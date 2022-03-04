В Госдуме призвали жестко бороться с попытками привлечь детей к акциям протеста

С провокационными призывами выходить на улицы российских городов детей и школьников нужно бороться жестко, заявил журналистам зампред Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Чернышов подчеркнул, что все попытки западных политтехнологов втянуть детей в протестную деятельность в свете последних событий нужно пресекать на корню, в том числе и на законодательном уровне.

Он отметил, что в Сети все чаще звучат призывы к несовершеннолетним выходить на уличные незаконные акции протеста, однако об опасности таких действий провокаторы умалчивают.

«Здесь нужно жестко реагировать на действия СМИ, распространяющих такую информацию. Наращивать протестный электорат за счет вовлечения детей и подростков – запрещенный и постыдный прием, поэтому виновных в подобных провокациях должны быть наказаны по всей строгости закона», – сообщил вице-спикер Госдумы.

Политик уточнил, что в Сети в связи с последними событиями на Украине развернута организованная кампания против России, которая подразумевает использование несовершеннолетних граждан страны вслепую.

Детей пытаются вербовать на различных интернет-платформах, и бороться с этим нужно, объединив усилия всех ветвей власти, считает Чернышов.

Ранее в Генпрокуратуре заявляли, что источником призывов к проведению «антивоенных» акций в России зачастую являются организации, признанные экстремистскими.