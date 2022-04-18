Зеленский: Можем сражаться с Российской Федерацией 10 лет

«Если возможность разговаривать есть, то мы будем говорить, но не на основании российского ультиматума», – заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.

«Мы не можем отдать нашу территорию, но мы должны найти какой-то диалог с Россией. Если они способны на него, то мы готовы», – ответил он на вопрос о перспективах переговоров с Россией, передает ТАСС.

«Если возможность разговаривать есть, то мы будем говорить, но не на основании российского ультиматума. Это вопрос отношения к нам», – уточнил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что «чем быстрее это произойдет (начнется диалог – прим. ВЗГЛЯД), тем меньше людей погибнет», однако не исключил и другого варианта. «Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет», – подчеркнул он.

В воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен незамедлительно отвести войска из ДНР и ЛНР, а также признать Крым российским.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча с руководством России, переговоры нужно проводить, когда будет ясно, какие страны готовы стать гарантами безопасности Киева и на каких условиях.

До этого Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.

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