Путин распорядился выплатить ветеранам ВОВ из Донбасса по 10 тыс. рублей

В Китае назвали «самый жесткий ответ» России на санкции Запада

Прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии из-за отказа Варшавы и Софии платить в рублях является «самым жестким ответом» Москвы на санкции Запада, говорится в статье декана Китайского исследовательского института энергетической политики Линя Боцяна в издании «Хуаньцю шибао».

Как отметил автор, решение России прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию с 27 апреля в связи с отказом Варшавы и Софии платить за газ рублями означает, что ранее выдвинутое Москвой требование «начало действовать и на сегодняшний день считается ее «самым жестким ответом» на западные санкции», передает РИА «Новости».

Как считает эксперт, кризис на Украине привел к увеличению волатильности международного рынка нефти и газа, ранее пострадавшего от пандемии COVID-19. После начала кризиса на Украине изменилась структура цепочки поставок на международном рынке нефти и газа: Москва начала искать новые каналы сбыта этих энергоресурсов, а Европа начала активнее пытаться избавиться от нефтегазовой зависимости от России.

При этом для достижения эффективного замещения российских нефти и газа ЕС необходимо увеличить дополнительный импорт из Катара и США, однако у тех не налажена масштабная и стабильная нефтегазотранспортная инфраструктура с Европой, предупредил автор статьи.

По мнению Линя Боцяна, Соединенные Штаты не смогут в краткосрочной перспективе решить проблему нехватки нефти и газа в ЕС из-за дефицита инфраструктуры и ограниченных мощностей. Так, на данный момент система транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в США уже работает в полную силу, при этом все равно наблюдается нехватка судов для перевозки.

Как считает автор материала, кризис на Украине привел к изменениям в структуре международного предложения и спроса на нефть и газ, а также к «развороту» рынка, что окажет огромное влияние на глобальную цепочку нефтегазовых поставок.

«В ближайшие несколько лет нереализованное строительство инфраструктуры станет серьезным препятствием для торговли нефтью и газом, что приведет к вялотекущим сделкам и более высоким транзакционным издержкам на рынке энергоресурсов. Учитывая несоответствие между предложением и спросом на нефть и газ и отсутствие нормальной инфраструктуры, в ближайшие годы международные цены на энергоносители, вероятно, останутся на высоком уровне», – заключил он.

В среду в Кремле пригрозили прекратить поставки голубого топлива не только в Польшу и Болгарию, но и в другие страны Евросоюза в случае их отказа платить за газ в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала остановку поставок российского газа Болгарии и Польше, которые не произвели оплату в рублях в установленный срок, «шантажом». В Кремле отвергли обвинения главы ЕК в шантаже из-за перехода на расчеты за газ в рублях.

Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.

При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.

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