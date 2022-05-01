Захарова назвала цель визита Джоли на Украину

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала визит американской актрисы Анджелины Джоли на Украину. По ее словам, главная цель этой поездки – «перебить повестку», отвлечь внимание от ситуации на «Азовстали» в Мариуполе.

«Две недели, как когда-то в Буденновске, киевские террористы держат в заложниках гражданских на «Азовстали», не давая им выйти, покинуть расположение остатков «добробатовских» боевиков. Министерство обороны России постоянно объявляло о гуманитарных коридорах, гарантируя жизнь и содействие вышедшим. Подключилась ООН, подключился Красный Крест. Теперь и всему миру очевидно, что людей на свободу там не выпускали именно вооруженные украинские нацформирования. Западу и Киеву не отвертеться. Что же делают в этих условиях гении западного пиара, чтобы не дать общественному мнению ни на секунду усомниться в мейнстриме? Звонят самому раскрученному представителю всего на свете – Анджелине Джоли», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

«Это же так легко продать обывателю: «Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине». Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлеченности в ее львовские каникулы. Она же посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало. Но это никому и не интересно. Главная цель достигнута – внимание мировой прессы отвлечено от «Азовстали», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, такие попытки «перебить повестку» очень легко считываются, они наивны и примитивны». «Логическая цепочка следующая: популярность должна работать на популизм. Вот она разница в менталитете. Великий российский артист и общественный деятель Иосиф Кобзон вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью. Американские звезды же умеют только пиариться», – заключила Захарова.

Ранее СМИ сообщили, что американская актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), находится во Львове в рамках «личного» визита в регион.

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