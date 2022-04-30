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Бразильский наемник рассказал о массовом заболевании иностранных военных на Украине
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Душ два раза в неделю, скудная еда, многие болеют коронавирусом, рассказал порталу UOL бразильский бывший военный Фабио Жуниор ди Оливейра о службе на Украине.
Ди Оливейра прибыл на польско-украинскую границу 16 апреля, и на автобусе вместе с 60 другими иностранцами его доставили на тренировочную базу.
«Принимал душ только два раза в неделю, когда приезжал грузовик с душевыми. Еда не отвечала потребностям. У них даже не было склада для амуниции. Амуниция хранилась в яме, прикрытая ветками», – описывает СМИ ситуацию со слов ди Оливейры, передает РИА «Новости».
По словам бразильца, им не подходил даже пуленепробиваемый жилет. Между тем тренировки были интенсивными: учили стрелять по движущимся автомобилям, готовили к воздушным атакам. Однако всю подготовку бразилец прошел, болея коронавирусом.
«Я прошел через все тренировки с Covid-19. У меня болело все тело… была температура, болело горло. Сейчас у меня при кашле идет кровь», – заявил он. Ди Оливейра также отметил, что у всех наемников в его палатке были симптомы коронавируса.
Бывший военнослужащий также рассказал о случае самоубийства, его совершил польский наемник, его похоронили на месте, на деревянном кресте изобразили два флага – украинский и польский. По его словам, большинство членов его взвода решили уехать в Бразилию и покинуть Украину.
Раннее британский наемник рассказал, что ему так и не заплатили за участие в военных действиях на стороне Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в окружении находятся от 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников.
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В Госдуме объяснили, что Запад пытается скрыть в ситуации с «Азовсталью»
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Западные страны, которые говорят об эвакуации гражданского населения с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, рассчитывают вывести заблокированных наемников из Великобритании, Германии, США и Франции, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Западные кураторы [Украины] сегодня очень активно начали взаимодействовать с РФ по открытию гуманитарных коридоров, но не в сторону Донецка, а в сторону Запорожья. Естественно, у них есть желание уйти от позора, который их ожидает в ближайшее время, потому что на территории «Азовстали» огромное количество офицеров высшего состава и сотрудников спецслужб США, Франции, Германии, Великобритании», – передает ТАСС слова собеседника.
По его словам, сейчас европейские политики не хотят позора, поэтому и пытаются организовать эвакуацию. Водолацкий подчеркнул, что для мирных жителей гуманитарные коридоры остаются открытыми.
Именно на территории завода сейчас находятся остатки украинской группировки в Мариуполе, остальная часть города полностью зачищена. Как считает Минобороны России, на комбинате остаются не более 2,5 тыс. украинских силовиков, включая военнослужащих националистического полка «Азов» и иностранных наемников.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Лавров ответил на обвинения в адрес России анекдотом об эстонском зоопарке
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya прокомментировал обвинения в адрес РФ в нарушении Устава ООН из-за операции на Украине анекдотом про русского в эстонском зоопарке.
«Еще есть анекдот об эстонском зоопарке. В зоопарке Эстонии есть бассейн, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребенком наблюдали за крокодилом. Рядом стоял парень, который пил пиво. Вдруг каким-то образом ребенок упал прямо в бассейн к крокодилам. Парень прыгнул в бассейн, спас ребенка и отдал его обратно матери. Она поблагодарила, сказав, что он храбрый эстонский парень. На что он ответил, что, «к сожалению», он не эстонец, а русский. На следующее утро эстонские газеты были озаглавлены: «Пьяный русский лишил крокодила обеда», – приводит слова министра РИА «Новости».
При этом министр задался вопросом, верят ли те, кто обвиняет Россию, в то, что Соединенные Штаты были правы, отправившись в Ирак, Сирию и начав бомбить Ливию.
«Когда США заявляют, что для них существует угроза в десяти тысячах километров от их границ, некоторые люди ворчали, некоторые из них выражали свою озабоченность. Но истерии, подобной той, которую мы наблюдаем сегодня, не было», – добавил Лавров.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская специальная военная операция на территории Украины завершится при достижении поставленных целей.
В четверг глава правовой секции постпредства России при ООН Сергей Леонидченко заверил, что денацификация Украины будет завершена, виновные в пытках и убийствах нелояльных киевскому режиму украинцев понесут наказание.
В среду президент Владимир Путин заявил, что спецоперация предотвратила нависшую над Россией реальную опасность, все задачи специальной военной операции в Донбассе и на Украине будут безусловно выполнены, чтобы гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей России.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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СМИ: Французы оказались на пределе из-за украинских беженцев
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Многие из решивших помочь украинским беженцам французов спустя два месяца после эскалации кризиса начали чувствовать изнурение и разочарование, сообщает газета Le Figaro.
По данным местного Управления по иммиграции и интеграции, около 70 тыс. украинцев во Франции в данный момент получают пособие в размере 426 евро в месяц, однако этих средств часто недостаточно для того, что приезжие могли обеспечивать себя. При этом французы, которые предоставляют беженцам жилье, не получают каких-либо выплат за свою помощь, пишет РИА «Новости».
Так, мать четырех детей из города Тур Софи Ажье предоставила украинской семье с двумя детьми студию, примыкающую к ее дому на овощной ферме, а также снабдила одеждой, товарами первой необходимости и продуктами. «Нам казалось, что помочь необходимо. Мы знали, что примем семью безвозмездно: с другой стороны, мы не задумывались о том, что на помощь им придется затрачивать бесконечное время и средства», – рассказала француженка.
По ее словам, местные власти отказали украинской семье в продовольственной помощи, а ближайшая благотворительная столовая находится далеко. «Чтобы свести концы с концами, нужно постоянно давать объявления, звонить по телефону, просить, настаивать. Государственная помощь от муниципалитета и департамента была практически равна нулю», – жалуется Ажье.
Другой волонтер Жан-Мишель Алликс из Бордо в середине марта разместил пятерых украинцев в своей квартире площадью 95 квадратных метров, при этом его траты выросли с 300 до 1600 евро в месяц. «В долгосрочной перспективе это начинает сказываться. Я надеялся, что они быстро обретут самостоятельность, но, не говоря по-французски, найти работу практически невозможно», – отметил он.
Мужчина рассказал, что отказался от «какой-либо общественной и семейной жизни» и спустя время почувствовал себя доведенным до предела. «Их нужно сопровождать в путешествиях, делать покупки, выполнять административные процедуры. Я перегружен и очень мало сплю», –добавил француз.
Кроме того, по его словам, существуют и трудности совместного проживания. Так, в его доме была семья, в которой две молодые украинки «не ударяли палец о палец», и при этом ложились спать и вставали очень поздно. «Прямо принцессы, с этим сложно справиться», – посетовал он.
А Коринн Пелиссье из Ниццы предложила комнату одного из своих сыновей, переехавшего в Париж, украинке с тремя детьми, при этом она надеялась, что кризис вскоре урегулируют или же госслужбы предложат им долгосрочное решение.
Однако в итоге семье пришлось учиться жить вшестером в трехкомнатной квартире, постоянно складывать и раскладывать диван в гостиной, где спят двое детей. «Больше нет интимной обстановки, семейной жизни. Мой старший сын не может приезжать домой на каникулы», – пожаловалась она.
Тем временем число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек. В 51 регионе открыты почти 500 пунктов временного размещения для беженцев. В них остановилось свыше 33 тыс. человек, включая 11 тыс. детей. Единовременная материальная помощь по поручению правительства в размере 10 тыс. рублей оказана на сумму 1 млрд 323 млн рублей.
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Группе мирных жителей удалось выйти с «Азовстали»
С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировались 25 человек, включая шестерых детей.
Сегодня удалось выйти с территории комбината «Азовсталь» 25 мирным жителям, из них 19 взрослых и шестеро детей, передает РИА «Новости».
Ранее передвижение украинских военных на блокированной территории завода «Азовсталь» в Мариуполе зафиксировала камера беспилотника.
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Глава Херсонской области рассказал о новой языковой политике в регионе
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Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о планах использовать в регионе два языка – русский и украинский – и привел в пример опыт жизни в СССР.
«Знаете, в советское время эта система была уже отлажена. То есть были школы с русским языком обучения, были школы с украинским языком обучения, и в общем-то это не мешало абсолютно в жизни людей, и не было так называемого языкового вопроса», – приводит слова Сальдо РИА «Новости».
Сальдо отметил, что «преимущество нашей территории было в том, что все знали абсолютно два языка». «Поэтому я думаю, такой же принцип будет применен и у нас, потому что у нас многонациональное население, и на разных языках – кто хочет, на том языке и будет получать образование», – сказал глава администрации.
Накануне зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Он также назвал фейками и вбросами сообщения о якобы планах создать «Херсонскую народную республику». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину при новой власти?
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Американских читателей разозлили заявления Кирби о спецоперации на Украине
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Американские читатели Daily Mail возмутились эмоциональными высказываниями пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о российской спецоперации на Украине.
Кирби заявил, что на кадры с поля боя «трудно смотреть», а потом допустил несколько нелестных высказываний в адрес Москвы. Также Кирби едва не разрыдался, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА «Новости».
Многие пользователи не поверили в искренность пресс-секретаря Пентагона и напомнили ему о преступлениях, совершенных США по всему миру.
«А по поводу тех мест, куда мы вторглись, слез по-прежнему нет. Интересно», – отметил Mosey1966.
«Уроки актерского мастерства Кирби брал у Зеленского?» – задался вопросом Kelly_S.
«О Господи! Хватит уже! Тактика новых демократов – «давай плакать»! Покажем, какие мы настоящие! Кроме того, для Джо это будет легко, потому что его глаза все равно всегда блестят и слезятся!» – возмутился SoCalGal21.
«Хорошая актерская игра. Любой человек, у которого есть хоть одна клеточка мозга, понимает, что наши политики участвуют в этой опосредованной войне не для того, чтобы помогать невинным людям. На самом деле затягивание войны приводит к тому, что людей гибнет все больше, а военная машина зарабатывает миллиарды на производстве оружия», – написал Stephbenz.
«Как насчет тысяч погибших в Ираке и на Ближнем Востоке?» – уточнил Morris Oxford.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила нервозность Кирби во время пресс-конференции.
Антонов счел оскорбительными слова пресс-секретаря Пентагона о России
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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России «оскорбительными и неприемлемыми».
«Считаем высказывания Дж. Кирби в адрес России оскорбительными и неприемлемыми. Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова», – сообщается в Telegram-канале посольства.
По словам Антонова, в США стало нормой, что «чиновники администрации основывают свои суждения на похабной лжи украинских властей», при этом не хотят «замечать бесчисленных преступлений киевского режима и толкают его на новые злодеяния, продолжая накачивать Украину вооружениями».
Посол допустил, что, по всей видимости, власти США не заинтересованы в прекращении огня. «Главное для Дж. Кирби и ему подобных – чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия. Дж. Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений. Ему должно быть стыдно за то, что запятнал честь своего мундира», – заключил Антонов.
Накануне Кирби, отвечая на вопрос журналистов, являются ли, по мнению Пентагона, российские шаги по отношению к Украине рациональными, заявил, что «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать», пишет РИА «Новости».
Далее после десятисекундной паузы он добавил, что «трудно смотреть на кадры с поля боя и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный и зрелый руководитель».
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Полиция Киева назвал «оговоркой» слова Зеленского о крупной «братской могиле»
Представитель полиции Киева Ирина Прянишникова в интервью украинскому изданию опровергла слова Владимира Зеленского, сказав, что он «оговорился», заявляя о «братской могиле» с 900 телами гражданских в Киевской области.
По ее словам, у полиции таких данных нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Суспильне».
«В полиции Киевской области нет информации о братской могиле с 900 телами гражданских», – говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
По словам Прянишниковой, Зеленский «оговорился или имел в виду общую статистику по погибшим».
Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил агентству УНИАН, что «в Киевской области действительно нашли новую братскую могилу», но девять тысяч человек, это якобы общая цифра убитых в регионе.
«Президент интонационно не отделил два тезиса. Первый – сегодня возле Бучи действительно нашли новую братскую могилу, сейчас ее исследуют», – приводит агентство слова Никифорова.
Ранее Минобороны сообщало, что Киев свозит в Лисичанск разбитую технику и тела своих военных в гражданской одежде, чтобы обвинить в этом ВС России.
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Российские блогеры отреагировали на приезд Анджелины Джоли на Украину
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Известные телеведущие и журналисты раскритиковали приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов, усомнившись в ее искренности и обвинив в молчании во время бомбежек Донбасса.
«Агент Солт во Львове? А в Донбасс отчего не приезжала все эти годы?», – поинтересовался председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram.
«Первый раз, когда меня тошнит при виде Анджелины Джоли. Я искреннее не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пенн не приехали в ДНР или ЛНР? Почему ни одного западного артиста не взволновали, гибнущие все эти годы люди? Почему Россию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за Россию антигуманисты и просто чудовища?», – написала Тина Канделаки в своем Telegram-канале.
«Анджелина Джоли приехала во Львов!» – пестрят молниями украинские СМИ. Радость-то какая…», – сыронизировал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.
«Анжелина Джоли приехала во Львов, и у нас ее уже называют лицемеркой – в Донецк за восемь лет трагедии не удосужилась приехать. А я считаю, что она поступает очень искренне, и ее нельзя обвинять в лицемерии. Каждый раз, когда я по старой памяти захожу в признанный экстремистским Инстаграм и вижу, что американский сегмент после февраля 2022 не поменялся, то есть американские знаменитости ведут тот же дорогой образ жизни, я понимаю, что он оплачен даже не деньгами. Он оплачен смертями здесь. Особняки, смузи, личный повар какой-нибудь звезды оплачен смертью ребенка, погибшего два дня назад в Макеевке. Кровью двух жителей Ольгинки, которых сегодня убил снаряд у колодца. Цена нового костюма этой звезды или ее зубных виниров, которые она показывает в счастливой улыбке – могилы во дворах Мариуполя. Не вытянут ни Европа, ни Америка прежнего сытого образа жизни, если Донбасс победит. Если Украина прекратит войну. Джоли это понимает, и очень искренне едет поддержать ту сторону, которая оплатит ее повара, личного хирурга и в целом процветание Америки», – высказалась заместитель главного редактора «Русского репортера» Марина Ахмедова в своем Telegram.
Телеведущая Наиля Аскер-заде предположила, что актриса приехала во Львов, чтобы усыновить очередного ребенка.
«Когда-то давно, еще в 2002 году, Джоли, будучи на съемках в Камбодже, в одном из детских приютов увидела семимесячного мальчика-сироту, которого затем усыновила. Это решение перевернуло ее жизнь. С тех пор актриса взяла под свою опеку еще двух детей: девочку из Эфиопии и мальчика из Вьетнама. Также ходили слухи об усыновлении сирийского мальчика. Интересно, будет ли продолжен гуманитарный подход Джоли применительно к Украине? Актрисе всего 46, дети подросли – самое время взять под опеку кого-то нового», – написала журналист в своем Telegram-канале.
Телеведущая Алена Водонаева напомнила, что хоть американская актриса и посол доброй воли в ООН, но много раз высказывалась в поддержку Украины.
«Жители Львова публикуют видео с Анджелиной Джоли. Американская актриса – посол доброй воли в ООН. Свой визит Джоли не афишировала, но много раз ранее высказывалась в поддержку Украины», – написала она в Telegram.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Анджелина Джоли в кафе во Львове раздает автографы.
Кулеба назвал условие установления мира на Украине
Единственным способом обеспечения мира на Украине является восстановление суверенитета Киева над всей ее территорией, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Синьхуа.
«Единственный путь обеспечения долговременного порядка и стабильности на Украине заключается в восстановлении суверенитета над всей территорией в ее признанных международным сообществом границах», – цитирует ТАСС Кулебу.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская специальная военная операция на территории Украины завершится при достижении поставленных целей.
Президент Владимир Путин заявил, что спецоперация предотвратила нависшую над Россией реальную опасность, все задачи специальной военной операции в Донбассе и на Украине будут безусловно выполнены, чтобы гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей России.
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Родные отправленных воевать на восток Украины устроили бунт у военкомата в Закарпатье
Женщины закарпатского города Хуст закидали камнями здание военкомата, пытались прорваться в здание, и потребовали вернуть их мужей и сыновей домой с передовой.
Митингующие возле военкомата в городе Хуст рассказали, что их сыновей и мужей, состоящих в теробороне, отправили на передовую без подготовки, и потребовали вернуть их домой. По их словам, около 500 мужчин, которые не прошли необходимую военную подготовку, едут на восток Украины, передает RT.
Ранее пленный украинский военнослужащий Михаил Вишняк на предоставленном Минобороны видео призвал своих бывших сослуживцев остановить боевые действия, обвинив Соединенные Штаты в подстрекательстве к военному столкновению.
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Лавров: НАТО полагает, что воюет с Россией
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Россия не считает, что воюет с Североатлантическим альянсом, к сожалению, НАТО полагает, что воюет с РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Мы не считаем, что воюем с НАТО. Это стало бы еще одним шагом к увеличению рисков того, что мы только что обсуждали. К сожалению, сама НАТО полагает, что воюет с Россией. Альянс и лидеры Евросоюза», – приводит слова Лаврова ТАСС.
«Многие из них (в Великобритании, США, Польше, Франции, Германии и, конечно, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель) прямо, публично и настойчиво заявляют о том, что «Путин должен проиграть», «Россия должна быть повержена». На мой взгляд, те, кто использует подобную терминологию, верят, что они находятся в состоянии войны с тем, кого хотят победить», – добавил глава МИД РФ.
Вместе с тем Лавров напомнил, что Запад поставляет оружие на Украину, подчеркнув, что Россия знает маршруты, которые используются для этих целей. По его словам, «как только эти вооружения достигают территории Украины, они становятся мишенью специальной операции [России на Украине]».
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. При этом глава Пентагона Ллойд Остин отказался считать ситуацию на Украине конфликтом России и НАТО. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на риск начала Третьей мировой войны при вводе войск НАТО на Украину.
В середине апреля Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В российском МИДе подтвердили, что нота была отправлена.
Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что НАТО поставляет Украине «уже и тяжелую технику, свои разработки, а не советское военное наследие», разведка НАТО работает на Украину, предоставляя информацию в реальном времени, используя спутники, самолеты разведки, беспилотники и возможности интернета, военнослужащие НАТО находятся на территории Украины, обучая и координируя деятельность ВСУ. В связи с этим Соловьев задался вопросом, объявил ли блок НАТО войну России и каков будет наш ответ?
Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. Он назвал безответственными призывы политиков ЕС к военному решению ситуации на Украине.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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Российская авиация поразила высокоточными ракетами склады боеприпасов и горючего ВСУ
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Министерство обороны опубликовало подробности продолжающейся специальной военной операции на Украине за минувшие сутки.
Так, высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи нанесено поражение пяти военным объектам Украины. Среди них: четыре склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
За минувшую ночь оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники – уничтожены более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники.
Кроме того, ракетными войсками в течение ночи поражены четыре военных объекта Украины: два пункта управления подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция.
При этом уточняется, что артиллерийскими подразделениями в течение ночи нанесено поражение 389 объектам противника: 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилово, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактара ТБ-2».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 112 вертолетов, 658 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2656 танков и других боевых бронированных машин, 307 установок реактивных систем залпового огня, 1189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2492 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны России перехватили ракету «Точка-У» над городом Снежное. После обстрела ВСУ повреждены 24 объекта, среди которых 15 домов частного сектора.
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Лавров посоветовал Молдавии беспокоиться из-за затаскивания в НАТО
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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, должна ли Молдавия беспокоиться в связи со специальной военной операцией РФ на Украине, посоветовал Кишиневу беспокоиться в связи с попытками затянуть республику в НАТО.
В интервью телеканалу Al Arabiya Лаврова спросили, «должна ли опасаться чего-то Молдавия в связи со специальной операцией России». «Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затаскивают в НАТО, и я не думаю, что это поможет безопасности Молдавии», – приводит ответ министра РИА «Новости».
«Цели специальной военной операции России на Украине были объявлены. Они состоят в том, чтобы защищать гражданское население на востоке Украины и следить за тем, чтобы не было никаких угроз с территории Украины для этого населения и для России. Вот и все», – пояснил он.
Напомним, 9 марта премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила об отсутствии у властей республики планов вступать в НАТО.
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Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Яр Херсонской области сбит в воздухе Су-25 воздушных сил Украины, заявили в Минобороны России.
«Также над населенным пунктом Владимировка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Каменки Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении военного ведомства в Telegram-канале.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 17-ти военным объектам Украины. Среди них: восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также два опорных пункта. Также уничтожены: командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области.
«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего. В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники», – заявили в Минобороны.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 143 самолета, 112 вертолетов, 660 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2678 танков и других боевых бронированных машин, 308 установок реактивных систем залпового огня, 1196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2503 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее российские ракетчики за день уничтожили установку «Бук-М1» и вертолет Ми-24 ВСУ.
Также Минобороны показало работу комплекса «Искандер» на Украине.
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