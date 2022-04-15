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Иммунолог рассказал об отличиях сезонной аллергии от ОРВИ
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Аллергия обычно не сопровождается повышением температуры, в отличие от ОРВИ, основным симптомом аллергии становится чихание, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«Когда приступ заканчивается, пациент чувствует себя вполне здоровым. При простуде все-таки болезненное состояние мучает и днем, и ночью. Кроме того, для аллергии не характерны боли в горле или носу и кашель», – объяснил специалист в беседе с «Газетой.ру».
Он добавил, что при аллергии появляются также заложенность носа и сопли без гноя. В отличие от случаев с простудой или гриппом, они имеют прозрачный, а не желтый или зеленый цвет. Если же пациент страдает астмой как одной из форм аллергии, его мучают приступы одышки без других привычных проявлений заболевания.
Врач подчеркнул: пик сезонной аллергии приходится на май-июнь, она обусловлена цветением растений, пыльца которых и вызывает недомогание у человека. Также пациенты могут приходить с жалобами при других видах аллергии.
«С пищевой [аллергией] люди обычно обращаются после праздников или длительных семейных застолий, она связана с нарушением диеты. Есть бытовая аллергия – раздражителями, как правило, выступают пыль и обитающие в ней клещи», – отмечает Болибок.
Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала газете ВЗГЛЯД, что из-за нарушения функций иммунной системы у человека может возникнуть аллергия, в том числе холодовая.
Ле Пен заявила о чрезмерных запросах Зеленского
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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что украинский президент Владимир Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.
«Зеленский хочет все большей поддержки. Иногда он просит больше того, что можно дать», – сказала Ле Пен в четверг в эфире телеканала Frans-2, передает ТАСС.
Также она высказалась против употребления термина «геноцид», говоря о событиях на Украине.
«Геноцид имеет юридически очень четкое определение, и оно не соответствует ситуации», – сказала Ле Пен.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом». Французский лидер призвал к «осторожности с терминами».
Ле Пен подчеркнула, что не верит в возможную изоляцию России на международной арене.
«Я думаю, что Западу будет что терять, если в долгосрочной перспективе Россия сделает выбор в пользу сотрудничества с Китаем», – заметила кандидат в президенты.
Второй тур президентских выборов состоится во Франции 24 апреля.
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Пленные солдаты ВСУ рассказали о российском «черном дьяволе»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой пленные солдаты ВСУ рассказали о потерях и российском танке, который прозвали «черный дьявол».
«Наши командиры говорили, что за один день боев наших погибло более 120 человек в городе Рубежный», – рассказал один из пленных. Второй подтвердил информацию о больших ежедневных потерях.
«Есть у вас один танк, с которым мы не можем ничего сделать. Тут его назвали «черным дьяволом», – рассказал еще один солдат ВСУ. Он пояснил, что этот танк пять дней уничтожал украинские позиции, но ВСУ не смогли никак его нейтрализовать.
В подписи к видео Кадыров обратил внимание на возраст бойцов украинской армии.
«Посмотрите на этих бедолаг. Официальный Киев, у вас спрашиваю, это ваши бойцы? Вам не стыдно отправлять этих немолодых людей на войну с подготовленными спецназовцами? Почему нам должно быть стыдно за вас, брать в плен этих бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие?» – заявил глава российского региона в публикации.
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Минобороны: Крейсер «Москва» затонул во время шторма
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Ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения во время шторма из-за повреждений, полученных ранее, сообщили в Минобороны России.
«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В министерстве напомнили, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
В военном ведомстве сообщили также, что взрывы боеприпасов на российском ракетном крейсере «Москва» прекратились, корабль сохранил плавучесть и буксируется в порт.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота.
Путин: Банки недружественных стран задерживают оплату за нефть и газ
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Президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.
По словам главы страны, попытки западных стран избавиться от поставщиков нефти и газа из России отразятся на мировой экономике. Также он назвал самую острую проблему для российского ТЭК – это нарушение логистики экспортных поставок, передает РИА «Новости».
«Сегодня рассмотрим ситуацию в нефтегазовом секторе. Обсудим его долгосрочные планы развития, а также подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭКа в результате действий так называемых недружественных стран. Самая острая из них, и мы об этом уже говорили не раз, связана с нарушением логистики экспортных поставок», – сказал он на совещании о ситуации в нефтегазовом секторе.
Президент призвал подготовить российский валютный рынок к переходу на расчет в нацвалютах, это он назвал стратегической задачей.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Зеленский потребовал от ЕС ежемесячной помощи в 7 млрд долларов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо не менее 7 млрд долларов в месяц в качестве финансовой помощи для покрытия расходов на зарплаты и социальные выплаты. Об этом он заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время ее визита в Киев, сообщило агентство Bloomberg.
Зеленский также поднял вопрос о проблемах с экспортом зерна. Глава ЕК заявила, что сообщество намерено использовать ускоренные процедуры для пересечения границ по этому аспекту, передает ТАСС.
Ранее глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Между тем кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.
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Пентагон: Крейсер «Москва» может добраться до Севастополя своим ходом
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Крейсер «Москва» находится на плаву и способен идти своим ходом, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По мнению Пентагона, ракетный крейсер «Москва» находится на плаву и движется в порт. Причины взрыва на борту судна американцам неизвестны. «У нас еще недостаточно информации», – заявил Джон Кирби в интервью MSNBC.
«Мы не знаем точно, что там произошло… По нашим оценкам, корабль способен идти своим ходом, что он и делает; сейчас он направляется на восток, как мы считаем. Мы думаем, что он, вероятно, будет доставлен в Севастополь для ремонта. Это действительно все, что мы знаем», – добавил он.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
В военном ведомстве сообщили также, что взрывы боеприпасов на российском ракетном крейсере «Москва» прекратились, корабль сохранил плавучесть и буксируется в порт.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота.
Пригожин высказался об уехавшей из России Пугачевой
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Уехавшая из России вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным певица Алла Пугачева имеет право проживать там, где захочет, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, говоря об ее отъезде из страны.
«Алла Борисовна Пугачева доказала популярность и востребованность своим трудом. Сегодня у нее появилась возможность наслаждаться своими детьми. Где она хочет это делать – это ее личное право», – сказал Пригожин, передает «Мослента» со ссылкой на Telegram-канал «Звездач».
Он напомнил, что российские законы не запрещают иметь двойное или тройное гражданство и находиться на другой территории. Продюсер отметил, что сейчас шесть миллионов российских граждан находятся на территории западных стран.
Ранее СМИ сообщали, что певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин проживают в средиземноморском поселке Кесария в Израиле в особняке. Также, по слухам, Галкин уже пригласил местных политиков на свои выступления.
Напомним, в начале марта Пугачева опровергала слухи о своем переезде в Израиль, она заявляла, что «лечение не является эмиграцией».
Российский корабль ударил «Калибром» по ракетному заводу в Киеве
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Российский корабль нанес удар «Калибрами» по военному заводу на окраине Киева, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», – приводит его слова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории».
Конашенков также сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области украинский вертолет Ми-8, который в четверг атаковал Климово в Брянской области.
Напомним, Вооруженные силы Украины не впервые предпринимают попытку атаковать российскую территорию. Так, 1 апреля на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров. По факту авиаудара по нефтебазе в России возбуждено уголовное дело по статье «теракт».
14 апреля приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, серьезно пострадали восемь человек.
Попавший в засаду российский Т-80 выдержал попадания нескольких украинских ракет
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Российский танк Т-80БВ, попав в засаду, выдержал попадание нескольких ракет украинских противотанковых комплексов, тем сам позволив экипажу отразить атаку противника, рассказал командир танкового взвода.
По словам командира, взвод сопровождал колонну колесной техники, во время следования колонна попала в засаду.
«Но наш танковый взвод отразил атаку противника. В ходе боя уничтожили два бронетранспортера и несколько расчетов противотанковых управляемых комплексов ВСУ в засадах. Все автомобили добрались до пункта назначения», – передает РИА «Новости» слова командира.
«По танку попадают вражеские снаряды... Но в дальнейшем мы как бы разобрались, собрались с мыслями и начали уже непосредственно выполнять свою работу, отражать атаку», – уточнил командир.
Как отметили в Минобороны, танковый взвод Западного военного округа сопровождал колонну материально-технического обеспечения с боеприпасами и другими материальными средствами.
За героизм танкистам прямо на передовых позициях были вручены медали «За отвагу».
Ранее журналист издания The National Interest Чарли Гао сообщил, что заявления об устаревании танка Т-80 сильно преувеличены, Россия продолжает модернизацию старых моделей танков, несмотря на то, что некоторые типы подобных машин должны быть заменены новым Т-14 «Армата». По его словам, в 2015 году Т-80 должны были быть сняты с вооружения ВС России, однако выход глубоко модернизированного образца Т-80БВМ в 2017 году развенчал подобные высказывания.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему у России на вооружении много разных моделей танков.
Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на Восток
Необходимо переориентировать экспорт российских энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого соответствующую инфраструктуру, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.
«Необходимо диверсифицировать экспорт. Будем исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться, поэтому важно закрепить тенденцию последних лет – шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстро растущие рынки Юга и Востока», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
В Эстонии заподозрили украинских беженок в намерении заниматься проституцией
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Беженцы с Украины завезли в Эстонию инфекционные заболевания и вскоре могут начать заниматься проституцией, заявил вице-председатель партии EKRE, член эстонского парламента Март Хельме.
«Один из сыновей у меня врач, я общаюсь с врачами. Врачи говорят, что картина в здравоохранении ужасная. ВИЧ возвращается. С Украины нам завозят инфекционные заболевания, которые, как нам казалось, в Эстонии искоренены навсегда. Нет, они возвращаются, потому что десятки тысяч людей приезжают и привозят это нам сюда», – приводит его слова портал Delfi.
Также он заявил, что никто не знает, чем будут заниматься в Эстонии приехавшие сюда молодые женщины, и не исключено, что проституцией.
Ранее советник по вопросам помощи жертвам торговли людьми Департамента социального страхования Трийну Йоозес добавила, что возле мест размещения украинских беженцев несколько раз замечали «подозрительных мужчин», которые пытались «рекламировать какую-то работу».
Эстонская полиция, по словам Йоозес, намерена проводить там контрольные рейды.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинские беженцы приводят Европу в ужас. По последним данным, границу одной только Польши пересекли уже более двух миллионов украинских беженцев. Власти государства предоставили им разнообразные льготы и пособия. Местное население встречает украинцев со смешанными чувствами. Многие оказывают приехавшим помощь, но кое-кто поглядывает на новоприбывших без всякой радости.
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СК обнаружил списки личного состава батальона «Азов»
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Военные следователи нашли служебную документацию батальона «Азов» (запрещен в России), где содержатся данные по личному составу. Сведения были обнаружены при осмотре двух баз на Азовском море, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.
«В рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), военные следователи Следственного комитета РФ провели осмотр двух мест постоянного базирования военнослужащих батальона «Азов», расположенных на побережье Азовского моря в селах Урзуф и Юрьевка. В результате осмотра мест проживания, тренировок, хранения оружия и боеприпасов, базы хранения техники и горюче-смазочных материалов были обнаружены служебная документация, содержащая сведения по личному составу батальона «Азов» с отражением их анкетных данных», – цитирует сообщение ТАСС.
Ранее Минобороны сообщило, что порт Мариуполя полностью освобожден от боевиков нацбатальона «Азов», все заложники, в том числе иностранные, на свободе.
Названы имена причастных к биологическим программам на Украине граждан США и ЕС
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Министерство обороны России озвучило список должностных лиц США и Евросоюза, которые причастны к реализации военно-биологических программ на Украине.
«Пост исполнительного директора Украинского научно-технологического центра гражданин США Куртис Белаяч. Родился 27 августа 1968 года в Калифорнии, обучался в Калифорнийском университете <...>. Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 года», – рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, передает его слова ТАСС.
Председателем правления УНТЦ от Евросоюза является Эдди Артур Майер, от США работу центра курирует Филипп Доллифф, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения, добавил Кириллов.
Напомним, 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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Комбинат имени Ильича в Мариуполе освобожден от украинских националистов
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Войска России и Донецкой народной республики полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе, сообщили в Минобороны.
«В городе Мариуполе группировкой российских войск и подразделениями народной милиции Донецкой республики в результате наступательных действий полностью освобожден от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича», – передает РИА «Новости» слова официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова.
Напомним, в ночь на понедельник группа украинских морпехов, занимавших позиции на «Азовмаше» (комбинат им. Ильича), предприняли попытку прорваться из окружения, нанеся на свою технику символику «Z». Однако маневр был вовремя замечен, колонна украинской техники была расстреляна артиллерий, военнослужащие ВСУ пытались скрыться бегством в полях, но были пойманы.
Газета ВЗГЛЯД писала, что массовая сдача в плен морпехов ВСУ приблизила освобождение Мариуполя.
В Минобороны России также сообщили об ударе «Калибром» по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» на окраине Киева. «Уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», – сказал генерал.
Он подчеркнул, что «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории».
СК: Поселок в Брянской области был обстрелян вертолетами ВСУ
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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее шести авиаударов, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
«С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
В ведомстве добавили, что вертолеты двигались на малой высоте и произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту обстрела поселка Климово Климовского района Брянской области украинскими военнослужащими», – говорится в сообщении.
Следствием установлено, что не позднее 14 апреля 2022 года около 12:30 мск лица из числа военнослужащих ВС Украины вступили между собой в преступный сговор в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решения о прекращении проведения специальной военной операции.
Напомним, снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Кроме того, 13 апреля был обстрелян из миномета районный пограничный пункт.