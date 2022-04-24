Французам пришлось платить за санкционный простой российских судов

Местным властям приходиться за свой счет перемещать грузовые суда, которые из-за санкций против России уже почти два месяца остаются в портах Франции, сообщают СМИ.

Российские грузовые суда, перевозящие машины или химикаты, предположительно, принадлежат лицам и компаниям, попавшим под санкции. Так, в Сен-Мало в Бретани стоит 141-метровое судно, которое едва помещается у причала. Чтобы оно не мешало другим кораблям, его приходится постоянно перемещать, передает РИА «Новости».

Как подчеркнул вице-председатель регионального совета Бретани Стефан Перрен, «даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег». France 2 сообщает, что на одно из судов потратили уже около 50 тыс. евро, большую часть расходов взяла на себя Бретань, требующая помощи от государства.

При этом судно Pola Ariake через суд добилось разрешения покинуть порт Лорьян, поскольку таможне не удалось «доказать, что судно действительно принадлежит попавшему под санкции россиянину». В результате таможню обязали выплатить штраф в 100 тыс. евро в качестве возмещения убытков. В ближайшие недели должны состояться еще несколько судебных процессов, возбужденных судовладельцами.

Кроме того, российские моряки с таких судов вынуждены оставаться на карантине. В профсоюзе сообщили, что им платят зарплату, но их банковские карты заблокированы во Франции.