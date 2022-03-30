В Москве наградили победителей проекта «ТопБЛОГ»

На Деловом форуме блогеров состоялась церемония награждения победителей дебютного сезона проекта «ТопБЛОГ», в первом сезоне проекта приняли участие почти 40 тысяч человек в возрасте от 14 до 90 лет, а финалистами стали 170.

«C одной стороны, люди привыкли получать информацию не только из традиционных медиа, но и из интернета от тех лидеров мнений, которым они стали доверять по самым разным поводам. Победители первого сезона – это те, кто рассказывают своей аудитории, как путешествовать по России, это те, кто учит спасать жизни, кто занимается просветительской деятельностью, и те, кто помогает другим стать блогерами. Наши победители – состоявшиеся профессионалы, по отношению к ним и не возникает вопросов, почему к ним приковано столько внимания. Это люди, добившиеся успеха в профессиональной сфере и популяризирующие свои знания. А конкурс, в свою очередь, дает возможность эти способности проявить, увлекая за собой сотни и даже миллионы своих подписчиков», – отметил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вместе с наставниками и экспертами проекта за несколько месяцев участники завели и развивали личные блоги на популярных площадках. Они изучили более 300 образовательных материалов, выполнили 50 конкурсных заданий, получили аудит своего блога и индивидуальные консультации. 30 участников отправились в 3-месячный «Блог-тур» по 15 регионам России, включая Камчатку, Карелию, Республику Коми, и посетили 208 экскурсий. Вместе с наставниками участники сняли 34 видеоматериала, включая фильмы о национальных традициях и быте, о прекрасных природных и архитектурных памятниках городов блог-тура и сделали более 12 тыс. публикаций, чем вдохновили десятки россиян на путешествия по России.

«Вы поразили нас своим ярким и интересным контентом, креативными решениями кейсов и полезными социальными проектами: желанием развивать внутренний туризм, сохранять семейные ценности, обучать юридическим тонкостям, делиться лайфхаками студенческой жизни и основами первой помощи. Ради таких блогеров точно стоит заводить аккаунты в социальных сетях! Я настолько вдохновился вашим примером, что тоже начал вести канал в Telegram, где стараюсь рассказывать о возможностях и проектах нашей платформы для молодежи», – добавил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Финальным испытанием для блогеров стал 4-дневный «Блог-уикенд», который прошел с 22 по 25 января, где финалистов разделили на 47 проектных групп для решения кейсов. Благодаря совместным усилиям участников было разработано 85 рекламных кампаний для партнеров «ТопБЛОГа». Помимо этого проводились интернет-акции в рамках Марафона полезных действий «Молодежь Москвы», а также посетили «ТопВстречи» с наставниками проекта. Победители получили право на полноценную реализацию предложенных кампаний в рамках сотрудничества с партнерами.

Победителями проекта «ТопБЛОГ» по итогам решения кейса компании «Слетать.ру» стали Егор Балев (Калининец, Московская область) и Виктория Боковая (Москва), наставником которых выступил блогер TOSHAYO. В группу победителей по кейсу группы компаний «Просвещение» вошли: Дмитрий Попов (Уфа) и Евгений Пятначев (Симферополь), наставник проектной группы – блогер Алексей Жирухин. Представители команды Елены Летучей одержали победу в решении кейса компании ZASPORT, победителями проекта «ТопБЛОГ» стали: Юлия Бондарева (Москва), Наталья Курганкина (Москва) и Виктория Введенская (Иваново). Кейс Министерства просвещения РФ принес победу команде блогера Рузанны Айрапетян в составе: Елизаветы Абрамовой (Санкт-Петербург), Натальи Волковой (Санкт-Петербург), Юлии Захаркиной (Минеральные Воды), Геннадия Старунова (Москва) и Галины Поляковой (Москва). Победителем по итогам выполнения специального кейса ВКонтакте стали: Екатерина Данник (Москва) и Екатерина Григорьева (Санкт-Петербург). Кейс Министерства спорта РФ принес победу Дмитрию Чешеву (Москва) и его наставнику, блогеру Юлии Дубининой.

Победу в Марафоне полезных действий «Молодежь Москвы» одержала команда актрисы, блогеры Наталии Медведевой. Победителями стали: Георгий Аветисов (Краснодар), Артем Аветисян (Петропавловск-Камчатский), Юлия Борисенко (Москва), Кристина Гавриченко (Москва), Анастасия Князева (Москва), Анастасия Кулишова (Краснодар), Дарья Новицкая (Краснодар), Анна Садасюк (Москва), Екатерина Формальнова (Калиниград) и Ирина Фурсенко (Симферополь). Ребята представили проект «Моя улыбка онлайн!» Команда призвала желающих делиться фотографиями с улыбками в социальных сетях и не бояться демонстрировать собственное «Я».

Также организованном президентской платформой «Россия – страна возможностей», был дан старт второму сезону проекта «ТопБЛОГ»,

«В новом сезоне у участников будет возможность еще глубже познакомиться с работой отечественных социальных сетей, обучиться навыкам эффективной коммуникации в них и предложить интересные и полезные проекты», – рассказал Комиссаров.

Подать заявку на участие в новом сезоне можно до 23 мая на сайте topblog.rsv.ru. Помимо 5 основных треков – социальных сетей ВКонтакте, Яндекс.Дзен, Rutube, Телеграм, Yappy – будущих блогеров ждут 3 направления в «Специальном треке»: «Про образование», «Школьный паблик», «Про управление». За выполнение задач участники получат виртуальные баллы ТопКоины, которые необходимы для перехода на следующий уровень обучения, получения дополнительных консультаций, индивидуальных мастер-классов, аудитов и других полезных бонусов. Среди призов, которые получат победители: продюсирование своих блогов, наставничество от опытных блогеров, запуск проекта с партнерами «ТопБЛОГА», статус амбассадора рекламной кампании и не только.