Русские активисты объяснили причину ареста депутата Европарламента Татьяны Жданок в Риге

«Жданок – депутат Европарламента. Кстати, она там – из немногих, кто голосовал против санкций в отношении Москвы. Если об этом вспомнить, то неудивительно, что ее задержали», – заявил газете ВЗГЛЯД общественный деятель Латвии Владимир Линдерман. Ранее полиция взяла под стражу лидера «Русского союза Латвии» Татьяну Жданок.

«Планировался новый большой митинг против сноса памятников, но его запретили. Судя по всему, Татьяна Жданок приехала туда лишь для того, чтобы предостеречь людей от участия в несогласованной акции», – рассказал Владимир Линдерман, правозащитник, организатор движения в поддержку русского языка в Латвии.

«Жданок обладает депутатской неприкосновенностью, так что нельзя ее долго держать под стражей. Однако, если вдруг власти Латвии захотят этого, они добьются такого ареста. Русофобский настрой сейчас в Брюсселе серьезный, так что Европарламент вполне может быстро проголосовать за отмену ее депутатской неприкосновенности. Но, скорее всего, Жданок задержали только для того, чтобы просто припугнуть», – полагает Линдерман.

В пятницу полиция задержала депутата Европарламента Татьяну Жданок за участие в митинге против сноса памятника Освободителям, расположенного в рижском парке Победы. Как сообщало РИА «Новости», одновременно в городской Думе проходило заседание, по итогам которого депутаты проголосовали за снос.

Накануне парламент Латвии принял закон о приостановке действия пункта соглашения с Россией, который касался охраны монументов советским воинам. В среду полиция закрыла доступ к памятнику. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника.

В связи с последними событиями полиция завела три уголовных дела и 20 дел об административных правонарушениях. Два уголовных дела заведены за оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений. Одно из них заведено против молодого человека, который вышел накануне к памятнику с российским флагом (предположительно, его зовут Александр). Как сообщил посол России в Риге Михаил Ванин, посольство окажет правовую помощь этому латвийцу.

«Латвийское общество сейчас делится на две части. Одни признают ценность борьбы с нацизмом, помнят подвиг советского солдата в ходе Второй мировой войны и, соответственно, с симпатией относятся к арестованному молодому человеку. В основном это русское сообщество Латвии», – пояснил Линдерман.

«При этом другая часть общества подвержена активной государственной антироссийской пропаганде и потому приветствует аресты и с удовольствием растоптала бы таких, как Александр, – добавил правозащитник. – В итоге в обществе разрастается серьезный внутренний конфликт. Сейчас соотношение приблизительно один к двум не в нашу пользу».

С начала специальной операции на Украине в Латвии начали возбуждать уголовные дела – практически конвейерным способом – по статье «Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений», напомнил правозащитник. «Эту статью применяют против тех, кто в той или иной степени оправдывает действия России. То есть человека могут отправить за решетку за сорванный украинский флаг или за участие в пикете. Служба госбезопасности возбудила уже около 20 таких дел. Плюс – больше 50 административных и уголовных дел возбудила полиция», – отметил Линдерман.

«Если говорить конкретно об этом парне – Александре, то его дело, судя по всему, ведет служба госбезопасности. Он находится в латвийском аналоге российского СИЗО. Что касается прозвучавшего в Госдуме призыва выдать этому парню российский паспорт, то подобное решение может принять только сам молодой человек. При этом Александр должен понимать, что если он получит этот документ, его тут же депортируют. В то же время это была бы реальная возможность избежать тюремного срока», – предположил собеседник.

Линдерман убежден: у местных властей нет цели посадить человека, им важнее «искоренить крамолу», и если Александр окажется за пределами Латвии, их это вполне устроит. «Мне лично совершенно понятны причины, по которым молодой человек пошел на такой шаг. Если ты патриотично настроен и хочешь реализовать свой потенциал, то почему бы и нет. Тем более он молод, а в молодости человек обычно ведет себя храбрее».