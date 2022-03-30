В Госдуме опровергли отказ от публикации деклараций о доходах депутатов

Декларации о доходах депутатов будут опубликованы в установленный срок, а информация об отказе от такой практики неверна, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин написал в Telegram, что Госдума «опубликует декларации депутатов в установленный срок».

Он отметил, что в последнее время «звучат заявления, что сведения о доходах и имуществе депутатов Государственной думы в этом году публиковаться не будут», однако «это не так».

Спикер также подчеркнул, что речь идет об исполнении нормы федерального закона о статусе депутата, которая продолжает действовать.

«Изменения не вносились. Депутаты Государственной думы обязаны подать декларации не позднее 1 апреля, затем в течение 14 рабочих дней эти данные подлежат опубликованию на официальном сайте Государственной думы», – отметил Володин.