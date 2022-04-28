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Умер актер Сергей Карякин
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Известный по сериалам «В круге первом», «Высший пилотаж» актер Сергей Карякин умер возрасте 50 лет, сообщила его коллега Елена Ксенофонтова в соцсети.
«Не стало Сережи Карякина. Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек. Болезнь. Царствие тебе небесное, Сереженька», – написала Ксенофонтова в своем Instagram* (компания-владелец Meta* признана экстремистской организацией – прим. ВЗГЛЯД).
Мужчина в январе 2022 года сообщал, что у него агрессивная форма рака языка. Из-за этого он потерял способность работать и говорить, а дышать и есть мог через трубку. Локализация заболевания не позволяла провести операцию, сообщает «Рамблер».
Карякин известен по ролям в сериалах «В круге первом», «Высший пилотаж», «Обратная сторона Луны» и «Перевал Дятлова», а также снимался в картине «Нелюбовь».
Эксперт: Германия попыталась расплатиться за газ украденными у Газпрома деньгами
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«Сложилась ситуация, в которой Gazprom Germania пытается расплатиться за газ теми деньгами, которые ранее фактически украла у Газпрома. Поэтому российская компания с этим не согласна», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее, по данным Bloomberg, Газпромбанк отклонил платеж за газ от Gazprom Germania.
«Проблема заключается в том, что ранее у Газпрома были арестованы активы. Затем Германия взяла под внешнее управление дочку Газпрома Gazprom Germania. Так что российская компания совершенно справедливо считает, что эти деньги у нее были украдены», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Собеседник также отметил, что судьба захваченных активов неизвестна, однако очевидно, что воспользоваться ими Газпром не может. «Получается, что Gazprom Germania пытается оплатить газ теми деньгами, которые ранее были заморожены. Очевидно, что Газпром на это не соглашается», – подчеркнул Юшков.
«Вероятно, Газпром настаивает на том, чтобы были открыты новые рублевые счета. Затем немцам придется собрать с потребителей новые деньги и уже этими деньгами после конвертации в рубли оплатить поставки голубого топлива», – заключил Юшков.
Накануне Bloomberg сообщило, Газпромбанк «отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам», хотя «компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета». Речь идет об оплате в рамках среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года. Стороны ведут переговоры, передает РИА «Новости».
В конце марта Газпром вышел из капитала ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы» и прекратил участие в Gazprom Germania GmbH (включая Gazprom Marketing & Trading Ltd.). В апреле немецкие власти заявили, что сделка по продаже компании может быть признана недействительной, и сообщили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как несколько стран ЕС провоцируют мировой газовый кризис.
Россиянам напомнили график праздничных выходных в мае
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В мае граждан ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные, напомнили в пресс-службе Роструда.
В ведомстве сообщили, что «в начале мая россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные в связи с празднованием 1 мая – Дня весны и труда, а также Дня Победы – 9 мая, эти даты относятся к нерабочим праздничным дням», передает РИА «Новости».
Также там напомнили, что это стало возможно благодаря решению правительства, по которому выходной с субботы 1 января перенесли на вторник 3 мая, а выходной с воскресенья 2 января – на вторник 10 мая: «Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно».
Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на отсутствие причин в праздничных днях для снижения зарплат работников, получающих оклад.
Тем гражданам, у кого оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые их не привлекали к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, чей размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.
Ранее агроном назвал перечень необходимых работ на даче на майские праздники.
Британия предложила новую архитектуру мировой безопасности без России
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«Свободным странам» необходимо объединить боевую мощь и экономическую безопасность, а также исключить Россию из G20, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
Министр считает необходимым усилить санкционное давление на Россию, создать новую архитектуру мировой безопасности и исключить России из G20. По ее словам, «архитектура, которая была разработана для того, чтобы гарантировать мир и процветание, не сработала на Украине». Прежние структуры в области экономики и безопасности потеряли форму, G20 «не может функционировать в качестве эффективного экономического органа, пока Россия находится за столом», сказала она.
Трасс заявила, что «нужен новый подход, который объединит безопасность, обеспечиваемую боевой мощью, и экономическую безопасность, при котором будут созданы глобальные союзы, при котором свободные страны будут более напористыми и более уверенными в себе, который признает, что геополитика вернулась», передает ТАСС.
Напомним, что президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из группы «Большой двадцатки», но признал, что некоторые страны с ним в этом вопросе не согласятся. В Кремле заявили, что США оказывают давление на страны G20. «G20 – это главный форум международного экономического сотрудничества. Ни один член «двадцатки» не имеет права лишать членства другую страну», – добавил он.
Россия в ООН отказалась считать Международный уголовный суд органом правосудия
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Международный уголовный суд не имеет ничего общего с правосудием, это «почти политический» инструмент, заявил глава правовой секции постпредства России при ООН Сергей Леонидченко.
Франция и Албания при поддержке Украины организовали неформальное заседание СБ ООН по теме «Обеспечение ответственности за зверства, совершенные на Украине». Также соорганизаторами выступили США и Великобритания. Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине, передает РИА «Новости».
Леонидченко на заседании указал, что Вашингтон и Лондон «сделали все мыслимое, чтобы огородить своих военных от МУС», создав «защитное законодательство». По его словам, «политическое давление, финансовое воздействие и даже наложение персональных санкций на прокурора МУС – все это вело к желанному результату». В результате «расследования военных преступлений, совершенных солдатами этих государств в Ираке и Афганистане», были «деприоритизированы» судом. Как отметил Леонидченко, это «сложный термин» для «ничегонеделания».
Представитель России подчеркнул лицемерие США и Великобритании, которые внезапно стали поддерживать суд, направляя МУС миллионы долларов. По его словам, это демонстрирует уровень «непредвзятости и объективности МУС», а также «превращает правосудие в фарс».
Леонидченко сообщил, что Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, на котором расскажет «правду о реальной ситуации «на земле». Москва хочет «дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки».
Напомним, ни Россия, ни Украина не являются участниками МУС. Первая подписала Римский статут, но потом отозвала подпись (как поступили и США), а Украина хотя и подписала, не ратифицировала – этот вопрос активно муссировали в Киеве с 2014 года, но оставили как есть, боясь, что может последовать наказание за действия ВСУ в Донбассе.
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Соловьев жестко ответил на призыв свердловского губернатора «следить за языком»
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Владимира Соловьева «следить за своим языком» после того, как телеведущий назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Глава региона также заявил журналисту, что теперь горожане «будут его ждать», чтобы «ответить на обвинения».
«Ведущий Владимир Соловьев на всю страну обозвал Екатеринбург такими словами, которые я не могу повторить, – воспитание не позволяет. Я уже не раз говорил, я горжусь Екатеринбургом и его жителями: свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить. Они по-настоящему, а не напоказ, любят свой город и свою страну. А после высказываний Соловьева, я уверен, количество слушателей его лекций в Екатеринбурге сильно уменьшится. И горожане будут его ждать, чтобы ответить на обвинения», – говорится в заявлении Куйвашева на его странице во «ВКонтакте».
В видеообращении губернатор говорит, что ему «жаль» по поводу высказываний Соловьева в адрес города. «Жаль, главным образом, вас, потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний – я даже их повторять не хочу – значительно уменьшится. Горожане вас будут очень ждать на вашей лекции для того, чтобы высказать вам свою позицию. Я надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно, а на Урале – я напомню, это опорный край державы, – очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком», – заявил Куйвашев.
О Екатеринбурге Соловьев высказался в программе «Полный контакт» в эфире радиостанции «Вести ФМ» накануне. Гостем его передачи был полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей», – сказал ведущий. По его мнению, у некоторых людей в головах «такой мусор, что прям чистить и чистить».
Комментируя обращение Куйвашева, Соловьев в четверг поинтересовался, не «забивает» ли ему губернатор «стрелку». «Это ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить? То есть я теперь должен говорить как с губернатором или «следить за базаром», «поганой метлой»? Это что вот сейчас было – «следить за языком»? То есть это ты стрелку что ли забиваешь, губернатор? Это что, уралмашевское прошлое сказывается? Не завода, а преступных группировок бандитских. «За языком следить»? Это у нас теперь государственный муж? А, может, еще присоединиться Куйвашеву к тем, которые меня грохнуть пытались?» – возмутился телеведущий.
Соловьев предложил губернатору определиться, с кем он: «с теми пацанами, которые в том числе из Екатеринбурга, вот сейчас воюют за нашу Родину», или «со всей той либеротой, которая скакала, одержимая криком, чтобы не было храма, – не боролись за сквер, а боролись против храма». «Определитесь, господа хорошие, во время спецоперации вы с кем? С героями Екатеринбурга или с предателями, с бесами, которых от буквы «Z» воротит. За языком следить кто будет?! Кстати, если Куйвашев маечку снимет, у него там воровские звезды не запылают? Может, он уже у нас авторитет немереный?» – добавил Соловьев.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста. Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева. Сообщалось, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева также изучали возможность убийства Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью Киев планировал это преступление.
Алжир пригрозил Испании разрывом контракта на поставки газа
Власти Алжира выступают против планов Испании начать реверс газа, сообщило алжирское министерство энергетики.
Мадрид сообщил алжирской стороне, что Испания собирается «начать реверс газа через газопровод Магриб – Европа». Алжир в ответ заявил, что поставки его газа, «направленные не стороне, указанной в контракте», сочтут нарушением этого контракта. Такой шаг Испании «может привести к разрыву контракта между алжирской Sonatrach и испанскими клиентами», передает РИА «Новости».
В воскресенье президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его страна не прекратит поставки газа Испании «вне зависимости от обстоятельств». Напомним, Европа срочно ищет замену российскому газу. Алжир рассматривается в качестве одного из волзможных источников, но он в данный момент не способен компенсировать Европе поставки российского газа. Стоит отметить, что в сентябре газопровод Алжир – Марокко – Испания прекращал работу, так как у марокканцев обострился конфликт с Испанией.
Молдавия сочла альтернативу российскому газу слишком дорогой
Учитывая цены на газ, Молдавия заинтересована в том, чтобы покупать его у Газпрома, альтернативные источники слишком дорогие, заявила президент страны Майя Санду.
Санду сказала, что «есть технические пути» для «альтернативы» российскому газу, но требуется «найти поставщика, который предложит среднесрочный контракт». При этом «с электроэнергией все еще сложнее», заявила она. Как рассказала Санду, власти Молдавии «запустили тендер по закупке» электроэнергии. Однако «предложения не устраивают, потому что они очень дорогие». Санду заявила, что Молдавия оказалась «в очень сложной ситуации», передает ТАСС со ссылкой на Jurnal TV.
Напомним, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти Молдавии не согласятся признать долг Газпрому без проведения независимого аудита, который покажет, как он сформировался. Правительство Молдавии обязалось привлечь зарубежного аудитора до 1 мая, но этого не произошло. В апреле компания «Молдовагаз» попросила Газпром предоставить больше времени для урегулирования вопроса погашения долга за газ.
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Болгарские работодатели потребовали от властей платить Газпрому рублями
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Работодатели в Болгарии потребовали от руководства страны возобновить диалог с Газпромом и восстановить обычные поставки газа с оплатой в рублях, заявила вице-премьер, министр экономики и промышленности Болгарии Корнелия Нинова.
Свыше 25 тыс. предприятий обеспечивают 86% ВВП страны, они производят продукцию более чем на 20 млрд евро, на этих предприятиях работают порядка 82% трудящихся Болгарии, заявила Нинова, передает ТАСС.
«Цель нашей встречи – спасение болгарской экономики и индустрии, спасение рабочих мест, снижение инфляции. По ее итогам мы предлагаем правительству восстановить переговоры с Газпромом и поставки газа по существующему договору. А пока этого не произошло, принять решение и заморозить стоимость газа на уровне нынешних цен», – указала она в ходе встречи с представителями предприятий.
Также предлагается ввести дополнительные налоги на сверхприбыль энергетических компаний и продолжить выплату компенсаций за высокую стоимость электричества.
Она заявила, что как председатель Болгарской социалистической партии внесет на рассмотрение парламента эти предложения.
Представители работодателей указали, что альтернативы газу из России сейчас нет, потому Болгария должна исполнить обязательства по договору с Газпромом по оплате газа в рублях.
Предприниматели отметили, что не желают «дополнительно платить за газ новым посредникам», которые станут обеспечивать поставки газа в Болгарию, минуя Газпром, ведь это существенно удорожит стоимость газа, рост может достигнуть более 30%.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров. Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит польско-болгарский демарш для них самих, России и всего мирового рынка газа.
Захарова раскритиковала идею Блинкена за идиотизм
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании России «страной-спонсором терроризма». Дипломат подчеркнула, что такие действия «отрикошетят» по Вашингтону.
«Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, <...> ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», – сказала Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Захарова отметила, что пока международное сообщество не ставило глобального вопроса в правовом поле о действиях США в Сирии, Ливии, Ираке и других странах. По ее словам, попытки США принять недружественные меры против России из-за якобы совершенных по отношению к украинцам преступлений могут «отрикошетить» по Вашингтону. «А не получится ли так, что постановка вопроса таким образом приведет к обратному эффекту? И что сотни тысяч иракцев, семей, которые потеряли своих близких в 2000-х годах, сербы, ливийцы и многие другие народы, которые были лишены всего, зададутся тем же вопросом и используют тот же механизм <...> для постановки глобального вопроса о действиях США и всех, кто к ним примкнул в международно-правовой плоскости? Пока вопрос так не стоял», – добавила дипломат.
«Чем больше США эту тему сейчас зарождают в умах международной общественности, тем больше международная общественность вспоминает о преступлениях США», – подчеркнула Захарова, напомнив о поставках Вашингтоном оружия Афганистану, «умеренным» в Сирии. Она уточнила, что есть множество свидетельств попадания американского оружия в руки террористических организаций, поэтому «красивый заход» с точки зрения США о якобы финансировании Россией терроризма может обернуться для них самих издержками.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон изучает возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма. По его мнению, «нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев». Комитет Сената США одобрил разрешающий признать Россию спонсором терроризма законопроект.
Захарова в этой связи заявила, что в Москве считают пропагандистским ходом заявления Вашингтона о том, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма.
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Несколько районов в Польше остались без газа из-за санкций против России
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Несколько десятков польских гмин (малая административно-территориальная единица в Польше) остались без газа после наложения Польшей санкций на фирмы, связанные с Россией, заявил замминистра внутренних дел республики Павел Шефернакер.
Речь, в частности, идет о фирме Novatek Green Energy, которая после попадания в польский санкционный список прекратила поставлять сжиженный углеводородный газ своим польским потребителям.
«У нас в Польше 2,5 тыс. гмин. В нескольких десятках есть проблемы», – передает ТАСС слова Шефернакера. «Мы делаем все, чтобы газ как можно скорее вернулся в эти гмины», – добавил он.
Сообщается, что для восстановления газоснабжения власти намерены изъять принадлежащую российской фирме инфраструктуру и передать ее польским фирмам.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Азиатские СМИ: США поражены отказом Индии вводить санкции против России
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Соединенные Штаты удивились решением Индии не поддерживать антироссийские санкции из-за военной операции на Украине и перейти к торговле с Россией в рублях, пишет зарегистрированное в Гонконге англоязычное издание Asia Times.
По мнению автора статьи, разногласия Вашингтона и Нью-Дели в оценке событий отражает региональный тренд на дальнейшее сближение России, Индии и Китая.
«Индия поразила США отказом бросить своего давнего союзника Россию из-за кризиса на Украине. Вместо поддержки американских санкций страна разработала трансфертные и инвестиционные механизмы в местной валюте для торговли с Россией в рублях и рупиях в расчете вложить излишки российских доходов в индийский рынок корпоративных облигаций», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Обозреватель Asia Times считает, что Белый дом сам подталкивает страны к сотрудничеству «унизительным» отказом от Афганистана и неспособностью разрешить украинский кризис».
«С первой непростой проблемой трем азиатским державам придется иметь дело самим. Второе обстоятельство убедило Нью-Дели в том, что американская дружба схожа с пороховой бочкой, которая может взорваться в любой момент», – сообщается в публикации.
В начале апреля сообщалось, что Россия и Индия могут расширить торговлю в национальных валютах в ближайшем будущем, а индийцы могут занять те ниши, которые освободили западные компании. На первой же встрече в Мумбаи представители Банка России и Reserve Bank of India (RBI, Центробанк Индии) обсуждали оплату торговых сделок в рупиях и рублях.
Газета ВЗГЛЯД разбирала три причины, по которым Индия поддерживает Россию.
Украинские войска обстреляли Херсон ракетами «Точка-У» и «Ураган»
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Со стороны украинских войск по центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У», также огонь велся с использованием РСЗО «Ураган», сообщают информационные агентства.
«Корреспондент стал свидетелем прилета со стороны, контролируемой украинскими войсками, как минимум двух ракет «Точка-У», прямо перед ними было как минимум пять ударов РСЗО «Ураган», произошла серия мощных взрывов и ярких вспышек», – передает РИА «Новости».
Перед этим «Известия» сообщали, что вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар ракетой «Точка-У» по центру Херсона, но ракету сбили. Вероятно, целью было здание администрации, которое находится под контролем российских сил.
Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщил, что «со стороны, где расположены украинские войска, было выпущено три «Точки-У» по центру Херсона, две из них удалось сбить». Воронка от одного из взрывов, по словам источника, около пяти метров. Осколки ракеты упали также в Шевченковский парк.
Ракеты летели со стороны Николаевской области, которую контролируют украинские войска. Сообщается, что «сначала раздался взрыв от «Урагана», их запускают обычно перед «Точкой-У», чтобы сбить с толку ПВО». ЗРПК «Панцирь» открыл огонь.
«Я видел вспышку в небе, было ясно, что летело со стороны Николаевской области, с северо-запада. Увидел, как что-то спускается на парашютах (очевидно – кассетные части), сначала один, потом другой. И после раздался первый большой взрыв, это была боевая часть «Точки-У», и спустя минуту второй большой взрыв, от второго парашюта. Потом полетели осколки, я пригнулся. Потом еще было примерно десять маленьких разрывов, но это, может, «Панцирь» стрелял, точно сказать сложно», – рассказал корреспондент РИА «Новости».
Сообщается, что телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара по району телецентра и не получила видимых повреждений. Российские каналы заработали после кратковременного сбоя. Информация о пострадавших уточняются. На улицах города людей нет, действует комендантский час.
Напомним, по инициативе новых властей Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо, новым главой Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец. Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область.
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Минобороны сообщило о сбитом Су-24 ВВС Украины и уничтоженных 300 националистах
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Вооруженные силы России уничтожили больше 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей, а также сбили украинский Су-24 над ЛНР, сообщает Минобороны.
Министерство сообщило в Telegram, что «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи нанесено поражение четырем военным объектам Украины, поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники противника». Кроме того, «уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково и Ивановка».
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за сутки поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей», – говорится в сообщении.
Также «ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 408 огневых задач, поражено 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники».
Вместе с тем российскими средствами противовоздушной обороны над Николаевкой (ЛНР) сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.
«В районах населенных пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка, Харьков уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов (...) Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотных летательных аппаратов, 276 зенитных ракетных комплексов, 2 тыс. 623 танка и другие боевые бронированные машины, 299 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 146 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 тыс. 431 единица специальной военной автомобильной техники», – сообщили в Минобороны.
Ранее в Минобороны заявили об уничтожении 600 беспилотников ВСУ с начала спецоперации на Украине.
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Басурин: На «Азовстали» может находиться отставной генерал канадской армии
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На заводе «Азовсталь» в Мариуполе может находиться один из отставных генералов канадской армии, которого пытается спасти ООН, выразил мнение официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Мелькала такая информация о том, что там может находиться один из бывших генералов канадской армии, который сначала как бы из поля пропал, потом было заявление Минобороны Канады о том, что данный генерал написал заявление, что он увольняется из армии и переезжает на Украину. Может быть, его хочет спасти [ООН]», – передает ТАСС его слова.
Басурин предположил, что готовящаяся ООН группа для эвакуации гражданских с «Азовстали» преследует цель спасти «действующих военных стран НАТО, которые могли там оказаться».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила киевский режим в манипулировании ситуацией вокруг «Азовстали» в своих интересах в качестве «козыря в рукаве».
Напомним, президент Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Российский лидер 21 апреля приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Херсонская область объявила о переходе в рублевую зону
С 1 мая Херсонская область Украины, контролируемая российскими силами, переходит в рублевую зону, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил, что переходный период продлится около четырех месяцев. В это время будут использовать как рубли, так и гривны. «Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, по инициативе новых властей Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо, новым главой Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец. Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область.
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