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У Индии возникли проблемы с перевозкой российской нефти
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Индийская энергетическая госкомпания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) ведет поиски судна для перевозки 700 тыс. баррелей нефти с Дальнего Востока. Проблемы с транспортировкой сырья возникли на фоне санкций, введенных из-за ситуации на Украине.
ONGC владеет 20-процентной долей в проекте «Сахалин-1», где производится российская марка нефти «Сокол», которую и экспортирует индийская компания, передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Обычно нефть доставляют из терминала Де-Кастри на судах ледового класса, предоставленных «Совкомфлотом», в Южную Корею. Там ее загружают на танкер, и оттуда ONGC продает нефть покупателям в Северной Азии.
Однако из-за санкций российским судам, в том числе принадлежащим «Совкомфлоту», сложнее обеспечить страховое покрытие рейсов. Также судоходные компании «менее охотно перевозят российскую нефть в Азию», опасаясь «потенциальных репутационных рисков».
Из-за того, что в марте ONGC не смогла найти покупателей на нефть, она продала ее индийским госпредприятиям Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp (BPCL).
Поставки BPCL должны были обеспечить в апреле, но ONGC не смогла найти судно для перевозки нефти в южнокорейский порт Йосу. Это произошло «отчасти из-за проблем, связанных с обеспечением страховки» судна.
Отмечается, что с начала спецоперации на Украине Индия закупила у России вдвое больше сырой нефти, чем за весь 2021 год.
В марте «Совкомфлот» попал под санкции Евросоюза (ЕС), и сделки с ним запрещены. В том же месяце сообщалось, что Россия в четыре раза нарастила поставки нефти в Индию. В апреле крупнейшая нефтекомпания Индии Indian Oil Corporation отказалась от российского сырья.
Ранее ЕС захотел ослабить сотрудничество Индии с Россией.
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Киев разработал механизм «взыскания» замороженных за границей средств России
Украинский минюст и офис Владимира Зеленского разработали механизм взыскания замороженных за границей средств России, их планируется направить на компенсацию пострадавшим в ходе российской спецоперации на Украине, сообщил замглавы офиса украинского лидера Андрей Смирнов.
Смирнов сообщил в Telegram-канале офиса Зеленского, что «разработан механизм взыскания средств России, замороженных за границей в счет компенсации убытков».
Есть несколько планов, основной – это «подписание международного договора, который предусматривает снятие иммунитета со средств России и направление их пострадавшим».
Другой – это принятие каждой страной, в которой есть замороженные средства России, специального закона.
Ранее Зеленский и МВФ значительно разошлись в оценке экономических потерь Украины. Экономист Юрий Юденков оценил шансы Запада забрать активы России в пользу Киева.
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Подсчитаны потери экономики Британии из-за антироссийских санкций
Экономика Великобритании за ближайшие девять лет понесет убытки в 6,2 млрд фунтов стерлингов (7,96 млрд долларов) из-за санкций против России, сообщила The Telegraph со ссылкой на доклад правительства.
Самый большой ущерб, согласно докладу, будет вызван запретом на поставки предметов роскоши: это, например, поставки автомобилей Bentley, Aston Martin, а также сумок Burberry. По оценкам правительства, ущерб этих компаний к 2030 году составит 881,7 млн фунтов стерлингов, передает «Коммерсант».
Убытки компьютерной индустрии составят 4,1 млн фунтов, а потери компаний, экспортирующих товары и технологии нефтеобработки, – 6,7 млн фунтов.
В 2021 году общая стоимость экспорта попавших под эмбарго товаров из Великобритании в Россию составила 775,9 млн фунтов, это 27,9% всего британского экспорта в Россию за 2021 год.
Ранее британцы начали выбирать между едой и оплатой счетов.
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Медведев заявил о сложностях для захотевших вернуться в Россию зарубежных фирм
Многим иностранным фирмам будет трудно вернуться в Россию, отечественный бизнес налаживает полноценное импортозамещение, в стране хватает своих специалистов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Есть одно простое правило: выход обычно там же, где и вход. Но теперь с одним уточнением. Вернуться в Россию многим фирмам станет труднее, чем было уйти. Не успели замки на ресторанах, торговых павильонах и бутиках заржаветь, как нашлись отечественные рестораторы, продавцы и кутюрье. Они готовы не просто занять опустевшую рыночную нишу, но и в короткие сроки наладить полноценное импортозамещение. Производить качественную одежду и хорошую мебель, кормить граждан разнообразно, быстро и вкусно. Спроектировать и отладить для этого технологические линии, выпускать современные материалы и комплектующие, обучить наших специалистов взамен беглых иностранцев», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, в России хватает талантливых, трудолюбивых и профессиональных специалистов. И их поддержка – в приоритете.
Газета ВЗГЛЯД писала, как в России нашли управу на сбежавший западный бизнес.
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Владелец бренда Zara опроверг открытие магазинов в России
Бренд Zara, который принадлежит одному из крупнейших в мире ретейлеров одежды и обуви Inditex Group, не откроет 30 апреля свои магазины в России, информация на сайте появилась в результате технического сбоя.
«Пока что данных об открытии магазинов в России нет. Информация на сайте является техническим сбоем, его уже устраняют», – цитирует РИА «Новости» ответ компании.
В апреле генеральный директор Inditex Group Оскар Гарсиа Масейрас заявил журналистам, что планирует вновь открыть свои магазины в России, когда это будет возможно.
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что шведская IKEA и владелец брендов Zara и Bershka компания Inditex рассматривают возможность возвращения на российский рынок.
Ранее во вторник на сайте Zara появилась информация о том, что магазины будут открыты на территории России с 30 апреля.
Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.
Немецкая Uniper согласилась оплачивать российский газ в рублях
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Новая схема оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, не противоречит санкциям и возможна, заявила финансовый директор германской компании Uniper Тиина Туомела.
«Что касается оплаты [газа] в рублях, мы считаем, что изменение схемы оплаты не противоречит санкционному законодательству, поэтому такая оплата возможна», – приводит ее слова РИА «Новости».
«Но, конечно, мы продолжаем диалог с правительством ФРГ, чтобы позиции были полностью согласованы... Что касается следующей оплаты в соответствии с новым указом, то она должна произойти в конце мая», – добавила топ-менеджер.
Напомним, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия.
Между тем в среду Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
В Варшаве заявили, что больше не намерены покупать газ в России. Польша покупала в России около 9 млрд кубометров газа в год, что составляло немногим менее половины потребления страны.
Со своей стороны Словакия заявила, что продолжит производить оплату российского природного газа в евро. Власти республики выразили готовность противостоять возможному ограничению поставок российского газа, с чем столкнулись Польша и Болгария. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.
Путин назвал уровень доходов людей индикатором эффективности экономической политики
Эффективность экономической политики будет оцениваться по уровню занятости и уровню доходов людей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Здесь обращаю внимание на такие ключевые принципиально важные индикаторы, как уровень занятости и доходов людей. Именно по этим показателям, как уже не раз говорил, будем оценивать эффективность экономической политики», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее президент заявил, что российские власти будут принимать меры для поддержки граждан, предприятий и экономики в целом.
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Цены на нефть выросли в рамках коррекции
Мировые цены на нефть во вторник утром растут примерно на 1% после трех торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.16 цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,16%, до 103,34 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,94%, до 99,48 доллара, передает РИА «Новости».
За предыдущие три торговые сессии суммарно нефть марки Brent подешевела на 5,7%, марки WTI – на 5%.
Такое удешевление происходило из-за ожиданий снижения спроса на сырье в Китае – крупнейшем импортере нефти, в свете распространения коронавируса, которое может повлечь новое ужесточение карантинных ограничений и помешать восстановлению экономики.
Аналитики ANZ, мнение которых приводит Wall Street Journal, считают, что по-прежнему существуют опасения, что вспышки ковида в Китае оказывают давление на спрос. По их словам, политика «нулевой терпимости» Пекина может задержать любое восстановление спроса.
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Киев призвал Лондон не пускать российскую нефть
Киев призвал британские власти отказаться от российской нефти, пишет газета Telegraph.
«Единственный путь не допустить, чтобы британские потребители помогали – гарантировать, чтобы ни одна капля российской нефти не попадала в страну и не торговалась британскими компаниями», – приводит издание заявление советника главы Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, передает РИА «Новости».
Сейчас Британия получает от России примерно 8% нефти, в основном в форме продуктов нефтепереработки, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей. Перебои с поставками привели к росту цен на дизель в стране.
Власти Великобритании намерены полностью отказаться от использования российского газа и нефти к концу этого года.
Ранее сообщалось, что британские власти собираются запустить добычу угля на новой шахте для снижения зависимости от российских энергоресурсов, это будет первое открытие новой угольной шахты за 30 лет.
Патрушев предупредил о голоде в мире из-за антироссийских санкций
Мир из-за антироссийских санкций Запада погружается в невиданный продовольственный кризис, десятки миллионов людей окажутся на грани голода, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«На фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис. Десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – заявил Патрушев «Российской газете».
По его словам, рост инфляции и снижение уровня жизни уже на европейцах. Почти пять миллионов украинских мигрантов уже прибыло в Европу. Патрушев также отметил, что в ближайшее время их число вырастет до десяти миллионов. Большинство приехавших на Запад украинцев считает, что европейцы должны их содержать и обеспечивать, а когда их заставляют работать, то начинают бунтовать.
Ранее эксперт газеты ВЗГЛЯД заявил, что Запад замерзнет и обнищает в результате антироссийских санкций.
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В МИД оценили меры Москвы для снижения рисков от санкционных действий Запада
Москва своевременно приняла меры для снижения рисков от действий Запада, активнее переходит на расчеты в нацвалютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией, заявил в директор 4-го департамента стран СНГ МИД Денис Гончар.
Гончар указал, что «мы заблаговременно начали предпринимать меры по снижению рисков, связанных с фактически нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике», передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос о том, как сказывается кризис в отношениях России с Западом на сотрудничестве с Азербайджаном и Арменией.
«По имеющимся экспертным оценкам, около 30% всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям», – подчеркнул дипломат.
Он добавил, что Россия остается в числе ведущих экономических партнеров Азербайджана и занимает первое место среди импортеров азербайджанской нефтяной продукции.
«С Арменией активно ведется поиск новых ниш взаимодействия», – сказал Гончар.
Он напомнил, что данные вопросы обсуждались во время состоявшихся у министра экономики Армении Вагана Керобяна 11-12 апреля в Москве переговоров с руководством Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Минцифры России.
«Рассмотрение данной тематики продолжилось и на высшем уровне, в частности на встречах Никола Пашиняна с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным 19 и 20 апреля. Договорились расширять использование национальных валют при расчетах в рамках взаимной торговли. Ереван уже начал платить за газ в рублях», – заключил Гончар.
Ранее в США предсказали подрыв позиций доллара из-за санкций против России, а также заявили о провале попытки Запада настроить мир против Москвы.
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Нефть подешевела на 3% на ожиданиях снижения спроса в Китае
Мировые цены на нефть падают в понедельник чуть более чем на 3% в свете усиления ожидания снижения спроса на сырье из-за распространения нового коронавируса в Китае, марка WTI уже дешевле 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,02%, до 102,94 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 3,06%, до 98,95 доллара, передает РИА «Новости».
В субботу власти Пекина предупредили о возможном возникновении новых случаев заболевания коронавирусом, а ожидаемые в связи с этим новые социально-экономические запреты могут повлечь за собой заметное снижение спроса на сырьё в Китае - крупнейшем импортере нефти.
«Ситуация с COVID-19 в Китае, похоже, движется в неправильном направлении, поскольку в Пекине в выходные был зафиксирован всплеск случаев заболевания. Китайская политика нулевого уровня заболеваемости коронавирусом означает, что спрос на нефть пострадает, поскольку власти пытаются взять вспышку под контроль», – приводит Wall Street Journal мнение стратегов ING Уоррена Паттерсона и Венью Яо.
Титов предложил возродить «челноков»
Ключевую роль на пути выхода России из экономической ситуации, в которой она оказалась в результате западных санкций, должен сыграть малый и средний бизнес (МСБ), в том числе и «челноки», заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«В тяжелые, кризисные периоды Россию всегда спасал только малый и средний бизнес. Так было во времена Столыпина, так было в 20-е годы при НЭПе, так было, наконец, в 90-е годы, когда в стране была разрешена частная деятельность, появились не только первые индивидуальные предприятия, кооперативы, артели, но и так называемые челноки, сыгравшие тогда немалую положительную роль. Ведь они привозили из-за границы всякие полезные вещи, разную нужную народу продукцию», – приводит его слова РИА «Новости».
По мнению бизнес-омбудсмена, люди с удовольствием поедут сегодня за товаром в ту же Турцию, Китай, Индию, другие дружественные страны. «Главное – создать «челнокам» режим максимального благоприятствования, чтобы они могли спокойно въезжать и выезжать из страны, менять в банках валюту, чтобы были сняты ограничения и пошлины по объему ввозимой продукции», – заметил он.
Титов убежден, что свободу, низкие, почти бесплатные кредиты, льготное, упрощенное налогообложение, следует в настоящее время предоставить всему МСБ, лишь в таком случае этот сектор предпринимателей сможет обеспечить выход России из текущей экономической ситуации.
«Беда в том, что сегодня лишь 7% предприятий МСБ заняты в производстве, остальные в сфере торговли и услуг, что более недопустимо. Достаточно сказать, что до недавнего времени мы даже гвозди ввозили из Финляндии, потому что там их изготавливать было дешевле, чем в стране! Эту пропорцию, конечно, необходимо менять, надо, чтобы гвозди, запчасти, канцелярские товары и прочие вещи было выгодно делать в самой России, а не импортировать их. По нашим исследованиям, недавно проведенным, от импорта зависят около 40% российских предприятий!» – подчеркнул Титов.
Стимулируя развитие МСБ, считает он, Россия начнет создавать собственное производство, рабочие места, и не только сможет таким образом сформировать дифференцированную экономику, независимую от нефти и газа, но и создать общество среднего достатка. «Внутренний спрос, столь необходимый для развития любой экономики, обеспечивает только средний класс», – заключил бизнес-омбудсмен.
Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подчеркивал, что российская экономика продолжает стабилизироваться: замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали снижаться. Глава государства заверил, что российские власти будут принимать меры для поддержки граждан, предприятий и экономики в целом.
Озвучен прогноз по спаду российской экономики по итогам 2022 года
Спад ВВП России в 2022 году на фоне санкций может достичь 8,8%, такой прогноз озвучили СМИ со ссылкой на прогноз Министерства экономического развития.
«Согласно документу, Минэк в своих предварительных оценках прогнозирует падение ВВП России из-за введенных санкций на 8,8% в 2022 году в базовом варианте и ожидает выхода в положительную динамику (1,3%) уже в следующем году. В 2024-2025 годах министерство прогнозирует рост экономики на 4,6% и 2,8% соответственно», – пишут «Ведомости» со ссылкой на проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития России, составленный ведомством.
По данным издания, «в консервативном сценарии прогноза масштаб кризиса видится глубже: снижение ВВП России – на 12,4% в 2022 году и на 1,1% в 2023 году».
«Инфляцию по итогам этого года Минэк предварительно прогнозирует выше 20% в базовом варианте и ждет ее снижения до 6,2% в конце 2023 года. При этом таргет в 4%, согласно документу, планируется достичь уже в 2024 году», – указано в материале.
Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подчеркивал, что российская экономика продолжает стабилизироваться: замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали снижаться. Глава государства заверил, что российские власти будут принимать меры для поддержки граждан, предприятий и экономики в целом.
В Москве возобновил работу магазин сети OBI
В Москве на Ходынском поле вновь открылся гипермаркет сети OBI, возобновившей работу в России. При этом ажиотажа среди покупателей по этому поводу не наблюдается.
Сеть временно будет работать под брендом «ОБИ», но в дальнейшем проведут ребрендинг, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-служба «ОБИ-Россия» сообщила, что магазин в ТЦ «Авиапарк» откроется 27 апреля, остальные торговые точки в Москве и Санкт-Петербурге заработают к 1 мая, а к 11 мая – вновь запустят все оставшиеся гипермаркеты в регионах.
Компания сообщила о закрытии всех магазинов в России и прекращении деятельности в стране 17 марта на фоне спецоперации на Украине. Также появилась информация, что новым владельцем гипермаркетов могут стать структуры холдинга Asadel, которые развивают по франшизе бренд OBI в Казахстане.
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Цены на нефть выросли в ожидании сокращения поставок
Мировые цены на нефть поднимаются в среду утром на фоне того, как инвесторы продолжают оценивать перспективы частичного прекращения поставок российского сырья на мировой рынок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.25 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,34%, до 104,97 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,15%, до 101,85 доллара, передает РИА «Новости».
Ожидания сокращения поставок вызвали новости о прекращении поставок газа из России в отдельные страны Европы – Болгарию и Польшу – из-за отказа платить рублями.
Аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес, чьи слова приводит газета Wall Street Journal, сказал, что цены на нефть «получают поддержку благодаря эскалации международной напряженности, когда Россия начала перекрывать поставки газа в ЕС».
«И это только начало, так что нефть может остаться в плюсе, когда ЕС прекратит поставки газа, что спровоцирует эффект домино по всему континенту», – заключил он.
Ранее Газпром сообщил польской PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. Кроме того, Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды.
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