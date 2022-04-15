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В Газпроме заявили о низких уровнях запаса газа в Европе
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За прошедшую зиму Европа отобрала из подземных хранилищ 51 млрд кубометров газа, то есть 107,8% закачанного летом объема. Сезон отбора завершился 19 марта на одном из самых низких уровней по запасам за много лет, сообщил Газпром.
«По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 19 марта завершился сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ. К этому моменту в них осталось всего 25,2 млрд кубометров активного газа. Это один из самых низких уровней за многолетний период наблюдений и на 5,5 млрд кубометров меньше по сравнению с той же датой 2021 года», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
В Газпроме добавили, что за прошедший зимний сезон из ПХГ Европы поднят 51 млрд кубометров газа – 107,8% от объема, который компании смогли закачать летом 2021 года.
Ранее Газпром прекратил отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище газа (ПХГ) Германии «Реден».
Еврокомиссия признала оплату газа рублями нарушением санкций
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Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, представила свой анализ указа Путина. Согласно предварительному анализу комиссии, указ Путина существенно изменяет процедуру и создает новую правовую ситуацию. В частности, этот механизм будет нарушать ограничительные меры, принятые ЕС в ответ на вторжение Москвы на Украину и примененные к российскому правительству, его центральному банку и их доверенным лицам, сообщает Bloomberg.
Также уточняется, что новый процесс передаст полный контроль платежей российскому государству через центральный банк. Это, например, дало бы России контроль над применимым обменным курсом, которым Москва могла бы манипулировать в своих интересах, рассуждает издание.
Согласно предварительному анализу, этот новый метод может привести к новым издержкам для покупателя, поскольку сделка будет полностью контролироваться Россией.
Также издание напомнило: комиссия неоднократно заявляла, что согласованные контракты должны соблюдаться и что почти все из них прямо предусматривают оплату в евро или долларах, и блок отреагирует на любую попытку России обойти санкции.
При этом уточняется, что решение о том, как оплачивать поставки, в конечном счете будет зависеть от компаний, покупающих газ у России, и они окажутся в сложном положении, поскольку европейские фирмы должны соблюдать все действующие ограничительные меры.
Накануне Австрия, Германия и Венгрия выступили против введения эмбарго на поставки российского газа, объяснив свое решение мнением, что санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
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Итальянская ENI договорилась с Египтом о поставках СПГ в Европу
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Египетская холдинговая газовая компания (Egyptian Natural Gas Holding Company) и итальянская ENI подписали рамочное соглашение о максимизации добычи газа и экспорте СПГ в Европу, сообщило министерство нефти и природных ресурсов республики.
Как отмечается, «стороны договорились увеличить совместную добычу газа в краткосрочной перспективе». Соглашение предусматривает также оптимизацию геологоразведочных работ на уже существующих участках, а также на недавно приобретенных площадях в Дельте Нила, в Восточном Средиземноморье и в Западной пустыне. Эта сделка вместе с подписанным в прошлом году соглашением о перезапуске завода по сжижению газа в Думьяте призвана обеспечить поставки до 3 млрд кубометров СПГ уже в 2022 году, передает ТАСС.
Хотя подписанное соглашение объясняют необходимостью перехода к низкоуглеродной энергетике, многие региональные наблюдатели усмотрели в нем однозначное стремление Италии найти альтернативные источники поставок газа и снизить зависимость от российского газа на фоне украинского кризиса. Кроме того, накануне Eni объявила об открытии новых нефтегазовых месторождений в Западной пустыне с дебитом 8,5 тыс. баррелей в день в нефтяном эквиваленте.
Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Европа срочно ищет замену российскому газу.
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Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на Восток
Необходимо переориентировать экспорт российских энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого соответствующую инфраструктуру, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.
«Необходимо диверсифицировать экспорт. Будем исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться, поэтому важно закрепить тенденцию последних лет – шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстро растущие рынки Юга и Востока», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Канцлер Австрии: Путин заверил в возможности оплаты за газ в евро
Австрийский канцлер Карл Нехаммер в интервью агентству dpa сообщил, что президент России Владимир Путин заверил его в стабильности поставок газа и возможности оплаты в евро.
По словам политика, российский лидер заявил, что «газоснабжение гарантировано, что Россия будет поставлять нужные объемы, как прописано в контрактах, что платить можно и дальше в евро», передает ТАСС.
Ранее Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
При этом Австрия, Германия и Венгрия выступили против введения эмбарго на поставки российского газа, объяснив свое решение мнением, что санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
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Кишинев заявил о росте стоимости газа в апреле более чем в два раза
Стоимость газа для Молдавии в апреле выросла с 547 до 1193 долларов за 1 тыс. кубометров, сообщил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
«Закупочная стоимость природного газа в апреле составит для АО «Молдовагаз» 1193 доллара США за тысячу кубометров», – написал Чебан, передает ТАСС.
Напомним, с апреля изменилась формула расчета стоимости газа. Теперь она состоит из 70% среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% цены нефтяной корзины.
В октябре 2021 года «Молдовагаз» и Газпром продлили контракт на поставку топлива на пять лет.
Ранее в Газпроме заявили, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года.
В США подсчитали потери Германии при отказе от российского газа
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При отказе от российского газа в Германии в ближайшие два года произойдет падение производства на 220 млрд евро, экономике ФРГ угрожает «резкая рецессия», сообщает Bloomberg.
Согласно подсчетам экспертов, в ближайшие два года, при условии немедленного прекращения поставок энергоносителей из России, ФРГ и ее промышленности угрожает «резкая рецессия». В частности, согласно прогнозам, произойдет падение производства на 220 млрд евро, передает РИА «Новости».
«Взрывная волна от украинского конфликта ударит по экономической активности как со стороны предложения, так и со стороны спроса, – заявил вице-президент Кильского института мировой экономики Штефан Котц. – Повышение цен на ключевые энергоресурсы с началом российской операции усугубило повышающее давление на цены».
В среду власти Германии выступили против немедленного эмбарго на поставки российских нефти и газа. В тот же день канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что процесс отказа от российских энергоносителей требует времени, «сейчас это невозможно».
Ранее глава немецкого химического предприятия Вольфганг Айзенберг предупредил об угрозе краха целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями. Немецкие СМИ назвали антироссийские санкции экономическим самоубийством. Директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер предупредил о риске остановки ключевых сфер производства ФРГ на 2,5 года. Кроме того, премьер Баварии Маркус Зедер предупредил, что в случае резкого отказа от газа из России Германия столкнется с массовой безработицей и социальными потрясениями.
Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну.
Днем ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия намерена как можно скорее отказаться от российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет. В тот же день глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил об ужасных последствиях нехватки газа для компаний и целых регионов Германии.
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
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СМИ: ЕС планирует поэтапный запрет импорта российской нефти
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Евросоюз планирует ввести поэтапный запрет на импорт российской нефти, чтобы у входящих в сообщество стран было время договориться с другими поставщиками, обсуждаться планы будут после выборов во Франции, сообщает The New York Times.
Широкое обсуждение в ЕС поэтапного запрета начнется после окончания второго тура президентских выборов во Франции, который пройдет 24 апреля, чтобы французский электорат из-за ожидаемого в случае этой меры роста цен не выбрал в президенты «пророссийскую» Марин Ле Пен, передает сообщение газеты ТАСС.
NYT также подчеркивает, что ведутся споры о сроках и деталях запрета, что свидетельствует о трудностях всех 27 стран ЕС добиться согласия в этом вопросе. Также отмечается, что до сих пор не обсуждался импорт газа из России, поскольку он остается слишком важным для экономик Европы.
Ранее Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
В то же время канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия, Германия и Венгрия выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии разумной замены российскому газу для Европы.
Путин также заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто виноват в рекордной инфляции в США и Европе.
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Новак заявил о согласившихся оплачивать газ в рублях покупателях
Перевод платежей за газ в рубли вызван желанием России получить 100% гарантию оплаты, несколько покупателей уже согласились на эти условия, заявил вице-премьер Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».
«Подчеркну, что перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами – желанием со 100-процентной гарантией получить оплату за поставленный товар. Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов в отличие от действующей до недавнего времени», – передает слова Новака ТАСС.
Сейчас Россия ждет решения остальных импортеров.
По его словам, отказ от российских энергоносителей предлагается обеспечить при помощи диверсификации газовых поставок, ускорения перехода на возобновляемые виды газа, замены газа в системах обогрева на другие виды топлива и генерации электроэнергии из иных источников.
«Все эти меры, как считают в ЕК, позволят сократить спрос на российский газ на две трети (67%) уже до конца текущего года», – подчеркнул Новак.
Ведущими поставщиками газа в Европу вместо России должны стать американские производители СПГ, которые намерены занять значительную долю европейского рынка.
По словам вице-премьер, здесь есть сложность – нельзя нарастить поставки быстро из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для приема СПГ.
Санкционная политика может привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США, а также к массовой безработице.
«Некоторые эксперты предсказывают рост инфляции до 7%. Все это в целом приведет к замедлению темпов роста мировой экономики. Кроме того, дефицит и рост цен на топливо и электричество, спровоцированная инфляция могут привести к дальнейшему увеличению стоимости жизни в странах ЕС и США, а также массовой безработице», – сказал Новак.
Ряд стран ЕС выступил против эмбарго на газ из России
Австрия, Германия и Венгрия выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер телеканалу CNN.
Он добавил, что Евросоюз намерен вводить дальнейшие ограничительные меры против России, но будет делать это таким образом, чтобы не слишком сильно вредить самому ЕС. По словам канцлера, отказ от российского газа на данный момент невозможен, на это потребуется время, передает ТАСС.
«ЕС решил пробовать все возможное, чтобы избавиться от зависимости от российского газа. Австрия тоже этого хочет, но сейчас это невозможно, этот [процесс] требует времени», – пояснил Нехаммер.
Отвечая на вопрос ведущей о возможном пересмотре нейтрального статуса Австрии в свете ситуации вокруг Украины, канцлер сказал, что «военная нейтральность тесно связана с историей Австрии, вопрос отказа от нее на данный момент не стоит».
Ранее состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Нехаммера в резиденции главы российского государства Ново-Огарево.
Нехаммер заявил, что дал понять Путину, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться , «пока на Украине гибнут люди».
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Армения начала оплачивать газ из России в рублях
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Ереван начал расплачиваться за российский газ рублями, заявил министр экономики страны Ваган Керобян, в этой валюте уже прошло несколько платежей.
«Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», – сказал Керобян в интервью РБК.
Он пояснил, что ценообразование проводится в долларах, но оплата проходит в рублях.
«Действительно, контракт Газпрома на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется», – заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены.
Также президент России поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на Восток.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Путин заявил об отсутствии разумной замены российскому газу для Европы
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Сейчас отсутствует разумная замена российского газа для Европы, это возможно только в перспективе, и европейские лидеры это признают, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.
«Что удивляет – так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе без природного газа, его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует», – цитирует ТАСС Путина.
По словам президента, замена возможна, но сейчас отсутствует, и все это понимают.
«Свободных объемов на мировом рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего, из Соединенных Штатов, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, именно в разы, отразятся на уровне жизни людей и конкурентоспособности европейской экономики», – подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены.
Также президент России поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на Восток.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Bласти Нидерландов потребовали от компаний отказаться от оплаты газа в рублях
Правительство Нидерландов не позволит местным компаниям оплачивать в рублях поставки российского газа, поскольку считает требования России нарушением санкций Евросоюза, сообщило Bloomberg.
«Правительство Нидерландов согласно с заключением Европейской комиссии. Это означает, что голландским компаниям не разрешается соглашаться на эти условия», – заявил представитель министерства экономики и политики в области климата страны Bloomberg, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.
До этого Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
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В Кремле анонсировали совещание Путина с правительством по ситуации в нефтегазовой сфере
Президент России Владимир Путин в четверг, 14 апреля, проведет совещание по текущей ситуации в нефтегазовой сфере, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент продолжит работать по отраслям, отраслевые совещания будут продолжены. Завтра у него запланировано совещание по текущей ситуации в нефтегазовом секторе», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, Путин выступит в начале совещания, открыто для СМИ будет и его заключительное слово, резюме. Профильный доклад подготовит вице-премьер Александр Новак, запланирован и ряд других выступлений в закрытом режиме.
Ранее президент России провел совещание по вопросам развития арктической зоны России.
Напомним, президент Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году, а также упрощающий направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели.
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Песков ответил на вопрос о продаже нефти и угля за рубли
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о перспективах перехода к оплате в рублях за нефть и уголь, заявил, что преждевременно говорить, каких групп товаров это коснется и когда.
«Установка президента – это методично и этапно, последовательно работать к расширению диапазона использования национальных валют. Сейчас давать какие-то точные сроки, по каким группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, было бы неправильно. Это работа достаточно сложная, но концептуальная установка президента абсолютно очевидна», – приводит его слова РИА «Новости».
Представитель Кремля подтвердил, что вектор на это будет и работа в этом направлении будет активизирована. «Да, безусловно, да – в соответствии с поручением президента», – сказал Песков.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что банки недружественных стран задерживают оплату российских энергоносителей. Глава государства указал, что попытки западных стран избавиться от поставщиков нефти и газа из России отразятся на мировой экономике. Президент призвал подготовить российский валютный рынок к переходу на расчет в нацвалютах, это он назвал стратегической задачей.
Напомним, 23 марта Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Ряд стран уже перешли на оплату газа рублями.
Газета ВЗГЛЯД анализировала целую серию ошибок Еврокомиссии, которые привели Европу к энергетическому кризису.
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Путин анонсировал переход газовой промышленности на отечественные системы стандартизации
До конца года необходимо перейти на отечественные системы стандартизации и сертификации в газовой и нефтехимической промышленности, заявил президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации в нефтегазовой отрасли.
«Прошу правительство при участии бизнеса и Института нефтегазовых технологических инициатив обеспечить переход от иностранных отраслевых систем стандартизации и сертификации в газовой и нефтехимической промышленности к отечественным системам», – передает его слова ТАСС.
Путин считает, что «сделать это нужно не откладывая – до конца текущего года».
Ранее сообщалось, что на предприятии АО «Газпром бытовые системы» в Чайковском (Пермский край) состоялась презентация новой линейки отечественных стационарных газовых плит и встраиваемой бытовой техники.