Иммунолог рассказал об отличиях сезонной аллергии от ОРВИ

Аллергия обычно не сопровождается повышением температуры, в отличие от ОРВИ, основным симптомом аллергии становится чихание, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Когда приступ заканчивается, пациент чувствует себя вполне здоровым. При простуде все-таки болезненное состояние мучает и днем, и ночью. Кроме того, для аллергии не характерны боли в горле или носу и кашель», – объяснил специалист в беседе с «Газетой.ру».

Он добавил, что при аллергии появляются также заложенность носа и сопли без гноя. В отличие от случаев с простудой или гриппом, они имеют прозрачный, а не желтый или зеленый цвет. Если же пациент страдает астмой как одной из форм аллергии, его мучают приступы одышки без других привычных проявлений заболевания.

Врач подчеркнул: пик сезонной аллергии приходится на май-июнь, она обусловлена цветением растений, пыльца которых и вызывает недомогание у человека. Также пациенты могут приходить с жалобами при других видах аллергии.

«С пищевой [аллергией] люди обычно обращаются после праздников или длительных семейных застолий, она связана с нарушением диеты. Есть бытовая аллергия – раздражителями, как правило, выступают пыль и обитающие в ней клещи», – отмечает Болибок.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала газете ВЗГЛЯД, что из-за нарушения функций иммунной системы у человека может возникнуть аллергия, в том числе холодовая.