Жители Курганской области присоединились к автопробегу «Zа мир без нацизма»

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25 апреля, понедельник | Последнее обновление — 14:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ сорвала операцию СБУ по убийству Владимира Соловьева
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Период, когда можно было заниматься многовекторностью по принципу «и нашим и вашим», закончился. Конечно, Казахстан может продолжать эту политику – но он не должен забывать, что важнейшими странами и партнерами для него являются не США, а Китай и Россия.
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На что пока способна Франция – это все еще сохранять в глазах России или Китая признаки большей способности договариваться и слушать оппонента, чем другие европейцы, вставшие под знамена политики США и Великобритании.
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В такие времена особенно важно помнить о самом главном, о том, благодаря чему Россия выстояла во всех смертельных испытаниях прошлого, о том, что позволило нашей стране и нашему народу раз за разом возрождаться после самых страшных катастроф.
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Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Жители Курганской области присоединились к автопробегу «Zа мир без нацизма»
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В Курганской области прошел автопробег в поддержку президента России «Zа мир без нацизма!», в Кургане участников акции встретили митингом-концертом, сообщили в пресс-службе правительства региона.
На площадке у кинотеатра «Россия» собрались представители общественных, ветеранских организаций, политических партий и неравнодушные жители города, сообщается на сайте правительства.
От имени правительства области участников автопробега поприветствовал заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.
«В связи со складывающейся обстановкой в мире, когда против России вводятся санкции, сейчас готовится очередной, шестой, пакет, когда на Украине бесчинствует и процветает неонацизм, сегодня, сейчас мы должны быть единым народом, который поддерживает руководство страны, который поддерживает наших ребят в специальной военной операции. Я убежден, что поставленные президентом задачи будут выполнены», – отметил он.
Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России, руководитель автопробега Александр Шершуков рассказал, что всероссийский автопробег стартовал во Владивостоке 12 апреля, в День космонавтики. 1 мая участники автопробега встретят в Москве, а День Победы – в городе-герое Волгограде. Протяженность маршрута составит почти 10 тыс. километров.
«Уважаемые курганцы! Хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня пришли, чтобы поддержать идею нашего автопробега. За мир! За труд! За мир без нацизма! Мы сегодня говорим не только на темы, о которых обычно говорят профсоюзы – повышение заработной платы, достойные рабочие места. Сегодня мы собрались здесь, чтобы поддержать специальную операцию, Вооруженные силы и решение нашего президента», – сказал, обращаясь к участникам митинга Александр Шершуков.
В их числе участников автопробега немало ветеранов. Председатель региональной организации военных инвалидов, член общественной палаты Курганской области Александр Сорокин рассказал, почему решил присоединиться ко всероссийской акции и поддерживает проведение спецоперации.
«Буквально на днях мне позвонил мой боевой друг, с кем мы служили в Афганистане, с Украины, с Новой Каховки. И первая фраза его была: «Как долго мы вас ждали. Наконец-то». Я думаю, что этими словами все сказано. Нам неравнодушна судьба нашей страны, судьба ребят, которые выполняют свой долг на территории Украины. Душой мы с ними и готовы прийти им на помощь», – сказал он.
Акцию поддержали не только курганцы. По пути следования автоколонны к ней присоединялись жители Кетовского, Далматовского, Катайского районов, города Шадринска, Шадринского и Каргапольского муниципальных округов. Всего участниками автопробега в Курганской области стали более 250 автомобилей. А председатель региональной Федерации профсоюзов Вячеслав Савин будет следовать с автопробегом до конечной точки его маршрута.
Пушилин: Засевшим на «Азовстали» националистам осталось недолго
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Украинским националистам, которые засели на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, в силу разных причин «осталось недолго», заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«В Мариуполе ситуация пока еще остается сложной, но эта сложность сконцентрирована в «Азовстали». Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент. Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго, в силу разных обстоятельств», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».
В пятницу в Минобороны заявили, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы России и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в четверг силы ДНР эвакуировали из Мариуполя в Безыменное еще 209 человек.
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Украина заявила США претензии на замороженные активы России
Киев и Вашингтон обсуждают вопрос использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине, в интервью телеканалу CBS заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Мы ведем такие переговоры с Соединенными Штатами и всеми нашими партнерами... Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира – найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины», – цитирует его ТАСС.
Шмыгаль также ответил утвердительно на вопрос о том, что Украине ежемесячно необходимо до 5 млрд долларов финансовой помощи, и добавил, что западные партнеры, в числе которых страны Группы двадцати, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), согласны с этой суммой.
«Мы ведем много переговоров со странами G20, министрами финансов этих стран, международными финансовыми организациями – МВФ, ВБ. Они все одобряют эту сумму и понимают, что нам нужна гуманитарная помощь для внутренне перемещенных лиц», – заявил украинский премьер.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
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Российские войска пересекли границу между Харьковской и Донецкой областями
Российские войска пересекли границу между Харьковской и Донецкой областями, как сообщает военкор Александр Коц, группировка с тактическим обозначением «О» уже занимает первые населенные пункты в северной части ДНР.
«Войска ЦВО взяли под контроль город Лозовое в бывшей Донецкой области и продолжают бои, продвигаясь в сторону Лимана и Ямполя», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что войска Луганской народной республики вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на Харьков для доставки гуманитарной помощи в освобожденные районы региона.
В ЕС назвали дату полного отказа от российского газа
Евросоюз собирается отказаться от поставок газа из России к 2027 году, заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер.
По ее словам, «Еврокомиссия сформулировала цель для всех 27 стран ЕС на 2027 год», и «это очень амбициозная цель» по отказу от российского газа, сообщает ТАСС.
При этом Гевесслер уточнила, что пока Австрия зависит от голубого топлива из РФ на 80%.
«Мы должны от этого быстро освободиться, потому что зависимость делает нас уязвимыми перед шантажом и взвинчивает цены», – пояснила министр.
Также она отметила, что для отказа от российского газа в ближайшие годы потребуется принять три шага на общенациональном уровне: сократить потребление газа, начать самостоятельно производить биогаз и возобновляемый водород, найти других стран-поставщиков.
Ранее министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что страна не поддержит эмбарго на российский газ, так как зависит от него.
Напомним, в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой.
Комбриг морпехов ВСУ заявил о критической ситуации на «Азовстали»
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Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына в интервью депутату Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексею Гончаренко сообщил о критической для ВСУ и нацбатов обстановке на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
«Мы несем потери. Ситуация критическая. Все очень сложно. У нас очень много раненных парней. Мы теряем погибшими. У нас сложно с вооружением, боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Все очень сложно. Ситуация резко ухудшается», – заявил комбриг морпехов ВСУ в видео, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко. Он также выступил с утверждением, что на «Азовстали» якобы находятся «сотни гражданских».
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что засевшим на «Азовстали» украинским националистам «осталось недолго». В прошлую пятницу в ДНР сообщили об отказе запертых на «Азовстали» боевиков сдаваться. В МИД РФ обвинили Киев в стремлении оставить на «Азовстали» как можно больше людей в качестве «живого щита». Ранее президент России Владимир Путин гарантировал жизнь сдавшимся на «Азовстали» украинским силовикам.
В прошлый четверг министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание валифицированной медицинской помощи.
В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в четверг силы ДНР эвакуировали из Мариуполя в Безыменное еще 209 человек.
Днем ранее вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.
Ранее в среду Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.
Во вторник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.
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Граждане Франции вышли на акции протеста против результатов выборов
Акции протеста против итогов президентских выборов проходят в крупных городах Франции, участники выражают недовольство предварительными данными о переизбрании на второй срок действующего главы республики Эммануэля Макрона, сообщает интернет-портал Actu.
В частности, он публикует кадры с площади Святой Анны в коммуне Ренн, где сотни человек выкрикивают лозунги против Макрона, а также против его соперницы во втором туре, кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Группа агрессивных участников акции подожгла импровизированную баррикаду из деревянной мебели и мусорных баков, а также вступила в противостояние со стоящими в оцеплении стражами порядка, передает ТАСС.
В свою очередь портал Brut публикует видео с протестного марша в Тулузе. На этих кадрах запечатлены протестующие с транспарантом, на котором написано «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!». Демонстранты кричат, что «не подчинятся» и призывают всех вставать на борьбу против результатов выборов.
Напряженная обстановка сложилась и на площади Шатле в Первом округе Парижа, где некоторые участники акции протеста также вступают в стычки с полицией. По данным агентства Рейтер, стражи порядка применили слезоточивый газ. Помимо этой акции в Париже проходят еще как минимум две подобных манифестации. Также массовые демонстрации были запланированы в Марселе, Нанте, Дижоне и других крупных городах страны.
Как сообщал французский телеканал BFMTV, по предварительным данным, в ходе выборов Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен поддержали 42,4% избирателей. Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17.00 (18.00 мск) составила 63,23%. Официальные итоги будут объявлены в среду или четверг Конституционным советом республики.
Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре, озвученные после закрытия избирательных участков.
Отметим, французский телеканал BFMTV объявил о победе Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования.
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Ходаковский оценил призывы украинских морпехов с «Азовстали» к миру
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«Очевидно, что состояние «азовцев» совсем плачевное. В последнее время они почти не применяют артиллерию. Сделать из них «киборгов» уже не получится», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына призвал решить проблему «Азовстали» политическим путем, потому что «любой мир лучше войны».
«По нашим подсчетам, противник ежедневно теряет до 50 человек. С боеприпасами у них тоже плохо. Это видно из того, как вяло они реагируют на наши действия. Артиллерию «азовцы» уже почти не используют и все чаще прибегают к стрелковому оружию, пулеметам и гранатометам», – рассказал командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
По его словам, два дня назад противник «отработал в сторону жилой зоны». «Но это был не целенаправленный удар, а словно попытка обозначить, что они еще живы», – говорит собеседник. Ходаковский также уверен, что у противника есть четкая установка «бороться до конца».
«Зеленский не зря заявляет о том, что намерен проводить переговоры по «Азовстали», предлагает обменивать «азовцев» на российских военнопленных. До того момента, пока «азовцы» не уверятся в том, что это бесполезно, сопротивление будет продолжаться», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, в вопросе полного взятия под контроль «Азовстали» есть серьезная сложность, замечает Ходаковский. «Противник научился использовать коллекторы в качестве подземных переходов от здания к зданию. И там они создают некие опорные места», – рассказал он. Собеседник также отметил, что «пропитание у противника есть». «Они периодически перемещаются по территории завода, таскают в своих рюкзаках пачки сухих круп и готовят их, что называется, на коленке», – пояснил Ходаковский.
При этом ситуацию с Мариуполем и «Азовом» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД) еще припомнят президенту Владимиру Зеленскому, уверен собеседник. «Скоро Зеленскому это вменят как предательство. Его будут обвинять в том, что он не предпринял никаких действий для деблокирования Мариуполя. И в результате такой нерешительности произошла сакральная жертва «азовцев». «Киборгов» из них уже не сделать – они стали жертвами», – подчеркнул Ходаковский
Командир батальона «Восток» также обратил внимание на то, что наиболее простым способом для «азовцев» будет сдаться в плен. «Мы понимаем, что сейчас в России идет формирование юридической базы, на основании которой их будут судить в зависимости от степени участия в преступлениях. Так что выход «Азова» с завода не означает для них поголовное пожизненное заключение. Хотя в отношении командиров наверняка будут применяться более жесткие меры», – заключил Ходаковский.
Накануне командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына в интервью депутату Верховной рады Алексею Гончаренко сообщил о критической для нацбатальона и ВСУ обстановке на «Азовстали» в Мариуполе.
«Мы несем потери. Ситуация критическая. Все очень сложно. У нас очень много раненых парней. Мы теряем погибшими. У нас сложно с вооружением, боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Все очень сложно. Ситуация резко ухудшается», – заявил комбриг морпехов ВСУ в видео, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко.
Он также заявил, что на территории завода находятся «сотни гражданских», а также признал, что переломить ситуацию военным путем уже не получится, и призвал к политическому разрешению ситуации. «Думаю, мы заслужили уважение людей, которые считают, что любой мир лучше войны», – добавил Волына.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что засевшим на «Азовстали» украинским националистам «осталось недолго». В прошлую пятницу в ДНР сообщили об отказе запертых на «Азовстали» боевиков сдаваться. В МИД РФ обвинили Киев в стремлении оставить на «Азовстали» как можно больше людей в качестве живого щита. Ранее президент России Владимир Путин гарантировал жизнь сдавшимся на «Азовстали» украинским силовикам.
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Минобороны сообщило о массовых ударах по живой силе и технике ВСУ
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В течение ночи ВС России совершили массовые удары высокоточными ракетами по живой силе и технике ВСУ, сообщает Минобороны.
Ведомство сообщает в Telegram, что «в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены шесть военных объектов Украины, в том числе три опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники».
Кроме того, «оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 56 военных объектов Украины, среди них: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе населенного пункта Новая Дмитровка, уничтожены до 160 человек личного состава, а также 23 единицы бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей».
Ракетными войсками нанесены 19 ударов, уничтожены «четыре пункта управления националистов, в том числе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 110-й бригады территориальной обороны, и три склада боеприпасов», также «поражен 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, уничтожено более 240 человек личного состава, а также 28 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей».
«Подразделениями артиллерии за сутки выполнены 967 огневых задач. Поражены: 33 пункта управления, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», – указывается в релизе.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили «Искандерами» военные склады на Украине.
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Комбат ДНР: Спецоперация России опередила атаку ВСУ на считанные часы
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Украина давно планировала наступление в Донбассе, и опередить ее благодаря российской спецоперации удалось буквально на несколько часов, заявил командир легендарного добровольческого батальона «Пятнашка» (ДНР) Ахра Авидзба.
«(Судя) по тому, что происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считанные часы», – приводит мнение комбата «Пятнашка» РИА «Новости».
По его словам, украинские войска не ожидали таких действий, и связи у них были нарушены из-за необходимости перехода в оборону после подготовки наступления. Командир добавил, что об этом свидетельствуют и пленные иностранцы.
«Они планировали это все. Не одним днем делалось. Просто уже есть понятие превентивный удар, и он был нанесен. Поэтому спасибо нашему верховному главнокомандующему, который оценил обстановку и дал такой тяжелый приказ», – сказал Авидзба.
Напомним, по данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивали, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В минувший четверг министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что украинские вооруженные формирования стянули в Мариуполь большое количество тяжелого вооружения, военной техники, в том числе танки, РСЗО «Смерч», «Ураган», артиллерийские системы большой мощности, тактические ракетные комплексы «Точка-У», способные поразить объекты в Таганроге и Ростове-на-Дону.
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СМИ: Саудовские принцы продают яхты из-за проблем с деньгами
Некоторые принцы из правящей в Саудовской Аравии династии продают недвижимость и яхты в США и Европе из-за возникших финансовых проблем, сообщает газета Wall Street Journal.
По информации источников газеты, принцы избавляются от своих активов за пределами Саудовской Аравии в связи с тем, что наследный принц Мухаммед бен Салман «перекрыл многие из источников денег, которые они использовали для поддержания своих экстраординарных привычек тратить», сообщает РИА «Новости».
Издание пишет, что за последние годы они продали недвижимость, яхты и произведения искусства на сумму более 600 млн долларов.
Источники заявляют, что принцам нужны деньги, чтобы платить налоги и за обслуживание собственности, а также оплачивать стоянку самолетов и судов. Также сообщается, что в ряде случаев члены королевской династии мотивированы желанием владеть «менее показными активами», чтобы не привлекать к себе лишнего внимания со стороны наследного принца.
Согласно источникам, принц Бандар бен Султан, ранее возглавлявший саудовскую разведку, в 2021 году продал поместье в Великобритании за 155 млн долларов.
«Эти люди не работают, у них огромные штаты сотрудников, и они боятся (наследного принца Мухаммеда)», – заявил один из источников.
Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции
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Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре, озвученные после закрытия избирательных участков во Франции.
«Этот результат стал для нас блестящей победой. Для нас, как и для миллионов европейцев, этот результат символизирует сильное недовольство нынешней системой», – сказала она в ходе митинга с избирателями, который транслировали французские телеканалы, сообщает ТАСС.
Как сообщает телеканал BFMTV, Ле Пен позвонила действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы признать его победу.
Ранее французский телеканал BFMTV сообщил, что по предварительным данным действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 57,6% голосов в ходе выборов президента Франции. При этом Ле Пен набрала 42,4%.
Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 63,23%, сообщали в МВД Республики.
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В ДНР заявили о критических потерях ВСУ в живой силе
Украинские войска несут большие потери, которые некем пополнить, заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» Донецкой народной республики Ахра Авидзба.
«Те потери, которые у них, они не пополняются, они просто призвали тех резервистов, которые когда-то служили, и они их отправляют. Это просто, как сказать, овцы на съедение волкам, потому что они не сопротивляются, они пачками гибнут, пачками попадают в места заключения, поэтому тут толку от них нет», – цитирует РИА «Новости» командира «Пятнашки».
По словам Авидзбы, «есть определенные какие-то бригады, которые вначале нам их сопоставили, они стояли перед нами, сегодня они ротировались, их сняли».
«Сняли, потому что у них огромные потери, моральный дух упадший, и они их отправили, чтобы как-то их пополнить из других резервов, еще что-то. Но это все равно вернется уже не то боеспособное подразделение, которое было, и говорить, что у них там нет потерь или еще что-то, это крайне глупо», – отметил он.
Ранее командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына в интервью депутату Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексею Гончаренко сообщил о критической для ВСУ и нацбатов обстановке на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
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Минобороны показало уничтоженный укрепрайон ВСУ с телами погибших украинских военных
Минобороны показало видео уничтоженного укрепрайона ВСУ и националистических батальонов, расположенного прямо в жилом секторе одного из населенных пунктов.
«Отступая, подразделения ВСУ и националистические батальоны бросили не только оружие, но и оставили десятки тел погибших сослуживцев. В домах мирных жителей националисты оборудовали огневые точки, а на приусадебных участках, между хозяйственными строениями, была создана сеть окопов и блиндажей, которые соединяли огневые точки в жилых домах. Погреба и жилые помещения были приспособлены националистами под укрытия, оружейные комнаты и склады боеприпасов», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие обнаружили и уничтожили в одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области укрепленный район украинских националистов, оборудованный прямо в школе рядом с жилыми домами.
Санкции против России вызвали рост цен на бюстгальтеры в Европе
Из-за антироссийских санкций в Европе подорожали бюстгальтеры, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
По информации издания, значительный рост цен связан с увеличением стоимости энергоносителей, сообщает Lenta.ru.
«Проблема обострилась после украинского конфликта: европейские страны, где производитель нижнего белья Journelle закупает материалы и шьет бюстгальтеры, уменьшают свою зависимость от российской нефти. Затраты на электроэнергию выросли в четыре раза», – рассказал владелец компании по производству нижнего белья Journelle Гвидо Кампелло.
Также подорожала отделка изделий и стоимость окрашивания ткани – с января 2020 года в четыре раза. Косточки в бюстгальтерах с января 2022 года стали на 20 процентов дороже.
Ранее сообщалось, что стоимость производства вина в Италии выросла на 35% из-за конфликта на Украине, в среднем расходы виноделов выросли почти на 7 тыс. евро.
На нефтебазе в Брянске произошел пожар
Резервуары загорелись на нефтебазе в Брянске, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.
«Что пожар есть, МЧС подтвердили <…>. О том, что это резервуары, тоже подтверждение есть. Все службы выехали на место», – приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы правительства Брянской области.
По данным ГУ МЧС по Брянской области, сообщение о пожаре в Фокинском районе Брянска поступило в 02.00 мск. «К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы», – отметили в ведомстве.
Напомним, в начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде, который охватил резервуары с топливом. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека.
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