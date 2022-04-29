Британский наемник: На Украине денег я так и не получил

Минобороны опубликовало видео допроса наемника из Британии Эндрю Хилла, воевавшего на Украине, британец в ходе беседы посоветовал сильно подумать всем остальным желающим помочь ВСУ, стоит ли это делать.

Хилл заявил, что он родом из Плимута, у него самого есть четверо детей, на Украину он попал через территорию Польши, его отвезли на автобусе из польского города Шежув.

Он отметил, что всего в его группе было семеро наемников, но он не знает, кто они. Также Хилл отметил, что до проникновения на территорию Украины занимался помощью беженцам из этой страны.

Также британец уклонился от вопроса о том, как получил информацию о найме в Шежуве.

«Мне никто не давал информацию, я прилетел по собственному желанию из дома и прибыл на границу сам. На границе меня встретили и рассказали, чем можно помочь, потом посадили в автобус до Украины», – сказал он.

По его словам, ему обещали плату за его деятельность, но деньги так и не поступили. Также Хилл сообщил, что до этого не бывал в других странах в качестве наемника.

Вместе с тем за ним была закреплена винтовка CZ. Это охотничье оружие, созданное на базе затворной группы Маузер 98. Предназначается для спортивной, любительской и промысловой охоты.

Несколько раз Хилл переспросил у ведущего допрос, находится ли он в безопасности. Ему пояснили, что он в безопасности, и его отправят в больницу, где окажут медицинскую помощь для лечения его огнестрельного ранения.

Британец добавил, что медицинскую помощь при ранении ему оказали российские солдаты.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.

В понедельник глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в окружении находятся от 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников.