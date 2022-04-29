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Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности с учетом ситуации в Афганистане
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Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности России на южном направлении, в том числе в связи с ситуацией в Афганистане.
По словам Путина, в центре внимания с точки зрения обеспечения безопасности России находятся, «конечно, события, связанные с оказанием помощи нашим людям на Донбассе, со специальной военной операцией на Украине».
«Но у нас есть и другие вопросы, которые представляют большой интерес с точки зрения как раз обеспечения безопасности нашей страны, в том числе на южном направлении. И поэтому сегодня займемся обсуждением этого вопроса применительно к событиям в Афганистане и вообще в этом регионе, на этом направлении», – передает слова главы государства ТАСС.
23 апреля между пограничниками на «Докарун» (Иран) – «Ислам-Кала» (Афганистан) возник конфликт, который привел к временному закрытию пограничного перехода с иранской стороны. КПП «Докарун» является одним из наиболее важных торговых маршрутов между Ираном и Афганистаном.
Позже Иран перебросил к границе с Афганистаном танковую дивизию.
Путин разъяснил Эрдогану, что требуется от Зеленского в ситуации на «Азовстали»
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Киев должен направить приказ ВСУ сложить оружие на «Азовстали», сообщает пресс-служба Кремля.
«Что касается заблокированных на территории завода «Азовсталь» украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие. Военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Главы государств обсудили обстановку на Украине «в контексте специальной военной операции по защите Донбасса и предпринимаемых российской стороной на постоянной основе усилий по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров».
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Путин пообещал «молниеносный ответ» за вмешательство третьих стран в ситуацию на Украине
Ответ в случае вмешательства третьей стороны в ситуацию на Украине будет молниеносным, заявил президент России Владимир Путин.
«Подчеркну еще раз: если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события [на Украине] со стороны, то они должны знать – да, они будут создавать России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера – они должны знать, что наш ответ на встречные удары будет молниеносным», – передает слова Путина официальный сайт президента России.
«У нас есть для этого все инструменты, – заявил президент. – Такие, которыми сейчас не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали – все решения у нас на этот счет приняты!
Также глава государства в среду подчеркнул, что специальная военная операция на Украине обеспечит на перспективу безопасность Донбасса, Крыма и всей России.
Путин: Россия знает, кто и что делал в Буче
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Армия России не имеет отношения к событиям в Буче, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Он добавил, что Москва знает, кто стоит за этой провокацией, передает ТАСС.
По словам Путина, на переговорах России и Украины в Стамбуле был серьезный прорыв, но затем Россия столкнулась с провокацией в Буче.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
В Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче, а также назвали произошедшее «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения ВС РФ покинули город еще 30 марта.
Путин: Спецоперация предотвратила нависшую над Россией реальную опасность
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Начало операции предотвратило реальную опасность, которая нависла над Россией, все ее задачи будут выполнены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.
«Нужно чётко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством и решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», – заявил глава государства.
«Все задачи специальной военной операции, проводимой нами в Донбассе и на Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны», – передает слова Путина официальный сайт президента России.
Также Путин назвал реакцию России на циничные замыслы Запада на Украине правильной и своевременной. Он добавил, что «Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, так было всегда и будет сейчас».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Путин сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с ИГИЛ
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Завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
«Мы слышим от украинских властей, что на «Азовстали» есть гражданские, но тогда украинские военные должны их выпустить, иначе они действуют как ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная на территории России) в Сирии, прикрываясь гражданским населением. Самое простое, что нужно сделать – это выпустить этих людей. Чего же проще», – цитирует его ТАСС.
Также Путин назвал преступлением удержание гражданских лиц военными Украины на заводе «Азовсталь», отметив, что существует контакт с оставшимися на заводе украинскими силовиками.
«Это просто преступление – удерживать там гражданских лиц в качестве живого щита, если они там есть. Мы с ними в контакте. С теми, кто сидит там в подземелье «Азовстали», – сказал Путин.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Путин сравнил признание независимости ДНР и ЛНР с Косово
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Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в связи с признанием ДНР и ЛНР напомнил о решении международного суда по Косово о праве территории объявить суверенитет без согласия центральных властей.
«Я лично читал все документы международного суда ООН по ситуации в Косово. Прекрасно помню решение международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Это было сказано в отношении Косово, и в этом состоит решение международного суда. И это решение было поддержано всеми», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По словам президента, ДНР и ЛНР имеют такое же право объявить о своем суверенитете, не обращаясь к центральным властям, потому что «прецедент создан».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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ООН: Путин согласился привлечь МККК к эвакуации гражданских с «Азовстали»
Президент России Владимир Путин был не против участия представителей ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных граждан с «Азовстали», заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, последующие дискуссии на этот счет будут проведены между Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерством обороны России.
«Президент в принципе согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе», – приводит РИА «Новости» комментарий Дюжаррика.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Путина и Зеленского пригласили на саммит G20 в Индонезии
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский приглашены на саммит «Большой двадцатки» в Индонезии, передает AFP.
Сообщается со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо, что и Путин, и Зеленский получили приглашение на мероприятие, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский сообщил, что провел переговоры с Видодо и поблагодарил его за приглашение на саммит G20.
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Путин заявил о скорых решениях об индексации пенсий и зарплат бюджетников
Российский лидер Владимир Путин на встрече с Советом законодателей заявил о скором принятии решения по индексации социальных пособий, пенсий и заработных плат бюджетников.
«В ближайшее время будут приняты конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере», – сообщается решение Путина на сайте Кремля.
«Эти и другие наши решения нацелены на оказание прямой помощи наиболее уязвимым категориям граждан: семьям с детьми и людям старшего поколениям. Ключевым отраслям экономики, стратегическим предприятиям, малому и среднему бизнесу также оказывается и будет оказываться поддержка», – сказал президент.
Напомним, с 1 апреля в России планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек – это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на эти цели в федеральном бюджете заложили 33,7 млрд рублей до конца года.
Внеочередная индексация пенсий в России прошла за счет средств из резервного фонда правительства, а также денег, сэкономленных после выхода России из пенсионного соглашения со странами СНГ.
Путин: Запад уготовил украинскому народу судьбу расходного материала
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Украинский народ недруги России сделали расходным материалом, большая часть украинского народа это осознает, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.
«Недруги нашей страны форсировали создание геополитического оружия. Сделали ставку на русофобию и неонацистов, из года в год нагло превращая соседнюю страну, Украину, в «анти-Россию», – приводятся слова президента на сайте Кремля.
По его словам, когда Россия по-братски отнеслась к созданию украинского государства, «конечно, исходили из того, что это будет именно дружеское государство». «Да, в новых исторических условиях, но уж, конечно, на создание на исторических российских территориях «анти-России» никто не рассчитывал. И допустить мы этого не можем», – сказал президент.
«А затем подтолкнули Украину к прямому столкновению с нашей страной. А украинскому народу уготована судьба расходного материала. Я думаю, осознание этого приходит к большой части народа Украины», – заявил глава государства.
«Весь ход последних событий, включая претензии киевского режима на обладание ядерным оружием, развертывание на украинской территории сети западных биологических лабораторий, бесперебойную поставку на Украину самого современного вооружения, подтверждают, что наша реакция на эти циничные замыслы была правильной и своевременной», – подчеркнул Владимир Путин.
Ранее глава государства заявил, что Россия обладает такими инструментами для ответа на угрозы, которых нет у ее оппонентов. По его словам, Москва готова ответить на действия тех стран, которые попытаются вмешаться в нынешнюю ситуацию на Украине.
Также в ходе встречи президент призвал доносить сторонникам России за рубежом правдивую информацию.
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Путин предложил ООН проверить содержание украинских военнопленных
Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем предложил ООН и представителям Международного Красного Креста посмотреть, как содержатся военнопленные Украины и пообщаться с беженцами из Мариуполя.
«Если есть желание посмотреть, уважаемый господин генеральный секретарь, и представителям Международного Красного Креста, и представителям ООН, как они содержатся и где, как оказывается помощь раненым – пожалуйста, мы готовы такую возможность предоставить», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он также заявил, что генсека ООН ввели в заблуждение по гуманитарным коридорам.
«Вы говорите о том, что гуманитарные коридоры России не действуют, господин генеральный секретарь, Вас ввели в заблуждение. Эти гуманитарные коридоры действуют. В Мариуполе вышло при нашем содействии свыше 100 тыс. человек, 130 или 140 тыс. человек вышло, и они могут ехать куда угодно. Кто-то хочет в Россию, кто-то хочет на Украину – куда угодно, мы их не держим, оказываем всяческую помощь и поддержку. То же самое могут сделать и гражданские лица, если они есть на территории «Азовстали» – они могут выйти и все», – подчеркнул Путин.
Пример цивилизованного отношения к этим людям очевиден, подчеркнул Путин и предложил генсеку ООН поговорить с этими людьми.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Также президент отметил, что Россия рассчитывает, что удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке с Украиной.
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Путин: Для недругов Россия представляет опасность просто по факту своего существования
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Ставка Запада на русофобов и неонацистов является новым геополитическим оружием, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей. По словам главы государства, оппонентам России в мире просто не нужна такая большая страна.
«Недруги нашей страны форсировали создание нового геополитического оружия. Собственно, новым оно не является, но [они], безусловно, придали ему новые силы, новые импульсы. Сделали ставку на русофобию и неонацистов, из года в год нагло, бесцеремонно превращая соседнюю с нами страну, Украину, в «анти-Россию», – передает слова Путина официальный сайт президента России.
«Силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России, такая самостоятельная, большая, даже огромная, по их представлению, страна не нужна. Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это далеко не так, они сами представляют для всего мира опасность», – добавил Путин.
По словам президента, российские солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность. «Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной. Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», – заявил он.
Путин: Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства
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Президент России Владимир Путин на награждении олимпийских чемпионов заявил, что российская фигуристка Камила Валиева вывела этот вид спорта на высоту настоящего искусства.
«Она (Камила Валиева) вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций», – передает слова президента РИА «Новости».
26 апреля Валиева отмечает день рождения, президент предложил поздравить спортсменку. «У меня еще будет возможность в неформальной части это сделать дополнительно», – сказал Путин.
Вместе с тем глава государства отметил, что виртуозные прокаты российских фигуристок остаются недостижимыми для соперниц.
«Уже третью Олимпиаду подряд у России – абсолютное лидерство в женском одиночном фигурном катании на коньках, и удивительно красивые, виртуозные прокаты наших девочек, первой из которых стала Анна Щербакова, остаются недостижимой для соперниц вершиной. Это действительно так», – сказал он.
На Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Победительницей Олимпиады в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, серебро в этой дисциплине выиграла Александра Трусова.
В рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место.
До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.
Путин: Для России в спорте нет недружественных стран
Президент Владимир Путин на встрече с российскими олимпийцами в Кремле, заявил об отсутствии для России недружественных стран в спорте.
«Для России в спорте нет недружественных стран. Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений. За его идеалы – идеалы справедливости, равенства и честной борьбы», – передает его слова РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что Россия приложит все усилия для обеспечения прав своих атлетов.
«Мы приложим все силы для обеспечения прав наших атлетов, будем проводить соревнования, открытые для всех наших друзей и настоящих партнеров, таких как Всемирная ассоциация олимпийцев и Международный совет военного спорта, которые поддержали российских атлетов», – отметил Путин.
Глава государства отметил, что победы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине были блестящими и волевыми.
Путин: Для ответа на угрозы у России есть инструменты, которых нет у ее оппонентов
Россия обладает такими инструментами для ответа на угрозы, которых нет у ее оппонентов, заявил президент Владимир Путин, выступая на встрече с членами Совета законодателей.
Москва готова ответить на действия тех стран, которые попытаются вмешаться в нынешнюю ситуацию на Украине, заявил глава государства.
«У нас есть для этого все инструменты – такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Все решения у нас на этот счет приняты», – приводятся слова президента на сайте Кремля.
Также в ходе встречи президент призвал доносить сторонникам России за рубежом правдивую информацию.