Захарова заявила о переходе США к играм за «красной линией»

Экономическое давление на Россию не удалось, теперь США переходят к играм за «красной линией», задействованию оружия массового уничтожения (ОМУ), если это произойдет, жертвы будут неисчислимы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Опубликованные сегодня данные Минобороны России со всей очевидностью доказывают: Вашингтон в тесной координации с партнерами по НАТО перешел к финальной стадии проработки провокаций на Украине, которые должны убедить мировое сообщество в «применении Россией отравляющих боевых веществ и биологических агентов». Причина понятна: миру открылись шокирующие подробности незаконного сотрудничества США и пока действующей украинской администрации в сфере создания бактериологического оружия. И понимание неотвратимости обнаружения их преступной деятельности было настолько очевидным, что Вашингтон начал готовиться заранее», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что первоначальный план США заключался в экономическом давлении на Россию с тем, чтобы заставить ее полностью пересмотреть свои законные интересы в области обеспечения безопасности. Не получилось. Теперь Штаты переходят к задействованию ОМУ, фактически – к играм за «красной линией». Если это произойдет, жертвы будут неисчислимы. И каждая из них – на совести американских стратегов в кабинетах Белого дома, Госдепа и Пентагона и на совести, если от нее что-то осталось, их киевских марионеток», – подчеркнула дипломат

Она отметила, что американцы и их партнеры в Европе игнорируют тот факт, что у России уже около пяти лет нет химического оружия.

«Данный изъян в американских планах украинцы при помощи натовских специалистов планируют нивелировать довольно грубо – как плохие следователи подбрасывают невиновному оружие с отпечатками, так и Вашингтон с Киевом собираются «подкинуть» оружие в расположение российских Вооруженных сил на Украине», – пояснила представитель МИД.

По ее словам, попытка этого произошла позавчера, когда на позицию российских войск с украинского дрона была сброшена емкость с ампулами. Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки.

«Есть сведения, что Украина закупила еще около 50 дронов, позволяющих распылять в воздухе химическое и биологическое оружие», – добавила Захарова.

Ранее в Минобороны России заявили, что США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении на Украине химического, биологического или тактического ядерного оружия. Как предупреждают в ведомстве диверсии возможны на химических и биологических объектах Харькова и Киева или на Запорожской АЭС.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем США нужна массовая гибель украинцев.

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