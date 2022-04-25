Жители Курганской области присоединились к автопробегу «Zа мир без нацизма»

В Курганской области прошел автопробег в поддержку президента России «Zа мир без нацизма!», в Кургане участников акции встретили митингом-концертом, сообщили в пресс-службе правительства региона.

На площадке у кинотеатра «Россия» собрались представители общественных, ветеранских организаций, политических партий и неравнодушные жители города, сообщается на сайте правительства.

От имени правительства области участников автопробега поприветствовал заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.

«В связи со складывающейся обстановкой в мире, когда против России вводятся санкции, сейчас готовится очередной, шестой, пакет, когда на Украине бесчинствует и процветает неонацизм, сегодня, сейчас мы должны быть единым народом, который поддерживает руководство страны, который поддерживает наших ребят в специальной военной операции. Я убежден, что поставленные президентом задачи будут выполнены», – отметил он.

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России, руководитель автопробега Александр Шершуков рассказал, что всероссийский автопробег стартовал во Владивостоке 12 апреля, в День космонавтики. 1 мая участники автопробега встретят в Москве, а День Победы – в городе-герое Волгограде. Протяженность маршрута составит почти 10 тыс. километров.

«Уважаемые курганцы! Хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня пришли, чтобы поддержать идею нашего автопробега. За мир! За труд! За мир без нацизма! Мы сегодня говорим не только на темы, о которых обычно говорят профсоюзы – повышение заработной платы, достойные рабочие места. Сегодня мы собрались здесь, чтобы поддержать специальную операцию, Вооруженные силы и решение нашего президента», – сказал, обращаясь к участникам митинга Александр Шершуков.

В их числе участников автопробега немало ветеранов. Председатель региональной организации военных инвалидов, член общественной палаты Курганской области Александр Сорокин рассказал, почему решил присоединиться ко всероссийской акции и поддерживает проведение спецоперации.

«Буквально на днях мне позвонил мой боевой друг, с кем мы служили в Афганистане, с Украины, с Новой Каховки. И первая фраза его была: «Как долго мы вас ждали. Наконец-то». Я думаю, что этими словами все сказано. Нам неравнодушна судьба нашей страны, судьба ребят, которые выполняют свой долг на территории Украины. Душой мы с ними и готовы прийти им на помощь», – сказал он.

Акцию поддержали не только курганцы. По пути следования автоколонны к ней присоединялись жители Кетовского, Далматовского, Катайского районов, города Шадринска, Шадринского и Каргапольского муниципальных округов. Всего участниками автопробега в Курганской области стали более 250 автомобилей. А председатель региональной Федерации профсоюзов Вячеслав Савин будет следовать с автопробегом до конечной точки его маршрута.