НПО автоматики заявило о готовности заместить зарубежные системы точного земледелия

Научно-производственное объединение «НПО автоматики» в условиях санкций может заместить зарубежные системы, которые установлены практически на 30% российской сельхозтехники, заявил гендиректор НПО Андрей Мисюра.

Точное земледелие – комплексная высокотехнологичная система сельскохозяйственного менеджмента, она включает в себя технологии глобального позиционирования, географические информационные системы, технологии оценки урожайности и другие, передает ТАСС.

«Ситуация с санкциями открыла нам российский рынок. Фактически 30% всей сельхозтехники в России оснащены американскими системами точного земледелия, и у нас есть отличная возможность импортозаместить такие системы на рынке нашей страны. Мы работаем с производителями сельхозтехники, у нас большой объем заказов, он вырос в три раза», – рассказал Мисюра.

По словам главы предприятия, санкции во многом помогли предприятию. «У нас нет зависимости от европейских или американских схем. Производство не остановилось, более того, мы перехватываем заказы тех поставщиков, которые попали в ситуацию, когда они из-за санкционных ограничений не могут обеспечить серийные поставки машиностроительной продукции, автотракторной электроники, автомобильной электроники, ж/д транспорта и остальных импортозависимых отраслей. Поэтому для нас санкции – это благо» – сказал он.

НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова (входит в госкорпорацию «Роскосмос») – одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

Ранее политолог Олег Бондаренко рассказал газете ВЗГЛЯД, что «сворачивание работы в России западных IT-компаний и запрет на использование зарубежного программного обеспечения простимулирует отечественную цифровую отрасль».