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1 апреля, пятница | Последнее обновление — 13:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пожарные потушили часть резервуаров с топливом на нефтебазе в Белгороде
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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Песков: Весенний призыв в России не имеет отношения к спецоперации на Украине
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Весенний призыв на военную службу не имеет никакого отношения к проводимой Россией специальной военной операции на Украине, срочники к ней никак не привлекаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается нового призыва, то мы с вами уже слышали заявление наших военных о том, что никоим образом это не может иметь какого-то отношения к военной спецоперации на Украине. Срочники туда не направляются, не призываются и к операции никак не привлекаются», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, в Вооруженные силы отправятся 134,5 тыс. человек.
Выжившие в сбитых вертолетах под Мариуполем украинские силовики дали ценные показания
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Уцелевшие из сбитого российскими военными вертолета под Маруиполем рассказали, что Ми-8 перевозил боеприпасы и бойцов «Азова».
В Сети появились первые кадры с выжившими после падения сбитого вертолета под Мариуполем. Один из уцелевших заявил, что он член националистического батальона «Азов». Его позывной «Одессит».
По его словам, вертолетов было четыре, и на каждом борту было около 16 человек, среди которых члены нацбата «Азов».
Второй выживший после падения сбитого вертолета под Мариуполем заявил, что его позывной «Бельмак». Он является инструктором по воздушно-десантной подготовке. В вертолете он сидел за пулеметом и должен был обеспечивать огневое прикрытие.
«Мы вылетели из аэропорта Днепр, приземлились в каком-то порту. Загрузили ящики и людей», – заявил Бельмак.
Он пояснил, в что в Мариуполь ранним утром прилетели 5 вертолетов – четыре Ми-8 и один Ми-24. Приземлились они в городском порту. Туда вертолетами были доставлены какие-то ящики, видимо с боеприпасами и вооружениями. Обратно вертолеты должны были забрать раненых – всего на борту было 15-16 человек вместе с тремя членами экипажа.
«Были произведены два пуска ПЗРК. Первый, скорее всего, не попал, а второй попал по левому двигателю, что привело к падению вертолета с высоты в районе семи метров», – рассказал выживший в сбитом вертолете инструктор.
Ранее в Минобороны заявили, что в ходе спецоперации на Украине ликвидировали заместителя командира «Азова» Святослава Паламара, известного под позывным «Калина».
До этого в ДНР сообщали, что направленные на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя два вертолета были уничтожены.
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В Мариуполе ликвидирован замкомандира нацбатальона «Азов» Святослав Паламар
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В ходе спецоперации на Украине ликвидировали заместителя командира «Азова» Святослава Паламара, известного под позывным «Калина», заявил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Паламар был в одном из подбитых ПВО ДНР в четверг вертолетов Ми-8, заявил Безсонов RT.
Ранее в ДНР сообщали, что направленные на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя два вертолета были уничтожены.
В Народной милиции ДНР сообщили, что один из вертолетов был сбит подготовленным расчетом из трофейного ПЗРК Stinger, захваченного в ходе освобождения Мариуполя, передает РИА «Новости».
На месте падения найдены тела боевиков «Азова». Двое из них выжили, с ними проводятся оперативные мероприятия.
До этого официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.
Латвия зафиксировала прекращение поставок российского газа
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С 1 апреля в Латвию прекратил поступать природный газ по трубопроводу из России, следует из данных латвийского оператора газотранспортной системы и Инчукалнского подземного газохранилища Conexus Baltic Grid.
Газ по газопроводу, который заходит в Латвию со стороны Пскова и Изборска через эстонскую Лухамаа, в марте поставлялся из России стабильно, объем поставок доходил до 55 гигаватт-часов в сутки. Всего в марте по газопроводу в Латвию поступило 874 гигаватт-часа газа, передает Delfi.
Отмечается, что на ближайшие дни поставки не запланированы, хотя мощности для поставок зарезервированы на весь апрель.
Издание указывает, что прекращение поставок газа из России на данный момент якобы никак не повлияет на газоснабжение латвийских потребителей, а также потребителей из других стран Балтии, так как газ им доставляется из Инчукалнского подземного газохранилища.
В данный момент газохранилище заполнено на 34%, в нем хранится 7 тыс. 550 гигаватт-часов газа.
При этом ранее в Латвии предсказали кризис с отоплением крупных городов из-за перебоев в поставке щепы, с помощью которой вырабатывается треть тепловой энергии в Риге.
Также газовая компания Latvijas gaze повысила тарифы на газ для домохозяйств Латвии с 1 января 2022 года в полтора-два раза в зависимости от объема потребляемого газа, а председатель правления компании Айварс Калвитис призвал Латвию беспокоиться о том, как сможет выжить экономика страны из-за высоких цен на газ.
Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны смогут отказаться от поставок газа из России в течение двух лет.
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Арестович: Россия наносит ракетные удары только по военным и инфраструктуре
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Россия наносит удары лишь по военным объектам и инфраструктуре, а повреждение гражданских объектов – это результат работы украинской ПВО, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович призвал не сеять панику вокруг якобы планируемого Россией массированного удара. По его словам, нет никакого смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов за один залп, чтобы уничтожить депутата Рады или журналиста.
«Бить будут по объектам ВПК, если будут бить, или по инфраструктуре, опять-таки, если будут бить», – заявил Арестович.
По его слвовам ракета может попасть по гражданскому объекту только если она не долетит, например, ее собьют средства ПВО и она в результате упадет на жилой дом.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия практически уничтожила военную промышленность Украины.
Российские Вооруженные силы проводят перегруппировку войск на киевском и черниговском направлениях. Напомним, Министерство обороны России ранее решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе первого этапа военной спецоперации на Украине планировалось заставить противника сконцентрировать силы для удержания больших пунктов на киевском и черниговском направлениях, включая Киев. «Все эти цели были выполнены», – подчеркнул Конашенков.
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Минобороны: Вертолет с командным составом «Азова» был сбит трофейным «Стингером»
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Народная милиция ДНР из трофейного американского комплекса «Стингер» сбила вертолет, на котором пытался эвакуироваться командный состав полка «Азов» из Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Утром 31 марта киевским режимом была предпринята попытка эвакуации из города Мариуполя двумя вертолетами Ми-8 командного состава полка украинских националистов «Азов». Расчетом переносного зенитного ракетного комплекса народной милиции Донецкой республики, из трофейного американского комплекса «Стингер» один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое», – цитирует его ТАСС.
По его словам, второй украинский Ми-8 от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине ликвидировали заместителя командира «Азова» Святослава Паламара, известного под позывным «Калина», по данным Минобороны, он находился в одном из сбитых вертолетов.
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Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ
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Пожар на нефтебазе в пятницу в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, нанесенного с территории России, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», – приводит слова губернатора региона ТАСС.
Известно, что на данный момент горят восемь резервуаров с топливом объемом 2 тыс. кубометров каждый, есть угроза перехода огня еще на восемь. Всего в очаге пожара находятся 16 резервуаров.
Как сообщает МЧС, на месте пожара проводится наращивание сил и средств – задействовано более 170 человек и 50 единиц техники. Силами администрации города проводится эвакуация жителей соседних улиц.
Как при этом отметил Гладков, дефицита топлива из-за пожара в Белгороде не будет. «В связи с крупным пожаром на нефтебазе занимаемся изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС. Ситуация стабильная. Дефицита топлива не было, нет и не будет», – добавил он.
В пятницу утром на нефтебазе в Белгороде произошел
пожар, который охватил
резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека. Началось расселение жителей домов на трех улицах рядом с предприятием.
Путин предупредил о риске деиндустриализации Европы
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Европейским странам грозит деиндустриализация и потери миллионов рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли.
«Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет. Капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития другие регионы мира», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, к этому же можно отнести попытки перевода Европы на дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ).
«В результате европейцев не только заставляют раскошелиться, но и, по сути, своими руками подорвать конкурентоспособность европейских компаний, убрать их с глобального рынка. Для Европы это означает масштабную деиндустриализацию и потерю миллионов рабочих мест», – подчеркнул глава государства.
Он предупредил, что вслед за продовольственным кризисом неизбежно последует новая волна миграции, прежде всего в европейские страны.
«Тем не менее, шаг за шагом принимаются решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису», – добавил Путин.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
Назван срок поставки гиперзвуковых ракет большой дальности армии США
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Армия США в 2023 году получат на вооружение первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности, первые высокоточные оперативно-тактические ракеты (PrSM), противокорабельные средства средней дальности, сообщил начальник штаба американских сухопутных сил генерал Джеймс Макконвилл.
«Прежде всего мы ожидаем поставки нашей первой гиперзвуковой батареи большой дальности в конце следующего года, в 2023 году. В рамках одной из наших программ мы ожидаем поставку противокорабельных средств средней дальности в 2023 году. Мы ожидаем поступления в войска первых высокоточных оперативно-тактических ракет в 2023 году», – приводит слова американского военачальника ТАСС.
По словам начштаба, сейчас проходят испытания этих типов вооружений, причем ракеты высокомобильные, их можно устанавливать на военно-транспортные самолеты С-17, другую авиацию. «Так они устроены, они не закреплены на одном месте, их можно перемещать. Их можно использовать для сдерживания определенных действий», – сказал Макконвилл.
Напомним, 19 и 20 марта ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров» была ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области. В Германии назвали применение «Кинжала» на Украине угрозой для НАТО. Президент США Джо Байден заявил, что российскую ракету практически невозможно остановить. В Китае применение гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» для удара по украинским военным объектам назвали «пощечиной» для НАТО.
Путин обвинил Запад в обмане из-за прекращения лизинга самолетов
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Партнеры из стран Запада обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолетов и действие договоров лизинга, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
«Месяц назад европейские и американские компании в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договорам с авиационными сервисными компаниями в России. По сути, они обманули российских партнеров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов», – передает его слова ТАСС.
«Оставлю сейчас в стороне последствия такого решения для самих зарубежных организаций, включая утраченную репутацию и прямые убытки. Отмечу только, что российские компании в полном объеме выполняли действующие договоры и были готовы выполнять их и дальше. Однако западные страны сделали свой шаг, и мы на него, конечно, должны ответить», – сказал Путин.
Глава государства предложил «исходить из того, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в ближайшее время не будет». «Мы не собираемся ни от кого закрываться, и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются», – отметил он.
Путин добавил, что у России есть все возможности для того, чтобы авиационная отрасль не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития. «Прежде всего нужно поддержать наши авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую, ритмичную работу, занятость специалистов, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан России. Это оперативные, неотложные меры», – заключил президент.
Напомним, Европа запретила России покупать европейские самолеты и потребовала вернуть те, что находятся в парке российских перевозчиков. Зачастую самолеты российских перевозчиков им не принадлежат, а собственником являются лизинговые компании. Проблема оказалась в регистрации самолетов, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями за рубежом. Президент Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских перевозчиков. В этом случае выдавать сертификаты на полеты может сама Россия.
Россия обвинила Германию в реализации военно-биологической программы на Украине
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Германия имела собственную военно-биологическую программу на Украине, сообщил постпред России при ООН Геннадий Гатилов в ходе выступления на пленарном заседании Конференции по разоружению.
«Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы», – сказал Гатилов в своем выступлении, текст которого опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
По словам Гатилова, целью германской программы было изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка. «Действия Германии, ранее неизвестные широкой общественности, несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США, и требуют детального изучения», – отметил постпред России при ООН. Гатилов обратил внимание, что проект финансировался МИД ФРГ и бундесвером.
Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами
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Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
«Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами», – сказал он на совещании по авиационной отрасли, передает РИА «Новости».
По словам Путина, новые правила продажи российского газа «недружественным странам» начнут действовать с 1 апреля, а также уточнил, что страны Запада должны открыть счета в российских банках, чтобы приобретать газ из России.
«Мы предлагаем контрагентам из таких стран (недружественных) понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года», – сказал Путин, выступая на совещании по авиационной отрасли.
Он добавил, что отказ стран платить за топливо в рублях будет считаться неисполнением обязательств, и в таком случае действующие контракты будут остановлены.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Ахметов посулил Украине «репарации от России»
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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил Bloomberg, что Украина якобы получит от России «все репарации в полном объеме».
Ахметов выразил уверенность, что «Украина потребует и получит все репарации в полном объеме». «SCM Group определенно подаст иск против Российской Федерации с требованием компенсировать весь ущерб, нанесенный в результате российской военной агрессии», – приводит слова Ахметова РИА «Новости».
Согласно изданию forbes.ua, Ахметов занимает первое место в рейтинге самых богатых украинцев. Ранее сообщалось, что Ахметов в феврале покинул Украину, его самолет вылетел в Женеву. Однако, как 23 февраля сообщили СМИ, позднее он вернулся в страну.
Ранее в Госдуме предложили конфисковать российское имущество украинских олигархов, выступающих против России и поддержавших режим украинского президента Владимира Зеленского, а вырученные от продажи средства направить на восстановление Донбасса. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему денацификация должна избавить Украину от олигархов.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил
, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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МО: Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье по просьбе Макрона и Шольца
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Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье 1 апреля по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с 10:00 мск 1 апреля Вооруженные силы России вновь открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске). Для успешного осуществления указанной гуманитарной операции предлагается ее провести при непосредственном участии представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста», – цитирует ТАСС Мизинцева.
Ранее президент России Владимир Путин во вторник в очередном телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем продолжили обсуждение ситуации на Украине. Были рассмотрены также «вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя».
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Британия потребовала от теннисиста Медведева письменный отказ от поддержки Путина
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Российский теннисист Даниил Медведев может принять участие в Уимблдонском теннисном турнире в случае, если даст британскому правительству гарантии, что он не поддерживает президента России Владимира Путина, заявил министр спорта Британии Найджел Хаддлстон.
«Мы обратились к руководящим органам с просьбой по спортсменам в индивидуальных видах, что если они хотят участвовать в турнирах Великобритании, то они – независимы и нейтральны по-настоящему», – сказал Хаддлстон The Mirror, передает «Коммерсант»
Британские власти требуют от теннисиста Медведева и белорусской теннисистки Арины Соболенко письменные гарантии в том, что они не получают деньги от правительств России и Белоруссии. Также атлеты должны гарантировать, что не будут делать заявлений в поддержку спецоперации на Украине.
Также эти требования распространятся на других спортсменов, если федерации, проводящие турниры, разрешат российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.
Напомним, Медведеву приходилось убирать российский флаг из своего профиля в Instagram* после того, как ему пригрозили отстранением от участия в Уимблдонском турнире.
Прилепин предложил включить всю Украину в состав России
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Украину необходимо включить в состав Российской Федерации, санкций уже так много, что это уже ни на что не повлияет, заявил российский писатель Захар Прилепин.
«Работы еще очень много предстоит, и она катастрофически тяжелая. Но разумный вариант – он же – самый радикальный и самый безумный. Это, конечно же, должна быть вся Украина, которая должна быть так или иначе вся помещена внутрь России», – сказал Прилепин, передает РИА «Новости».
При этом изнутри России должна произойти «пересборка» этих территорий, вне зависимости от того, получит ли это форму автономии, государственности или чего-либо еще.
«И так уже дошли до очень высоких степеней противостояния с Западом и санкционного давления. Я вас уверяю, что через месяц это уже дойдет до таких степеней, что не будет иметь значения, что мы сделаем. Поэтому – вот вся Украина», – заключил писатель.
Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключал, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин также заявлял, что ДНР изучит вопрос о возможности вхождения в состав Российской Федерации.
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