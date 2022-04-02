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В Германии пообещали «ни в коем случае» не задействовать ВС на Украине
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Германия «ни в коем случае» не будет задействовать свои силы на территории Украины, заявил генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн.
«В силе то, что говорили и федеральный канцлер, и президент США Джо Байден: мы ни в коем случае не будем размещать собственные силы на территории Украины», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на Welt.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты поспособствуют передаче Киеву танков советского производства с целью укрепления возможностей Вооруженных сил Украины в Донбассе.
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ЕС допустил использование замороженных средств России для восстановления Украины
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Евросоюз может создать фонд восстановления Украины, в который направит средства и имущество находящихся под санкциями компаний и граждан России, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в интервью бельгийскому телеканалу LN24.
«Мы можем говорить о создании фонда поддержки Украины, куда могут направлять конфискованные средства и имущество находящихся под санкциями российских граждан и компаний», – приводит его слова ТАСС.
Еврокомиссар напомнил, что проведенная в рамках принятых против России санкций процедура заморозки активов и имущества российских государственных структур, компаний или физических лиц не равносильна конфискации. «Должна пройти дополнительная процедура, которая установит, возможно ли перейти от стадии ареста [активов] к стадии конфискации», – заявил еврокомиссар по вопросам юстиции.
По его словам, основанием для этого может стать заключение о причастности обладателя активов к уголовно наказуемым преступлениям, включая коррупцию и отмывание денег.
Ранее сообщалось, что Россия не будет просить Евросоюз об отмене санкций, запас прочности у страны есть, а на ЕС «свет клином не сошелся».
Между тем ЕС и США провели первую встречу высокого уровня по противодействию России, где подтвердили стремление «изолировать Россию» и координировать применение уже принятых санкций.
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Эксперт объяснила совет Джонсона Зеленскому не спешить примиряться с Россией
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«Лондон занимает самую непримиримую позицию. Это давняя стратегия Британии. Джонсон хочет воевать с Россией чужими руками и до последнего украинца, подстрекая к этому другие страны Европы», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Елена Ананьева. Ранее Британия посоветовала Украине не спешить с примирением с Россией.
«Британия считает, что противодействовать России нужно до тех пор, пока ее экономика не будет уничтожена. Именно Британия активнее всех выступала за то, чтобы отключить Россию от SWIFT. Джонсон был 1 февраля в Киеве, и он тогда заявил, что все украинцы будут воевать против России. То есть чужими руками, до последнего украинца, он хочет воевать с Россией», – рассказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
Суть провокационного поведения Британии происходит из Стратегии нацбезопасности Соединенного Королевства. «Стратегия, опубликованная в марте 2021 года, говорит, что Россия – это самая прямая и острая угроза Великобритании. Противодействие будет осуществляться на всех фронтах – дипломатических, военных, экономических, и на всех международных площадках. Это давняя стратегия Лондона, так что ничего удивительного здесь нет», – отметила политолог.
Вместе с тем сохраняется зависимость Великобритании от импорта природных ресурсов и торговли с Россией. «Лондон поступил несколько опрометчиво, когда заранее не запасся сырьем из России. Мы в небольших количествах поставляем в Британию и газ и нефть, еще часть этих ресурсов Лондон получает от России через посредников. Поэтому все равно цены внутри Соединенного Королевства будут ориентированы и на мировые», – пояснила эксперт.
«Проблемы для Британии заключаются в том, что она сможет отказаться от торговли с Россией не раньше, чем через пять–шесть лет. Джонсон уже ездил в Саудовскую Аравию и Эмираты, но не добился там успехов. При этом еще и лейбористы его обвинили в том, что он с шапкой идет по кругу от одного диктатора к другому, то есть от лидеров Саудовской Аравии – к лидерам ОАЭ», – продолжила Ананьева.
По словам политолога, Лондон уже очень давно занимает самую непримиримую позицию в отношении России, а также сознательно подстрекает Европейский союз к конфликту с Москвой.
«Интересно складывается ситуация и с приемом беженцев с Украины. Европа двери распахнула, а Британия заявила, что пускать будут только тех, у кого здесь родственники есть. Общественность возмутилась, и тогда министр внутренних дел Прити Патель разрешила въезд в Британию также тех, кого приютят британские семьи. Это максимум порядка 200 тысяч человек», – рассказала эксперт.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что Британия посоветовала Украине не спешить с примирением с Россией. В Лондоне опасаются, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к тому, чтобы она пошла на «значительные уступки» в мирных переговорах с Россией, сообщают британские СМИ. Британская сторона заявляет, что урегулирование должно быть достигнуто «только тогда, когда Украина окажется в максимально сильной позиции», однако, что под этим подразумевается, они не уточняют.
Кроме того, Джонсон в ходе телефонной беседы сказал Зеленскому, что российский лидер Владимир Путин якобы хочет «измотать» Украину и «заставить пойти на уступки». В ответ украинский президент выразил озабоченность по поводу хода переговоров и того, не использует ли их Россия «для укрепления своих сил», утверждает The Times. Также Джонсон хочет, чтобы антироссийские санкции продолжали усиливать до тех пор, пока все российские войска не покинут территорию Украины, а также Крым.
Ранее Британия выразила готовность стать гарантом безопасности Украины. Между тем сами британцы обвинили Зеленского в попытках спровоцировать третью мировую.
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Украинская модель рассказала о съемке на развалинах роддома №1 в Мариуполе
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Украинская модель и блогер Марианна Подгурская, оказавшаяся участницей видеороликов на развалинах роддома №1 в Мариуполе, рассказала, что националисты отобрали у беременных еду и сделали из медицинского учреждения казарму для боевиков.
Украинская модель, которая после обстрела Мариупольского роддома была на фото в украинских и зарубежных СМИ, рассказала, как из роддома сделали казарму для украинских боевиков. «Военные ничем не помогали. Военные пришли однажды и спросили: «Дайте еды!», и они забрали нашу еду, а нам сказали: «Приготовите еще», – рассказала девушка, которая на момент съемки постановочных видеороликов в Мариуполе была беременна.
«Никаких выстрелов не было, мы спокойно спали ночью. 9 марта мы сидели, обсуждали... и мы услышали, как прогремел снаряд», – рассказывает девушка. При этом, по ее словам, авианалета не было, самолетов никто не слышал. Она также отметила, что операторы появились сразу, снимал в том числе человек из Associated Press, рассказала девушка.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский использовал беременную модель для фейка о бомбежке Мариуполя.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
В четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину 1 апреля откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.
Накануне Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 90-95%, последнее место, где укрываются бандиты, – это крупный металлургический комбинат «Азовсталь».
В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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СМИ назвали причину остановки набора наемников в «интернациональный легион» Украины
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Украинские военные решили приостановить набор иностранцев для участия в боевых действиях. Среди причин – недостаток оружия и большое количество наемников без боевого опыта.
Об этой ситуации с формированием украинского иностранного легиона сообщает National Post. Как пишет издание, ранее посольства Украины на Западе активно поощряли привлечение к боевым действиям в стране потенциальных наемников, в частности, из Канады.
Однако спустя несколько недель после начала российской спецоперации Украина набор легионеров прекратила, ссылаясь на запрет вербовать граждан западных стран. Поток «солдат удачи» на Украину остановился. «Украинские военные, с которыми я разговаривал, не хотят жертвовать молодыми канадцами или британцами ради драматизма», – сказал изданию Любомир Лучюк, профессор Королевского военного колледжа (RMC).
По его словам, в Канаде, США, Великобритании, Грузии, Италии, Греции есть люди, которые хотят воевать на Украине. «Но очень быстро становится очевидным, что многие из них не готовы», – отмечает он.
Канадский экс-депутат Борис Вжесневский рассказал, что он и украинские дипломаты в Канаде отклоняют кандидатов отправиться на передовую, если у них нет реального боевого опыта: канадцы без такой подготовки станут на войне скорее помехой, чем помощью. «Некоторые предполагали, что они приедут, быстро пройдут обучение, получат оружие и отправятся на фронт. Но могут быть разные последствия, если туда направить неподготовленных людей», – сказал он.
При этом отмечается, что часть канадцев все же попала на Украину. При этом правительство Канады лишь предупредило граждан, что ездить на Украину небезопасно, но не создало никаких юридических барьеров для желающих туда отправиться.
В качестве еще одной причин остановки набора в иностранный легион Украины издание называет нехватку огнестрельного оружия у Киева.
Ранее сообщалось, что прибывшие защищать Украину иностранцы массово бегут из страны. На местах оказывается, что бороться приходится с профессиональной армией и оружием. О том, что на территорию страны прибудут наемники, сообщал 3 марта президент Украины Владимир Зеленский.
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В Донецке умер журналист Андрей Бабицкий
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В ночь на 1 апреля в своей квартире в столице ДНР, Донецке, на 58-м году жизни умер известный журналист Андрей Бабицкий, передает «Донбасс Сегодня».
Информацию о смерти журналиста подтвердил генеральный директор АНО «Русские репортеры» Дмитрий Михайлин в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что факт его смерти подтвердил сосед Андрея по имени Сергей, ответивший на звонок по телефону Бабицкого. Предварительная причина: остановка сердца.
Несмотря на либеральную позицию, в 2014 году Бабицкий поддержал воссоединение Крыма с Россией и республики Донбасса, из-за чего был уволен с радио «Свобода*». После этого журналист переехал в Донецк, откуда писал теперь уже для российских СМИ, а также вел авторскую передачу на телеканале «Оплот ТВ», пишет «Донбасс Сегодня».
Бабицкий – российский журналист, в 1987–1989 годах работал в редакции журнала Сергея Григорьянца «Гласность», в 1989–2014 годах – корреспондент радио «Свобода», в июле 2015 года возглавил работу по запуску телевизионного канала в контролируемом ДНР Донецке, с 2016 года – постоянный автор интернет-издания Украина.ру (принадлежит ФГУП МИА «Россия сегодня»), с ноября 2016 года публиковался в разделе «Мнения» газеты «ВЗГЛЯД», с декабря 2016 года был колумнистом информационного портала Life.
Единственный российский представитель СМИ, которого российские спецслужбы обменяли на пленных военнослужащих в Чечне в январе 2000 года, хотя при этом никто не признавал за Бабицким статус лица, принимающего участие в боевых действиях. Такие случаи во времена СССР и постсоветской России до Бабицкого известны не были.
Российский спецназ под Черниговом захватил группу модернизированных украинских танков Т-64
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Российское подразделение специального назначения в Черниговской области на севере Украины захватило группу модернизированных танков, экипажи противника отошли без сопротивления, следует из опубликованной Минобороны России видеозаписи.
В ролике демонстрируется группа из четырех украинских танков Т-64БВ. В частности, показаны боеприпасы внутри танков, в том числе загруженные в карусель автомата заряжания. Боевые машины не имеют каких-либо видимых повреждений, передает РИА «Новости».
По утверждению российского оборонного ведомства, в отличие от базовых боевых машин эти украинские танки оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации натовского образца.
«Разведывательной группе была поставлена задача на проведение разведки участка местности автомобильной дороги Чернигов – Гомель. В ходе разведки было выявлено местонахождение двух единиц танков Т-64... Экипаж танков не оказал сопротивления – отошли. Данная техника была доставлена в пункт временной дислокации», – рассказал военнослужащий группы спецназа.
Он добавил, что машины были с полным боекомплектом, готовые к применению. По его словам, подразделения российских ВС закрепились на автомобильной дороге на стратегически важном направлении Чернигов – Гомель, что позволило беспрепятственно провозить грузы и военную технику.
Ранее автоматическая винтовка SR25 производства США, собранная на платформе АR10 в мастерских на территории Украины, была найдена на позициях украинских боевиков в Донбассе.
Россия начала
военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий
: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ДНР раскрыли подробности уничтожения украинских вертолетов с командным составом «Азова»
В общей сложности три вертолета с украинскими боевиками пытались улететь из Мариуполя, два были сбиты, в каждом было по 17 человек, выжили только двое, в том числе офицер военной разведки Минобороны Украины, заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 1».
«Была попытка трех вертолетов пролететь (из Мариуполя на подконтрольную Киеву территорию). Два сбиты, третий вернулся... Это была военная спецоперация – было решение полностью проследить маршрут... и не пустые борта сбивать, а с людьми, которых будут оттуда вывозить... Когда они пытались вылететь из Мариуполя, «Стингерами» один и второй были подбиты», – цитирует РИА «Новости» Басурина.
По его словам, в двух машинах выжили только два человека, в каждой было по 17 человек, включая членов экипажа. Одним из выживших оказался офицер военной разведки Минобороны Украины, который непосредственно занимался спецоперацией.
Басурин также считает, что третий вертолет с украинскими боевиками мог приземлиться в порту Мариуполя.
«Попытка улететь из Мариуполя предпринималась из порта, я думаю, туда же борт, наверное, все-таки и приземлился», – заявил представитель ДНР.
Ранее сообщалось, что выжившие в сбитых вертолетах под Мариуполем украинские силовики дали ценные показания.
В Минобороны России заявили, что вертолет с командным составом «Азова» был сбит трофейным «Стингером». Также было заявлено о ликвидации заместителя командира «Азова» Святослава Паламара, известного под позывным «Калина», по данным Минобороны, он находился в одном из сбитых вертолетов.
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Военный эксперт указал на медийный эффект удара ВСУ по нефтебазе в Белгороде
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«За целый месяц спецоперации это один из немногих ударов по нашей территории, зато он имеет большое медийное значение», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее два вертолета ВСУ на малых высотах нанесли авиаудар по нефтебазе в Белгороде.
«Неудивительно, что этот удар произошел именно сейчас, на фоне перегруппировки войск с северного направления на восточное», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков. «Мы проводим спецоперацию на территории Украины, а они, естественно, отвечают. Тот факт, что украинцы сработали на малых высотах, говорит о том, что у них есть достаточно квалифицированные пилоты. Я не исключаю, что там были иностранцы или иностранные советники, хорошо знакомые с нашей техникой», – пояснил эксперт.
Сивков также отметил, что сам факт того, что системы ПВО не обезвредили вертолеты ВСУ, является серьезным поводом «устроить разнос руководству ПВО». Эксперт уточнил, что при этом не стоит переоценивать саму ситуацию. «За целый месяц ведения боевых действий это один из немногих ударов по нашей территории, зато он имеет большое медийное значение для украинской пропаганды об успехах ВСУ», – обратил внимание собеседник.
Вместе с тем «это, конечно, прокол со стороны наших систем ПВО». «Становится очевидным, что нам необходимо на малых высотах обеспечить радиолокационное поле. Проблема в том, что радиолокационная станция видит цели лишь в пределах радиогоризонта, а учитывая кривизну Земли, возникают некие «дырки», которыми и воспользовался противник», – пояснил он.
Чтобы подобного не повторялось, уверен военный эксперт, российским военным необходимо «вешать над приграничными территориями самолеты радиолокационного дозора». «Они способны обнаружить вертолеты на самых малых высотах», – продолжил собеседник.
«Ну а для украинской стороны, конечно, это мощнейший стимул. Они пытаются показать, что умеют наносить удары и тем самым поднимают моральный дух военнослужащих. Дело в том, что военный ущерб от нанесенных ударов ничтожен, его практически нет. Зато медийный аспект здесь становится ключевым», – резюмировал Сивков.
В пятницу стало известно о том, что пожар на нефтебазе в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, нанесенного с территории России. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По данным губернатора, вертолеты подошли к объекту на низкой высоте. Жертв нет.
Известно, что на данный момент горят восемь резервуаров с топливом объемом 2 тыс. кубометров каждый, есть угроза перехода огня еще на восемь. Всего в очаге пожара находятся 16 резервуаров. Как сообщает МЧС, на месте пожара проводится наращивание сил и средств – задействовано более 170 человек и 50 единиц техники. Силами администрации города проводится эвакуация жителей соседних улиц.
Как при этом отметил Гладков, дефицита топлива из-за пожара в Белгороде не будет. «В связи с крупным пожаром на нефтебазе занимаемся изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС. Ситуация стабильная. Дефицита топлива не было, нет и не будет», – добавил он.
Это не первый инцидент в данном регионе. 24 марта власти Белгородской области сообщили о повреждении более 20 домов и машин в селах Журавлевка и Нехотеевка. Известно, что обстрел сел велся украинским «Смерчем».
Кроме того, 30 марта власти Белгородской области заявили о пожаре на складе боеприпасов в селе Красный Октябрь. Ранее там раздавались взрывы. Помимо Белгородской области в последнее время фиксировались обстрелы Курской и Ростовской областей. В последнем случае удар был нанесен ракетой «Точка-У» по аэродрому в Миллерово.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил
, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Задержанные на Украине российские дальнобойщики попросили о помощи
Несколько десятков российских дальнобойщиков запросили помощи для выезда с украинской территории, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«На таможенном пункте «Ужгород-Центральный» у них забрали все документы, а машины конфисковали. Водителям негде жить, у многих не хватает денег даже на еду», – цитирует Москалькову радиостанция «Говорит Москва».
Омбудсмен добавила, что всего за помощью обратились 28 водителей грузовиков. Москалькова отметила, что приложит все усилия для возвращения граждан домой.
Ранее Москалькова сообщала, что установлено местонахождение четырех специалистов госкорпорации Росатом, делается все возможное, чтобы вернуть удерживаемых на Ровенской АЭС россиян на родину.
До этого Москва потребовала от Киева освободить четырех сотрудников дочерней компании Росатома, удерживаемых на Ровенской АЭС.
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Минобороны показало уничтожение объектов ВСУ с помощью «Ониксов»
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Министерство обороны России опубликовало видеозапись пуска высокоточной крылатой ракеты «Оникс» по объектам инфраструктуры украинских военных.
«Пуск высокоточной ракеты «Оникс» береговым ракетным комплексом «Бастион» с побережья Черного моря по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Результат – уничтоженный командный пункт ВСУ», – подписало ведомство свою видеозапись в группе во «ВКонтакте».
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в пятницу сообщал, что ударами «Ониксов» был уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское.
Крылатая противокорабельная ракета «Оникс» – ракета среднего радиуса действия для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями при сильном огневом и радиоэлектронном противодействии. Может применяться и против наземных целей, в таком случае дальность поражения цели может быть увеличена.
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На Украине арестовали 12 российских самолетов «Руслан»
Транспортные самолеты «Руслан» российской авиакомпании арестованы на Украине по заявлению украинского госпредприятия «Антонов», сообщили в юридической компании Ilyashev & Partners.
«По заявлению компании «Антонов» наложен арест на 12 транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании. Ilyashev & Partners представляют интересы стратегического госпредприятия Украины в этом деле», – передает РИА «Новости» сообщение юридической компании.
Ранее «Украинские железные дороги» начали национализацию российских вагонов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Украина приняла закон о принудительном изъятии собственности россиян
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Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому имущество россиян и лиц, тесно связанных с Россией и отказывающихся осудить спецоперацию, может быть национализировано, сообщила пресс-служба правящей партии «Слуга народа».
Изменения вносятся в закон «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов». «Принятый документ приравнивает к резидентам России, на которых распространяется действие закона о национализации имущества: граждан РФ; лиц, которые не являются гражданами РФ, но тесно связаны с ней, в частности, проживают там или занимаются основной деятельностью», – цитирует сообщение партии ТАСС.
Кроме того, по решению СНБО или суда может быть национализировано имущество лиц, вне зависимости от гражданства, которые публично поддерживают спецоперацию, заявила в Telegram-канале глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, сообщает РИА «Новости».
«Закон отмечает, что все национализированное имущество не просто направят в пользу Украины, а в счет будущей репарации в пользу нашей страны, которая подверглась агрессии со стороны России», — пишет Шуляк.
Кроме того, в соответствии с решением СНБО или суда также будет национализировано имущество тех физических и юридических лиц, которые «не прекратили осуществление своей экономической, в том числе хозяйственной, деятельности на территории России в период действия военного положения на Украине».
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов на территории Украины.
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СК возбудил дело об убийстве националистами полицейских в Мариуполе
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать информацию, которую сообщили беженцы из Украины.
Речь идет об убийстве неонацистами полицейских в Мариуполе ради постановочных кадров, сообщается на сайте ведомства.
«Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать факт преступления, озвученный беженцем из Мариуполя... Глава ведомства поручил следователям установить все обстоятельства, озвученные мужчиной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее беженец из Мариуполя, бывший оперативный сотрудник полиции Максим Павленко рассказал, что неонацисты из полка «Азов» убивали полицейских ради фото- и видеозаписей, планируя обвинить в этом российскую армию.
Напомним, Мариуполь был в 2014 году возвращен под контроль Киева, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Город окружили 7 марта 2022 года, тогда же началась зачистка отдельных его районов.
Минобороны заявило о планах украинских боевиков подорвать шлюзы ГЭС в Николаевской области
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Украинские националисты поставили мины у шлюзов сброса воды Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Николаевской области боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции (река Южный Буг), которые неонацисты планируют взорвать», – цитирует Мизинцева ТАСС.
Он уточнил, что в случае подрыва в зоне затопления будут больше 20 населенных пунктов и местность рядом с городом Вознесенском.
«Данные факты в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение и безразличие киевских властей к судьбам собственных граждан», – заключил представитель Минобороны.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что украинские боевики из националистических батальонов решили провести провокацию с использованием хлорина.
Националисты планируют подорвать железнодорожные контейнеры, в которых содержится до 800 тонн хлорина. Контейнеры находятся в населенном пункте Кочеток в Харьковской области.
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Эксперт: Рост популярности Путина стал для Запада неприятной неожиданностью
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«Общество понимает действия президента и правительства во внешней и внутренней политике, поскольку эти действия совершенно совпадают с мироощущением россиян», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень поддержки Путина среди россиян продолжил расти.
«Практически все социологические службы отмечают рост доверия к президенту и правительству. Это одобрение объясняется тем, что отношение граждан, их настроение совпали с действиями руководства страны», – отметил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Поэтому в результатах, которые получил ВЦИОМ, ничего удивительного нет, подчеркнул эксперт.
«Политика, которая теперь проводится президентом и правительством, совершенно понятна населению. Какие-то элементы двусмысленности, которые еще в прошлом присутствовали в нашей политике в силу разных причин, ушли на второй план, если не на третий», – отметил Гагарин.
«Президент и исполнительная власть превентивно, в опережающем режиме реагируют на угрозы ухудшения экономического положения. Речь идет о социальной поддержке населения, о поддержке наших предпринимателей», – сказал эксперт. – «К примеру, решение президента о том, что за наши товары и услуги Западу нужно будет отныне платить в рублях, встретило бурную поддержку. Это то, чего давно ожидало население. Когда я упоминал «двусмысленности», то имел в виду это прежде всего. Кроме того, одобрение у рядовых россиян вызывает и тот факт, что мы косвенно будем поддерживать страны, которые отныне официально считаются дружественными или хотя бы нейтральными. Уверен, кстати, что такие решения Москвы встретят одобрение у народов этих стран».
«Двусмысленность исчезла и в наших отношениях с так называемыми «западными партнерами». Маски сброшены. Раньше они вели информационную войну против России в тайном, скрытом варианте. Теперь эта война ведется совершенно открыто, нагло. Но реакция российского общества оказалась не той, на которую рассчитывал Запад. Там думали, что вспыхнут какие-то протесты внутри нашей страны, но на самом деле отклик совершенно обратного толка. Для Запада это, видимо, стало неожиданностью. Мы видим рост одобрения деятельности Путина», – отметил собеседник.
«Если посмотреть свежие данные ВЦИОМ, мы увидим, что настроения достаточно оптимистичны, потому что подавляющее большинство ожидает улучшения ситуации в стране в ближайшие полгода-год. Еще более позитивные изменения ожидаются в течение трех-пяти лет. Что касается нынешних экономических трудностей, то люди воспринимают их как временные, верят, что мы их преодолеем», – подытожил Гагарин.
Как сообщил ВЦИОМ, за прошедшую неделю – с 21 по 27 марта – уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79% (на предыдущей неделе показатель равнялся 77,9%). Уровень одобрения работы премьер-министра и правительства за последнюю неделю составил 51,8% (+0,2 п.п. за неделю) и 52,4% (+0,8 п.п. за неделю) соответственно. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю).
Из другого опроса ВЦИОМ следует, что проведение спецоперации на Украине поддерживают 76% россиян. «С начала мониторинга поддержка возросла на 11 п.п. Скорее не поддерживают операцию 15% (на 10 п.п. меньше, чем 25 февраля). Еще 9% затруднились ответить», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ от 30 марта.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поддержка спецоперации и в целом действий Путина со стороны россиян беспрецедентно растет, на это указывают данные всех социологических организаций.