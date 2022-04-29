Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности с учетом ситуации в Афганистане

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности России на южном направлении, в том числе в связи с ситуацией в Афганистане.

По словам Путина, в центре внимания с точки зрения обеспечения безопасности России находятся, «конечно, события, связанные с оказанием помощи нашим людям на Донбассе, со специальной военной операцией на Украине».

«Но у нас есть и другие вопросы, которые представляют большой интерес с точки зрения как раз обеспечения безопасности нашей страны, в том числе на южном направлении. И поэтому сегодня займемся обсуждением этого вопроса применительно к событиям в Афганистане и вообще в этом регионе, на этом направлении», – передает слова главы государства ТАСС.

23 апреля между пограничниками на «Докарун» (Иран) – «Ислам-Кала» (Афганистан) возник конфликт, который привел к временному закрытию пограничного перехода с иранской стороны. КПП «Докарун» является одним из наиболее важных торговых маршрутов между Ираном и Афганистаном.

Позже Иран перебросил к границе с Афганистаном танковую дивизию.