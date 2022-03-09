МИД пообещал пресекать любую вооруженную деятельность против военных России

Москва не несет ответственности за жизни иностранцев, которые решили принять участие в боевых действиях на Украине, любая вооруженная деятельность против военных России будет незамедлительно пресекаться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Не несем ответственность за жизнь граждан ваших стран, которые приняли решение об участии в незаконной вооруженной деятельности на территории Украины», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

По ее словам, «любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олфом Шольцем обсудил цели и задачи спецоперации на Украине, а также рассказал об иностранных наемниках в рядах нацбатальонов.