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Британия потребовала от теннисиста Медведева письменный отказ от поддержки Путина
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Российский теннисист Даниил Медведев может принять участие в Уимблдонском теннисном турнире в случае, если даст британскому правительству гарантии, что он не поддерживает президента России Владимира Путина, заявил министр спорта Британии Найджел Хаддлстон.
«Мы обратились к руководящим органам с просьбой по спортсменам в индивидуальных видах, что если они хотят участвовать в турнирах Великобритании, то они – независимы и нейтральны по-настоящему», – сказал Хаддлстон The Mirror, передает «Коммерсант»
Британские власти требуют от теннисиста Медведева и белорусской теннисистки Арины Соболенко письменные гарантии в том, что они не получают деньги от правительств России и Белоруссии. Также атлеты должны гарантировать, что не будут делать заявлений в поддержку спецоперации на Украине.
Также эти требования распространятся на других спортсменов, если федерации, проводящие турниры, разрешат российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.
Напомним, Медведеву приходилось убирать российский флаг из своего профиля в Instagram* после того, как ему пригрозили отстранением от участия в Уимблдонском турнире.
Байден отказался извиняться за слова про отстранение Путина от власти
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Президент США Джо Байден вновь заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного.
«Я выражал свое негодование, считая, что он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) не должен оставаться у власти, так же как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи, но это не означает, что наша основополагающая политика направлена на то, чтобы сделать что-либо, чтобы свергнуть Путина каким-то образом», – приводит ТАСС слова Байдена. При этом глава действующей американской администрации заявил, что «не формулировал никаких изменений в политике» США по отношению к России.
Вместе с этим Байден выразил мнение, что «такие люди не должны править странами». Глава Белого дома пояснил, что когда произносил в Варшаве эти слова, то «разговаривал с российским народом». «Я говорил об этом не только российскому народу, но и всему миру. Это констатация простого факта, что такое поведение абсолютно неприемлемо. Совершенно неприемлемо. И способ справиться с этим – укреплять и поддерживать полное единство НАТО и помогать Украине там, где мы можем», – сказал политик, добавив, что продолжает считать, что Путин не должен оставаться у власти в связи с событиями на Украине.
Отвечая на вопрос о том, сожалеет ли он о сказанном, Байден сказал: «Я выражал моральное негодование, которое я испытываю, и я не приношу за это никаких извинений». При этом в ответ на вопрос о том, опасается ли он, что его утверждения о смене власти в России могут привести к эскалации конфликта на Украине, президент произнес: «Нет, не опасаюсь, вовсе нет». «Я не буду отказываться от сказанного», – добавил глава администрации США.
«Он собирается делать то, что собирается делать, – сказал Байден о президенте России. – На него никто не влияет». Глава Белого дома также не считает, что его слова будут использованы в качестве антиамериканской пропаганды в РФ. «Никто не верит, что мы собираемся свергнуть [Путина с поста президента России], – заявил Байден. – Это больше чаяние. Он не должен быть у власти. Такие люди не должны управлять странами, но они управляют».
Глава администрации США также заявил, что ему безразлична реакция президента РФ Владимира Путина на его недавние высказывания в поддержку идеи смены власти в России. «Мне все равно, что он думает», – сказал Байден. «Он будет делать то, что хочет делать», – выразил мнение глава администрации США. «С учетом его недавнего поведения людям следует понимать: он будет поступать таким образом, которым, по его мнению, ему следует поступать. Точка», – полагает глава Белого дома. «На него никто другой не влияет, включая, явно и к сожалению, его собственных советников», – выразил мнение Байден.
Он вновь повторил, что Путин, по его мнению, «действует так, как сам сочтет нужным». «Идея, заключающаяся в том, что он предпримет нечто возмутительное, поскольку я назвал его тем, кто он есть, назвал то, что он делает, думаю, просто не является рациональной», – выступил с утверждением глава действующей администрации США.
Накануне Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания. В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию и заставил краснеть США.
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Макрон заявил Путину о невозможности платить за поставки газа в рублях
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Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, сообщило Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре затронули тему перехода к расчетам за газ в рублях.
«Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
По данным Reuters, Макрон заявил в разговоре с Путиным, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, передает РИА «Новости».
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Еврокомиссия в будущем может быть наделена полномочиями на централизованную закупку газа для стран Евросоюза.
В Кремле заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Путин и премьер Италии обсудили оплату за газ в рублях
Президент России Владимир Путин в среду провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Марио Драги, в ходе которого они обсудили ход переговоров по Украине и оплату за газ в рублях.
«По просьбе Марио Драги Владимир Путин информировал о ходе переговоров российских и украинских представителей, очередной раунд которых прошел накануне в Стамбуле», – говорится на сайте Кремля.
Кроме того, президент России дал пояснения насчет перехода на рубли в расчетах за поставки российского газа. «Даны также пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки природного газа в ряд стран, включая Италию», – добавили в Кремле.
Ранее Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров.
Напомним крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях.
Путин запретил использовать иностранное ПО на объектах критической инфраструктуры
В России с 2025 года запрещено использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Эта мера вводится «в целях обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры», говорится в указе президента, передает ТАСС.
Устанавливается, что с 1 января 2025 года «органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры».
Также в России с 31 марта вводится запрет на покупку иностранного ПО для объектов КИИ.
«Постановляю установить, что с 31 марта 2022 г. заказчики (за исключением организаций с муниципальным участием) <...> не могут осуществлять закупки иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, в целях его использования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также закупки услуг, необходимых для использования этого программного обеспечения на таких объектах, без согласования возможности осуществления закупок с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством Российской Федерации», – отмечается в указе.
Ранее СМИ сообщали, что госзаказчики якобы могут получить право на использование нелицензированных в России версий ПО иностранных компаний из государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.
Путин поздравил 155-ю и 126-ю бригады с присвоением наименования «гвардейских»
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Президент России Владимир Путин поздравил 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты и 126-ю отдельную гвардейскую бригаду береговой обороны с присвоением им почетного наименования «гвардейских», сообщает пресс-служба Кремля.
Тексты поздравлений опубликованы на сайте Кремля.
«Вы по праву можете гордиться историей и легендарными ратными традициями своего соединения. На самых сложных участках – в борьбе с террористами в Сирии, в решении миротворческих задач в Нагорном Карабахе, в ходе проведения специальной военной операции на Украине – личный состав бригады неизменно проявлял стойкость и мужество, решительность и силу духа, демонстрировал блестящие образцы выполнения воинского долга», – указал Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что российская 155-я бригада морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-я бригада береговой обороны (Черноморский флот) получили почетные звания гвардейских.
155-я отдельная бригада морской пехоты – это тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота, базирующееся во Владивостоке и в поселке Славянка Приморского края.
126-я отдельная Горловская дважды Краснознаменная ордена Суворова бригада береговой обороны (ранее 36-я отдельная бригада береговой обороны Военно-морских сил Украины) была сформирована 1 декабря 2014 года. Бригада входит в состав 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России, постоянно дислоцирована в селе Перевальное Симферопольского района Республики Крым.
Джонсона призвали раскрыть сведения о получении пэрства Лебедевым
Депутаты Палаты общин (нижней палаты) британского парламента призвали премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона раскрыть информацию о процедуре получения бизнесменом Евгением Лебедевым титула барона Хэмптонского и Сибирского.
В начале марта британские СМИ проинформировали, что спецслужбы королевства скептически относились к идее предоставления Евгению Лебедеву, получившему британский паспорт в 2010 году, пэрства по соображениям национальной безопасности, передает ТАСС. Несколько оппозиционных парламентариев высказали предположения, что получить титул барона медиамагнату помогла лишь дружба с Джонсоном. «Открытость и прозрачность – это столпы нашей демократической системы, поэтому я приветствую призыв к тому, чтобы рекомендации в области безопасности, представленные в комиссию по назначению Палаты лордов, были обнародованы. Мне нечего скрывать», – сообщил Лебедев.
Замруководителя оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Анджела Рэйнер, выступая в парламенте, подчеркнула, что спецкомиссия Палаты лордов в свое время не стала «поддерживать номинацию» Лебедева. «Спустя 48 часов [после решения комиссии] премьер-министр посетил Лебедева в его доме в Лондоне. Детали той встречи никогда не обнародовались перед публикой. Остаются вопросы о том, знали ли службы безопасности о встрече и следил ли Кремль за этим процессом», – сказала она.
В свою очередь член кабинета министров Майкл Эллис обвинил лейбористов в попытках сыграть на «антироссийских чувствах» в условиях спецоперации России на Украине. «Не все россияне наши враги. Многие британские подданные российского происхождения, взгляды которых отличаются от президента [России Владимира] Путина, приехали в нашу страну. Люди, отменяющие концерты Чайковского, [ведут себя] неподобающе, <...> выставлять всех лиц российского происхождения в негативном свете неправильно», – указал он. При этом Эллис напомнил, что ранее лидер лейбористов Кир Стармер лично поздравлял Лебедева с получением пэрства.
Как ранее информировали британские СМИ, согласно действующим правилам, титулы пэров должны содержать указание на какую-либо местность – почти всегда в пределах Соединенного Королевства. В тех случаях, когда включаемый в титул топоним не является британским, лондонской Геральдической палате необходимо получить согласие на его использование от властей иностранного государства.
Напомним, в конце ноября 2020 года бизнесмен Евгений Лебедев получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул барона Хэмптонского и Сибирского. В декабре Лебедев официально стал пожизненным членом Палаты лордов британского парламента после принятия присяги на верность.
В Китае сочли безответственными высказывания Байдена о Путине
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Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине были неразумными и безответственными, попытки американской пропагандистской машины сгладить ситуацию не могут преуменьшить того, что подобные резкие заявления в сложный период способны еще больше накалить ситуацию, пишут китайские СМИ.
Издание Global Times пишет, что после того, как Байден заявил, что президент России «не может оставаться у власти», и Белый дом, и некоторые американские законодатели поспешили потушить пожар, устроенный их президентом, передает РИА «Новости».
Однако, подчеркивает издание, как бы хорошо ни работала пропагандистская машина Байдена, она не может преуменьшить тот факт, что столь резкое заявление в сложный период может еще больше накалить ситуацию.
«Это было неразумно и безответственно, что отражает серьезную проблему в политике США: некоторые политики выносят свои личные претензии на национальный уровень», – добавили в Global Times.
Издание полагает, что в то время, когда на Украине продолжается кризис, высказывания американского президента могут привести к крайне опасным последствиям.
Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян, комментируя заявления американского лидера, отметил, что Путин является своего рода «занозой» для Байдена, так как именно глава Белого дома сыграл важную роль в качестве человека, принимающего внешнеполитические решения в украинском вопросе в 2014 году, однако он не смог добиться того, чего хотели США. Теперь украинский кризис снова стал проблемой для Байдена.
По словам эксперта, опросы показывают, что уровень одобрения работы президента Байдена упал до 34%, при том, что 52% американцев недовольны его действиями на посту главы государства, а 14% не могут уверенно выразить свое отношение.
Враждебный настрой Байдена, добавил Люй Сян, нельзя обратить вспять: кажется, что его конечная цель – разрушить другую ядерную державу и свергнуть ее руководство. Теперь многие всерьез опасаются, что украинский кризис выйдет из-под контроля и перерастет в ядерную войну.
Ранее Байден отказался извиняться за слова про отстранение Путина от власти. При это накануне он сказал, что якобы не призывал к смене власти в России.
Напомним, Байден во время визита в Варшаву, говоря о Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что американский лидер якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
В Госдепе США заявляли, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.
Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию и заставил краснеть США.
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Путин и Макрон обсудили переговоры России и Украины в Стамбуле
Президент России Владимир Путин во вторник в очередном телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном продолжили обсуждение ситуации на Украине и затронули тему перехода к расчетам за газ в рублях.
«Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин «подробно информировал о принимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Президент подчеркнул, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие.
«Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС», – говорится в сообщении.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен провести совместно с Грецией и Турцией гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя, добавив, что намерен обсудить это с российским лидером Владимиром Путиным.
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Путин отметил уникальность технологии РАН по расшифровке древних текстов
Новая технология по расшифровке древних рукописей с помощью обучаемого искусственного интеллекта, разработанная учеными Российской академии наук (РАН) создаст уникальный фонд мировой культуры, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом РАН Александром Сергеевым.
Глава РАН рассказал, что в Улан-Удэ в фонде Института монголоведения, буддологии и тибетологии есть собрание древних восточных рукописей. «Там сотни тысяч томов, это самое большое в мире хранилище тибетских рукописей. Они не расшифрованы. Коллеги, которые работают, говорят, что для того, чтобы профессионал расшифровал, скажем, какой-то томик, уходят десятилетия», – передает слова Сергеева ТАСС.
«Применили искусственный интеллект, программу глубокого обучения, то есть взяли 500 текстов, которые расшифрованы, и научили машину, каким образом расшифровывать. С 94-процентной точностью результат, полученный в результате машинного обучения, дал распознавание этих символов», - отметил Сергеев, добавив, что теперь такая технология «ставится на поток, все это цифруется, и дальше машина расшифровывает». По его словам, в Центре восточных рукописей находится около 7 тыс. памятников древнемонгольской письменности. «Если мы отработаем на этих языках, то тогда фактически любой древний язык, на котором сейчас есть нерасшифрованные книги, будет здесь использован. Коллеги говорят, что появилась возможность все эти 100 тыс. памятников на протяжении жизни нашего поколения расшифровать», – добавил глава РАН.
«[Это] уникально абсолютно может быть», – отметил Путин.
Сергеев рассказал президенту о создании на сайте Института археологии Российской академии наук общедоступной версии археологической карты России. С помощью разработки любой желающий, в том числе турист, студент, может зайти на сайт и посмотреть, где в стране были произведены археологические находки.
«Погружаться в наше культурное материальное и нематериальное наследие. Здорово, интересно», – сказал в ответ Путин.
Ранее московские археологи рассказали о найденных за прошлый год артефактах.
Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться только после завершения работы по тексту договоренностей между сторонами, четких временных рамок нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В этом плане ничего не изменилось. Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. И только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне. Не стал бы давать какие-то четкие рамки», – передает его слова ТАСС.
Также Песков заявил, что о продолжении переговоров Кремль сообщит отдельно. «Что касается возобновления [переговоров Москвы и Киева] завтра – если это произойдет, мы вас проинформируем», – сказал пресс-секретарь президента.
Ранее Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о возможности встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел.
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В Кремле напомнили Байдену о недопустимости оскорблений
Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина не могут не оставлять свой след, таким высказываниям не место в риторике главы государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Личное оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств. Тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства. Это, конечно, фактор, который оказывает негативное влияние», – передает его слова РИА «Новости».
В понедельник президент США Джо Байден заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного. «Я выражал свое моральное негодование», – добавил он.
Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, президент США выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания.
В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США.
Путин и Шольц обсудили ход российско-украинских переговоров
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров, который прошел накануне в Стамбуле.
«Владимир Путин и Олаф Шольц обменялись мнениями в связи с прошедшим накануне в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, были рассмотрены также «вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего, из Мариуполя».
Напомним, Путин во вторник в очередном телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном продолжили обсуждение ситуации на Украине.
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Путин заявил о важности социальных проектов Фонда президентских грантов
Президент России Владимир Путин указал на важность проектов в социальной сфере, которые реализуются при поддержке Фонда президентских грантов.
«Конечно, особенно приятно, когда находятся люди, особенно работающие в социальной сфере, которые реализуют свои идеи. Это, конечно, напрямую связано с поддержкой людей, которые ждут этой помощи, и эта помощь приходит как раз вовремя, эффективно реализуются средства, получаемые от государства», – передает его слова ТАСС.
В 2022 году, напомнил Путин, отмечается пятилетие с момента создания фонда, и попросил его руководителя Илью Чукалина рассказать о проводимой работе.
Фонд президентских грантов занимается обеспечением господдержки некоммерческих неправительственных организаций и предоставляет им гранты на реализацию социально значимых проектов, отобранных на конкурсной основе. Всего с апреля 2017 года в Фонд президентских грантов поступило более 121 тыс. инициатив, около 22 тыс. проектов уже получили поддержку в объеме 45 млрд рублей.
Британия анонсировала ограничения на техосмотр самолетов и яхт бизнесменов России
Британские власти намерены представить в парламенте новый проект антироссийских санкций, в который включили ограничения на техосмотр частных самолетов и яхт бизнесменов из России.
«Нормативно-правовой акт, который будет способствовать ограничению технического обслуживания или оказания технической помощи самолетам или судам определенных лиц или организаций, будет внесен сегодня в парламент», – цитирует документ ТАСС.
Отмечается, что новые меры направлены на «подпавших под санкции российских олигархов и их бизнес».
Также Лондон собирается ввести санкции против ДНР и ЛНР. «Санкции в отношении Крыма будут распространены на неподконтрольные правительству [Украины] районы Донецкой и Луганской областей в рамках нового законодательства, внесенного [на рассмотрение] в парламент», – сказано в заявлении.
Ранее американское Министерство финансов сообщило, что США и их союзники дали формальный старт работе многосторонней межведомственной группы, которая будет заниматься поисками и арестом активов, юридическим преследованием «российских элит».
В Кремле анонсировали беседу Путина с главой Ингушетии
У президента Владимира Путина запланированы на среду переговоры с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент работает в Кремле, он примет главу Ингушетии Калиматова, состоится с ним разговор по региональным делам. Президент регулярно продолжает общение с главами регионов», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Во второй половине дня у главы государства будет несколько международных телефонных разговоров, отметил он.
Во вторник президент проводил переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров затрагивались вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России.