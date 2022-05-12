Московский зоопарк и ОНФ передали стройматериалы и корм луганскому зоопарку

В целом в Луганск доставлено 10 тонн стройматериалов, а также кормов для зверей и птиц местного зоопарка, сообщили в ОНФ.

«Московский зоопарк и Союз зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением #МыВместе и «Общероссийским народным фронтом» оказали адресную помощь питомцам луганского зооуголка. 12 мая волонтеры доставили партию гуманитарной помощи – это 10 тонн стройматериалов и кормов для животных и птиц», – приводит сообщение «Луганский информационный центр».

Директор парка культуры и отдыха имени 1 Мая, в котором расположен луганский зоопарк, Светлана Оксенгорова поблагодарила за оказанную помощь.

«Большое спасибо Московскому зоопарку, а также Союзу зоопарков и аквариумов в России за то, что отозвались на просьбу луганского зооуголка, который пострадал в результате обстрелов в 2014 году и сегодня требует некоторого восстановления», – сказала она.

Столичный зоопарк также посетили российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Макеева и заслуженный артист России музыкант Александр Скляр. Там они познакомились с новой обитательницей зооуголка – найденной луганчанами лисой.