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5 апреля, вторник | Последнее обновление — 17:15 | vz.ru
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Путин объяснил ухудшение на мировом энергетическом рынке давлением на Газпром
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Обстановка на мировом энергетическом рынке ухудшилась из-за нерыночных мер давления на российский Газпром, заявил президент России Владимир Путин.
«Ситуация в энергетической сфере ухудшается в результате нерыночных, грубых мер, в том числе административного давления на нашу компанию Газпром в некоторых европейских странах. Мы наблюдаем их – наших партнеров – очередную попытку переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию», – заявил президент.
Видео выступления опубликовано в Telegram-канале «Смотри».
Также Путин прокомментировал ранее прозвучавшие призывы к национализации энергетических активов России на Западе. «Слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Ну так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», – приводит слова президента ТАСС.
Ранее корпорация Газпром прекратила участие в своей немецкой «дочке» Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.
СМИ сообщали со ссылкой на источники в правительстве Германии, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ.
По информации издания, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема.
ЕС признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России
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Евросоюз сейчас не рассматривает возможность введения эмбарго на поставки газа из России, однако не исключает такой меры в будущем, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони после заседания Еврогруппы.
«Что касается газового эмбарго. Мы не рассматриваем эту возможность сейчас, но мы не исключаем ее в будущем. Это будет зависеть от развития войны, в меньшей степени это зависит от того, на кого эта мера повлияет больше (на Россию или ЕС)», – приводит слова еврокомиссара по экономике ТАСС.
Как заявил Джентилони, Евросоюз «должен быть готов платить цену» за применение экономических мер давления на Россию.
Как сообщил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью, министры экономики и финансов стран ЕС рассмотрят новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге 5 апреля. «Это сейчас крайне важно, чтобы мы сохраняли наше единство, которым отличался наш ответ [России] ранее. Поэтому во вторник мы обсудим новые меры на заседании Совета ЕС по экономике и финансам», – сказал председатель Еврогруппы. «Я ожидаю, что завтра дискуссия будет носить общий характер. Министры дадут общую оценку, какие решения необходимы, они дадут указания другим институтам ЕС, и решения будут приняты позднее. Я ожидаю, что в ближайшие дни будет принят такой подход», – добавил Донохью.
Как ожидается, министры экономики и финансов стран Евросоюза рассмотрят новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге во вторник, однако там пройдет только «общая дискуссия» без конкретных решений.
Накануне в ЕК выступили за соблюдение газовых контрактов с Россией при продолжении оплаты в долларах и евро. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о незаменимости российского газа в краткосрочной перспективе при одновременной необходимости как можно быстрее «остановить все экономические отношения с Россией».
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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Немецкий автопром призвали готовиться к худшему
Немецкое автомобилестроение готовится к худшему. Тревожным звонком стало требование президента России Владимира Путина оплачивать поставки энергоносителей исключительно в рублях, пишет газета Suddeutsche Zeitung.
В минувшие выходные, отмечает издание, газ еще поступал. Однако эксперты уверяют, что расслабляться нельзя, передает РИА «Новости». «Самое страшное впереди», – заявил пожелавший остаться анонимным источник.
Найти замену быстро – до конца текущего года – можно лишь частично. «Наши (немецкие) цепочки поставок испытывают сильнейший стресс. Очень скоро мы (Германия) ощутим дефицит во многих сферах», – приводит издание слова главы Ассоциации немецкой автомобильной промышленности Андреаса Раде. Он уверен, что стране необходимо настроиться на дефицит и других сырьевых ресурсов, а также роста их стоимости. В частности, речь идет о палладии, пятая часть импорта которого приходится на Россию.
Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони после заседания Еврогруппы заявил, что Евросоюз сейчас не рассматривает возможность введения эмбарго на поставки газа из России, однако не исключает такой меры в будущем.
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
Берлин исключил введение эмбарго на поставки газа из России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа, несмотря на очередной виток обострения отношений с Москвой.
Бербок заявила, что если бы полное эмбарго остановило боевые действия, «то тогда бы мы это незамедлительно сделали», передает ТАСС со ссылкой на издание Die Welt.
Она также считает, что такое решение повысило бы цену продолжению конфликта. Тем не менее министр заверила, что власти ФРГ вместе с партнерами в Евросоюзе (ЕС) обсудят процесс по снижению зависимости от российского газа.
Ранее ЕС признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России.
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В Германии заявили о невозможности отказа от российского газа
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Резкий отказ от газа из России навредил бы в большей степени Евросоюзу, чем России, поскольку на данный момент газ сложно заменить. Об этом заявил в понедельник в Люксембурге министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
«Наша цель – как можно быстрее стать независимыми от поставок энергоресурсов из России. Мы должны предусматривать серьезные санкции. Но газ в краткосрочной перспективе незаменим, мы бы себе навредили больше», – ответил Линднер на вопрос, следует ли Евросоюзу включать в пятый пакет санкций запрет на поставки газа и нефти из России, сообщает ТАСС.
Также Линднер выступил за то, чтобы как можно быстрее «остановить все экономические отношения с Россией». Он высказался за то, чтобы увеличивать давление на Россию, «но не ослаблять себя самих». Линднер добавил, что в дискуссии о независимости от российских ресурсов нужно проводить черту между газом, нефтью и углем.
Напомним, президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
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Немцев предупредили о риске остаться без шоколада и кондитерских изделий
Федеральная ассоциация немецкой кондитерской промышленности (BDSI) выразила обеспокоенность в связи с возможной остановкой производства, влекущей за собой полное исчезновение шоколада и других кондитерских изделий с полок германских магазинов, сообщило издание Der Spiegel.
Как отмечает издание, кондитерская промышленность Германии видит угрозу своему существованию в связи с перебоями в поставках газа из-за событий на Украине. «Даже в условиях пандемии коронавируса энергоресурсы, сельскохозяйственное сырье, упаковка, а также логистические услуги стали чрезвычайно дорогими», – отметили в BDSI. В ассоциации подчеркнули, что события на Украине привели к резкому ухудшению экономической ситуации «до такой степени, которая представляет угрозу существованию целой отрасли», передает ТАСС.
Как пишет издание, трудности в поставках газа могут привести к полной остановке производства в отрасли. В BDSI пояснили, что для большинства компаний в сфере кондитерской промышленности газ является важнейшим источником энергии. Кроме того, цены на сельскохозяйственное сырье, такое как пшеница, подсолнечное масло и орехи, значительно выросли. Важные ингредиенты, включая сухое молоко, сахар, яйца и пальмовое масло, также подорожали. Повышение цен, как заметили в ассоциации, отразилось на компаниях по всем направлениям, «достигнут предел нагрузки».
«Вместе с политиками и представителями торговли мы должны следить за тем, чтобы полки супермаркетов не оставались пустыми», – заявил председатель BDSI Бастиан Фассин. Он подчеркнул, что власти ФРГ должны теперь «изучить все меры, которые позволяют производителям продуктов питания продолжать производство».
«Компании германской кондитерской промышленности производят продукты питания и поэтому имеют огромное значение для снабжения населения страны, особенно в чрезвычайных ситуациях», – продолжил Фассин. Он сослался на информацию Федерального управления гражданской защиты, которое советует создать запас «энергоемких товаров с длительным сроком годности» на случай чрезвычайных ситуаций. Речь, в частности, идет о шоколаде, печенье или крендельках.
Ранее в Еврокомиссии допустили возможность введения эмбарго на поставки газа из России. В ЕК также выступили за соблюдение газовых контрактов с Россией при продолжении оплаты в долларах и евро. В понедельник министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о незаменимости российского газа в краткосрочной перспективе при одновременной необходимости как можно быстрее «остановить все экономические отношения с Россией».
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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В ЕК выступили за соблюдение газовых контрактов с Россией
Еврокомиссия (ЕК) считает необходимым соблюдать положения контрактов на поставки газа из России по оплате в долларах или евро, заявил на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
«Что касается оплаты за газ в рублях, я могу лишь повторить, что большинство контрактов [с Россией] номинированы в долларах и евро, и мы должны соблюдать контракты», – цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
Лавров высказался об оскорблениях Байденом Путина
Слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине говорят о том, что у многих американских политиков с совестью «не все хорошо», заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«У многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны, которые развалили Ливию, вторглись в Сирию, не все хорошо с совестью. Думаю, вы тоже слышали, как потом сотрудники администрации Байдена комментировали эти высказывания, объясняя, что он это не имел в виду», – цитирует РИА «Новости» слова Лаврова.
Министр подчеркнул, что «интересует, прежде всего, как смотрит на эту ситуацию российский народ, насколько он понимает задачи, которые решают наши Вооруженные силы. И он эти задачи понимает. И главное, он понимает, что речь совсем не об Украине».
«Речь о том, что коллективный Запад беспрекословно, сплотившись под крышей Вашингтона, являет ту модель однополярного мира, которую он хотел бы сохранить. Этому суверену дозволено все, а все остальные не могут даже заикаться, как им обеспечивать свою безопасность», – отметил глава российского МИД.
Ранее аналитик и публицист Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative заявил, что президент США Джо Байден позволил себе скатиться до самых отвратительных оскорблений в адрес лидера России, с которой у Америки никогда не было прямого конфликта, и результаты этой дипломатии предстоит испытать всему миру.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного. «Я выражал свое моральное негодование», – добавил он.
Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, президент США выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания.
В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США.
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Путин заявил о возможности обеспечить в России цены на продукты ниже мировых
Россия может обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке, заявил президент Владимир Путин на совещании по поддержке отечественного агропромышленного комплекса.
«Особо отмечу, что выросшие объемы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке», – передает его слова ТАСС.
Путин также заявил, что внутренний рынок продовольствия обеспечен собственным производством.
Ранее правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
Лавров: Саммит Путина и Зеленского может состояться, когда будет результат на переговорах
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться после достижения результата на российско-украинских переговорах, чтобы его закрепить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.
«Про то, когда может состояться саммит президентов России и Украины, тоже президент Путин не раз говорил – как только будет результат. Для закрепления этого результата такой саммит может вполне быть созван», – цитирует его ТАСС.
Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ.
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Стало известно об обсуждении расчетов за газ в рублях с Венгрией
Венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с Газпромом вопрос о переводе расчетов за газ за рубли, заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов.
Станиславов заявил, что «между государственной энергетической компанией MVM, которая как раз и заключала (...) долгосрочный контракт с «Газпром экспортом», эти вопросы (о переводе расчетов в рубли) обсуждаются», передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что ему неизвестны официальные комментарии венгерских чиновников на эту тему.
До этого в Германии заявили об изучении указа о переводе оплаты газа в рубли. Вместе с тем ЕС признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США стыдят Европу рекордными доходами России.
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Путин: Внутренний рынок продовольствия обеспечен собственным производством
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Российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством, заявил президент Владимир Путин.
«По основным группам продовольствия наш внутренний рынок полностью обеспечен собственным продовольствием, собственным производством, а по некоторым товарам, например, подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком», – сказал президент. За последние семь лет выпуск сельхозпродукции в стране увеличился на 15%, продуктов питания – более чем на четверть.
Он отметил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.
«Необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан: увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию. Это ключевая задача на текущий год», – передает слова главы государства ТАСС.
Путин подчеркнул, что стратегически важно «сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок». «Причем по всей цепочке, что называется, от поля до прилавка», – отметил он.
Ранее правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
Путин: Россия будет рачительнее относиться к поставкам продовольствия за границу
Россия в нынешнем году будет рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж, особенно в те страны, которые ведут враждебную по отношению к ней политику, заявил президент Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.
«Понятно, что в текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж, а именно – внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику», – передает ТАСС слова главы государства.
Ранее президент сообщил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Путин добавил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.
Тем временем правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
В Кремле сочли оскорбления в адрес Путина со стороны Байдена недостойными президента
Личные оскорбления со стороны Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина неприемлемы и недостойны главы США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Продолжаются личные оскорбления в адрес президента России – это плохо. Мы считаем это неприемлемым и недостойным президента США», – передает его слова ТАСС.
Ранее Байден вновь заявил, что считает российского лидера Владимира Путина «военным преступником» и добавил, что это его личное мнение.
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения Байдена в адрес Путина припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
Путин: Ситуация на мировом рынке продовольствия осложнилась из-за ошибок развитых стран
Положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года осложнилось из-за ошибок развитых стран, заявил президент России Владимир Путин во вторник на совещании по поддержке агропромышленного комплекса (АПК).
«Положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось. Именно за последние два года. Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад», – передает слова Путина ТАСС.
Президент напомнил, что в мире на фоне минимальных запасов продовольствия сейчас вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство на Западе падает из-за высоких цен на природный газ.
«Что является тоже результатом их деятельности, на самом деле, наших партнеров на Западе», — отметил президент.
Он отметил, что ситуация в последние недели только усугубляется. Ранее президент России заявил, что ситуация в энергетической сфере в мире ухудшается из-за давления на Газпром.
Пескова спросили о ежегодном послании Путина
Главы зарубежных стран не приглашаются на ежегодное послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, дата оглашения послания еще не определена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Главы зарубежных стран не приглашаются на ежегодное послание президента России. Дата послания пока не определена», – передает РИА «Новости» его ответ на вопрос о дате послания и о том, планируется ли пригласить на него глав Донецкой и Луганской народных республик и Южной Осетии.
Ранее стало известно, что в Южной Осетии могут состояться два референдума: о вхождении в состав России, а после – голосование по вопросу воссоединения с Северной Осетией.
Напомним, президент республики Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время намерена предпринять юридические шаги для вхождения в состав России. Также он допустил объединение с Северной Осетией в составе России. В Госдуме назвали сроки проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России.
Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Донецкая народная республика изучит вопрос о возможности вхождения в состав Российской Федерации.
Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее также заявил, что в ближайшее время может пройти референдум по поводу вступления республики в состав России.
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