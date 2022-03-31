Стало известно о попытке Киева помешать ротации работников АЭС

Украинская сторона намеренно затрудняет ротацию персонала собственных АЭС, используя ситуацию как повод для антироссийской пропаганды, заявило постоянное представительство России при международных организациях в Вене, включая МАГАТЭ.

Ротация на украинских атомных электростанциях относится к компетенции украинских властей, этому никак не препятствует российская стороны, подчеркнули в представительстве, передает РИА «Новости».

«Тем не менее, киевский режим целенаправленно создает затруднения нормализации данного процесса с целью использования ситуации в качестве информационного повода для очередного витка антироссийской пропаганды», – указали там.

Также Киев запугивает персонал АЭС, угрожает наказанием за любое взаимодействие с представителями России, вплоть до уголовного преследования.

«Что касается проблем с передачей данных в МАГАТЭ с ЧАЭС, то они обусловлены целенаправленным повреждением украинской стороной штатных каналов связи. При этом руководство станции имеет доступ к необходимым средствам связи и при желании может наладить обмен информацией», – подчеркнули в представительстве.

Российская сторона принимает все необходимые меры для обеспечения надлежащего уровня ядерной и физической ядерной безопасности украинских ядерных объектов, взятых под охрану российскими Вооруженными силами, отметили там.

Ранее Москва потребовала от Киева освободить четырех сотрудников дочерней компании Росатома, удерживаемых на Ровенской АЭС.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что эти сотрудники доставили специальный груз на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами, и сейчас этих работников больше месяца удерживают украинские власти в железнодорожном вагоне.

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