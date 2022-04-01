Захарова отреагировала на отказ продавать россиянке сумку Chanel

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала отказ французского бренда Chanel продавать сумку россиянке в одном из ТЦ в Дубае.

Захарова напомнила о связи Коко Шанель с нацистами Третьего рейха.

«Ряд блогеров сообщили... что официальные магазины торговой марки «Шанель» за рубежом отказались продавать свою продукцию гражданам России. Якобы внутри сети бутиков действует постановление, заставляющее клиентов «Шанель» подписывать обязательство не вывозить купленные за рубежом вещи бренда в Российскую Федерацию. Видимо, управляющие наследием «Великой Коко» таким образом решили присоединиться к русофобской кампании по «отмене России», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что известный французский дизайнер в годы Второй мировой была «коллаборционисткой и агентом Третьего Рейха».

«Широко известно о ее связи с сотрудниками оккупационного правительства Франции. Ее милым другом, в частности, был барон Ганс Гюнтер фон Динклаге – атташе немецкого представительства и ответственный за нацистскую пропаганду в Париже», – написала Захарова.

Представитель МИД добавила, что немцы ценили работу Шанель, разрешая ей жить в апартаментах отеля, когда как простые парижане едва сводили концы с концами.

Напомним, россиянка, отдыхавшая в ОАЭ, Литвин столкнулась с дискриминацией по признаку гражданства, об этом она рассказала «РИА Новости».

В одном из торговых центров Дубая ей отказывались продать сумку от Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны.

«Вчера в Mall of Emirates я была в магазине, выбирала сумку. В итоге, когда решила оплачивать, меня спросили данные для идентификации, я назвала свой российский номер телефона. Продавец пришел уже с менеджером, который выдал, что с сегодняшнего дня они продают русским вещи, только если они подпишут документ, что я не повезу и не буду носить вещь в России», – рассказала она.

Россиянка назвала произошедшее проявлением дискриминации. Она сфотографировала документ, которую ей предложили подписать, и разместила в своих соцсетях. От покупки сумки она отказалась.