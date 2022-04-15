Ракетным ударом в Харьковской области уничтожен отряд польских наемников

Российские ракетные войска ликвидировали на Украине отряд наемников польской частной военной компании, сообщает Министерство обороны. По данным военного ведомства, уничтожены до 30 польских наемников.

«Ракетными войсками в населенном пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной компании. Уничтожены до 30 польских наемников», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram. О прибытии в Донбасс польских военных воевать на стороне ВСУ было известно еще в 2021 году.

«Также нанесено поражение 221 военному объекту Украины, в том числе: 12 пунктам управления, 176 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника, подавлено 12 огневых позиций артиллерии», – сообщили в военном ведомстве.

По данным МО РФ, оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 13 военных объектов Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 10 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

«Армейской авиацией в районах Гусаровка и Волобуевка уничтожены скопления живой силы и украинской военной техники, в том числе: три опорных пункта, девять единиц бронетехники и автомобили различного назначения», – говорится в сообщении.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотных летательных аппаратов, 2213 танков и других боевых бронированных машин, 249 установок реактивных систем залпового огня, 966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2110 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.

Как сообщил ранее в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, российский корабль нанес удар «Калибрами» по военному заводу на окраине Киева. Он подчеркнул, что «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории».

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области украинский вертолет Ми-8, который в четверг атаковал Климово в Брянской области.

Также стало известно, что войска России и Донецкой народной республики полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе.

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