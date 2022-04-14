Партия ОПЗЖ заявила о создании в Раде депутатской группы

СКР установил имена участников «Грузинского национального легиона»

Российские следователи выяснили имена 24-х участников «Грузинского национального легиона», участвующего в боевых действиях на стороне Украины, сообщил Следственный комитет России.

Уголовное дело в отношении командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили расследуется по статье «Вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте», сообщается на сайте ведомства.

Также на него заведено дело по статье «Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения».

Мамулашвили, по версии следствия, создал это вооруженное формирование, выступил его лидером и вовлек в его деятельность 24 гражданина Грузии. Они до настоящего времени принимают участие в боях против ЛНР, ДНР и ВС России.

«На сегодняшний день следствием установлены личности 24 наемников. Это граждане Грузии Леван Фифия (дата рождения устанавливается), Лаша Рухая 07.01.1990 года рождения; Левон Айрапетян 12.03.2000 года рождения; Васил Алибегашвили 23.09.1984 года рождения; Эрекле Амиранашвили 17.07.1991 года рождения; Века Апресови 01.01.1991 года рождения; Элгуджа Багратион 23.02.1973 года рождения; Вахтанг Барабадзе 31.10.1978 года рождения; Георгий Барамидзе 21.03.1984 года рождения; Бека Басилая 16.07.1988 года рождения; Зураб Бедошвили 04.06.1985 года рождения; Гела Белашадзе 15.08.1972 года рождения; Михаил Бенделиани 19.06.1996 года рождения; Акаки Берианидзе 17.07.1970 года рождения; Гия Бериашвили 15.05.1976 года рождения; Дем Бежикелашвили 12.12.1993 года рождения; Ника Блуашвили 12.02.1990 года рождения; Ратти Бурдули 19.12.1994 года рождения; Гела Эрадзе 15.09.1991 года рождения; Тамаз Чиковани 14.12.1964 года рождения; Бадри Чоплиани 23.09.1976 года рождения; Руслан Давитадзе 03.06.1987 года рождения; Михал Деметрашвили 18.12.1976 года рождения; Шот Деметрашвили 04.01.1994 года рождения», – указали в СК.

Их подозревают по статье об участии военных наемников в вооруженном конфликте.

Следователи также установили других лиц, причастных к деятельности на территории Украины «Грузинского национального легиона», и других наемных подразделений.

В начале марта СМИ сообщали, что действовавший в Афганистане и Ираке «Грузинский национальный легион» принимает участие в боевых действиях на Украине.

По этим данным, деятельность легиона координируется ВСУ и спецслужбами Украины. Мамулашвили ранее выезжал на территорию США, где встречался с украинской и грузинской диаспорами, а также с «представителями военных организаций США».

35-летний участник «Грузинского легиона» Теймураз Хизанишвили был якобы причастен к пыткам над российскими военнопленными. Также, согласно открытым данным из Сети, он был охранником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обещала возмездие причастным к издевательствам и пыткам над российскими военнопленными.

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