Российский союз спортсменов выступил с заявлением на фоне санкций

Российский союз спортсменов (РСС) сделал большое заявление по ситуации с санкциями в адрес россиян, которых отстранили многие международные федерации из-за политической ситуации.

В заявлении РСС, опубликованном на сайте Олимпийского комитета России, говорится, что союз «не может и не будет оставаться в стороне от ситуации, связанной с необоснованными, неадекватными и дискриминационными санкциями, которые международные спортивные власти применяют сейчас ко всем без исключения российским и белорусским спортсменам».

«Наша организация объединяет выдающихся олимпийцев разных эпох и поколений, разной национальности и происхождения. Многие из них были современниками глобальных мировых политических кризисов, военных конфликтов и политических демаршей. Однако всегда и везде, оставаясь приверженцами и хранителями олимпийских традиций и ценностей, олимпийского духа и объединяющей силы спорта, они выступали за мир, равноправие и консолидацию олимпийского сообщества», – указывается в тексте.

В РСС отметили, что «бомбардировки и этнические чистки в Югославии, военные операции в Ираке, Афганистане, геноциды в странах Африки, Азии, Латинской Америки» были совсем недавно, и «практически везде в роли вершителя судеб выступали страны НАТО, из-за действий которых погибли тысячи людей, в том числе невинных мирных граждан». Однако «мы не помним, чтобы международное олимпийское движение или кто-то из российских спортсменов выступал с инициативой отстранить от участия в соревнованиях своих коллег из тех стран, которые под тем или иным предлогом принимали непосредственное участие в ведении боевых действий на территориях других государств».

«Спорт всегда был послом мира и доброй воли, создавал возможности для содействия урегулированию любых конфликтов. В этом миссия современного олимпийского движения. Так мы считали еще несколько дней назад, до того момента как Международный олимпийский комитет и ряд международных спортивных федераций, не имея никаких легитимных оснований и в нарушение всех регламентирующих документов, приняли решение лишить российских и белорусских спортсменов их законного права на участие в соревнованиях», – подчеркнули в РСС.

Указывается, что «на наших глазах в угоду политическим требованиям и тенденциозному внешнему влиянию происходит трагическое разрушение олимпийской семьи, частью которой мы всегда с гордостью были».

«Мы выступаем категорически против спортивного геноцида российских и белорусских спортсменов. Обращаемся ко всем ответственным и причастным лицам и организациям. Пересмотрите ваши последние решения! С исторической точки зрения они губительны для олимпийского сообщества. И однозначно дают понять, что никто из спортсменов не может сегодня быть уверенным в защищенности и тем более гарантиях своих прав. Если в настоящем мы неспособны сохранить единство и взаимопонимание, то уже в ближайшем будущем нас ждут самые негативные последствия этой конфронтации», – заключили авторы заявления.

Ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине. До этого МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в целях безопасности. Он также призвал спортивные федерации отказаться от российских флагов на соревнованиях.

ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия во всех соревнованиях. Также Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила российским и белорусским лыжникам участвовать в норвежских этапах Кубка мира, а Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила сборную России по лыжным гонкам от соревнований.

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