Путин не получил приглашения на онлайн-саммит по борьбе с COVID

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19 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 14:48  |  vz.ru
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Последствия удара Запада по российской экономике оказались неожиданными

Экономика России устояла под санкционным натиском США и ЕС Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Санкционный блицкриг Запада против России провалился, констатировал Владимир Путин. Коллапса банковской системы не произошло, рынки и курс рубля стабилизировались, дефицита товаров в магазинах тоже нет. Однако реальной экономике предстоит структурная трансформация для адаптации к новым экономическим реалиям, ожидают в Центробанке. К чему именно готовиться бизнесу и россиянам в этом году?  Подробности...
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Большое наступление в Донбассе началось с маленького городка

Российские части применят в Донбассе запутывающую ВСУ тактику REUTERS/Alexander Ermochenko
Украина заявила о потере небольшого городка в Луганской области – районного центра Кременная. И хотя власти ЛНР официально пока не подтвердили взятие города, эксперты говорят, что без контроля над Кременной крайне затруднительны дальнейшие действия по взятию в кольцо донбасской группировки ВСУ. Почему этот небольшой райцентр имеет столь важное стратегическое значение? Подробности...
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«Зеленые фуражки» могут отодвинуть опасность от российско-украинской границы

Пограничники способны принять участие в том числе в спецоперации на Украине Алексей Павлишак/ТАСС
Украина активно обстреливает территории российских приграничных областей – Воронежскую, Белгородскую, Курскую. 14 апреля ВСУ нанесли удар из вертолетов по поселку Климово в Брянской области. Бьют по мирным жителям, а еще по российским пограничникам. Бывший глава погранслужбы России генерал Николай Бордюжа рассказал газете ВЗГЛЯД, как обеспечить безопасность приграничных территорий нашей страны.  Подробности...
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Почему Россия и Европа отторгают друг друга

Европейские ценности в их радикальном изводе и российская традиция оказались несовместимы друг с другом Владимир Астапкович/РИА Новости
В Европе вновь звучат слова о том, что «русские не являются европейцами». Это выглядит как отголоски исконного европейского нацизма, но дело не только в этом. Европейские политики видят в России, прежде всего, вовсе не военную, а идеологическую угрозу. В чем же реальные различия между сознанием европейцев и русских? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Россия должна начать ядерные испытания

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Для России вопрос надежности подавляющего числа ядерных и термоядерных зарядов при определенных обстоятельствах превратится в вопрос выживания. А проверить их полностью методами компьютерного моделирования нельзя. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Людям дарована победа над страданиями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Те, кто переносят страдания с терпением и верой, страдают со Христом – и с Ним будут прославлены. Это вера, которая помогала многим поколениям наших предков пройти через долгие и трагические века нашей истории – и помогает многим сейчас. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

России нужно импортозамещение сознания

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В последние полтора месяца жители России вынуждены привыкать к новой действительности, в которой будет намного меньше Запада. От «импортозамещения» и «расширения географии» своего сознания мы только выиграем. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
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Британия познала цену русофобии

Как Украина унижает Германию

Рекордное обнищание в США

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Путин не получил приглашения на онлайн-саммит по борьбе с COVID

    19 апреля 2022, 13:53

    Текст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин не получал приглашение на второй международный онлайн-саммит по вопросам борьбы с COVID, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «На уровне президента не было никаких приглашений», – приводит его слова ТАСС.

    Песков добавил, что не располагает информацией о том, приглашена ли Россия в целом на это мероприятие. «Проверим», – пообещал он.

    Международная встреча на высшем уровне по вопросам борьбы с пандемией коронавируса пройдет в формате видеоконференции 12 мая. Председательствовать на ней будут США, Белиз, Германия, Индонезия и Сенегал.

    Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил президенту России Владимиру Путину, что тот прекратил «все коронавирусы» в мире.


    Путин заявил о предстоящем индексировании соцвыплат, пенсий и зарплат бюджетников
    		   18 апреля 2022, 16:12
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что правительство в ближайшее время определит, на сколько повысятся социальные выплаты, пенсии и зарплаты бюджетников.

    На совещании по социально-экономическим вопросам глава государства напомнил об «уже принятом решении проиндексировать все социальные выплаты, пенсии и зарплаты специалистов, занятых в бюджетной сфере». «Конкретные параметры такого повышения должно подготовить правительство», – сказал Путин, сообщает ТАСС.

    Президент констатировал, что инфляция в России «сейчас стабилизируется». Однако при этом он обратил внимание на то, что «только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%».

    «Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального банка, мы знаем об этом очень хорошо все – это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», – отметил глава государства.

    Он также заявил, что необходимо поддержать граждан, помочь справиться с инфляционной волной.

    Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что короткий период высокой ключевой ставки необходим, чтобы не допустить неуправляемый рост инфляции.

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    Путин указал на восстановление ситуации в российской экономике
    		    18 апреля 2022, 15:19
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Ситуация в российской экономике стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала года, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Россия выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Товарные запасы в торговых сетях возобновляются, спрос также пришел в норму, заявил президент.

    «После недолгого ажиотажа по ряду товаров – а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда – розничный спрос пришел в норму. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются», – указал он.

    Президент отметил, что инфляция также стабилизируется, но есть заметный рост.

    «Только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%», – обратил внимание он.

    Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций.

    Напомним, Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых.

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    В Кремле раскрыли подробности участия Путина в первом запуске с Восточного в 2016 году

    17 апреля 2022, 15:32

    Текст: Ольга Иванова

    Президенту России Владимиру Путину рекомендовали согласно рабочему графику уезжать в Москву после первого неудачного запуска с космодрома Восточный в 2016 году, однако глава государства решил остаться, потому что была уверенность, что следующий пуск окажется успешным, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Окружающие лица действительно – поскольку была программа в Москве – то вот все-таки после этой первой неудачи – которая, как потом выяснилось, не была связана с поломкой, это просто датчик барахлил – рекомендовали возвращаться в Москву и продолжать рабочий график. Но президент вечером поздно принял участие в совещании инспекционной группы Роскосмоса», – сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Пресс-секретарь отметил, что это, наверное, самый совершенный процесс, который он видел в своей жизни, передает РИА «Новости».

    Песков заявил, что «это специалисты, которых трудно себе представить. И когда он услышал доклады по каждому узлу, он принял решение остаться, потому что была уверенность, что пуск будет удачный».

    Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году. Первый запуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года. Первая в истории Восточного ракета-носитель «Союз-2.1а» с тремя российскими спутниками должна была стартовать 27 апреля в 5:01 мск, однако автоматика отменила пуск. Запуск был перенесен ровно на сутки, и ракета с космическими аппаратами успешно стартовала.

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    Путин присвоил звание «гвардейская» 64-й мотострелковой бригаде
    		    18 апреля 2022, 16:24
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде звание «Гвардейская», глава государства подписал соответствующий документ.

    «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное звание «гвардейская» и впредь именовать ее: 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада», – говорится в указе.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Указ вступает в силу со дня подписания.

    Ранее в апреле командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) России Александр Лапин вручил ордена и медали отличившимся участникам спецоперации на Украине. 

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    Путин поручил ускорить переход на рубли во внешней торговле

    18 апреля 2022, 15:54

    Текст: Вера Басилая

    Москве нужно ускорить переход к внешнеторговым расчетам в рублях и национальных валютах дружественных России стран, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.

    По словам президента, ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчетов.

    «Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран — надежных деловых партнеров. Хочу подчеркнуть: в новых, изменившихся, условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами», – цитирует ТАСС Путина. Президент попросил доложить на совещании, как организована данная работа, каких результатов в ней планируется достичь.

    Ранее Путин заявил о провале санкционной политики экономического блицкрига в отношении России, и подчеркнул, что одним из последствий антироссийских санкций для европейцев станет падение уровня жизни.

    Также президент указал на восстановление ситуации в российской экономике.

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    Путин подписал указ о дополнительных выплатах пограничникам и их семьям

    18 апреля 2022, 15:48

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Семьи российских пограничников на границе с Украиной, ЛНР и ДНР получат дополнительные 5 млн рублей в случае гибели военнослужащих, соответствующий указ дал президент Владимир Путин.

    Эти меры приняты для предоставления дополнительной социальной поддержки «военнослужащим пограничных органов Федеральной службы безопасности и членам их семей», передает ТАСС со ссылкой на указ.

    «Постановляю установить, что в случае гибели (смерти) военнослужащих пограничных органов Федеральной службы безопасности, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, либо смерти указанных военнослужащих до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, наступившей вследствие увечья или заболевания, полученных ими при выполнении указанных задач, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях», – говорится в документе.

    Указ также устанавливает, что пограничники, получившие увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении задач на границе с республиками Донбасса и Украиной, получат «единовременную выплату в размере 3 млн рублей». Получение этих выплат не учитывается при получении иных выплат и предоставлении мер социальной поддержки.

    Путин поручил ФСБ в семидневный срок определить порядок назначения и осуществления дополнительных выплат. Указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля нынешнего года.

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    Эксперт: Повышение соцвыплат и пенсий поможет гражданам справиться с инфляционной волной
    		    18 апреля 2022, 20:05
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Путин поручил поддержать рядовых граждан, помочь им справиться с инфляционной волной, ведь по прогнозам она может оказаться высокой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя итоги совещания президента с руководством правительства и Центробанка.

    «У экспертов были опасения, что различные антироссийские решения иностранных государств, разные пакеты санкций приведут к параличу нашей экономической системы, в частности, к тому, что различные финансово-кредитные организации не смогут выполнять свои обязательства внутри страны. Как мы видим, этого не случилось», – напомнил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. По словам эксперта, в этом заслуга не только самих банков и финансовых организаций, но и Центробанка, который в стрессовой ситуации применил различные инструменты, например, упростил ведение отчетности для банкиров.

    «Что касается уровня благополучия рядовых граждан, то президент подчеркнул: в этом направлении где-то еще необходима усиленная работа, но где-то есть и достижения – скажем, в той же розничной торговле. Спал ажиотажный спрос на некоторые позиции, когда люди массово покупали сахар. Сейчас отмечается рост товарных запасов, предложение стабилизировалось, товар на полках есть. Но это направление по-прежнему остается в мониторинге», – подчеркнул аналитик.

    «Путин поручил поддержать рядовых граждан, помочь им справиться с инфляционной волной, ведь по прогнозам она может оказаться высокой и повлиять на покупательскую способность россиян. Не исключаю, что по этому направлению будут какие-то решения вроде повышения МРОТ, размеров социальных выплат, пенсионных индексаций, контроля за уровнем минимальной оплаты труда», – считает Кирьян.

    В понедельник президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. В нем участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По словам главы государства, Россия выдержала «беспрецедентное» санкционное давление западных стран. «Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

    Президент отметил, что ситуация в экономике стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала года. При этом Путин указал, что за последние полтора месяца потребительские цены заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении к 8 апреля инфляция составила 17,5%. В этой связи он поручил поддержать рядовых россиян. Правительство готовит конкретные параметры повышения всех социальных выплат, пенсий, зарплат бюджетников, напомнил президент.

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    Путин призвал поддержать внутренний спрос в России

    18 апреля 2022, 15:29

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российским властям необходимо поддержать внутренний спрос в экономике страны, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    Бюджет России должен насыщать экономику финансовыми ресурсами и поддерживать ее ликвидность, продолжил президент.

    «Что касается бюджета, я знаю о дискуссиях, которые идут между Центральным банком и правительством, тем не менее в условиях объективного спада кредитования, конечно, бюджет должен активно поддержать экономику, насыщать экономику финансовыми ресурсами, поддерживать ее ликвидность», – указал он.

    Ключевой задачей для правительства должно стать создание долгосрочной устойчивости финансовой системы на федеральном и региональном уровнях.

    «Здесь нужны дополнительные решения, и реализовывать их нужно ровно в тот момент, когда это больше всего необходимо экономике. Конечно, нужно быть аккуратным, я понимаю, но при этом ключевым условием, конечно, остается долгосрочная устойчивость финансовой системы как на федеральном, так и на региональном уровне», – подчеркнул глава государства.

    Также в понедельник Путин отмечал, что ситуация в российской экономике стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала года.

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    В России за сутки госпитализировали 1,4 тыс. человек с коронавирусом

    17 апреля 2022, 12:04

    Текст: Валентина Григоренко

    За минувшие сутки в России госпитализировали 1454 человека, на 50,3% меньше по сравнению с данными на день ранее, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

    «Выписано в связи с выздоровлением 16 496 человек, на 13,2% меньше по сравнению с 16 апреля. Выявлено 10 263 новых случая COVID-19. Подтверждено 233 летальных исхода», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

    Днем ранее сообщалось о госпитализации 2923 человек с коронавирусом.

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    Путин и президент Алжира подтвердили настрой на продолжение координации в ОПЕК+

    18 апреля 2022, 17:48

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и его коллега из Алжира Абдельмаджид Теббун в понедельник в телефонном разговоре подтвердили настрой на продолжение координации в ОПЕК+ и в рамках Форума стран-экспортеров газа, сообщила пресс-служба Кремля.

    Главы государств обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого в этом году 60-летия установления дипломатических отношений, констатировав стабильное поступательное развитие дружественных связей между Россией и Алжиром, отмечается в сообщении, говорится на сайте Кремля.

    «Подтвержден настрой на продолжение двусторонней координации в формате ОПЕК+ и в рамках Форума стран-экспортеров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей», – указали в Кремле.

    Ранее Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время телефонных переговоров дали положительную оценку совместной работе в формате ОПЕК+.

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    Путин заявил о низком уровне числа безработных в России

    18 апреля 2022, 15:42

    Текст: Вера Басилая

    Число официально зарегистрированных безработных в России остается на достаточно низком уровне, необходимо создать новые хорошо оплачиваемые рабочие места, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономике.

    По словам президента, ключевым условием для обеспечения реального роста доходов граждан «создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, усиление экономической динамики, развитие промышленности и других отраслей», подчеркнув, что «текущая ситуация здесь в целом устойчивая».

    «Об этом можно судить, в том числе по такому индикатору, как выработка электроэнергии. Это хороший показатель, который говорит о динамике в экономике. На достаточно низком уровне находится и количество официально зарегистрированных безработных», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин указал на восстановление ситуации в российской экономике.

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    В России за сутки госпитализировали 1 тыс. человек с коронавирусом

    18 апреля 2022, 12:52

    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России госпитализировали 1058 человек, на 27,2% меньше по сравнению с 17 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

    «Выписано в связи с выздоровлением 14 324 человека, на 13,2% меньше по сравнению с 17 апреля; выявлено 9434 новых случая COVID-19; подтверждено 213 летальных исходов», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

    Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 12,9 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 7,4%.

    Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 51,95 и снизился на 20,4% по сравнению с предыдущей неделей.

    Увеличение заболеваемости отмечено в четырех субъектах, в том числе в двух регионах увеличение более чем в среднем по стране.

    Днем ранее сообщалось о госпитализации 1454 человек с коронавирусом.

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    Кремль анонсировал встречу Путина с олимпийцами и паралимпийцами

    18 апреля 2022, 13:27

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин обязательно проведет встречу с российскими атлетами по итогам Игр в Пекине, о дате Кремль сообщит, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Давайте не будем забегать вперед, мы своевременно вас поставим в известность», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, может ли такая встреча состояться 26 апреля.

    «Могу лишь сказать, что до сих пор этой встречи не было, но это не значит, что президент забыл, он обязательно такую встречу проведет», – добавил пресс-секретарь.

    Ранее Путин заявил, что успешные и незабываемые выступления олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь доказали, что Россия – спортивная держава, атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции страны.

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    Путин объяснил значимость изучения истории

    19 апреля 2022, 12:05

    Текст: Наталья Ануфриева

    Знание истории и уважительное отношение к наследию Отечества поможет черпать силы и вдохновение, а также делать верные выводы из прошлого, заявил президент Владимир Путин.

    Обращение Путина к участникам первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила – в правде!» зачитал первый замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Глава государства отметил, что «название форума точно и емко отображает значение исторической правды для нашей страны и каждого ее гражданина», передает РИА «Новости».

    «Глубокое знание своей истории, уважительное, бережное отношение к великому патриотическому, духовному, культурному наследию Отечества позволяет делать верные выводы из прошлого, черпать силы и вдохновение в ратных и трудовых свершениях предков», – указал Путин.

    Он подчеркнул, что это основа тысячелетней государственности, и ее несущая опора заключается в истинной, сердечной преданности народа Родине и ее интересам.

    «Только с любовью к Отчизне можно выполнить все наши планы, идти вперед и строить мощную, процветающую Россию», – добавил президент.

    Отдельно он подчеркнул важность позиции молодежи и ее стремление учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.

    «Именно поэтому считаю ваш форум значимым, востребованным проектом, а его проведение в преддверии 9 Мая – на Поклонной горе, в Музее Победы – глубоко символичным. Отрадно, что многие из присутствующих здесь – а это сотни ребят из более чем 30 регионов – уже участвуют в волонтерских инициативах, просветительских и военно-патриотических программах», – заключил президент.

    Участие в форуме принимают школьники из Волгоградской, Ростовской, Владимирской областей, Ставропольского края и других субъектов России. Для участников запланированы дискуссии на историческую тематику, квест, а также обсуждения о необходимости сохранения исторической правды и памяти подвига советских людей.

    Форум проводится при поддержке правительства Москвы. Партнерами проекта выступают РВИО, РИО, РДШ, Юнармия, Школьный музей Победы, платформа «Россия – страна возможностей», проект «Без срока давности» и Российское общество «Знание», сообщила ранее пресс-служба Мипросвещения.

    Ранее стало известно, что российские школьники начнут учить историю с первого класса.

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    В России за сутки госпитализировали 3,4 тыс. человек с коронавирусом

    19 апреля 2022, 11:44

    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России госпитализировали 3462 человека, на 227,2% больше по сравнению с 18 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

    «Выписано в связи с выздоровлением 16 763 человека, на 17,0% больше по сравнению с 18 апреля; выявлено 8640 новых случаев COVID-19; подтверждено 235 летальных исходов», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

    Днем ранее сообщалось о госпитализации 1 тыс. человек с коронавирусом.

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