Бразильский наемник рассказал о массовом заболевании иностранных военных на Украине

Душ два раза в неделю, скудная еда, многие болеют коронавирусом, рассказал порталу UOL бразильский бывший военный Фабио Жуниор ди Оливейра о службе на Украине.

Ди Оливейра прибыл на польско-украинскую границу 16 апреля, и на автобусе вместе с 60 другими иностранцами его доставили на тренировочную базу.

«Принимал душ только два раза в неделю, когда приезжал грузовик с душевыми. Еда не отвечала потребностям. У них даже не было склада для амуниции. Амуниция хранилась в яме, прикрытая ветками», – описывает СМИ ситуацию со слов ди Оливейры, передает РИА «Новости».

По словам бразильца, им не подходил даже пуленепробиваемый жилет. Между тем тренировки были интенсивными: учили стрелять по движущимся автомобилям, готовили к воздушным атакам. Однако всю подготовку бразилец прошел, болея коронавирусом.

«Я прошел через все тренировки с Covid-19. У меня болело все тело… была температура, болело горло. Сейчас у меня при кашле идет кровь», – заявил он. Ди Оливейра также отметил, что у всех наемников в его палатке были симптомы коронавируса.

Бывший военнослужащий также рассказал о случае самоубийства, его совершил польский наемник, его похоронили на месте, на деревянном кресте изобразили два флага – украинский и польский. По его словам, большинство членов его взвода решили уехать в Бразилию и покинуть Украину.

Раннее британский наемник рассказал, что ему так и не заплатили за участие в военных действиях на стороне Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.

В понедельник глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в окружении находятся от 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников.

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