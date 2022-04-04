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Росгвардия уничтожила разведгруппу националистов в Киевской области
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Росгвардия уничтожила разведывательную группу националистов и цех по производству боеприпасов в Киевской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Благодаря грамотным действиям сапера Росгвардии ефрейтора А. Мальцева вся диверсионно-разведывательная группа националистов была уничтожена. Также спецназовцы Росгвардии обнаружили цех по производству боеприпасов в Киевской области. Саперы уничтожили его вместе с находившимся в нем оборудованием», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Ранее военнослужащие Росгвардии в Киевской области спасли жителей, пытавшихся эвакуироваться и попавших под обстрел националистов.
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Джонсон захотел уговорить Шольца усилить давление на Россию
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе призовет канцлера Германии Олафа Шольца усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию, пишут СМИ.
Джонсон на этой неделе примет в Лондоне президента Польши Анджея Дуду и канцлера Германии для обсуждения ситуации на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.
Газета указывает, что данный шаг вызван обеспокоенностью Соединенного Королевства относительно того, что некоторые союзники по НАТО будут подталкивать Украину к «урегулированию конфликта», передает ТАСС.
К настоящему моменту Великобритания передала Киеву свыше 6 тыс. ракет и 4 тыс. ПТРК, в том числе NLAW и Javelin, а также ПЗРК Starstreak.
Напомним, дипломатический источник сообщил, что в среду послы стран ЕС обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России.
Санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.
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Россия собралась в СБ ООН разоблачить украинскую ложь о ситуации в Буче
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Россия запросила заседание в СБ ООН в связи с украинской провокацией, устроенной в городе Буча, сообщил первый зампостпреда страны при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский сообщил в Telegram, что «в свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника 4 апреля». Он заявил, что российская сторона намерена «вывести зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей «на чистую воду».
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет создать специальный механизм правосудия с привлечением украинских и зарубежных специалистов, передает РИА «Новости». Он пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны подчеркнули, что за все время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. При этом в министерстве отметили, что все подразделения покинули город еще 30 марта. Там также указали, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах на них – несвернувшаяся кровь. В Минобороны кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Канцлер Германии Олаф Шольц уже попросил обеспечить доступ международным организациям в город Буча под Киевом.
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Жена Невзорова попросила донаты, чтобы «не отвлекаться на мысли о пропитании»
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Супруга Александра Невзорова Лидия заявила, что они с мужем «живут на донаты», которые позволяют «не отвлекаться на мысли о пропитании».
«Мы внезапно оказались в затруднительном положении. Нас лишили всего, мы потеряли работу, счета заблокированы, от России мы отрезаны», – заявила она в Telegram, рассказав, что «за последние три недели Невзоров дал сотни интервью».
«Все это время мы работаем «на износ» и совершенно бесплатно. И все это время мы живем на донаты», – говорится в сообщении. Отмечается, что именно донаты «позволяют работать дальше и бороться» с «режимом», при этом «не отвлекаясь на мысли о пропитании».
Напомним, СК возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе. До этого на него предлагали завести уголовное дело за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали. «На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира, – написал в своем блоге журналист. – Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82, может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков».
Мэр Чернигова призвал расследовать действия войск и властей Украины
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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил о необходимости провести детальное расследование действий руководителей украинских силовых ведомств и правительства с момента начала российской военной операции на Украине.
«Нужно детально проанализировать хронометраж действий – что делали руководители отдельных силовых структур во время войны. Это нужно непредвзято расследовать», – сказал Атрошенко в эфире канала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Атрошенко также призвал «дать откровенный ответ на вопрос, может ли это правительство обеспечить развитие Украины». Только после этого, по его мнению, можно будет «выстраивать фундамент нового государства Украина».
Градоначальник предположил, что после того, как он озвучил эти вопросы, его больше не будут приглашать на украинские эфиры.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
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Названы четыре направления переговоров России и Украины
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Переговоры между Россией и Украиной идут по четырем основным направлениям – это внеблоковый статус страны, ее границы, политическое устройство и демилитаризация, сообщили знакомые с ситуацией источники.
По первому направлению (внеблоковому статусу) обсуждается, должна Украина оставаться нейтральной или может вступить в НАТО. Киев хочет гарантий своей безопасности и военной помощи в случае угрозы, пишут «Ведомости».
По словам гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, принципиальных разногласий здесь нет, однако есть нюансы, требующие проработки. Кроме того, неизвестно, в каком объеме страны готовы предоставить гарантии безопасности.
По вопросу демилитаризации – Украина настаивает на сохранении текущей численности войск, а Россия на ее уменьшении в несколько раз. По словам Кортунова, ориентиром для Украины является Финляндия, где в 2020 году было 21,5 тыс. солдат на 5,5 млн человек (при этом население Украины превышает 42 миллиона).
Позиция России в том, что армия Украины не должна быть больше 50 тыс. человек.
По вопросу политического устройства Украины имеются разногласия, так как российская сторона настаивает на устранении праворадикальных политических группировок.
Однако самый сложный вопрос – это границы. Здесь, как сообщается, признаков компромисса нет. Россия заявляет о том, что статус Крыма и признание независимости ЛНР и ДНР не подлежит обсуждению.
Ранее в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности.
Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговоры идут непросто, но главное, чтобы они продолжались, а цели военной операции были достигнуты как можно скорее.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как успехи спецоперации заставляют Киев услышать требования России.
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Кадыров показал кадры штурма «Азовстали» в Мариуполе
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, отметив, что так «выглядит боевое превосходство».
«Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова во главе со своим командиром, моим дорогим БРАТОМ Замидом Чалаевым, не дают спуску бандеровской шайке. Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь», где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов», – сообщил он в своем Telegram-канале.
«На этих кадрах мы можем наблюдать осмотр территории тактическим квадрокоптером с последующим выявлением огневых позиций противника. Помимо всего прочего, наши бойцы заметили ползающего на крыше одного из строений снайпера, который после обнаружения предпринял обреченную на провал попытку удрать. Недолго думая, чеченскими бойцами было принято решение ликвидировать обнаруженную цель, после чего последовало молниеносное выполнение поставленной задачи», – сообщил глава Чечни.
«Благодаря слаженным действиям наших силовиков и четкому следованию приказам командования удается минимизировать потери среди личного состава, чего не скажешь про нациков, бандеровцев и шайтанов. Усилиями наших доблестных воинов шеренги украинских военнослужащих стремительно редеют. Многие загнаны в угол, и мы все прекрасно знаем, что их ожидает», – добавил он.
По словам главы Чечни, зачистки объектов проходят в штатном режиме, а временные сложности «возникают в жилых кварталах, где все еще укрываются мирные люди». «К счастью, благодаря оперативным действиям силовиков удается ликвидировать противника, не допуская жертв со стороны мирного населения. Я желаю удачи бойцам на каждом участке! Ждем еще больше хороших вестей от вас!» – написал Кадыров.
О начале штурма «Азовстали» Кадыров сообщил 2 апреля. Глава Чечни также заявлял, что в освобожденных от ВСУ городах и селах необходимо создать органы власти, которые помогут мирным жителям в восстановлении нормального хода жизни.
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Журналист: Украинские тербаты расстреляли жителей Бучи, увидев у них белые повязки
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Украинские батальоны территориальной обороны расстреливали мирных жителей в Буче, поскольку те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для местного населения, сообщил военный корреспондент Александр Коц.
Коц рассказал в Telegram, что «во всех населенных пунктах, которые контролировала российская армия, местные на всякий случай вязали на рукава белые ленточки». Он предположил, что «в меняющейся обстановке они могли не успеть их снять». «Их и расстреливали на улицах тербаты», – заявил он.
Журналист сообщил, что «тела в Буче с белыми повязками – опознавательный знак россиян». Он заявил, что «ВСУ стреляли по людям, не разбирая, есть у них оружие или нет». «Главное, что на них – белые повязки, а значит это – враг. Украинские журналисты, откройте глаза. Это не российские войска покрошили мирных жителей Бучи. Это ваши доблестные тербаты», – говорится в сообщении.
Комментируя опубликованные в Сети видео, Коц еще раз подчеркнул: «Местные (не все, но многие) во время присутствия российских войск на всякий случай вязали себе белые тряпки или ленточки на рукавах». «Это был наш опознавательный знак – «свой, не стрелять». Для украинских военных, соответственно, этот знак означает «враг», – заявил он.
«А теперь внимание на экран, 22 секунда, на теле слева – тот самый российский опознавательный знак. Зайдя в Бучу, тербаты хватали людей, затаскивали в подвал, пытали, чтобы выведать информацию и расстреливали за «сотрудничество» с войсками РФ. И теперь они выдают убитых ими людей за жертв российской агрессии», – говорится в сообщении.
Бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев, служащий сейчас в подразделении, которое было на этом направлении, рассказал в Telegram, что после выхода российских войск «с данного театра военных действий по результатам переговоров в Турции, ВСУ начало заходить в города и села и непреднамеренно (а не исключаю что и специально) открывали огонь по мужчинам с белой повязкой на руках». По его словам, «происходило это массово». «И когда они поняли, что массово убивали мирных, было принято решение выставить это свое преступление как дело рук ВС РФ», – заявил он.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча.
В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
«Поэтому неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», – заявили в Минобороны России.
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Роскосмос прекратил работу с союзниками Киева «по морально-этическим причинам»
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Совместные проекты Роскосмоса со странами Запада, которые вооружают Украину и оказывают ей политическую поддержку, остановлены, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин заявил в Telegram, что Роскосмос «совместные проекты со странами Запада остановил». Такое решение принято «по морально-этическим причинам». Он подчеркнул, что «со странами, поставляющими оружие и инструкторов, а также оказывающими политическую поддержку киевской фашистской хунте, у нас не будет никакого сотрудничества».
Напомним, Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США и отменил запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb. Рогозин заявил, что Россия не нуждается в таких ненадежных партнерах, как Европейское космическое агентство, которое ведет себя «сумасшедшим образом», и что стартовый комплекс на космодроме Куру законсервирован навсегда. Кроме того, Рогозин заявил о переходе Роскосмоса на заключение контрактов в рублях.
Экс-инспектор ООН усомнился в заявлениях Украины по событиям в Буче
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Власти Украины известны громкими заявлениями в пропагандистских целях, им следует представить данные медицинской экспертизы перед тем, как выступать с какими-либо утверждениями относительно событий в городе Буча, заявил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.
«Любой, кто делает скоропалительные выводы на основе непроверенных видеоматериалов, полученных от известной дикими заявлениями пропагандистского характера стороны, и не дожидается какого-либо подтверждения, вероятно, должен перестать называть себя журналистом», – отметил бывший аналитик Корпуса морской пехоты США, комментируя публикации в американских СМИ о якобы совершенных российскими военными убийствах мирных жителей в Буче.
«Базовая медицинская экспертиза ответила бы на три ключевых вопроса: время смерти, причина смерти, перемещали ли тело после смерти. Давайте посмотрим, представит ли украинская сторона поддающиеся проверке медицинские данные, которые бы подкрепили ее обвинения», – подчеркнул американец. «Время смерти. Причина смерти. Место смерти. Ответьте на эти три вопроса по каждому из тел. А потом начинайте искать виновных. До этого вы лишь буквально распространяете дезинформацию», – передает ТАСС слова экс-инспектора ООН.
Как полагает Риттер, сейчас «общественное мнение на Западе формируют путем активного проведения методами информационной войны операции, направленной исключительно на то, чтобы представить Россию в негативном свете». Он констатировал, что объективным наблюдателям следовало бы «дождаться результатов экспертизы, прежде чем называть виновных».
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
По мнению военного корреспондента Александра Коца, украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, поскольку те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения.
В Италии признали ложь газеты La Stampa с использованием фото URA.RU
Обозреватель итальянского аналитического центра ASRIE Analytica Джон Келлер написал материал, в котором заявил о факте распространения фейковых новостей со стороны итальянской газеты La Stampa.
«То, что произошло в середине марта, вызвало сенсацию, когда газета La Stampa озаглавила свою первую полосу от 16 марта 2022 года «La Carneficina», показав фотографию пожилого мужчины с руками на лице в окружении трупов, выдавая это за последствия нападения России на один из украинских городов, таких как Львов или Киев. На самом деле, вскоре после этого стало ясно, что этот снимок был сделан в городе Донецке после того, как ракета «Точка-У» попала в населенный пункт, убив 20 мирных жителей. Эта ракета была запущена украинскими вооруженными силами по городу, входящему в состав одноименной Донецкой Народной Республики, независимость которой Кремль признал незадолго до начала конфликта», – пишет Келлер на сайте центра ASRIE Analytica, сообщает Ura.ru.
Автор материала также добавил, что таким образом на уровне СМИ ведется информационная война, направленная на распространение фейковых новостей и искаженного нарратива, исход которой может привести к дальнейшим конфликтам.
Ранее сообщалось, что редакция Ura.ru подает в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию издания для иллюстрации фейка. По заявлению шеф-редактора издания Ивана Некрасова, итальянская газета разжигает у своих читателей негативное отношение к русским.
На снимке Ura.ru от 14 марта изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. La Stampa разместила фото на первой полосе своей газеты, сообщив о «бойне в Киеве», которую якобы устроила российская армия.
Напомним, ракетный удар со стороны ВСУ был нанесен 14 марта, в результате 18 человек погибли на месте, еще трое позже умерли в больнице от тяжелых ранений. Всего в лечебные учреждения доставили 35 пострадавших. 15 марта в ДНР объявлен днем траура. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами.
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Минобороны назвало кадры о массовых убийствах в Буче постановкой Киева
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Представленные украинскими властями материалы, якобы подтверждающие «преступления» российских войск в Буче, являются очередной провокацией, заявили в Минобороны.
«Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих <...> являются очередной провокацией», – сообщили в Минобороны.
В Минобороны подчеркнули, что за все время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. При этом в министерстве отметили, что все подразделения покинули город еще 30 марта – на следующий день после переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле.
«Более того, 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», – сказали в ведомстве.
Там также указали, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах на них – несвернувшаяся кровь. В Минобороны кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
В ведомстве напомнили, что южные окраины города постоянно обстреливались украинской стороной. При этом Россия доставила в Киевскую область 452 тонны гуманитарных грузов, военные никак не препятствовали мирным гражданам передвигаться по городу и пользоваться мобильной связью.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
После публикации кадров из Бучи городской глава Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что у украинцев есть полное моральное право убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Кадыров заявил о важности создания органов власти в освобожденных от ВСУ городах
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В освобожденных от ВСУ городах и селах необходимо создать органы власти, которые помогут мирным жителям в восстановлении нормального хода жизни, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров написал в Telegram, что понимает, «как сотни тысяч чеченцев, переживших беззаконие военной хунты», важность налаживания «в освобожденных от бандитов городах и селах» работы «временных или постоянных администраций, комендатур и прочих органов государственной власти».
«Выдача документов, составление списков на получение гуманитарной помощи и выделение этой помощи, организация медицинского обеспечения, оповещение населения – все это и многое другое необходимо в первые дни после окончания активной боевой фазы. Нужны люди, которые займутся организацией всех этих важных процессов», – перечислил он.
Глава Чечни подчеркнул, что «мирная жизнь должна возродиться в самое короткое время», и «в каждом населенном пункте, городе, селе, районе нужно определить руководителя, который имеет организационный потенциал».
«Помощь любого рода – продовольственная, финансовая, материальная – должна находить конкретного адресата и затем распределяться. Да, в первые дни это бывает очень сложно организовать. Недопонимание, отсутствие координации между различными органами, попытки бандитов помешать мирному процессу – от этого никто не застрахован. Но подумайте о тех, кому еще сложнее, – мирных жителях освобожденных населенных пунктов, которые не знают, куда обращаться, к кому идти и от кого ждать помощи», – заключил он.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о выполнении задач первого этапа операции на Украине. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о мире и спокойствии на освобожденной части Украины.
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Толпа с флагами Украины напала на участников акции в поддержку России в Греции
В Афинах провели автопробег «За мир! За Россию! За Грецию!», в котором приняли участие до 200 машин, сообщают информационные агентства. На его участников напали, предположительно, мигранты из Грузии с украинскими флагами.
Один из организаторов мероприятия Панайотис Ксантопулос посетовал, что «антироссийская истерия достигла апогея». Он заверил, что «большинство греков – 70–80% – сочувствуют русским и русскоязычным», передает РИА «Новости».
«Пришла пора показать, что мы есть, что у нас есть свои права, что не могут выгонять русских женщин с работы, бить наших мальчиков за то, что они говорят по-русски, выгонять студентов из вузов. Это больше не может продолжаться. Поэтому мы решили сделать пробег. Даже из Александруполиса приехали люди, из Ламии», – рассказал Ксантопулос.
Другой организатор Константинос Димитриадис также заявил, что «большинство греков всегда поддерживали и поддерживают Россию». «Мы вместе с вами. И полиция вместе с нами», – заявил он.
Маршрут участников автопробега проходил через центр Афин. На улицах многие жители приветствовали автопробег – приветственно махали, кричали «Россия!». Акция завершилась у памятника советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции в 1941–1944 годах. У памятника прошел митинг. Ксантопулос отметил, что в Греции «лежат погибшие советские воины, из которых 40% украинцы», а «бандеровцы надругались над их памятью». Люди скандировали «Греция, Россия, православие», «Мы с Россией», «Мы за Россию». Организаторы выразили благодарность правоохранителям за организацию порядка.
Ксантопулос сообщил, что во время автопробега «пару ребят избили». Он призвал «ни в коем случае» не мстить, поскольку «полиция сделала все, что надо». Около 200 человек с украинскими флагами пыталась помещать акции, но полиция не позволила им перекрыть дорогу. В нескольких сотнях метров на двух греков, машина которых отстала от колонны, напали несколько десятков человек. Жертвы нападения рассказали, что напавшие «пытались вырвать российский и греческий флаг, начали бить по машине». Одному из пострадавших «кастетом разбили голову». Сообщается, что «их было человек 40, но задержать никого не удалось, они сразу убежали, как только появилась полиция», нападавшие были мигрантами из Грузии.
Кроме того, сообщается, что травмы руки получила семилетняя девочка (у ребенка двойное гражданство – России и Греции). Ее мать Светлана рассказала, что «полиция перекрыла дорогу в районе площади Омония и сказала свернуть на улицу Минандру». «Мы оказались там как в ловушке. С двух сторон стояли украинцы, впереди был светофор, и мы не могли проехать. Они вырвали из рук у дочери российский флаг и ударили ее древком по руке, разбили руку до крови ребенку. С другой стороны машины у нас был греческий флаг. Они его также схватили, они выбили стекла с обеих сторон», – сообщила она.
По ее словам, полиция велела уезжать, но «не пыталась остановить нападавших». В больнице ребенку оказали помощь, а в отделении полиции направили к судебному медэксперту. В полицию подано заявление по факту нападения.
Накануне акция в поддержку независимости ДНР и ЛНР, а также действий России на Украине прошла в Нью-Йорке. Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Британия блокировала требование России о созыве СБ ООН по Буче
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Россия в понедельник еще раз потребует созвать Совет Безопасности ООН в связи с провокациями в Буче, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
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В Германии зарегистрированы сотни преступлений против выходцев из России
После начала российской военной операции на Украине зарегистрировано свыше 300 преступлений против лиц российского происхождения, сообщила глава МВД Германии Нэнси Фезер.
Зафиксировано 308 преступлений, включая 15 актов насилия. По словам Фезер, против выходцев с Украины зарегистрировано 109 преступлений, 13 из которых сопровождались насилием. Преступления варьировались от повреждения имущества до оскорблений и угроз, передает ТАСС со ссылкой на Neue Zurcher Zeitung.
Напомним, из-за военной операции на Украине многие россияне, проживающие на Западе, столкнулись с агрессией и дискриминацией. Причем травлю устраивают как украинцы, так и граждане зарубежных государств.
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