности для технических вузов и факультетов. Речь идет о том, чтобы будущие инженеры и конструкторы, независимо от направлений деятельности, имели сильные компетенции по защите нашей критической инфраструктуры, отечественных промышленных и информационных систем», – распорядился глава государства, сообщает ТАСС. Ранее Путин заявил, что укрепление технологического суверенитета России важно всегда, а в нынешнее время особенно. Путин поручил создать в «Сириусе» международный экологический центр 11 мая 2022, 16:42 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин поручил создать на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае международный центр в области экологии и вопросов изменения климата. «Необходимо приступить к формированию здесь международного центра в области экологии и вопросов изменения климата», – сказал глава государства на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех». Также Путин дал ряд поручений касательно развития медицины на федеральной территории. «Чтобы расширить возможности исследований в сфере наук о жизни, предлагаю ускорить строительство в «Сириусе» и университетской клиники», – передает его слова ТАСС. Президент добавил, что «нужно разобраться <…>, где – университетская клиника, подготовка кадров и наука, а где – непосредственно обслуживание тех, кто проживает в «Сириусе». Как считает президент «понятно, что и университетская клиника этим может заниматься». «Но надо разграничить сферы деятельности – непосредственно медицинского учреждения для обслуживания [населения] и науки, образования», – указал Путин. По его словам, одним из ключевых направлений исследований в «Сириусе» является создание передовых решений, направленных на улучшение качества жизни. «Здесь, прежде всего, речь идет, конечно, о таких областях, как генетика, медицина, фармацевтика, охрана окружающей среды. Одна из лабораторий как раз, по-моему, посвящена именно генетике», – сказал глава государства. Ранее Путин поручил «Сириусу» создать модули по кибербезопасности для технических вузов. Путин поручил «Сириусу» заняться поддержкой развития талантов у детей Донбасса 11 мая 2022, 15:53 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин счел необходимым, чтобы образовательный центр «Сириус» занялся поддержкой развития талантов у детей в Донецкой и Луганской народных республиках. «Используя накопленный опыт и компетенции, просил бы «Сириус» уже сейчас продумать вопросы создания методических центров поддержки и развития талантов у детей в Донецкой и Луганской областях, разработать специальные программы подготовки педагогов», – передает ТАСС его слова во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех», который является создателем «Сириуса». Ранее в ходе посещения образовательного центра «Сириус» Путин заявил, что укрепление технологического суверенитета России важно всегда, а в нынешнее время особенно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин заявил о лучшей динамике рубля среди всех валют мира 12 мая 2022, 13:54 Текст: Елизавета Булкина

Рубль в этом году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты. В текущем году курс рубля демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира», – передает его слова ТАСС. Он также отметил, что инфляция в России постепенно замедляется. «За прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта. Недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента – это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции», – отметил глава государства и подчеркнул, что страна уверенно справляется с внешними вызовами. Глава государства добавил, что в этом году в России ожидается рекордный урожай. «В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов, конечно, это предварительные оценки, но все-таки, сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы», – передает его слова РИА «Новости». «Если так произойдет, а мы будет рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков», – подчеркнул Путин.