Цена на газ в Европе подскочила после сообщений о приостановке поставок из России в Польшу

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26 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 19:36  |  vz.ru
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Что китайцы сделают с АвтоВАЗом

Решается вопрос, кому достанется контроль над «АвтоВАЗом» Илья Питалев/РИА Новости
Доля французского Renault в АвтоВАЗе может быть продана, по неофициальной информации, китайскому автопроизводителю. Двадцать лет назад такое даже представить было невозможно. Тогда российские власти дали зеленый свет западным концернам, оставив китайский автопром за бортом российского рынка. Однако теперь ситуация кардинально изменилась. Подробности...
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Зачем Приднестровье втягивают в украинский конфликт

Совбез Приднестровья подтвердил три террористические атаки Пресс-центр МВД ПМР
На территории Приднестровья в течение суток произошло три теракта, за которыми, предположительно, стоят украинские спецслужбы. В республике введен «красный» уровень террористической опасности и отменен военный парад 9 мая. Почему Приднестровье стало объектом атак, к каким последствиям они могут привести и что это значит для России? Подробности...
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К отключению GPS Россия давно подготовилась

Отключение GPS над Россией не лишит жителей страны навигации Oriental Image/Reuters
Новым этапом антироссийских санкций может оказаться отключение жителей нашей страны от американской системы спутниковой навигации GPS. А ведь к ней подключен едва ли не каждый мобильный телефон, и все мы по сути пользуемся ее услугами. Насколько реальна эта угроза – и почему в таком случае США навредят гораздо больше себе самим? Подробности...
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Разгром Ле Пен изменит политику Макрона

Эммануэль Макрон переизбрался с результатом в 58,55% голосов Gonzalo Fuentes/REUTERS
Результаты второго тура президентских выборов во Франции оказались для Марин Ле Пен катастрофическими: она получила гораздо больше голосов, чем пять лет назад, но гораздо меньше, чем ей сулили. Кто обеспечил Эммануэлю Макрону столь легкую победу? И почему стоит ожидать того, что его политика теперь изменится, в том числе и в отношении России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Россияне могут позволить себе расточительность

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Россия – едва ли не единственная страна в мире, которая многое может себе позволить. Практически всё! При этом России не нужно обделять, дурить, обманывать весь остальной мир. Мы живем в абсолютно самодостаточной стране. Подробности...
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История будет такой, какой мы ее сделаем

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Только за счет мобилизации убежденных людей, не высчитывающих собственную выгоду на фоне исторической драмы, а поступающих так, потому что не могут поступить иначе, можно добиться победы. Подробности...
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Выбрать путь любви, а не ненависти

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы можем принять прощение и простить тех, кто ненавидит нас. От этого мир не перестанет пузыриться яростью и местью. Он будет лежать во зле до самого возвращения Христа во славе. Но мы уже не будем частью этого. Подробности...
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Кто взрывает Приднестровье

«Донбасский котел» как новый Сталинград

Антироссийская цензура от киргизов

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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
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    Цена на газ в Европе подскочила после сообщений о приостановке поставок из России в Польшу

    		    26 апреля 2022, 19:11
    Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Стоимость газа в Евросоюзе резко возросла после сообщений в СМИ об остановке российских поставок в Польшу, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Стоимость 1 тыс. кубометров газа находится на уровне 1150 долларов, показатели растут на 12%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

    Ранее польские СМИ со ссылкой на источники заявили, что страна перестала получать газ по Ямальскому контракту.

    В марте уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.


    Украина заявила о возможном сокращении транзита газа из России в ЕС на треть
    		    24 апреля 2022, 04:23
    Фото: Danil Shamkin/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину, может быть «потеряна», заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

    Витренко заявил, что, по оценкам компании, данный объем окажется «потерян», если российские войска «не перестанут срывать работу станций» на контролируемых Россией территориях, пишет «Страна.ua».

    В марте Витренко заявлял, что страна будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно. Он признал, что российские силы в ходе спецоперации на Украине стараются не наносить ущерб инфраструктуре, с помощью которой осуществляется транзит газа через страну.

    Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс. 

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    Польский генерал испугался разрушения НАТО Россией «руками Варшавы»
    		    25 апреля 2022, 07:23
    Фото: Thierry Monasse/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Польский генерал и бывший начальник армейской контрразведки Петр Пытель испугался, что Россия «разрушит Североатлантический альянс» руками Варшавы, сообщил портал Onet.

    Генерал заявил, что «некоторые лица» в Польше якобы угрожают западным блокам и продвигают интересы России. «Реализуют следующие тезисы: крах западной системы, развал НАТО», – передает РИА «Новости» слова генерала.

    Также он заявил, что обеспокоен «идеями создания экономических организаций, альтернативных Евросоюзу». Кроме того, Пытель считает, что Польша во многих сферах якобы «находится под российским влиянием».

    Западные политики и военные регулярно выступают с заявлениями о мнимой «российской угрозе» или с абсурдными требованиями в адрес Москвы. Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что Польша якобы может претендовать на Калининградскую область.

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    Заявки на поставку газа из России увеличились из-за погоды в Европе
    		    25 апреля 2022, 12:55
    Фото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Европейские импортеры газа увеличили заявку на поставку газа у Газпрома из-за штилевой погоды, которая ожидается в ближайшие полторы недели. Безветренная погода приведет к падению выработки электроэнергии за счет ветра, росту использования газа как резервного топлива.

    По данным «Оператора ГТС Украины», номинация на прокачку российского газа в регион на 25 апреля составляет 68,4 млн куб. м, заявка на 24 апреля была 53 млн куб. м., передает «Интерфакс».

    На минувшей неделе ветряки обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, неделей ранее – 13%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. При этом с понедельника прогнозируется резкое падение скорости ветра.

    Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс. 

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    СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу
    		    26 апреля 2022, 18:49
    Фото: REUTERS/Wojciech Kardas/Agencja Gazeta
    Текст: Елизавета Булкина

    Польша больше не получает газ из России, в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях, сообщил портал Onet.

    «Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту», – цитирует сообщение портала РИА «Новости».

    Информацию неофициально подтвердили источники в правительстве и в польском концерне PGNiG. Onet пишет, что в связи с этим в министерстве климата и окружающей среды Польши собрался кризисный штаб.

    После этого сообщения цены на газ в Европе за несколько минут выросли на 12% – до 1150 долларов за тысячу кубометров.

    В марте уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.

    Позже в Польше предложили Евросоюзу ввести сбор за использование российских энергоносителей.

    Коментарии (44)
    В ЕК назвали срок введения шестого пакета санкций ЕС против России
    		    25 апреля 2022, 00:50
    Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Вера Юрова сообщила, что ожидает объявления о шестом пакете антироссийских санкций Евросоюза на предстоящей неделе.

    «Ожидаю, что это произойдет на предстоящей неделе. Для ЕК наилучшим результатом являются максимально жесткие санкции», – приводит ТАСС мнение Юровой, которую цитирует ИА ЧТК.

    Вместе с этим, Еврокомиссия, по словам Юровой, не будет предлагать введение таких санкций против РФ, которые не получат поддержку всех стран сообщества. «Главное для нас единство [государств Евросоюза]», – сказала чиновница.

    По словам еврокомиссара, ожидаются санкции против Сбербанка, возможны ограничения на поставки российского энергетического сырья. Санкционный список расширится за счет включения новых физических и юридических лиц. Между тем Юрова заявила, что «не может обещать», что будут приняты именно эти санкции, так как пока продолжаются переговоры по этой теме между странами Евросоюза.

    Заместитель главы ЕК исключила возможность дефицита продуктов питания в ЕС из-за сокращения экспорта сельскохозяйственной продукции из Восточной Европы в связи с конфликтом на Украине.

    Накануне заместитель председателя ЕК Вера Юрова предупредила, что полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному энергокризису в ряде стран ЕС.

    В минувшую пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения на поставки российской нефти, поскольку ряд стран ЕС пригрозили заблокировать решение при вынесении на голосование.

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    Коментарии (15)
    ЕС захотел ослабить сотрудничество Индии с Россией

    23 апреля 2022, 22:48

    Текст: Антон Антонов

    ЕС планирует возобновить торговые переговоры с Индией, чтобы та «отошла» от России, сообщают информационные агентства.

    Bloomberg со ссылкой на источники заявляет, что приостановленные в 2013 году переговоры хотят возобновить «с целью предоставления южноазиатской стране возможности для диверсификации». ЕС хочет создать Совет по технологиям, включив в него Индию. Предполагается, что совет займется координацией по защите данных пользователей, общего регулирования соцсетей, а также развития цифровизации, передает ТАСС.

    Напомним, переговоры ЕС и Индии о свободной торговле были приостановлены из-за разногласий по вопросам прав на интеллектуальную собственность, информационной безопасности в IT-секторе и доступа ряда товаров.

    Сейчас российский уголь, на который наложили эмбарго в Европе, перекупает Индия. Индийцы вдвое увеличили закупки российской нефти и отказались помогать Японии в доставке грузов на Украину. 

    Коментарии (4)
    В Германии признали невозможность ввести эмбарго на российские нефть и газ
    		    24 апреля 2022, 01:04
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если ввести эмбарго на поставки российских нефти и газа, экономика Германии окажется недееспособной, заявил глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен.

    Ванслебен указал, что из-за украинского кризиса и вызванного им ущерба глобальным цепочкам поставок выросли цены на все товары, а не только на энергоресурсы. Ванслебен подчеркнул, что нефть и газ нужны не только для отопления, но и для производства, особенно в химической отрасли, передает РИА «Новости» со ссылкой на Deutschlandfunk.

    Как отметил предприниматель, если немецкая химическая промышленность остановится, «колеса в Европе в долгосрочной перспективе» тоже «остановятся». По его мнению, сейчас «эмбарго на газ стало бы катастрофой». При этом он призвал не сравнивать влияние эмбарго с влиянием коронавируса, поскольку эмбарго грозит более серьезными последствиями.

    Напомним, министр финансов Австрии Магнус Бруннер также признал отсутствие выбора в вопросе импорта российского газа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.

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    Коментарии (9)
    ЕС отложил обсуждение эмбарго на нефть и газ из России на конец мая
    		    25 апреля 2022, 07:49
    Фото: Jan Koller/CTK/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Страны Европейского союза (ЕС) в настоящее время не могут прийти к консенсусу по вопросу введения эмбарго на поставки газа и нефти из России, эта тема будет обсуждаться на следующем саммите ЕС в конце мая, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью германской Diw Welt.

    «На данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу», – приводит слова Борреля ТАСС.

    Глава дипломатии ЕС уточнил, что это также относится к так называемым альтернативным санкциям, включая штрафные пошлины на импорт нефти и газа из России. Такого рода меры, как считает глава дипломатии ЕС, необходимы для того, чтобы оказать давление на Россию и подтолкнуть Москву к переговорам об урегулировании конфликта на Украине.

    Вместе с тем Боррель отметил, что эта тема вновь будет обсуждаться на следующем саммите ЕС в конце мая и до тех пор дискуссия будет продолжаться. Некоторые государства – члены Евросоюза, по его словам, «очень четко заявили», что не поддержат введение эмбарго или штрафные пошлины. Таким образом, окончательное предложение «еще не вынесено на обсуждение».

    В то же время глава дипломатии ЕС заметил, что за несколько недель Евросоюз уже значительно снизил свою зависимость от поставок энергоресурсов из России. «Нам в достаточном количестве нужны альтернативные источники поставок газа, если мы хотим отказаться от российского газа. В какой-то момент это произойдет, и тогда Россия будет болезненно ощущать, что доходы от нефтегазового бизнеса будут потеряны», – заявил Боррель.

    В свою очередь заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью The Times заявил, что шестой пакет санкций ЕС в отношении России может в той или иной форме включать ограничения на импорт российской нефти, однако должен быть составлен таким образом, чтобы минимизировать ущерб для стран – участниц союза. При этом политик указал, что детали санкций еще не согласованы, однако могут содержать постепенный отказ от нефти из России или введение тарифов на экспорт, превышающий определенный ценовой предел.

    Ранее в Еврокомиссии назвали срок введения шестого пакета санкций ЕС против России. В минувшее воскресенье зампредседателя ЕК Вера Юрова предупредила, что полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному энергокризису в ряде стран ЕС.

    В минувшую пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения на поставки российской нефти, поскольку ряд стран ЕС пригрозили заблокировать решение при вынесении на голосование.

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    Коментарии (7)
    Экс-канцлер Германии предупредил о невозможности изолировать Россию

    23 апреля 2022, 20:51

    Текст: Вера Басилая

    Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе, промышленность Германии нуждается в российских ресурсах, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер газете New York Times.

    «Такую страну, как Россия, нельзя изолировать в долгосрочной перспективе ни политически, ни экономически. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России. Это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы. А это сырье, которое нельзя просто заменить», – приводит РИА «Новости» слова Шредера.

    По его словам, после спецоперации на Украине придется вновь взаимодействовать с Россией, поскольку «так всегда происходит».

    Ранее в ЕС заявили, что пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.

    Так, после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.

    В среду глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении ФРГ отказаться от российских энергетических поставок.

    Гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум отметил, что введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза.

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    Коментарии (3)
    Польша предложила ЕС ввести сбор за использование российских энергоносителей

    26 апреля 2022, 12:34

    Текст: Елизавета Булкина

    Варшава предлагает Евросоюзу ввести сбор за использование российских энергоносителей, заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва.

    «Решение, которое мы будем предлагать на саммите ЕС, – введение своеобразного российского ETS (European Union Emissions Trading System)... Мы хотим повысить заинтересованность, хотим мобилизации стран к как можно скорому уходу от российских энергоносителей», – передает ее слова РИА «Новости».

    Между тем Польша ввела собственные санкции в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии. В список попали Газпром, Новатек и «Акрона», сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

    «Польский санкционный список является уточнением санкционного списка Евросоюза. Он касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории нашей страны. Первый санкционный список, который сегодня был опубликован, имеет 50 позиций», – сказал он.

    «В списке такие предприятия, как Газпром, на который наложены санкции в рамках деятельности EuroPolGaz, такие предприятия, как «Акрон» и российский олигарх Вячеслав Кантор, который имеет около 20% в польской компании Azoty, все предприятия, которые поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса, такие фирмы, как «Новатэк», «Фосагро», также в списке олигархи, связанные с режимом Лукашенко, фирма «Beloil», – пояснил министр.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается отказаться от поставок газа из России к 2027 году.

    Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что страна не поддержит эмбарго на российский газ, так как зависит от него. 

    Напомним, министр финансов Австрии Магнус Бруннер также признал отсутствие выбора в вопросе импорта российского газа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.

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    Коментарии (3)
    Греки в ЕС пожаловались на отказ Турции от санкций против России

    23 апреля 2022, 22:58

    Текст: Антон Антонов

    На заседаниях ЕС Греция жалуется на то, что Турция не присоединяется к санкциям против России, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

    «Нам не говорят: «Присоединяйтесь к санкциям, почему бы и вам не присоединиться», – заявил Чавушоглу. Он подчеркнул, что «есть только Греция и сторона греков-киприотов». По словам министра, «они поднимают этот вопрос на заседаниях» ЕС. Как заявил Чавушоглу, «причина известна: туристы не приедут, туристы поедут в Турцию», передает РИА «Новости» со ссылкой на Trt.

    Напомним, после того, как Турция закрыла воздушное пространство для направляющихся в Сирию российских самолетов, Чавушоглу отметил, российские компании могут вести бизнес в Турции, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы.

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    В ФРГ спрогнозировали нехватку водителей из-за кризиса на Украине

    24 апреля 2022, 20:23

    Текст: Ольга Иванова

    Транспортно-логистическая отрасль Германии ожидает дефицит водителей грузовиков и возможной волны банкротств на фоне событий на Украине, заявил медиакомпании RND спикер правления Федерального союза грузового транспорта и логистики Дирк Энгельхардт.

    По его словам, события на Украине ухудшают и без того имеющийся дефицит водителей грузового транспорта. В 2021 году доля водителей из Украины в Германии составляла 7%, они, как правило, работали на маршрутах из Германии в Польшу и Литву. Сейчас дефицит составляет 60-70 тыс. водителей, сообщает РИА «Новости».

    «В силу общеевропейского масштабного дефицита водителей грузовых автомобилей их нельзя заменить в краткосрочной перспективе», – пояснил Энгельхардт.

    Это сказывает на скорости восполнения товаров в магазинах, что приводит к их временному отсутствию на полках. Другим отягчающим фактором являются высокие цены, в том числе на дизель. Они при этом растут еще с прошлого года, что усиливает давление на фирмы.

    Ранее сообщалось, что санкции против России снизили темп жилищного строительства в Германии.

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    Коментарии (4)
    В ЕК предупредили об энергетическом кризисе из-за эмбарго на российский газ

    24 апреля 2022, 15:56

    Текст: Валентина Григоренко

    Полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному энергетическому кризису в некоторых странах Евросоюза, заявила заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова.

    «В настоящее время мы работаем над шестым пакетом санкций. Однако прежде чем вводить какие-либо санкции, мы должны проверить готовность стран-членов пойти на эти меры. Исходное положение, особенно в отношении газа, непростое. Полное газовое эмбарго может вызвать серьезный энергетический кризис в ряде стран», – сказала Юрова в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, передает РИА «Новости».

    По ее словам, Европа должна «как можно скорее» прекратить зависимость от российских энергоносителей и всерьез заняться остановкой импорта нефти и газа. «Прискорбно, что мы стали настолько зависимы от России в прошлом», – подчеркнула политик, отметив, что в вопросе давления на Россию «можно было бы сделать еще больше».

    Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается отказаться от поставок газа из России к 2027 году.

    В субботу министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что страна не поддержит эмбарго на российский газ, так как зависит от него. 

    Напомним, министр финансов Австрии Магнус Бруннер также признал отсутствие выбора в вопросе импорта российского газа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.

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    В Азербайджане опровергли переход на оплату газа из России в рублях

    25 апреля 2022, 19:46

    Текст: Валентина Григоренко

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) опровергла информацию о том, что Баку будет рассчитываться с Россией за импортируемый газ в рублях.

    «Сегодня в СМИ была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не соответствует действительности», – приводит РИА «Новости» сообщение SOCAR.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не стоит публиковать информацию о странах, которые согласились покупать российский газ за рубли.

    До этого стало известно, что Ереван начал расплачиваться за российский газ рублями.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро.

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    Газпром заявил о штатной подаче газа для транзита через Украину

    24 апреля 2022, 10:36

    Текст: Евгений Романов

    Газпром поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 51,7 млн кубометров на 24 апреля, сообщила компания.

    «Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 51,7 млн кубических метров на 24 апреля», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Напомним, согласно контракту, Газпром должен через Украину по транзиту на 2022 год 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что газотранспортная система (ГТС) Украины загружена полностью по российским контрактам на поставку газа в Европу. Газпром продолжает в штатном порядке подавать российский газ для транзита в Европу через Украину.

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