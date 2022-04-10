В Германии задумались о продлении эксплуатации АЭС

Премьер Баварии Маркус Зедер предложил продлить срок эксплуатации пяти атомных электростанций в Германии на фоне сложной ситуации в энергетической сфере.

«Закрытие трех действующих АЭС к концу [2022] года является серьезной идеологической ошибкой. Они снабжают электроэнергией 10 млн домохозяйств. Мы должны продлить эксплуатацию пяти АЭС еще на пять лет, чтобы у нас было достаточно времени для реализации целей в области зеленой энергетики», – приводит ТАСС слова Зедера, сказанные политиком в интервью Funke Mediengruppe.

Напомним, после катастрофы на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году Германия решила отказаться от атомной энергетики. 1 января 2022 года от сети были отключены три из последних шести АЭС в ФРГ. Сейчас на территории ФРГ остаются три электростанции подобного типа: в Баварии, Баден-Вюртемберге и Нижней Саксонии. Их предполагается отключить по истечении 2022 года.

Ранее премьер Баварии предупредил, что в случае резкого отказа от российского газа Германия столкнется с массовой безработицей, социальным спадом и потрясениями.

Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну.

Днем ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия намерена как можно скорее отказаться от российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет. В тот же день глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил об ужасных последствиях нехватки газа для компаний и целых регионов Германии.

Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.

В марте бельгийский премьер Александр де Кроо сообщил о решении властей пересмотреть намерение закрывать все действующие в Бельгии атомные реакторы в 2025 году.