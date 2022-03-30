Кириенко: Давление на российскую культуру дает противоположный результат

«Попытка давления на российских деятелей культуры, попытка шантажа, чтобы заставить их выступить против своей страны под угрозой потери контрактов, – это реальность, с которой мы сегодня сталкиваемся», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, комментируя случаи притеснения российских деятелей культуры за рубежом.

«У нас огромное количество российских деятелей культуры, которые готовы отказаться от любых контрактов и от любых сумм, но не готовы отказаться от преданности своей стране, от российских традиций, от культурного кода, который есть в России. Для них страна и народ гораздо важнее любых контрактов. Это вызывает огромное уважение», – сказал Кириенко журналистам по итогам заседания координационного совета Фонда культурных инициатив.

Он также отметил, что силы, которые пытаются оказывать давление на Россию, «очень плохо нас понимают». «Они совсем не понимают, что такое Россия, потому что результат ровно противоположный. Чем больше они пытаются оказать давление на Россию, на деятелей культуры России, тем более противоположный результат они получают», – заявил первый замглавы администрации президента.

В этой связи Кириенко сослался на статистику Фонда культурных инициатив, которая фиксирует рост количества заявок по ряду направлений, связанных с гордостью за достижения российской культуры.

«В Фонде культурных инициатив всего восемь тематических направлений поддержки. Четыре направления существенно выросли по сравнению с прошлым годом: «Культурный код» – это, собственно, то, что пытаются отменять, «Я горжусь», «Нация созидателей» и «История России». То есть те направления, которые связаны с гордостью за свою страну, сохранением российского культурного кода, знанием истории, гордостью за достижения российской культуры и истории – именно в них выросло количество заявок», – указал первый замглавы администрации президента.

Он озвучил консолидированное мнение членов координационного комитета фонда, согласно которому «российских деятелей культуры надо судить не по единицам, выбравшим для себя материальное благополучие, а по деятелям культуры, которые выступают сегодня с гастролями в пунктах временного размещения беженцев ДНР и ЛНР, выступают с концертами в Донбассе, в госпиталях, перед действующими частями».

«Именно эти люди представляют на самом деле российскую культуру», – считает Кириенко.

Напомним, в среду в Москве состоялось заседание координационного комитета Президентского фонда культурных инициатив, на котором утвердили списки проектов-победителей первого конкурса 2022 года на предоставление грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Общий фонд первого грантового конкурса составляет 4 млрд рублей. В текущем году будет проведен еще один конкурс, суммарный бюджет обоих достигает 8 млрд рублей.