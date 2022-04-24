В британских супермаркетах ввели ограничения на продажу растительного масла

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24 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 02:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Минобороны предупредили о подготовке ВСУ обстрелов храмов УПЦ на Пасху
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Чем грубее и придурошнее станут действовать против нас Вашингтон, Лондон и Брюссель, тем чаще мы будем получать поддержку рядовых граждан, а потом и правительств самых разных государств.
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В среднесрочной перспективе Евросоюз окажется на грани гражданской войны. США достигнут своей стратегической цели по устранению с геополитической арены своего главного цивилизационного конкурента.
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В Донбассе развернулось крупнейшее маневренное сражение с 1945 года. Противник наверняка не будет спокойно смотреть, как окружают его лучшую группировку, и попробует нанести контрудар. Это не удивительно – немцы, например, были способны на серьезный контрудар даже весной 1945 года.
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В британских супермаркетах ввели ограничения на продажу растительного масла
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Из-за проблем с поставками, вызванными, как утверждается, военной операцией России на Украине, супермаркеты по всей Великобритании ограничили продажу растительного масла, сообщают СМИ.
Сети Waitrose и Morrisons продают по две бутылки масла в одни руки, Tesco – три бутылки. Сообщается, что это временная мера, которая должна «обеспечить доступность» товаров «для всех». Большая часть подсолнечного масла в Великобританию поставляется с Украины. Это один из основных продуктов, цены на которые резко выросли, передает Bloomberg со ссылкой на Би-би-си.
Напомним, по мнению эксперта по продовольственным товарам Геда Футтера, в Великобритании «еда к концу года подорожает, как минимум, на 15%». Цены фруктов и овощей на британских островах в первые месяцы 2022-го увеличились в среднем на 30%, растительного масла – на 70%.
Следует отметить, что в Европе рост потребительских цен власти объясняют военной операцией России на Украине, хотя сами же европейские страны допустили ряд просчетов. В частности, они проигнорировали вероятные последствия проводимой в последние годы политики глобального сокращения посевных площадей ради следования «зеленому» курсу.
Захарова сказала, как правильно называть «инструкторов НАТО»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инструкторов, обучающих украинских военных, спецслужбами стран НАТО.
«Польские, британские, американские, канадские и прочие «инструкторы» давно пасут неонацистких боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не десятки, а сотни и тысячи», – заявила представитель российского МИД в Telegram-канале, отметив, что они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине.
«Если называть вещи своими именами – они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине», – подчеркнула она.
Захарова напомнила, что экс-командующий войсками Польши Вальдемар Скшыпчак обвинил британского премьера Борис Джонсона в разглашении военной тайны НАТО. Но, по мнению дипломата, ничего тайного в этом нет уже давно.
Речь шла о том, что якобы Джонсон рассказал о британских инструкторах SAS, которые в количестве 20 человек обучают украинских солдат пользоваться оружием от НАТО в районе Львова.
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Хаматова выступила на митинге в поддержку Украины в Риге
Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова выступила на митинге в столице Латвии, она обвинила Россию в событиях на Украине.
Чулпан Хаматова выступила на митинге в Риге, где на фоне украинского флага призналась, что «чувствует боль украинцев». Также Хаматова обвинила Россию в событиях на Украине, передает «Царьград».
«Чулпан Хаматова выступает на антивоенном митинге в Риге. За ее спиной бело-синий-белый флаг предателей России, придуманный живущей в Берлине эмигранткой-трансгендером», – написал в Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.
Ранее Народная артистка России Чулпан Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года.
До этого стало известно о том, что Хаматова покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации России на Украине. Артистка переехала жить в Латвию, где раздает антироссийские интервью иностранным СМИ.
Эксперт: ВСУ будут перевозить американские системы залпового огня в пассажирских поездах
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Вооруженные силы Украины решили отправлять к местам боев американские реактивные системы залпового огня пассажирскими составами, рассказал израильский политолог Яков Кедми.
«Как видите, это не переносные комплексы, своим ходом доехать до линии соприкосновения они не смогут, по дороге их накроют, поэтому единственным способом их доставки на «фронт» является ж/д сообщение», – пишет в Telegram-канале Яков Кедми, комментируя начало поставок США на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Он предположил, что системы залпового огня будут встраивать в составы с пассажирскими вагонами, чтоб исключить возможность уничтожения поездов. По словам автора поста, сейчас единственным выходом является полное уничтожения ж/д инфраструктуры.
Напомним, заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в пятницу сообщила, что США и их союзники начали поставлять Украине РСЗО. Вашингтон сейчас работает и с другими союзниками, чтобы Украина получила больше реактивных систем.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что конвои, перевозящие поставляемое на Украину иностранное вооружение, станут целью российских сил.
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В Минобороны рассказали о сброшенной Украиной на российские войска емкости с ампулами
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Украина 21 апреля сбросила с БПЛА на российские войска емкость с ампулами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
«Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки», – передает слова Кириллова РИА «Новости».
Сейчас сброшенные ампулы изучают в лаборатории 27-го Научного центра Минобороны, аккредитованной Организацией по запрещению химического оружия.
Сообщается, что одним из сценариев провокаций, которые планирует Запад, может стать применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск.
«Открытое применение ОМУ на поле боя» в случае неспособности добиться успеха обычными видами вооружений скорей всего в зоне боевых действий. Такой сценарий рассматривается для Славянска и Краматорска, превращенные в города-крепости», – сказал Кириллов.
Он отметил, что такой сценарий наименее вероятен. По словам Кириллова, украинские власти с подачи США могут устроить провокацию с использованием химоружия для дискредитации российской армии.
Сценарий приведет к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызвав экологическую и гуманитарную катастрофу.
Кириллов напомнил, что на сегодняшний день США – это «единственное государство в мировой истории, применившее все три вида оружия массового поражения».
«Сброшенные ядерные бомбы в ходе Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки, применение токсичных химикатов во Вьетнаме и Ираке – все эти преступления остались без должной оценки профильных международных организаций», – отметил он.
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Отмена штурма «Азовстали» сорвала провокацию Запада с оружием массового поражения
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В Минобороны сообщили, что одним из сценариев провокаций, который готовился США для обвинения России в применении оружия массового поражения на Украине, подразумевал «скрытное применение» для решения оперативной задачи на «Азовстали» в Мариуполе.
Приказ не штурмовать завод сорвал эти планы, сообщил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, передает РИА «Новости».
По слова представителя ведомства, США и НАТО рассматривают три сценария провокаций с реальным применением химического, биологического или же ядерного оружия на Украине, чтобы обвинить потом Россию.
«Второй (из этих сценариев – прим. ВЗГЛЯД) – максимально скрытное применение ОМП в малых объемах для подавления воли и способности сопротивлению в рамках решения конкретной оперативной задачи. Такой сценарий рассматривался на предприятии «Азовсталь», – сообщил Кириллов.
Ранее сообщалось, что российские войска обнаружили 9 марта на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур.
Напомним, в четверг российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела».
«Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.
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Соловьев задал серьезные вопросы о роли НАТО в происходящем на Украине
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Телеведущий Владимир Соловьев задался вопросами, как расценивать поставку НАТО тяжелой техники на Украину, предоставление информации в реальном времени и обучение наемников, а также каков будет ответ России на такие действия.
Соловьев отметил, что НАТО поставляет Украине «уже и тяжелую технику, свои разработки, а не советское военное наследие». Также разведка НАТО работает на Украину, предоставляя информацию в реальном времени, используя спутники, самолеты разведки, беспилотники и возможности интернета.
Журналист добавил, что военнослужащие НАТО находятся на территории Украины, обучая и координируя деятельность ВСУ. «Несколько тысяч иностранных наемников, среди которых и вчерашние военнослужащие НАТО воюют в рядах ВСУ, обслуживая и технику поставленную НАТО», – подчеркнул он.
«Не удивлюсь, если вслед за беспилотниками НАТО поставит и свои самолеты Украине. То есть НАТО объявило нам войну? Где красная линия? Каков будет наш ответ?» – написал журналист в своем Telegram-канале.
Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.
Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки. В тот же день Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства.
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Сдавшийся украинский офицер рассказал о конфликтах между националистами и морпехами
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Сдавшийся украинский офицер Владимир Лабузов рассказал, что националисты «Азова» (против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело) конфликтовали с морскими пехотинцами, но командование пыталось скрыть это.
«Бойцы «Азова» ставили себя выше, чем бойцы не только морской пехоты, но в целом бойцы украинской армии. С чем это связано, я не знаю, но они постоянно превозносили себя, они постоянно показывали, что они лучше, «быстрее, выше, сильнее», скажем так... Возможно, это связано с их ультранационалистической идеологией», – рассказал начальник медицинской службы 36-й бригады морской пехоты Украины майор Лабузов РИА «Новости».
Он столкнулся с таким случаем, когда в 2017 году оказывал медицинскую помощь морским пехотинцам после конфликта с «азовцами» в Мариуполе. Руководство частей такие конфликты не афишировало, чтобы не привлекать внимание военной службы правопорядка.
Также в «в зоне ООС нельзя давать бойцам выходных», но командование отпускало людей, чтобы они привели себя в чувство, отвлеклись от окопов.
«Я думаю, что если бы эти факты всплыли, что отпускали людей, я думаю, что было бы очень много проблем у части», – заметил офицер.
Он добавил, что вакцинация от COVID в украинских войсках организована плохо.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие обнаружили и уничтожили в одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области укрепленный район украинских националистов.
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ВС России уничтожили терминал с вооружением в Одессе
Вооруженные силы Российской Федерации высокоточными ракетами вывели из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, где хранилась партия иностранного вооружения, поступившего из США и Европы, сообщили в Минобороны.
«Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Также высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 22 военных объекта Украины. В том числе: два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, 11 опорных пунктов, а также мест сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Потери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей.
«В районах Ильичевка и Краматорск уничтожены три склада вооружения, военной техники и боеприпасов. В районе населенного пункта Новая Дмитровка в результате удара уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук М1» и три радиолокационные станции», – заявили в Минобороны.
Всего в течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 79 военных объектов Украины. Среди них: шесть командных пунктов, 52 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего. Уничтожены четыре зенитных ракетных комплексов: три «Бук-М1» в районе населенных пунктов Кураховка и Романовка, а также один зенитный ракетный комплекс «Тор» в районе Сергеевки.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Изюм и Херсон уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один «Байрактар ТБ-2» над населенным пунктом Лозовая Харьковской области. Ракетными войсками и артиллерией в течение дня выполнены 102 огневые задачи. Уничтожены: 6 пунктов управления, 84 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 10 артиллерийских батарей», – говорится в сообщении Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 541 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2479 танков и других боевых бронированных машин, 278 установки реактивных систем залпового огня, 1081 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2321 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения складов с боеприпасами и вооружением украинских военных.
До этого в Минобороны России заявили, что не исключена провокация на объектах ядерной энергетики Украины, в первую очередь на находящейся под контролем России Запорожской АЭС.
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Зеленский нарушил правила безопасности США
Пентагон и Госдеп отказались комментировать заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что главы этих американских ведомств Ллойд Остин и Энтони Блинкен посетят Киев.
Официальный представитель Пентагона Сью Гоф на соответствующий вопрос ответила: «Мне нечего сообщить вам по этому поводу». В Госдепе заявили, что «отказываются комментировать», передает ТАСС.
Напомним, в субботу Зеленский объявил, что в Киев «завтра приезжают люди из США». Он сообщил, что у него состоится «встреча с министром обороны и с госсекретарем США». При этом только во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Белый дом или правительство США «не будет заявлять, кто и когда» посетит Украину в текущей ситуации. Она подчеркивала, что такое решение принято в интересах безопасности.
Стало известно о нападении украинских беженцев на внучку Бродского в Италии
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Актриса Агния Мищенко-Бродская, называющая себя внучкой знаменитого поэта Иосифа Бродского, заявила, что украинские беженцы напали на нее в Италии: поводом избиения стала ее русская речь на улице.
«Я хочу вас спросить, украинцы… Я красивая, правда? Я просто хочу вас спросить: что я вам сделала плохого?» – цитируют «Известия» актрису. На опубликованном видео девушка плачет, ее лицо в крови.
По словам Мищенко, «заявление в полиции, побои сняты».
«Украинцы избили ее именно «как внучку Бродского» за обидные стихи про Украину (она, кстати, знакома с младшей дочерью Бродского, которая родилась в Италии). Агния играла в «Бумере», «Почтальоне», «Курсантах», «Атамане», – написал причину избиения автор Telegram-канала «Небожена».
«Написал очень злые стихи про квазиукраинскую самостийность. По сути – вынес приговор. «Пусть теперь в мазанке хором Гансы / с ляхами ставят вас на все четыре кости, поганцы», – такое провидчески пожелал вослед отделившейся Украине. Это не прощается. Дети по их правилам – в ответе за родителей. Внучка – за деда, как в русской сказке. Русня в ответе за русню. Даже если эта русня – евреи», – считает писатель Захар Прилепин.
Агния Мищенко-Бродская – дочь известного актера Василия Мищенко. С трех лет жила в Венеции, где ее воспитали бабушка и дедушка – мать встретила нового мужчину и создала семью. Актриса утверждает, что она внучка русского поэта Иосифа Бродского. По ее словам, именно он крестил девочку под именем Агния, и актриса просит называть себя только так, хотя при рождении получила имя Дарья.
Газета ВЗГЛЯД писала, как реагировать на всплеск русофобии за рубежом.
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NYT: Санкции не поставят Россию на колени
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Журналист американского издания The New York Times проанализировал последствия ввода санкций против России, отметив, что они не работают.
По словам автора статьи в издании The New York Times, сосредоточиться на финансовой помощи Украине и военной технике может оказаться более продуктивно, чем придумывать новые санкции против России.
Он отметил, что в Вашингтоне это уже признали, поэтому решили выделить Киеву военную помощь в размере 800 млн долларов и чрезвычайное финансирование в размере 500 млн долларов.
В публикации подчеркивается, что одними санкциями в ближайшее время Россию не поставить на колени.
«Пока европейцы все еще зависят от российской нефти и газа, Россия сможет получать значительные доходы от этих отношений. Разногласия по поводу того, будут ли оплачиваться поставки газа в рублях, как того требует Россия, лишь подчеркивают безвыходное положение, в котором оказались европейские страны...», – говорится в публикации.
Кроме того отмечено, что ряд стран, включая Мексику, Саудовскую Аравию, ЮАР, Китай, Пакистан, Индию, а также Иран и Израиль, поддерживают Россию.
Ранее, чтобы дать возможность европейским странам оплачивать газ в рублях и не нарушать свои же санкции, Еврокомиссия (ЕК) направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, как это можно сделать. В документе Еврокомиссии называется «возможным вносить оплату в долларах или евро (на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли – прим. ВЗГЛЯД) по существующим контрактам».
Украинские националисты сорвали эвакуацию из Мариуполя
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Националисты открыли огонь из минометов с территории завода «Азовсталь по месту сбора граждан для эвакуации, жертв удалось избежать, заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Сегодня по просьбе вице-премьера Украины И. Верещук российской стороной был организован гуманитарный коридор и предоставлен транспорт для эвакуации из г. Мариуполь гражданского населения. Эта мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода «Азовсталь» огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан», – говорится в Telegram-канале народной милиции.
Российским военным удалось вывести всех собравшихся людей из-под обстрела и предотвратить жертвы среди мирного населения, один военнослужащий получил ранение.
«Данная провокация подтверждает тот факт, что националисты готовы пожертвовать своими согражданами, только чтобы дискредитировать гуманитарные усилия, предпринимаемые российской стороной. Не исключено, что вина за многочисленные жертвы среди мирного населения, если бы эта бесчеловечная акция удалась, была бы возложена на Россию и ее Вооруженные силы», – заявили в ДНР.
Между тем, с 8.00 до 16.00 из Мариуполя в Безыменное удалось эвакуировать 167 человек, в том числе 23 ребенка.
Ранее Рамзан Кадыров обвинил главарей боевиков в Мариуполе в убийстве желающих сложить оружие.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание валифицированной медицинской помощи.
В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в четверг силы ДНР эвакуировали из Мариуполя в Безыменное еще 209 человек.
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Захарова заявила о переходе США к играм за «красной линией»
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Экономическое давление на Россию не удалось, теперь США переходят к играм за «красной линией», задействованию оружия массового уничтожения (ОМУ), если это произойдет, жертвы будут неисчислимы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Опубликованные сегодня данные Минобороны России со всей очевидностью доказывают: Вашингтон в тесной координации с партнерами по НАТО перешел к финальной стадии проработки провокаций на Украине, которые должны убедить мировое сообщество в «применении Россией отравляющих боевых веществ и биологических агентов». Причина понятна: миру открылись шокирующие подробности незаконного сотрудничества США и пока действующей украинской администрации в сфере создания бактериологического оружия. И понимание неотвратимости обнаружения их преступной деятельности было настолько очевидным, что Вашингтон начал готовиться заранее», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Очевидно, что первоначальный план США заключался в экономическом давлении на Россию с тем, чтобы заставить ее полностью пересмотреть свои законные интересы в области обеспечения безопасности. Не получилось. Теперь Штаты переходят к задействованию ОМУ, фактически – к играм за «красной линией». Если это произойдет, жертвы будут неисчислимы. И каждая из них – на совести американских стратегов в кабинетах Белого дома, Госдепа и Пентагона и на совести, если от нее что-то осталось, их киевских марионеток», – подчеркнула дипломат
Она отметила, что американцы и их партнеры в Европе игнорируют тот факт, что у России уже около пяти лет нет химического оружия.
«Данный изъян в американских планах украинцы при помощи натовских специалистов планируют нивелировать довольно грубо – как плохие следователи подбрасывают невиновному оружие с отпечатками, так и Вашингтон с Киевом собираются «подкинуть» оружие в расположение российских Вооруженных сил на Украине», – пояснила представитель МИД.
По ее словам, попытка этого произошла позавчера, когда на позицию российских войск с украинского дрона была сброшена емкость с ампулами. Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки.
«Есть сведения, что Украина закупила еще около 50 дронов, позволяющих распылять в воздухе химическое и биологическое оружие», – добавила Захарова.
Ранее в Минобороны России заявили, что США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении на Украине химического, биологического или тактического ядерного оружия. Как предупреждают в ведомстве диверсии возможны на химических и биологических объектах Харькова и Киева или на Запорожской АЭС.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем США нужна массовая гибель украинцев.
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Страны ЕС продали России оружие на 350 млн евро в обход эмбарго
По меньшей мере 10 государств, членов Евросоюза (ЕС) экспортировали в Россию военные технические средства почти на 350 млн в обход эмбарго. Оружие поставляли Австрия, Болгария, Великобритания, Италия, Чехия, Германия, сообщает The Telegraph.
Около 78% из всего объема поставок приходится на немецкие и французские компании, которые снабдили Россию военной техникой на 273 млн евро, которая, вероятно, используется на Украине, следует из данных ЕС, передает The Telegraph.
Уточняется, что оружие, в том числе, поставляли Австрия, Болгария, Великобритания, Италия, Чехия. Германия и Франция отправляли оборудование, бомбы, ракеты, снаряды и оружие в Россию, несмотря на запрет на поставки оружия в Россию, введенный после присоединения Крыма к РФ в 2014 году.
Сообщается, что Германия якобы воспользовалась лазейкой в эмбарго ЕС на экспорт оружия в Россию, продав Москве оборудование двойного назначения на сумму 121 млн евро, включая винтовки и бронированную технику, следует из данных ЕС. При этом Франция отправила грузов более чем на 152 млн евро в Россию в рамках 76 экспортных лицензий. Якобы Париж разрешил экспортерам выполнять контракты, согласованные до 2014 года, используя закулисную формальность в эмбарго ЕС.
Наряду с бомбами, ракетами и торпедами французские фирмы отправили тепловизионные камеры более чем для 1 тыс. российских танков, а также навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов.
Согласно данным Еврокомиссии, страны ЕС в 2021 году продали России оружия и боеприпасов на 39 млн евро
С начала специальной военной операции России на Украине ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров двойного назначения в Москву.
Отчет ЕС появился после того, как заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сообщил, что Москва расширила свои цели, чтобы установить «полный контроль» над южной Украиной, а также Донбассом.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Минобороны сообщило о массовом дезертирстве из ВСУ
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В Минобороны России сообщили о большом количестве дезертировавших военнослужащих Украины.
Информация о бежавших военнослужащих Национальной гвардии Украины полученна из реальных украинских документов, сообщили в пресс-службе российского ведомства.
Так, по данным на 20 марта 2022 года более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины отказались выполнять приказы своего командования, самовольно покинув воинские части.
«Больше всего дезертирств подтверждено в в/ч 3056 (16-й отдельный батальон, Херсон) – 152 человека. Также большое количество дезертиров отмечено в в/ч 3014 (84 человека), в/ч 3033 (82 человека) и в/ч 3030 (79 человек)», – говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Из воинской части 3057 сбежали 37 военнослужащих, отказавшись выполнять приказы. Отмечается, что в состав это части входит карательный отряд «Азов» (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело).
Ранее Минобороны опубликовало документы, рассказывающие о потерях среди военнослужащих третьей оперативной бригады Нацгвардии Украины.
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