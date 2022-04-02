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Акция в поддержку Донбасса прошла в Нью-Йорке
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В центре Нью-Йорка прошла акция в поддержку независимости ДНР и ЛНР, а также действий России на Украине, сообщают информационные агентства.
Обычно в городе проходят акции в поддержку Украины, их активно поощряют местные власти, многие здания города подсвечены в цвета украинского флага, передает РИА «Новости».
Неправительственные организации, включая «Солидарность с Донбассом и антифашистами на Украине», «Остановите кампанию лжи о войне», провели митинг в поддержку Донбасса напротив известного туристам универмага «Мэйсис». Участники акции держали транспаранты с надписями «Остановите террор неонацистов на Украине», «Нет войне против России и Донбасса», «Верните прежние цены на продукты и бензин», «Деньги на школы и рабочие места, а не на НАТО». Звучали призывы «прекратить войну против Донбасса» и «закрыть НАТО».
Представитель «Солидарности с Донбассом и антифашистами на Украине» Грэг Баттерфилд заявил, что в США не рассказывают о «восьмилетней войне против народа Донбасса, которую Украина ведет при помощи оружия США и НАТО». Американцам не говорят, что «Россия вмешалась по просьбе Донбасса, чтобы помочь остановить войну, а не развязать новую», пояснил он, отметив, что Россию пытаются изобразить агрессором, надавить на нее с помощью санкций и наращивания сил НАТО. Баттерфилд заявил: «Мы здесь, чтобы сказать этому «нет».
По его словам, «большинство граждан США всего этого не знают» и «страдают от коллапса системы здравоохранения, недостатка рабочих мест, нехватки денег на школы из-за инфляции». Участники митинга призвали направить деньги на решение внутренних проблем, а не на вооружение Украины.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В США предсказали падение роли доллара в мировой экономике и взлет рубля
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Введение американских санкций против России ускорит процесс выдавливания США из мировой экономики, роль доллара в которой будет снижаться, при этом обеспеченность рубля золотом должно усилить значение российского денежного знака, выразил мнение преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик.
Как отметил эксперт, американская политика санкций вынудила многие страны переходить на другие валюты в международных расчетах. «Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», – заявил Ковалик в беседе с RT.
Эксперт отметил, что рубль, в отличие от доллара, обеспечен золотом, что должно усилить значение российского денежного знака, а роль американской валюты будет снижаться. «В отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьей американской Конституции о «полном доверии», рубль будет иметь реальную ценность. Люди, конечно же, все меньше верят в американский доллар, поскольку у США серьезные долги», – заключил Ковалик.
Накануне курс доллара на валютных торгах Мосбиржи впервые с 23 февраля опустился ниже 81 рубля. Ранее в Китае назвали спецоперацию России на Украине «похоронами» гегемонии США. «Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок», – говорится в публикации Global Times.
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Украинская беженка устроила скандал в европейском отеле
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Жители европейских стран продолжают делиться в соцсетях шокирующими историями поведения беженцев из Украины.
Так, супруга работника одного трехзвездочного отеля в Европе рассказала о скандале, который устроила гражданка Украины, которой предоставили номер.
«Полиция привезла беженку из Украины. Моя реакция – женщину привезли из Украины, а значит ей нужны еда, одежда, деньги. Все что нужно – мы ей организовали. Вечером нам звонит администратор и говорит: «Женщина из Украины устроила скандал», – передает слова автора публикации Telegram-канал «360».
Оказалось, было три причины: ей не нравится жить в номере отеля на первом этаже, так как там холодно, ей не предоставили халат и не было сливок для кофе.
Ранее на жительница Закарпатья Ангелина Перегенська выразила возмущение, что беженцы из Киева жалуются на условия, «сидят в барах, цедят водяру», хамят местным жителям, не уважают венгерский, при этом уже хотят всем управлять.
О неподобающем поведении украинских беженцев ранее жаловались и жители Молдавии.
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Медведев напомнил шутку Черномырдина о вступлении Украины в ЕС
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Украина сначала хотела стать частью Евросоюза, а позднее – вступить в НАТО, однако ее саму НАТО брать не хочет, «нет пока условий для брака», саркастически прокомментировал ситуацию на Украине зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Украина хочет в ЕС. Давно и искренне. А потом раз – и перехотела. Очень захотела вступить сразу в НАТО. И тоже просила-просила, молила-молила, но потом опомнилась. Вроде поняла, что не хочет ее саму брать НАТО. Типа нет условий пока для брака, много опасений в отношении такого марьяжа», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев добавил, что российская позиция украинцам известна. «Если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО. Это взаимозависимые организации. По-европейски, политкорректно говоря, партнеры», – отметил он.
По словам Медведева, «в НАТО, как известно, командует Вашингтон, а в ЕС – «вроде Брюссель». Однако само НАТО в отношениях с ЕС «старший партнер, более зрелый, 1949 рождения», в отличие от «еще юного, 30-летнего Евросоюза».
«Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться. А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный... альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак», – рассуждает зампред.
При этом Медведев допустил, что «бывает по-разному» и напомнил историческую шутку «из недавнего прошлого», слова в которой приписывают В.С. Черномырдину.
«В тот период, когда он был послом на Украине, его якобы спросили: «Когда Украина вступит в ЕС?». Он очень быстро ответил: «Сразу после Турции». «А Турция когда?», – уточнили у него. «Турция? Никогда...», – заключил Медведев.
Ранее Киев в рамках своего пакета предложений на сегодняшних переговорах в Стамбуле выдвинул инициативу, что Россия не должна возражать против вступления Украины в Евросоюз.
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В США назвали настоящую цель Байдена на Украине
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Истинная причина помощи Соединенных Штатов Украине кроется в желании президента США Джо Байдена «сдерживать» Россию, заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.
«Поставки вооружения на Украину легли тяжелым бременем на плечи американских налогоплательщиков. В это время Байден не спешит вести переговоры о прекращении конфликта <…> Вместо этого он по-прежнему продолжает обострять отношения с Россией», – приводит мнение конгрессвумен РИА «Новости».
Грин отметила, что США стоило бы претендовать на добычу огромных запасов украинского лития, чем Байден, по ее словам, также не занимается. Эта публикация вошла в серию постов, в которых она обвинила администрацию Белого дома в неразумной политике по отношению к полезным ископаемым. Как подчеркнула Грин, увеличение добычи американских природных богатств приведет к экологической катастрофе и истощит запасы страны.
Накануне Байден потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти. Лидер США упрекнул их за то, что более девяти тысяч лицензий на бурение, выданных компаниям, не задействованы, и пригрозил ввести штрафы за простой этих разрешений.
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Дано объяснение ракетному удару России по последнему действующему украинскому НПЗ
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Удар высокоточным оружием по хранилищам с бензином и дизтопливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода – это «ответка» России на атаку украинских вертолетов на нефтебазу в Белгородской области, считает политолог Марат Баширов.
«Ответка за вчерашний ракетный удар по Белгороду. Разбомбили Кременчугский НПЗ (принадлежит Игорю Коломойскому). Больше на Украине НПЗ нет», – написал в своем Telegram-канале политолог Марат Баширов.
О том, что российская армия высокоточным оружием большой дальности утром в субботу уничтожила хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, откуда снабжалась украинская группировка войск в центре и на востоке Украины, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
На территории Украины расположено шесть крупных нефтеперерабатывающих заводов. Судя по информации из открытых источников, все, кроме Кременчугского НПЗ, ранее были остановлены. Последним прекратил работу в марте 2012 года Лисичанский НПЗ, который контролировала Роснефть. Кременчугский нефтеперерабатывающий завод – крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов на Украине. Таким образом, если стратегический завод прекратит работу, то донбасская группировка украинской армии останется без топлива.
Ранее в соцсетях звучали замечания, что ВС РФ наносят ракетные удары по нефтебазам по всей территории Украины, но по какой-то причине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому, продолжал работать.
В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров.
В Минобороны уточнили, что база была атакована украинскими военными вертолетами Ми-24.
Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос американских журналистов о том, приказывал ли он наносить удар по этой нефтебазе. «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», – заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
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Немецкие СМИ: Запад может не выдержать жестких санкций против России
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Усиление ограничительных мер против России станет «тестом на прочность» для западных стран и может нарушить единство среди них, пишет Торстен Рике для немецкой газеты Handelsblatt.
Среди последствий ужесточения санкционного давления на Москву для Запада Рике отмечает более высокие траты на энергию и продукты питания, потерю рабочих мест и прибытие миллионов беженцев. «В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против России могут стать жестче, как и негативные последствия для нас», – передает РИА «Новости» его слова.
Как заявляет автор статьи, Россия, в отличие от Ирана, Венесуэлы и КНДР, плотно встроена в мировую экономику, и связи с ней особенно важны для Европы и, в частности, Германии. «Раскол мировой экономики на враждебные блоки ударит по этим странам еще сильнее», – считает он.
При этом обозреватель добавил, что Китай может помочь России свести на нет действия Запада, чье намерение изолировать Москву также не поддержали многие страны Африки, Латинской Америки и Азии, поскольку им придется потерпеть наибольшие потери от роста цен на энергоносители и продукты питания.
Ранее китайская Global Times заявила, что военная операция России на Украине может стать катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В среду глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
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Премьер Польши заявил о не действующих санкциях против России
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Введенные против России санкции не оказывают желаемого эффекта, о чем свидетельствует укрепление рубля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют. Доказательство – курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии России на Украине. Это означает, что наши действия не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта», – указал глава польского правительства, передает ТАСС.
Также он назвал требование России об оплате за российский газ в рублях шантажом, заявив, что Варшава ему «не поддастся».
«Одновременно я призываю канцлера Германии, канцлера Австрии и других не поддаваться этому шантажу», – добавил глава польского правительства.
По его утверждению, переводя оплату за газ в рубли, российская сторона хочет обойти европейские санкции.
«Санкции должны соблюдаться, должны быть крепкими. Система должна быть жесткой. Мы не можем довести до ее ослабления. Все это критически важно», – отметил Моравецкий.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Польша собирает против России крупнейшую армию. Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку.
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Блогеры на прощание посмеялись над уехавшей гендиректором «Яндекса»
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Российские блогеры посмеялись над решением гендиректора «Яндекса» Елены Буниной уехать в Израиль из-за «нежелания жить в стране, которая воюет со своими соседями».
«Гендиректор Яндекса уехала из России, потому что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями». И поэтому теперь живет в Израиле. В Израиле, Карл», – написала в Telegram-канале гендиректор RT Маргарита Симоньян.
«С одной стороны, параграфы «не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями» и «я перелетела в Израиль» вполне можно назвать взаимоисключающими. И тем ограничиться. С другой стороны, можно также предположить, что Елена тайно и не привлекая внимание санитаров руководила перспективным направлением «Яндекс.Логика», но что-то пошло не так. В этом случае – безусловно, слава богу за все», – сыронизировал «Русский Сыч».
Уехавшей в невоюющий Израиль Буниной Коробков-Землянский рекомендовал загуглить Palestine.
«Так мы узнали, что гендиректор Яндекса не знает то ли географии, то ли истории, то ли текущей политики, то ли всего перечисленного сразу. Иначе она была бы в курсе, что Израиль воюет ровно с половиной своих соседей: с 2 из 4», – говорится в сообщении Мюсли вслух.
«Бунина не хочет возвращаться в страну, которая «воюет со своим соседом», но сама почему-то сидит в Израиле, находящемся в непрекращающемся военном конфликте с Палестиной. Ничего у нее при этом не отщелкивает», – удивился Медиатехнолог.
Руководитель российского «Яндекса» бежала из страны в Израиль.Это опять же к вопросу о том, что дела с суверенизацией российского сегмента интернета идут посредственными темпами... Кстати, может Бунина не в курсе, но Израиль регулярно бомбит соседнюю страну. Но скорее всего «это другое», предположил Борис Рожин.
Ранее СМИ сообщили, что генеральный директор «Яндекса» в России Бунина покинула должность. По данным The Bell, Елена Бунина уехала из России и сейчас работает в израильском офисе «Яндекса», она заявила, что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями».
Уничтожены хранилища принадлежащего Коломойскому Кременчугского НПЗ
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Российская армия высокоточным оружием большой дальности уничтожила хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, которые снабжали топливом украинские войска, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны», – передает слова Конашенкова РИА «Новости».
Кременчугский нефтеперерабатывающий завод – крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов на Украине, сообщает «Крым-инфо», НПЗ принадлежит предпринимателю Игорю Коломойскому.
Ранее в соцсетях звучали замечания, что ВС России наносят ракетные удары по нефтебазам по всей территории Украины, но по какой-то причине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому, продолжал работать.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Экономист оценил шансы Запада забрать активы России в пользу Украины
Ожидать изъятия российских активов по всему миру в пользу Украины можно в случае, если Россия проиграет в спецоперации на территории Украины, заявил профессор кафедры финансов РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.
«Если мы проиграем, то они заберут все. Если не решим спецоперацию в свою пользу, то с нами могут поступить как угодно. Поскольку они по-бандитски арестовали наши средства, то по-бандитски могут и не вернуть. Первыми это начали делать американцы, могут продолжить и по всему миру», – цитирует канал 360 Юденкова.
При этом он напомнил, что американцы не потратили ни доллара в пользу СССР на восстановление страны после Великой Отечественной войны, то же самое было и с Германией.
«Германия была разрушена США и Великобританией в ходе бомбардировок, немцы могли воспользоваться золотом Гитлера для восстановления страны, но ничего подобного, золото осталось в США», – заявил экономист.
«У нас нет другого выхода, кроме как идти до конца. Если оставим власть Зеленского и остальных, то все будет трактоваться в пользу Украины. Немцы говорят уже, что надо арестовать все, что принадлежит русским, и национализировать. Уже звучат такие предложения, то почему не пойти и дальше, о чем говорит Зеленский», – считает экономист.
Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что украинские власти хотят получить в фонд восстановления страны 400 млрд долларов из замороженных российских активов.
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Россия заступилась за украинскую модель – участницу съемок в мариупольском роддоме
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удержания украинскими боевиками заложников в роддоме в Мариуполе: глава СК Александр Бастрыкин поручил признать потерпевшей по делу участницу съемок в развалинах мариупольского роддома украинскую модель Марианну Подгурскую.
По данным ведомства, в марте 2022 года неустановленные лица из числа военнослужащих ВСУ и добровольческих националистических батальонов в Мариуполе обстреливали здание роддома по улице Пашковского 36. После чего разместили технику и тяжелое вооружение, захватили и насильно удерживают внутри здания не менее 100 мирных жителей, в том числе беременных женщин и не менее 40 детей, используя их в качестве заложников и живого щита, согнав их в подвал, передает РИА «Новости».
Глава СК Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела зафиксировать показания женщины, которая пребывала в захваченном украинскими военными роддоме.
«Бастрыкин поручил следователям проработать процессуальный статус женщины в качестве потерпевшей в данном уголовном деле, а также принять исчерпывающие меры к установлению всех причастных лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности», – добавляется в сообщении.
Ранее народная милиция ДНР сообщала, что родильный дом уже несколько раз подвергался обстрелам украинских войск. В оборонном ведомстве отмечали, что «медработники вынуждены проводить роды при свечах и прятать новорожденных детей в подвалах». В мариупольском роддоме №2 находится около 100 человек, из них 37 детей, пять новорожденных.
Напомним, украинская модель и блогер Марианна Подгурская, оказавшаяся участницей видеороликов на развалинах роддома №1 в Мариуполе, рассказала, что националисты отобрали у беременных еду и сделали из медицинского учреждения казарму для боевиков.
Бойцы «Азова» обстреляли роддом на левом берегу Мариуполя.
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В Китае назвали спецоперацию России на Украине «похоронами» гегемонии США
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Военная операция России на Украине может стать катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире, говорится в статье китайской Global Times.
Как считает автор статьи, Вашингтон планировал использовать конфликт для ослабления Москвы и получения экономической и политической выгоды, а также с целью создания преград для Европы в достижении стратегической автономии. Однако политику санкций в отношении России не поддержали многие государства-члены ООН, передает РИА «Новости».
«Нейтралитет большинства стран и регионов, несомненно, нанес удар по США и странам Запада, которые привыкли решать, какую геополитическую позицию должны занимать другие государства. <…> Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок», – говорится в публикации.
В беседе с изданием профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И заявил, что сейчас США контролируют Европу при помощи НАТО, однако альянс ждут трудности.
«Блок с «умершим мозгом» в будущем продолжит сталкиваться с глубокими структурными дефектами, то есть с НАТО, которое не может воевать. В чем тогда смысл его существования?» – задался вопросом Шэн И. Обозреватель также предположил, что в будущем придется иметь дело одновременно с Китаем и Россией.
В среду глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
В прошлый четверг зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
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Создатель «Ласкового мая» Разин уехал в США
Продюсер Андрей Разин решил покинуть Россию и переехать в Соединенные Штаты, продав перед отъездом недвижимость в Москве и Петербурге.
«В настоящий момент я уже значительное время живу в Соединенных Штатах Америки, где работаю над картиной «Ласковый май – 2». Надеюсь, в ближайшем будущем вы ее увидите», – передает ФАН его слова.
Отмечается, что создатель группы «Ласковый май» был владельцем загородного дома в «Московском», трех квартир на Тверской и одной в Красногорском районе. За ним числились апартаменты в Северной столице.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил разницу между отъездом из России и предательством. По его словам, каждый человек может принять решение уехать из страны, однако нужно отличать просто отъезд от предательства, когда желаешь поражения своему государству.
Российская авиация вывела из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске
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Авиация ВКС России уничтожила высокоточными ракетами украинские военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам генерала, российские военные высокоточным оружием большой дальности уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
«Сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны», – передает ТАСС слова Конашенкова.
Генерал заявил, что вооруженные силы России за сутки поразили 67 военных объектов Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 54 района сосредоточения боевой техники украинской армии.
«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 67 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ», – отметил он.
Согласно информации Минобороны, российские военные с начала проведения специальной военной операции уничтожили 381 беспилотный летательный аппарат (БЛА), 1 882 танка и 203 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинских вооруженных сил.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 84 вертолета, 381 беспилотный летательный аппарат, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 764 единицы специальной военной автомобильной техники», – рассказал Конашенков.
Также генерал добавил, что средства противовоздушной обороны России уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами. «Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24. Также уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата», – резюмировал он.
Накануне стало известно, что ВКС России за день уничтожили 40 украинских военных объектов.
Ранее в Минобороны заявили, что штаб группировки украинских войск уничтожен ударами крылатых ракет «Оникс» комплекса «Бастион» в районе населенного пункта Шахтерское.
Также Конашенков сообщал, что подразделения ЛНР в ходе наступления блокировали окраины населенных пунктов Кременная и Метелкино.
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В Минобороны заявили об уничтожении «Искандером» украинского штаба обороны в Харькове
В результате высокоточного удара комплексом «Искандер» по штабу обороны Харькове уничтожены свыше 100 националистов и наемников из западных стран, выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В результате нанесенного в четверг, 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более ста националистов и наемников из западных стран», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
В Минобороны сообщили, что ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили бронетанковую технику, боеприпасы и цистерны с топливом в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград на Украине, передает ТАСС.
«Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения», – заявил Конашенков.
Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники.
Ранее Минобороны опубликовало видео с ударом ВС России по топливным хранилищам Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
Газета ВЗГЛЯД писала, как уничтожение топливных хранилищ Кременчугского нефтеперерабатывающего завода ускорит разгром украинской армии.
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