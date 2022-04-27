Путин: Поправки в Конституцию укрепили российский парламентаризм

Поправки в Конституцию, внесенные в 2020 году, укрепили российский парламентаризм и создали условия для развития законодательства без поучений и вмешательства извне, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.

«Поправки в конституцию, принятые в 2020 году, не только укрепили позиции и влияние парламента, а, это очевидно совершенно, просто очевидно, мы укрепили наш парламентаризм и создали условия для дальнейшего формирования независимого суверенного законодательства России, для развития национальной юрисдикции – без поучений и вмешательства любых внешних сил», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

«Именно народ и только народ России является источником власти в нашей стране», – подчеркнул Путин.

1 июля 2020 года в России завершилось общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое продолжалось с 25 июня. За изменения в Основной закон проголосовали более 74 млн граждан, то есть 77,6% россиян. Против высказались 21,59%.