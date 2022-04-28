В Кремле отреагировали на приобретение Маском Twitter

Отношение Москвы к Twitter обусловлено цензурой со стороны соцсети, репрессивными действиями и манипулированием информацией, а потому надо посмотреть, что будет при новом владельце – американском бизнесмене Илоне Маске, но уже сейчас в Европе говорят, что не допустят там полной свободы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «отношение России к этой компании основывается на деяниях этой компании, на цензуре этой компании, на репрессивных действиях в отношении клиентов этой компании, выборочных причем, на искажении информации, на манипулировании информацией и так далее, поэтому посмотрим, что будет при новом владельце», передает РИА «Новости».

Он отметил, что стоит учесть, что это компания глобальная, имеет глобальное хождение и пользование

При этом, по его словам, уже слышны голоса официальных лиц Европы о том, что они не допустят в соцсети абсолютной свободы, «поэтому вообще вопрос, возможна ли сейчас в западных социальных сетях действительно полноформатная свободная палитра разных точек зрения».

Напомним, Маск договорился о покупке Twitter за 44 млрд долларов. Комментируя реакцию пользователей Сети, он заявил, что против цензуры, которая выходит за рамки закона. После стало известно, что бизнесмен потерял 29 млрд долларов после объявления о покупке Twitter.

Также Маск пригрозил выкупить компанию Coca-Cola и вернуть одноименному напитку оригинальный состав с кокаином.