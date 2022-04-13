Путин потребовал не откладывать реализацию проектов в Арктике

Реализацию проектов в Арктической зоне России нельзя откладывать из-за санкций, напротив, темпы их исполнения нужно наращивать, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктики.

Путин заявил, что «всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделить особое внимание», учитывая «разного рода внешние ограничения и санкционное давление», передает ТАСС.

«Не откладывать их, не сдвигать вправо, а, напротив, на попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов работы как по текущим, так и по перспективным задачам», – указал президент.

Путин напомнил, что в данный момент «в результате действия недружественных стран ряд транспортных логистических цепочек нарушен, некоторые иностранные компании не в полной мере или вовсе не исполняют свои контрактные обязательства».

Глава государства поручил всем ответственным ведомствам, задействованным в Арктике, «грамотно и быстро переналадить работу, прежде всего, чтобы бесперебойно обеспечивать жителей арктических территорий, вахтовиков, предприятия и социальные объекты региона продовольствием и медикаментами, топливом, стройматериалами, оборудованием».

Это тем более важно, продолжил глава государства, что совсем скоро начинается период северного завоза. «Он должен пройти четко и организованно, по графику, без сбоев», – распорядился Путин.