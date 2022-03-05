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Российский посол оценил возможность отобрать у россиян особняки в Лондоне
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Отобрать особняки в Лондоне, которые принадлежат гражданам России, юридически будет сложно, хотя такие угрозы от властей Британии раздаются, заявил российский посол Андрей Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«В реальности отбирать особняки, я думаю, не получится, потому что за этим стоит большое юридическое сопровождение каждой из таких сделок. И как это (у них получится) сделать, наверное, мы десять раз потешимся. Те, кто этим попробует заниматься, столкнутся с огромными трудностями. Но треп такой идет», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее Британия ввела санкции в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Всего с момента начала военной операции на Украине Великобритания ввела санкции в отношении 13 «ведущих российских олигархов, как заявили в Лондоне.
Cтало известно об убийстве члена украинской переговорной делегации
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Сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, также это подтвердили источники издания Obozrevatel.
Дубинский сообщил в Telegram, что Киреев подозревался в госизмене.
«В период с 2006 по 2008 год Денис Киреев работал в СКМ Финанс, где занимал позицию заместителя генерального директора. Следующим местом работы Киреева стала австрийская компания GROUP SLAV AG Клюевых, расположенная в Вене. В это же время, в промежутке между 2006 и 2012 годами, Денис Киреев был членом наблюдательного совета Укрэксимбанка. Занимал позицию первого заместителя председателя правления Ощадбанка по квоте Клюевых, с 2010 по 2014 год занимался управлением частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund», – написал депутат.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Накануне Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения. Переговоры в четверг прошли на территории Брестской области Белоруссии. Первый этап переговоров состоялся в понедельник.
Затем сообщалось, что переговоры между Россией и Украиной будут проходить в закрытом режиме.
В Британии предрекли России победу в санкционной войне с Западом
Россия за шесть-девять месяцев успешно преодолеет ситуацию, сложившуюся из-за западных санкций, заявил экономист одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Клеменс Грейф.
Россия, указал эксперт, заработала много денег на продаже нефти и газа и сумеет компенсировать потери от санкций против валютных резервов Центробанка. Затем экономика страны сосредоточится на решении внутренних задач, используя средства от торговли энергоресурсами на закупку импорта, который может поставлять Китай, передает РИА «Новости».
Торговый профицит станет для России спасательным кругом, с помощью которого она сможет поддерживать свою экономику, резюмировал Грейф.
Напомним, в пятницу президент Владимир Путин подписал закон, который в том числе предусматривает уголовную ответственность за призывы к введению иностранных санкций в отношении России.
Полковник морской пехоты стал Героем России за прорыв обороны на Украине
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Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду, который несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство. Алексей прошел славный путь офицера морской пехоты и несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. Его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира», – передает ТАСС сообщение Кожемяко.
Он отметил, что приморские морские пехотинцы всегда отличались смелостью и умением.
Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении. «Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство», – передает его слова «Аргументы и факты».
Напомним, в ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России.
Жительница Закарпатья о беженцах из Киева: Водку пьют, венгерский не уважают
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Жительница Закарпатья Ангелина Перегенська выразила возмущение, что беженцы из Киева жалуются на условия, «сидят в барах, цедят водяру», хамят местным жителям, не уважают венгерский, при этом уже хотят всем управлять.
«А теперь поговорим про беженцев… У нас очень тяжелая ситуация в стране и мы тоже были бы рады, чтобы нам помогали. Но мы в Закарпатье стараемся предоставить [беженцам] и бесплатную еду, и жилье, и помогать всем, чем можем от всей души. Что мы получаем взамен?! Я не говорю о всех, но большинство – сидят в барах, цедят водяру…», – выразила возмущение жительница Закарпатья в видеообращении к своим подписчикам.
«Они тут пару дней, а уже хотят нами управлять! Я слышала, что заходили в магазин – а у нас многие говорят по венгерски – я слышала, как они начали говорить мужчине: «Какого х… ты говоришь по венгерски?» Ты будешь нам рассказывать, как нам говорить и что нам делать?...» – выразила возмущение жительница Закарпатья.
«Мы стараемся помочь, чем можем, а людей еще и не устраивает. Они все жалуются, что их не устраивают условия... Если вы киевляне, то вам что, все не подходит?» – возмутилась девушка.
Ранее в Молдавии пожаловались на беженцев с Украины.
Напомним, в четверг Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что число беженцев с Украины за неделю превысило 1 млн человек. Конфликт на Украине спровоцировал волну внутренних переселенцев и беженцев, выехавших в сопредельные страны. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему беженцы с Украины поразили Европу хамством.
В ноябре прошлого года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил Запад в разрушении Украины и предсказал появление миллионов беженцев.
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Эксперт предположил реакцию России в случае вступления Финляндии в НАТО
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«Финляндия может вступить в НАТО, но ее и сейчас нельзя назвать нейтральным государством из-за стремительной милитаризации. В страну возвращается «дух Маннергейма», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее президент Финляндии предложил начать обсуждение вступления страны в НАТО.
«Вступление в НАТО закончится для Финляндии большими проблемами, потому что охранять границу длиной 1,5 тыс. километров сложно и дорого не только нам, но и им. Создание дополнительных военных рисков будет носить обоюдный характер. Зачем им это, я не понимаю», – сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.
По его словам, географическое положение Финляндии требует, чтобы у руля в этой стране был здравомыслящий лидер. «До недавнего времени так и было, но, как мы видим, даже Ниинисте начал поддаваться политической истерике вместо того, чтобы придерживаться холодного ситуационного анализа», – указал эксперт.
При этом никто не собирался вовлекать Хельсинки в текущий конфликт, напомнил аналитик. «У наших стран наработан очень прочный фундамент экономического и политического взаимодействия. Тем не менее, Финляндия может выбрать неверную дорогу», – добавил собеседник.
Межевич выразил надежду, что заявления Ниинисте не перейдут в реальную плоскость. «Хельсинки забывает, что имеет дело не с Россией образца 1918 года. Однажды на приеме в финском посольстве я указал, что на суверенное право Финляндии вступать в НАТО Россия реализует свое суверенное право реагировать на подобный шаг применением современных систем вооружения», – напомнил политолог.
По его словам, референдум о вступлении Финляндии в НАТО разделит страну примерно поровну. «Все будет, что называется, «на тоненького». Поэтому тут точно прогнозировать результат трудно. Но если это все-таки произойдет, России нужно будет разместить ракетные системы на своих островах в Финском заливе, чтобы подлетное время до Хельсинки составляло 30 секунд», – заключил глава РАПИ.
Напомним, ранее стало известно о том, что правительство Финляндии открыто к обсуждению вступления страны в НАТО. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте в интервью телеканалу Fox News.
«Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за [вступление в НАТО], так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом», – приводит слова Ниинисте ТАСС.
«Мы стараемся определить все последствия, риски и преимущества, сделать это эффективно и как можно скорее», – добавил финский президент, который в настоящее время находится в Вашингтоне и ранее провел встречу с президентом США Джо Байденом.
По его словам, решение о подаче заявки на вступление Финляндии в НАТО должен принимать парламент. Ниинисте также спросили, считает ли он, что Финляндия, оставаясь вне НАТО, находится в той же безопасности, в какой бы была, будучи членом альянса. «Мы были в полной безопасности, но, конечно, мы должны учитывать то, что мы увидели сейчас в Европе», – ответил финский президент.
Согласно данным опроса, проведенного в конце февраля по заказу телекомпании «Юле», большинство жителей Финляндии хотели бы, чтобы страна стала членом Североатлантического альянса. За присоединение к блоку высказались 53% респондентов, против – 28%. Еще 19% не смогли определиться с ответом. Как отметила телекомпания, с 2017 года, когда был проведен аналогичный опрос, поддержка НАТО выросла на 34%.
Напомним, в конце февраля Ниинисте исключил возможность подачи немедленной заявки на вступление Финляндии в НАТО из-за событий на Украине. 20 февраля президент Финляндии заявил об отсутствии причин для пересмотра политики неучастия страны в НАТО. 10 февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны сохранять за собой право на присоединение к Североатлантическому альянсу.
В январе нынешнего года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО. Двумя днями позже генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал очень быстро принять Швецию и Финляндию в альянс, если они сами захотят вступить в НАТО. Вопреки этому глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не планирует присоединяться к НАТО.
В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила об отсутствии у Хельсинки планов вступления в НАТО, однако не исключила возможности такого шага в будущем. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил зазывающих Финляндию и Швецию в НАТО в отсутствии уважения к суверенитету этих стран.
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Стало известно об отставке гендиректора Аэрофлота
Михаил Полубояринов покинул пост генерального директора Аэрофлота, один из кандидатов на его место – нынешний гендиректор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский, сообщил источник в Минтрансе.
«Полубояринов покинул должность гендиректора Аэрофлота, одним из кандидатов на его пост является Александровский, но окончательно он еще не утвержден», – приводит слова источника ТАСС.
Позже в пресс-службе авиакомпании сообщили, что глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов находится в Москве и продолжает исполнять должностные обязанности.
Полубояринов занял пост гендиректора авиакомпании в конце 2020 года. С 2017 года он входит в совет директоров Аэрофлота и является неисполнительным директором. Полубояринов работал в Аэрофлоте с 2000 г. по 2009 г. главным бухгалтером и заместителем гендиректора. С 2009 года работал в ВЭБ.РФ на различных должностях, в том числе занимал пост первого заместителя председателя ВЭБ.РФ и члена правления. В 2020 году стал гендиректором ГТЛК.
Александровский работает в авиакомпании «Россия» с 2016 года, с 2018 года возглавляет компанию.
Накануне Аэрофлот отключили от крупнейших международных систем бронирования авиабилетов.
Минобороны показало уничтожение бронетехники Украины вертолетами Ка-52
Минобороны России распространило в субботу видеоролик, на котором запечатлено уничтожение бронированной техники Украины ударными вертолетами Ка-52.
«Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами», – передает РИА «Новости» описание к видео.
Так, в ролике показан полет двух Ка-52 на малой высоте. После демонстрируются кадры с экрана оператора вооружения вертолета. Машина заходит на цель и производит пуск управляемой ракеты. После чего вертолет выполняет разворот со снижением и ложится на обратный курс.
Отмечается, что ударные вертолеты применяются на малой и сверхмалой высотах, чтобы исключить запуск по ним ракет из переносных зенитных ракетных комплексов.
Ка-52 «Аллигатор» предназначен для поражения, в первую очередь, бронированной техники и живой силы противника на поле боя. Армейская авиация в ходе специальной военной операции сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, выполняет доставку десанта, военных грузов, обеспечивает авиационную поддержку подразделений.
Ранее Минобороны России распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».
Напомним, официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так, экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники.
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Политолог назвал цель нападок Зеленского на США и НАТО
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«Зеленский своими претензиями к НАТО и США пытается вовлечь их в войну против России, но Запад на это не пойдет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент Украины раскритиковал НАТО за отказ закрыть небо над Украиной.
«Складывается ощущение, что Зеленский делает заявления как будто в состоянии измененного сознания. В рамках одного заявления он сначала говорит о гуманитарных коридорах, а затем взывает к мирным жителям осажденных городов не уезжать, а взять оружие в руки и сражаться», – заметил директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.
По словам политолога, такие заявления говорят и о том, что Зеленский не собирается объявлять капитуляцию, несмотря на понимание того, что Запад на помощь не придет. «Своими «наездами» на США и НАТО Зеленский призывает закрыть воздушное пространство над Украиной. Хотя Белый дом, Пентагон и Североатлантический альянс указывают, что это означало бы прямую войну Запада с Россией, причем – ядерную. Никто на это никогда не пойдет», – подчеркнул собеседник.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес Североатлантического альянса. «НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной! Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале главы украинского государства.
«Все, на что способен был альянс сегодня, это провести через систему своих закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины. Наверное, для того, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы он лучше горел. Он для нас уже сгорел», – добавил Зеленский.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил со схожим заявлением, допустив, что НАТО расплатится за свою слабость. Дипломат также указал, что Североатлантический альянс оказался не таким, каким украинцы его себе представляли, сообщает РИА «Новости».
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. Столтенберг также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
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Двукратную олимпийскую чемпионку из США задержали с наркотиками в Шереметьево
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Американская баскетболистка, двукратная чемпионка Олимпийских игр Бриттни Грайнер была арестована в Подмосковье. Таможенники в Шереметьево нашли наркотики в ее багаже, сообщили в пресс-службе ФТС.
«В феврале 2022 года спортсменка, прилетевшая в Москву из Нью-Йорка, прошла через «зеленый» коридор. Служебная собака Шереметьевской таможни обозначила, что в ручной клади гражданки США возможно находятся наркотики. Просканировав сумку, таможенники обратили внимание на вейпы. Эксперты установили, что в картриджах к ним содержится жидкость с гашишным маслом», – передает пресс-служба ФТС в своем Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что в отношении гражданки США возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ – контрабанда наркотических средств в значительном размере. Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
В отношении американки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия. Отметим, что с 2015 года Грайнер выступает за клуб «УГМК» (Екатеринбург).
Напомним, в 2019 году Химкинский городской суд Московской области приговорил гражданку США и Израиля Нааму Иссасхар к 7,5 годам колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша.
Блинкен предупредил о последствиях попыток закрыть небо над Украиной
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Соединенные Штаты не намерены создавать бесполетную зону над Украиной, поскольку такие попытки приведут к войне с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после прошедших в Брюсселе встреч глав МИД стран НАТО и Группы семи (G7).
«Хотя мы [США с союзниками] и делаем все возможное, чтобы предоставить украинцам средства эффективной защиты от России, мы в то же время несем ответственность за то, чтобы война не распространилась за пределы Украины. Единственный способ ввести бесполетную зону – это направить самолеты НАТО в украинское воздушное пространство и сбивать российские самолеты. И это могло бы привести к полномасштабной войне в Европе. А как ясно дал понять президент Джо Байден, мы не намерены вступать в войну с Россией», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Каждый день мы рассматриваем, что можем предоставить Украине для того, чтобы она могла защитить себя, – сказал госсекретарь США. – Этот вопрос мы обсуждаем буквально на ежедневной основе с украинскими официальными лицами, а также с нашими союзниками и партнерами. Упор делается на то, чтобы все, что мы туда отправляем, могло использоваться эффективно».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. В среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не ведет войну с Россией, но в сложившейся ситуации поддерживает Украину. Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз «собирается вести глобальную экономическую и финансовую войну против России». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев порекомендовал европейским чиновникам следить за речью. Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция и Евросоюз якобы не являются сторонами конфликта на Украине.
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В Кремле заверили в ответной реакции на экономический бандитизм других стран
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Экономический бандитизм со стороны других государств требует от России соответствующей реакции, планы по поддержке экономики сейчас верстаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«На фоне экономического бандитизма, который происходит на большой части земного шара, как вы понимаете, должна быть соответствующая реакция», – цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос, считают ли в Кремле возможной и такую меру.
По его словам, планы по поддержке российской экономики в условиях санкций сейчас верстаются, в том числе идут ежедневные консультации правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он отметил, что ситуация в экономике сейчас экстраординарная, и она требует экстраординарных мер.
«Россия была, есть и будет страной, ищущей взаимовыгодных отношений с зарубежным бизнесом; заинтересованной в том, чтобы быть инвестиционно привлекательной. Да, пусть сейчас время, когда вряд ли можно говорить об инвестиционной привлекательности, но время быстро меняется. И на смену этому времени придет время бурного экономического роста», – уверен Песков.
По словам представителя Кремля, наступит пора, когда иностранные компании «снова вернутся на [российский] рынок и будут более чем заинтересованы в том, чтобы нагонять упущенное и восстанавливать свои позиции».
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на таблицу под названием «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» сообщила, что власти России обсуждают отмену ответственности за использование нелицензированного ПО.
В Прибалтике в магазинах возник ажиотажный спрос на российскую соль
Супермаркеты в Латвии и Эстонии начали убирать российские товары с прилавков, породив ажиотажный спрос на оставшиеся пока продукты из России, в первую очередь соль и соду.
Жители Латвии и Эстонии пишут в соцсетях об ажиотажном спросе в на дешевую и качественную российскую соль и соду и публикуют фото пустых прилавков. Также в Прибалтике популярны кондитерские изделия из России.
Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине. Ранее в Еврокомиссии предупредили, что санкции Евросоюза против России отразятся на европейских странах из-за инфляции и давления на цены в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Прибалтика дорого заплатит за антироссийские санкции.
Эксперт рассказал о провале идеи ЕС поделиться истребителями с Украиной
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«Словаки, поляки и болгары не идиоты, чтобы отправлять свои боевые самолеты на Украину, потому что эти самолеты стоят у них на вооружении и им нечем их заменить», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в ВСУ заявляли, что Болгария, Польша и Словакия намерены передать Украине 70 военных самолетов. Однако Польша и Словакия опровергли данную информацию.
«Сообщение ВСУ с самого начала было фейком. Вопрос заключался даже в том, где бы они эти самолеты применяли, когда все воздушное пространство над Украиной находится под контролем России. Это даже Зеленский знает, который обвиняет НАТО в том, что они не обеспечили бесполетную зону над страной», – считает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Воздушное пространство контролируется только двумя видами вооружений – комплексами ПВО и самолетами-истребителями. Нахождение любого инородного объекта в воздушном пространстве Украины – самолета или самолета-разведчика – будет расценено как враждебное, техника будет уничтожена», – объяснил эксперт.
Он также обратил внимание на то, что иностранные самолеты-разведчики летают сейчас только по польско-украинской границе. «Над территорией Украины не летают даже дроны Global Hawk и так далее, которые раньше практически не выходили из воздушного пространства страны», – уточнил собеседник.
По словам Леонкова, боевые самолеты нужны самим Словакии, Болгарии и Польше. «Они же не идиоты, чтобы поставлять эту технику Украине. Она находится у них на вооружении, а заменить ее нечем. Зачем платить деньги за новую технику, когда у вас есть исправные самолеты? К тому же они прекрасно понимают, что любая техника, которая отправится на Украину, будет уничтожена», – пояснил эксперт.
«Иначе поступают Великобритания и США – они отправляют на Украину вооружение, которое через год должно быть списано и уничтожено. Для них это дешевый способ утилизации своего неликвида, да еще и заработка денег», – заключил собеседник.
В субботу стало известно, что Словакия не планирует передавать самолеты Украине. Об этом заявили в Минобороны республики. «Словакия не планирует передавать свои самолеты украинской стороне. Обсуждения данного вопроса даже никогда не было. Мы не можем передать (другой стране) такой важный элемент защиты нашего воздушного пространства без адекватной замены», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря словацкого Минобороны Мартина Коваль-Какашчикова.
Напомним, во вторник пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявляла, что Болгария, Польша и Словакия намерены передать Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах. Позже Польша и Болгария отказались передавать боевые самолеты Украине. Так, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не намерена направлять на Украину ни солдат, ни боевую технику.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что для того, чтобы срочно предоставить Украине оставшиеся со времен Варшавского договора МиГ-29, имеющиеся на вооружении Болгарии, Словакии, Польши, этим странам надо изъять их из ВВС. Их невозможно просто откуда-то вынуть волшебным образом – каждая такая машина наперечет.
При этом ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 млн евро. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине боевые самолеты.
Российская сторона объявила режим тишины на Украине
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С 10.00 мск российская сторона объявила режим тишины в ряде регионов Украины для открытия гуманитарных коридоров, сообщает Минобороны России.
В министерстве сообщили, что гуманитарные коридоры открываются для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, передает ТАСС.
Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.
Ранее Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения. В Минобороны России заявляли, что что на большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самое тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.
При этом глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что украинские националисты препятствуют мирному населению покидать места боевых действий по гуманитарным коридорам.
Вместе с тем генсек ООН Антониу Гутерреш и Сергей Шойгу договорились усилить гуманитарное взаимодействие по Украине.
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Пушилин: Боевики «Азова» взорвали дом в Мариуполе
Боевики украинского националистического батальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) привели в действие взрывное устройство в Мариуполе на бульваре Меотиды: под завалами в подвале до 200 человек, в том числе женщины и дети, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
«Мариупольская администрация заявляет о коридоре в сторону Запорожья. Ими было совсем недавно объявлено. По нашей информации, там крайне небезопасно. Поэтому и нести нам за тот коридор ответственность крайне проблематично, потому что там находятся националистические батальоны и уже совершаются провокации. Буквально несколько минут назад боевики «Азова» привели в действие заложенные ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома по адресу: бульвар Меотиды, 15/20. Под завалами в данный момент в подвале остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские националисты препятствуют мирному населению покидать места боевых действий по гуманитарным коридорам.
В Минобороны сообщали, что отступающие в Донбассе националистические формирования, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры.
До этого в ведомстве отмечали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми.