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В Госдуме предложили приостановить поставку газа в ЕС
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Россия должна временно прекратить поставлять в страны Евросоюза (ЕС) энергоресурсы до тех пор, пока ЕС не осознает, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Европейский союз продолжает свою оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России. В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями – временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», – пояснил Шеремет, передает РИА «Новости».
По его слова, в ЕС совершили роковую ошибку, выбрав себе в лучшие друзья США.
Ранее Шеремет осудил призыв главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну» и предупредил об опасности попыток «подлить масла в огонь» на Украине.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что европейские компании – покупатели российского газа получили необходимые разъяснения об оплате, которая должна конвертироваться в рубли.
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В Москве отреагировали на призывы Польши «поставить Россию на колени»
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«Странно слушать такие заявления от стран, которые живут на экономические подачки ЕС. Они такие смелые, потому что им нечего терять», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее Польша и страны Балтии призвали НАТО «поставить Россию на колени».
«Страны Прибалтики и Польша относятся к числу тех государств, с которыми нужно немедленно прервать все торгово-экономические связи. Эти страны всегда будут в первых рядах санкционной политики. Поэтому нужно не просто принимать ответные меры, а действовать абсолютно асимметрично и жестко», – заявил депутат Госдумы Олег Морозов.
Парламентарий подчеркнул, что «в отношении стран Балтии мы имеем положительное сальдо торгово-экономического баланса». «Они у нас покупают больше, чем мы у них. И в этом смысле нужно, чтобы они ощутили на себе наши встречные действия и как можно быстрее», – рассказал он.
«Страны, допускающие такие заявления в адрес России, считают, что они своими действиями задушат российскую экономику. Но это просто смешно. Россия такая страна, которую экономически задушить невозможно. А уж тем более – это не под силу тем, чья экономика зависит от того, что скажет Брюссель и сколько денег они оттуда получат», – констатировал депутат.
Морозов выразил свою уверенность в том, что Европа в ближайшее время перестает быть экономическим партнером России. «Европейские рынки в значительной части будут закрываться. К этому надо готовиться. Нашу экономику необходимо уже сейчас ориентировать на те рынки, которые открыты и готовы с нами сотрудничать», – рассказал он.
«Мир большой, и больше чем две трети этого мира не входят в число стран, объявивших нам какие-то санкции. Вот туда и нужно перенаправить наши усилия. А про Великобританию, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и другие страны – забыть. Пускай они себе во вред обрезают все экономические возможности и партнерство с нами», – резюмировал депутат.
«Я думаю, поляки и прибалты уже получили жесткий ответ от более старших и солидных коллег и партнеров по НАТО – Франции и Германии. Ответ заключается в том, что поставить Россию на колени в экономическом смысле у них «кишка тонка», – заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Ну и Дуде нельзя так выслуживаться перед американцами. Есть хорошая русская поговорка: «заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет». Так вот польские элиты рискуют пойти по этому пути», – добавил сенатор.
Ранее Польша и страны Балтии потребовали от коллег по НАТО «поставить Россию на колени». Кроме того, президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN назвал диалог с Россией «бессмысленным». Дуда считает, что нужно поставить главе российского государства Владимиру Путину «очень жесткие условия».
В свою очередь глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире. Трасс хочет, чтобы страны НАТО усилили санкции против России и продолжили поставки вооружений на Украину. Министр также считает, что НАТО должна усилить свое присутствие на Востоке, увеличить коллективные расходы и инвестировать в современные возможности, «чтобы противостоять угрозам завтрашнего дня, будь то на границах НАТО или в космосе и киберпространстве».
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон назвал возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России. Моравецкий также жаловался, что самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.
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Власти Молдавии захотели избавиться от газовых «тисков» России
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Молдавия, которая на 100% зависит от России в сфере энергетики, «больше не может находиться в тисках» Москвы, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Спыну признал, что цена на газ «на рынке высока, но если дойдет до того, что придется покупать газ и электроэнергию по рыночной цене – это будет цена независимости Молдавии». «Мы больше не можем находиться в тисках России, я надеюсь, что у нашего общества хватит зрелости, чтобы преодолеть эту ситуацию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.
Вице-премьер сказал, что добиться этого будет очень тяжело, придется выделять дополнительные средства из государственного бюджета, чтобы правительство могло дать компенсации населению. Он не исключил, что придется отказаться от каких-то вещей. Однако Спыну считает, что время для подобных решений пришло, так как, по его словам, Молдавия единственная в регионе на 100% зависит от России в сфере энергетики.
Тендер на проведение аудита задолженности «Молдовагаза», о котором страна договорилась с Газпромом, провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, сказал Спыну. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство запросило Газпром об отсрочке.
Спыну при этом заверил, что у Молдавии «нет риска» с 1 мая остаться без газа, даже если Газпром «решит разорвать контракт». Он заявил, что у Молдавии «есть возможность закупить газ», власти «ищут самый дешевый вариант для закупки». Спыну «отправил несколько запросов, чтобы понимать, что будет делать Газпром – разорвет контракт или нет». «К сожалению, мы не получили ответа, поэтому готовим план «б», – сказал он, добавив, что есть много компаний, которые уже работали с Молдавией, когда стране пришлось закупать газ в октябре. Это позволяет вице-премьеру верить, что республика преодолеет кризис.
Напомним, в Газпроме заявляли, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года. Спыну признавал, что Газпром может не признать результаты аудита и расторгнуть контракт на поставку газа в республику.
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Захарова остро отреагировала на слова Борреля о способе «выиграть войну»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Он заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».
«Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», – написала она в своем Telegram-канале.
В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 млн евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины. Предложение выделить средства впервые прозвучало на в ходе саммита ЕС в Версале.
Ранее Боррель сказал, что Евросоюз сожалеет о введении Россией контрсанкций в отношении его руководителей и об отсутствии юридической возможности их оспорить. Также Боррель признал устойчивость рубля на фоне санкций.
Новак заявил о готовности некоторых стран оплачивать поставки газа из России в рублях
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Европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом, сообщил вице-премьер России Александр Новак на телеканале «Россия 24».
«Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают [оплату газа в рублях]», – передает ТАСС его слова.
Кроме того, Новак выразил уверенность в том, что платежи за поставки российского газа будут осуществляться в соответствии с указом президента России и по тому порядку, который установило правительство.
Ранее евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива. Однако резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнения.
Ранее стало известно, что Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
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СМИ: Британцы предлагают украинкам отношения в обмен на жилье
Беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают непристойные предложения об отношениях от одиноких мужчин в обмен на помощь, пишет Times.
Журналистка издания опубликовала в соцсетях сообщение от имени 22-летней Натальи из Киева и, как пишет Times, через несколько минут получила множество «непристойных сообщений и сообщений с сексуальным подтекстом от мужчин, ищущих отношения», всего она получила 75 личных сообщений, 41 из них поступило от одиноких мужчин, передает РИА «Новости».
Позже выяснилось, что некоторые мужчины лгали, что живут в домах с несколькими спальнями. Один из мужчин предложил Наталье спать в одной кровати, а кто-то сразу начал переписку с вопроса о том, состоит ли девушка в отношениях. Другой кавалер написал журналистке, что не хочет выступать в качестве спонсора (спонсор требуется для визы по спонсорской схеме - прим.ВЗГЛЯД) для девушки, не готовой к сексуальным отношениям, добавив, что это произойдет «по взаимному согласию», и что он «прошел все проверки безопасности».
По состоянию на 7 апреля, власти Великобритании получили 79,8 тыс.заявок по украинской схеме выдачи виз, из них 36,3 тыс. – по семейной схеме и 43,6 тыс. – по спонсорской. При этом по семейной схеме было выдано 28,5 тыс. виз, а по спонсорской – 12,5 тыс.виз.
Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и иметь доступ к государственным фондам. Семейная схема позволяет получить визы лицам, у которых есть родственники в Великобритании, а по спонсорской – беженцы могут приехать к жителям Британии, готовым принять их в своих домах.
Ранее украинская беженка устроила скандал в европейском отеле: ей не понравился номер отеля на первом этаже, так как там холодно, ей не предоставили халат, и не было сливок для кофе.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему беженцы с Украины поразили Европу хамством.
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Газпром не забронировал «Ямал-Европу» для транзита через Польшу 8 апреля
Газпром не забронировал газопровод «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу на полные газовые сутки 8 апреля, следует из итогов дополнительного аукциона на площадке GSA Platform.
Компании было доступно для бронирования 3,7 млн кубометров в час транзитной мощности, которыми она могла воспользоваться с 7.00 мск 8 апреля до 7.00 мск 9 апреля, однако это предложение, как и накануне на регулярном аукционе, осталось невостребованным, передает РИА «Новости».
Сама магистраль с 7 апреля перешла в режим реверса, то есть физический поток газа идет по ней со стороны Германии в Польшу.
Отметим, что 1 апреля Газпром бронировал мощности «Ямал-Европы» для транзита газа в Германию. Ранее Европарламент призвал полностью запретить импорт российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.
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Польша отложила введение эмбарго на поставки газа и угля из России
Польша запретит поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы, заявил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский в интервью изданию Berliner Zeitung.
Польский дипломат напомнил, что Варшава ранее заявляла о готовности сделать это немедленно. «Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же», – приводит слова Шинковского РИА «Новости».
При этом замглавы внешнеполитического ведомства Польши признал, что единичный жест Варшавы не окажет значительного влияния на российскую экономику. «Мы убеждены, что только совместное решение европейских государств имеет смысл», – заявил дипломат.
Ранее премьер Баварии Маркус Зедер предупредил, что в случае резкого отказа от газа из России Германия столкнется с массовой безработицей и социальными потрясениями.
Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну.
Днем ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия намерена как можно скорее отказаться от российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет. В тот же день глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил об ужасных последствиях нехватки газа для компаний и целых регионов Германии.
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
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Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России
Евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива, сообщается на сайте Европарламента.
«Европарламент требует немедленного введения эмбарго на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из России», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Решение принято 413 голосами евродепутатов. Против голосовали 93 парламентария, 46 – в голосовании не участвовали. Отмечается, что резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнения.
Ранее сообщалось, что страны G7 решили усиливать давление на Россию с помощью дополнительных ограничительных мер.
ЕС утвердил пятый блок экономических и индивидуальных санкций против России
Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных антироссийских санкций из-за продолжающейся военной операции на Украине, сообщил Совет ЕС.
«Совет сегодня принял решение ввести пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России», – цитирует заявление ТАСС.
«Пятый пакет включает: запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, с августа 2022 года. Импорт угля в ЕС в настоящее время составляет 8 млрд евро в год. <...> Запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным под флагом России. Отступления предоставляются для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики», – говоритс в документе.
Также вводится «запрет на любые российские и белорусские автотранспортные предприятия, препятствующие перевозке грузов автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом».
«Тем не менее отступления предоставляются для ряда продуктов, таких как фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях», – пояснил Совет ЕС.
Кроме того, введены «дальнейшие запреты на экспорт, нацеленные на топливо для реактивных двигателей и другие товары, такие как квантовые компьютеры и передовые полупроводники, высокотехнологичную электронику, программное обеспечение, чувствительные машины и транспортное оборудование, а также новые запреты на импорт таких продуктов, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и спиртные напитки. Согласованные запреты на экспорт и импорт составляют только 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно».
Накануне постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали пятый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине.
Евродепутат резко раскритиковала санкции против России
Военные конфликты не прекращаются санкциями, рестрикции заставляют страдать народ и России, и Европы, а не олигархов, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.
По ее словам, чем больше оружия Запад «закачает на Украину», «тем больше погибнет украинцев».
«Мир не доставляется под дулом пистолета. Он достигается дипломатией и диалогом», – цитирует «Российская газета» Дейли.
Она призвала европейцев сесть за стол переговоров с Москвой, заявив, что Европа «откладывает наступление мира и смотрит, как погибает все больше украинцев».
«Меня тошнит, если честно»,– заявила евродепутат.
Выступление Дейли было прервано председателем Европейского парламента Робертой Метсола. Парламентарий от Польши Томаш Петр Пореба демонстративно покинул зал после заявлений Дейли.
Ранее Европарламент призвал полностью запретить импорт российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.
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ЕС ввел санкции против российских бизнесменов, политиков и журналистов
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Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР, говорится в Официальном журнале ЕС, в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.
«Совет принял сегодня решение ввести ограничительные меры в отношении еще 217 физических и 18 юридических лиц в ответ на продолжающуюся необоснованную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины и другие действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», – приводит ТАСС текст документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС.
Среди физических лиц, как подчеркивает ЕС, «высокопоставленные кремлевские чиновники, бизнесмены – Моше Кантор, Борис Ротенберг и Олег Дерипаска, другие видные бизнесмены, работающие в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы, СМИ, оборонная и военная промышленность, а также сторонники дезинформации, манипулирования информацией, систематического распространения ложной информации Кремля о ситуации на Украине».
«В список также включены члены семей уже попавших под санкции лиц ввиду того, что они получают выгоду от режима или для предотвращения обхода санкций ЕС. Это включает Марию Владимировну Воронцову и Екатерину Владимировну Тихонову», – говорится в Официальном журнале Евросоюза. Там приводится утверждение, что перечисленные персоны являются «дочерьми президента [России Владимира] Путина».
«Наконец, так называемые министры и члены «Народного совета» так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики также занесены в черный список», – говорится в Официальном журнале ЕС.
Кроме того, в черный список внесены глава Сбербанка Герман Греф, предприниматель Саид Керимов, генеральный директор и совладелец ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, президент концерна «Группа Альянс» Муса Бажаев, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, председатель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, заместитель председателя правления ПАО «Сибур Холдинг» Кирилл Шамалов.
ЕС также ввел санкции против руководителей крупных российских СМИ. Так, под ограничения попали генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, а также генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Санкции введены и в отношении гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича и главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко.
В черный список ЕС также включены председатель совета министров ЛНР Сергей Козлов, председатель правительства ДНР Александр Ананченко, министры двух республик и члены Народного совета ДНР.
В общей сложности, как отмечает ЕС, ограничительные меры применяются к 1091 физическому лицу и 80 организациям. «Активы лиц, включенных в список, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать или пересекать территории ЕС транзитом», – говорится в документе.
Накануне ЕС утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России. В тот же день новые санкции из пятого пакета ЕС вступили в силу. В частности, как стало известно, ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний.
Между тем, как отметил пятницу постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, Евросоюз скоро может исчерпать возможность введения новых санкций против России.
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Банк Италии заявил о серьезном уроне из-за отказа от экспорта из России
Отказ от российского экспорта может сильнее всего навредить экономикам Германии и Италии, говорится в бюллетене Банка Италии (центробанк страны).
«Среди крупнейших экономик мира Германия и Италия демонстрируют наибольшую зависимость от сырья из России (энергоносители и металлы из России составляют 7% от общих потребностей Италии и 8% от потребностей Германии). Экономики этих же стран могут оказаться в числе наиболее пострадавших, прямо или косвенно, <...> в результате блокирования экспорта в Россию», – цитирует документ ТАСС.
По самому неблагоприятному сценарию, который предполагает блокировку поставок российского газа, ВВП Италии упадет «почти на половину процентного пункта в 2022 и 2023 годах, а инфляция в стране приблизится к 8% в 2022 году и снизится до 2,3% в следующем году».
Ранее в пятницу Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных антироссийских санкций.
«Пятый пакет включает: запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, с августа 2022 года. Импорт угля в ЕС в настоящее время составляет 8 млрд евро в год. <...> Запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным под флагом России. Отступления предоставляются для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики», – заявили в ЕС.
Страны G7 договорились усиливать давление на Россию с помощью дополнительных ограничительных мер.
ЕС решил увеличить помощь украинским военным до 1,5 млрд евро
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Евросоюз собирается увеличить помощь украинским вооруженным силам на 500 млн евро, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.
Мишель сообщил, что «после быстрого одобрения помощь ЕС на финансирование уже предоставленного военного оборудования Украине составит 1,5 млрд евро», передает РИА «Новости».
В конце февраля Евросоюз впервые принял решение о финансировании помощи вооруженным силам Украины на 500 млн евро. В ходе саммита ЕС в Версале Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно 500 млн евро.
Кроме того, как следует из федерального бюджета Канады на 2022 год, Оттава собирается предложить Украине кредит объемом порядка 1 млрд канадских долларов (около 800 млн долларов США) по линии МВФ. Бюджет также предполагает выделение Украине дополнительной военной помощи на сумму 500 млн канадских долларов (около 400 млн долларов США).
Напомним, США заявили, что с начала российской спецоперации на Украине Киев получил от США военную помощь на 1,7 млрд долларов, а за все время президентства Джо Байдена помощь Украине превысила 2 млрд долларов.
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Постпреды ЕС согласовали новые санкции против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали пятый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине, сообщила французская делегация.
Теперь санкции должны пройти через техническую письменную процедуру утверждения для окончательного оформления. Ожидается, что в пятницу появится соответствующая публикация в официальном журнале ЕС, после чего санкции вступят в силу, передает РИА «Новости».
Как утверждается, санкции направлены против «олигархов, деятелей российской пропаганды, сотрудников сил безопасности и военных, а также промышленных и технологических секторов, связанны с российской агрессией против Украины».
«Санкции включают: замораживание активов нескольких российских банков, запрет на импорт из России угля, эмбарго на поставки оружия в Россию», – говорится в сообщении. Также новый пакет санкций будет включать запрет на доступ в порты ЕС судов под российским флагом и ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.
«Этот очень содержательный пакет мер против России расширяет санкции на новые сферы, – приводит ТАСС текст заявления. – В частности, речь идет о замораживании активов нескольких российских банков, запрете на импорт угля из России, оружейном эмбарго в отношении России, запрете экспорта в Россию, в частности высокотехнологичных товаров».
Объем подпавших под запрет экспортных товаров оценивается в 10 млрд евро, тогда как ограничения импорта «сырья и критически важных материалов» коснутся товаров на сумму 5,5 млрд евро.
Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что нефтяное эмбарго против России не входит в планируемый пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля.
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Немцев предупредили о массовой безработице из-за отказа от российского газа
В случае резкого отказа от российского газа Германия столкнется с массовой безработицей, социальным спадом и потрясениями, заявил премьер Баварии Маркус Зедер в интервью Funke Mediengruppe.
«Я разделяю мнение федерального правительства о том, что в краткосрочной перспективе мы можем обойтись без нефти и угля из России. С газом намного сложнее. Мы должны учитывать последствия для большинства населения», – приводит слова Зедера ТАСС.
«Если мы остановим газ из России в одночасье, то столкнемся с массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями», – полагает премьер Баварии.
Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну. В частности, если химический гигант BASF прекратит свою деятельность, повсюду внезапно возникнет нехватка строительных материалов или полуфабрикатов. Автомобильная промышленность больше не сможет делать лобовые стекла, то есть поставлять автомобили, пищевая промышленность столкнется с нехваткой важных ингредиентов, пострадает и фармацевтика.
Днем ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия намерена как можно скорее отказаться от российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет. В тот же день глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил об ужасных последствиях нехватки газа для компаний и целых регионов Германии.
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.